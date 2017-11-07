DHA YURT BÜLTENİ-15

Karabük Belediye Başkanı Vergili: Çevre yönetmeliklerinde demir çelik yok

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, \'\'Çevre yönetmeliklerini incelediğim zaman demir çelik tesisi baca tozlarıyla ilgili hiçbir kapsam açılmamış. Bu da demir çelik lobisinin ne kadar etkin çalıştığını göstermekte\'\' dedi.

Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili, makamında düzenlediği basın toplantısında kentte havayı kirlettiğini açıkladığı 2 sanayi kuruluşuyla görüştüğünü söyledi. Vergili, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Ercüment Ünal\'dan 2018 yılı sonunda çevre ile ilgili bir sorunun yaşanmayacağı sözünü aldığını, Marzinc A.Ş. yönetiminin de kendisini ziyaret ederek yapacakları çalışmaları 1 yıl içerisinde bitirecekleri taahhüdünde bulunduğunu kaydetti. Marzinc yönetiminin açıklamalarını tatmin edici bulmadığını ifade eden Vergili, şöyle konuştu: \"Çevreye zarar veren atıkları Bartın Çimento ve Karayolları\'nın yol yapımında kullanılacağını belirtiyorlar. Ben bir kez daha buradan söylüyorum, bu malzeme buralarda kullanılamaz. Marzinc gibi fabrikaların Türkiye ekonomisine faydası var ama bunların belirtilen mevzuat içinde çalışması gerekir. Bakanlığa ÇED raporu almak için sundukları yazıda atık maddenin yol malzemesi, çimento olarak değerlendirileceği yazılmış. Buradan çıkan zehirli atık madde. Bundan ne çimento olur, ne yol malzemesi olur. Bu maddeden yol malzemesi yapıp yola dökerseniz, insanları zehirlersiniz. Bunlar tehlikeli atık sınıfına giriyor. Bunları kamyonlara doldurup bertaraf edemezsiniz. Bertaraf tesislerinde bertaraf edilecek bir atık değil bunlar. Bunların çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması gerekir. Kısacası böyle yumuşak geçişlerle olmaz.\"

\'DEMİR ÇELİK LOBİSİ ÇOK ETKİN\'

Başkan Vergili, çevre yönetmeliklerini incelediğini de söyleyerek, \"Çevre yönetmeliklerini incelediğim zaman demir çelik tesisi baca tozlarıyla ilgili hiçbir kapsam açılmamış. Bu da demir çelik lobisinin ne kadar etkin çalıştığını göstermekte. TÜBİTAK\'ın raporunda \'tehlikeli madde\' geçtiği halde bakanlığın çevre yönetmeliğinde hiçbir kapsam açılmamış bununla ilgili. Demir çelik endüstrisiyle ilgili bakanlığın açmış olduğu kapsamların hiçbirisinde \'tehlikeli madde\' sınıfı yok. Türkiye\'de pil toplama kampanyası yapıyorlar. Yılda toplayabilecekleri maksimum pil miktarı 650-700 ton. Türkiye\'de ark ocağı demir çelik üreticilerinin yıllık baca tozu 700 bin ton. Bunun içerisindeki kurşun mkitarı 28 bin ton. Bu nasıl hafife alınabiliyor. Türkiye genelinde pil toplattırıyorsun. Toplama o zaman. Pil niye topluyorsun? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan beklentimiz Türkiye\'nin bu dört noktasındaki bu fabrikaları rehabilite etmesi. Çalışma yönetmeliklerini baştan belirlemesi. Bu fabrikaların üretimleri \'tehlikeli atık\' sınıfına alınıp \'tehlikeli atık\' sınıfındaki metodlara göre uygulamanın yapılması. O bölgede oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenmesi.\'\'

Görüntü Dökümü:

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-Başkan Rafet Vergili\'nin açıklaması

Süre:(02.37) Boyutu:(83 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi adliyeye gönderildi

KAYSERİ\'de, DHKP-C-MLKP ve PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi 2\'si kadın 3 kişi, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan operasyon sonucu DHKP-C-MLKP ve PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçlarını içeren paylaşım ve beğeniler yaptığı belirlenerek, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi F.Ö., A.G. ve B.Ş.K. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

-Genel detay

1 Dakika 35 Saniye / 38 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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İhale kazanamayan iki grup birbirine girdi: 10 gözaltı

KAYSERİ\'de ekmek fırını ihalesini kazanamayan 2 grup arasında kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken, 10 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Merkez Kocasinan Belediyesi\'nde Erkilet Camikebir Mahallesi\'nde bulunan bir ekmek fırını için ihale yapıldı. İhaleye katılan 2 firma yetkilileri arasında nedeni henüz belirlenmeyen nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma belediye önünde kavgaya dönüşürken, iki grup birbirine sopalarla saldırdı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Olaya kısa sürede müdahale eden çevik kuvvet ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Çevik kuvvetin önlem alması

-genel detay

1 Dakika 35 Saniye / 50 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Toroslar\'a mevsimin ilk karı yağdı

MERSİN’in merkez Toroslar ilçesine bağlı, kent merkezine 38 kilometre uzaklıkta ve denizden 87 metre yükseklikte bulunan Tırtar Mahallesi\'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tırtar Mahallesi\'nde aniden etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek, karla mücadele çalışması başlattı. Cocak Deresi bölgesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Yörükler ve hayvanları, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırsala Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 saat süren ve başarı ile tamamlanan çalışmanın ardından kurtarıldı. Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan 25 kilometrelik yolu açarak, mahsur kalan Yörükleri ve koyunlarını kurtaran ekipler, aç kalan hayvanlara da yem götürdü. Ekipler bir yandan da yolda tuzlama çalışması yaptı. Aniden yağan kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten Arslanköy Mera Birlik Başkanı Hasan Dudaklı, \"24 saattir yağan kardan dolayı koyunlarımız ile birlikte mahsur kaldık. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buraya kadar gelerek, yoğun bir çalışma sonrası yolumuzu açtı. Koyunlarımızı kurtardı. Burada toplam yedi sürü var. Kardan dolayı biz yem getiremedik ve koyunlarımız açlıktan ölecekti. Aniden bastıran kar nedeniyle mağdur olacaktık. Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerinden Allah razı olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kardan geçilmesi

-Araç içinde gidenler

-Yağan kardan görüntü

-İş makinelerinin görüntüsü

-Karda yürüyen vatandaş

-Karda giden iş makinesi

-Vatandaş konuşurken

(SÜRE: 03,58 dk) (BOYUT:314,36 MB)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Bodrum\'da yazdan kalma hava plajlara yansıdı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde güzel havayı görenler, sahillere akın etti. Saatlerce plajda kalanlar, denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Bodrum\'da kasım ayında çekilen fotoğraflar, yaz aylarına aratmadı. Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum\'da, sahildeki kafeteryalar doldu. Ortakent-Yahşi ve Bitez mahallelerinde yaşayan yerli turistler, bol bol denize girdi, güneşlendi. Bazıları ise yanlarında balık tuttu. Bodrum\'da yaşayan emekli bankacı 50 yaşındaki Mübeccel Okutan, \"Bodrum\'a adeta kış gelmedi, hala yazdan kalma günleri yaşıyoruz. Geceleri havalar biraz serinledi ama gördüğünüz gibi bugün hava çok güzel ve sıcak. Ben de 45 dakika kadar yüzdüm, arkadaşlarımızla denizden çıkamadık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Denize girenler güneşlenenler dakikalarca görüntü

- Kedileri yanlarında balık avlayanlar

- Sahildeki kafeteryalardan görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)