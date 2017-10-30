DHA YURT BÜLTENİ-15

Darbeci general Terzi\'ye bağlı Özel Kuvvetler\'in yargılanmasına Gaziantep\'te başlandı (3)

TUTUKLU YARBAY: DARBEDEN HABERİM OLMADI

Darbe girişimi sırasında, darbeci Semih Terzi\'nin emri ile Hakkari’den Siirt’e gelmesi planlanan dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i etkisiz hale getirmeyi hedefledikleri iddiası ile darbe girişiminde etkin rol oynadıkları belirlenen sanıklardan eski Kurmay Yarbay Celal Koca mahkemede yaptığı savunmada darbe girişiminden gece yarısı haberi olduğunu söyledi. Savunmasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nın yapısı hakkında bilgiler veren Koca, yaklaşık 5 saat konuştu. Komutanın verdiği emirleri yerine getirdiği ve bu sebeple mağdur olarak 16 aydır cezaevinde kaldığını söyledi. 15 Temmuz gecesini anlatan Koca, şunları söyledi: \"15 Temmuz\'da, uzun zamandır Kuzey Irak\'ta görevde olan 17\'nci taburun görev süresi bitti ve devir teslim için Silopi\'ye tugaya geldiler. Burada devir teslim yapıldıktan sonra Semih Terzi ile 17\'nci tabur komutanı, görevi teslim alan taburun komutanı ve ben akşam yemeği yedik. Yemek sırasında hiç bir farklı durum yoktu. Herkes neşeli ve sohbet ediyordu. Biz de görevi biten 17\'nci tabur askerlerini Ankara\'ya göndermek için hazırlık yapıyorduk. Bu sırada bana Harekat Merkezi\'nden telefon geldi ve ülke genelinde hava sahasının kapatıldığı fakat bizim uçakların geleceği söylendi. Normalde görevden dönen askerleri Ankara\'ya Cizre\'deki havaalanına helikopterle gönderip burada uçaklara bindirecektik. Hava sahası kapanınca Semih Terzi bana personeli havaalanına ulaştırmak için Silopi\'de bulunan 172\'nci Zırhlı Tugay\'dan zırhlı personel taşıyıcı göndermelerini söylemek için emir verdi. Ben de aradım ve yeterli sayıda \'kirpi\' olarak tabir edilen zırhlı araç istedim. Saat 21.00 sıralarında Semih Terzi, personelin havalimanına gidip burada uçağı beklemelerini emretti. Ben de, taburu havalimanına gönderdim ve burada beklediler. Daha sonra ben Terzi\'nin yanına gittiğimde emir astsubayı hazırlık yapıyordu. Terzi\'nin kendisine Ankara\'dan çağrıldıklarını ve oraya gitmek için hazırlık yapmasını söylediğini söyledi. Terzi\'nin odasına girdiğimde, masanın üzerinde valizi duruyordu ve içine evraklarla bazı eşyalarını koyuyordu. Bana, \'Celal, ben Ankara\'ya gidiyorum\' dedi. Ben de emir-komutayı bana devredip etmeyeceğini sordum. Bana, \'Emir- komuta bende zaten, seni de 4-5 güne kadar ararlar, sen de gelirsin\' dedi. Benden helikopterler için 6 tane görev istek formu istedi. Güzergahı boş bırakmamı, kendisinin daha sonra dolduracağını söyledi. Ben bu sırada ülke genelinde terör saldırısı uyarısı yapıldığına dair alt yazı okudum. Ben de özel kuvvetlerin bilgisi olduğu için helikopter güzergahının yazılmamasını kabul ettim. Terzi, daha sonra birlikten ayrıldı. Ben daha sonra harekat merkezine gittim ve burada televizyon izleyen görevlileri gördüm. Televizyonda darbe girişimine yönelik haberler vardı. Odama geçtim ve tüm kanallar taradım. Bu sırada muhabere merkezinden \'Yıldırım Harekat\' koduyla mesaj geldi. Altında daha önce ismini hiç duymadığım bir albayın imzası vardı. Mesajda Çakırsöğüt ve bizim tugaydan uygun olan bütün timlerin Ankara\'ya hareket etmesi emri vardı. Ben darbe olduğunu anlayınca o mesaj için herhangi bir harekette bulunmadım. Görev bitimi Ankara\'ya gidecek olan 17\'nci tabur askerleri de o akşam Ankara\'ya gidemedi. Ben komutanımın emirlerini dinlediğim için buradayım. Özel Kuvvetler\'de emirlere tam itaat vardır. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir, aldığı emri hiç sorgulamadan bir generali vurabiliyorsa, bu Özel Kuvvetler\'in mutlak itaat anlayışından gelmektedir.\" Celal Koca, suçsuz olduğunu söyleyerek tutukluluğunun bitirilmesini talep etti. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

Haber:GAZİANTEP,(DHA)

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Gümrüklerde plaka okuma sistemi 1 Kasım\'da başlıyor

GÜMRÜK Bakanlığı tarafından, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırlanan taşıt plaka okuma sistem, 1 Kasım\'dan itibaren devreye girecek. Uygulamanın başlayacağı sınır kapılarından Kapıkule\'de giriş ve çıkışlara plaka okuyan kameralar takılarak sistem hazır hale getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci\'nin Edirne ziyareti sırasında açıkladığı \'taşıt plaka okuma sistemi\'nin hazırlıkları Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Türkiye\'nin en büyük kara ulaştırma sınır kapısı olan Kapıkule\'de tamamlandı. Türkiye\'ye giriş veya çıkış yapacak araçların gümrük girişinde plakasını kamaralar sayesinde otomatik olarak kaydedeceği sistem için gümrüğün iki noktasına özel kameralar kuruldu. 1 Kasım\'dan itibaren uygulanacak olan sistemle, gümrüklerdeki kayıt yoğunluğunun azaltması ve işlemleri hızlandırması planlanıyor. Uygulamaya göre giriş yada çıkış yapacak araçlar gümrük kapılarında durdurulmadan kameralar sayesinde otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Bunun için ayrıca memur görevlendirilmeyecek. 24 saat açık olarak kullanılacak uygulama sayesinde daha önce memurların \'manuel\' (elle) kayıt yaptıkları sistemde tarihe karışacak.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci\'nin geçen Ağustos ayındaki Edirne ziyareti sırasında, testlerinin Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda yapıldığını ve başarılı bir sonuç elde edildiğini ifade ederek 1 Kasım\'dan itibaren Kapıkule Sınır Kapısı\'nın yanı sıra 20 gümrük kapısında faaliyete geçeceğini ifade etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Kurulan kameralar

-Bekleyen araçlar

-Kamera ve araçlar

-Kameralardan detaylar

-Gümrük memuru

-Plaka ekranı

-Kapıkule tabelası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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Dere yatağında ölü bulundu

ADANA\'da 51 yaşındaki Murat Gündoğdu, motorsikletiyle birlikte düştüğü dere yatağında ölü bulundu.

Olay, Adana-Mersin D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, dere yatağında motorsikletin yanında yatan bir ceset olduğunu gördü. Olay yerine gelen polisler, motosiklet sürücüsü Murat Gündoğdu\'nun öldüğünü belirledi. Gündoğdu\'nun cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulans ve polis araçlarından görüntü

- Polisler ve vatandaşlardan görüntü

- Cesedin cüzdan ve kimliğinin bulunması

- Olayı izleyen vatandaşlardan görüntü

- Genel görüntü

- Olaya şahit olan kadının görüntüsü

- Kazadan görüntü

- Cesedin görüntüsü

- Kaza ve polislerin genel görüntüsü

- Görgü tanığının olayı anlatması

- Polislerin cesedin üzerini örtmesi

- Vatandaşlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerinden genel görüntü

- Sağlık ekiplerinin çalışması

SÜRE:02\'37\"BOYUT:160MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Bu fidanla ceviz üretiminde karlılık 6 kat artacak

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde düzenlenen 16. Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı’nda fidan yetiştiriciliği ve cevizcilik için önemli gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı. Ceviz fidancılığı konusunda önemli çalışmalara imza atan ve ilk kez Bandırma’da ceviz çalıştayı düzenlenmesi için öncülük eden Prof. Dr. Yaşar Akça, Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen fidanın, fidancılık ve ceviz yetiştiriciliğinde ne gibi yenilikler getireceği konusunda bilgi verdi.

Bandırma’nın kırsal mahallerinden biri olan Sahilyenice’nin ceviz fidancılığı konusunda dünya genelinde önemli bir başarı yakaladığına işaret eden Prof. Dr.Akça \"Türkiye’nin toplam ağaç sayısı 12 milyon, bu yıl Bandırma’da kayıt altına alınmış fidan sayısı ise 8 milyon 400 bin. Bu ne demek? Neredeyse Bandırma Türkiye’de bulunan ağaç sayısını bir yılda yetiştiriyor. İşte böyle bir potansiyele sahibiz\" dedi. Ceviz fidancığı ve ceviz üretimi konusunda dünyadan örnekler de veren Akça, \"Kaliforniya’da, Şili’de 1 dekar arazide 500, 750, bin kilo ürün alınırken biz neden 200 kiloda kalıyoruz? Bunları sorgulamamız ve yeni şeyler söylememiz lazım\"diye konuştu. Fidanların anaçlarının tamamına yakınının birbirinden farklı olduğuna değinen Prof. Akça, klonal ceviz ağacı hakkında da şu bilgileri verdi: \"Hastalıklara çok dayanıklı, diğer mevcut kullanılan fidanlardan dekara 150-200 kilo ürün alınırken bu fidana aşı yapılınca 500 ile 700 kilo arasında ürün alınıyor. Dünyayla bunu kullanarak rekabet edebiliriz. Milyonlarca ağaç dikiyoruz, ölüyor. Bunun nedeni dikilen ağaçların hastalıklara duyarlı olması. Halbuki bu Paradox-Vlach Klon ağaçtan 1 milyon, hatta 1 milyar doku kültürü üretin hepsi aynı. Aynı olunca ne oluyor? Yetiştirici biliyor ki, şu hastalıklar olsa bile benim bitkim dayanıklı olduğundan dolayı benim riskim az diyor. Verimim fazla diyor. Bunu neyle çoğaltıyoruz, doku kültürüyle.\"

DÜNYADA YALNIZCA 4 ÜLKE ÜRETİYOR

Yüksek verimliliğe sahip fidanları dünyada Amerika, Fransa, Şili ve İspanya’nın ürettiği bilgisini veren Akça, Paradox-Vlach Klon fidanı üretiminin çok zor olduğuna işaret etti. Akça \"Bunu kimler başardı Türkler başardı. Yapamazsınız denildi yaptılar. Şimdi bizim bunu daha ileriye götürmemiz lazım. Bunlarla Türkiye’nin geleceğini kuracağız. 100 bin adet sipariş verdim. Amerika ile İspanya ile rekabet ediyoruz. Böyle inovasyonu yüksek ürünlerin tanıtımını yapmamız lazım. Çünkü eski fidanların bırakılıp bu fidanlara geçilmesi durumunda karlılık 6 kata çıkacaktır.\" Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerinden Ziraat Mühendisi Büşra Yaşar da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2012 yılında doku kültürü laboratuarlarında üretime başladıklarını belirten Yaşar, \"Cevizdeki sıkıntılardan dolayı 2016 yılında da ceviz fidanını üretimimize aldık. 20 bin kadar ön deneme için üretim yaptık. Bunlar için şu anda aşı çalışmaları yapmaktayız. Üretimimiz artıkça bu fidanların satışını da gerçekleştirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof. Dr. Yaşar Akça’nın konuşması

-Ziraat Mühendisi Büşra Yaşar\'ın konuşması

116 MB 6 dakika 58 saniye

Haber: Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)



