DHA YURT BÜLTENİ 14

ÇAN TERMİK SANTRALİNDE PATLAMA, 1 ÖLÜ 1 YARALI

Çanakalle\'nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali\'nde işçilerin conta değştirdiği sırada buhar kazanında sıkışma nedeniyle patlama meydana gedi. Olayda, Ferdi Mutlu isimli işçi hayatını kaybeti. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı.

HIRSIZLAR TRAFODAKİ BAKIR KABLOLARI ÇALDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki mesire alanında bulunan aydınlatma direğinin elektrik trafosu, hırsızlar tarafından parçalanıp, içindeki bakır kablolar çalındı. Açıkta bırakılan 380 volt akım taşıyan elektrik kablosunun erken fark edilmesi, olası bir ölümü önledi.

Aktepe Mahallesi TOKİ konutlarındaki Aktepe Parkının içindeki mesire alanına gelen iki kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, burada bulunan aydınlatma direğine 380 volt elektrik akımına sağlayan trafoyu kırıp, devirdi. Önce elektrik kalbosunu kesen hırsızlar, ardından trafo içindeki bakır kabloları çalıp olay yerinden kaçtı.

Bu sabah pabah parka gelen görevliler, trafonun parçalandığını görünce elektrik akımını kapatıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yaptı. Trafodan bakır kabloların çalındığı belirlendi. Açıkta kalan kablonun görevliler tarafından erken fark edilmesinin, temas halinde yaşanacak olası bir ölümü önledi. Polis, kabloları çalan kişileri belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI

ADIYAMAN\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ünal Işık, Cem Ali Işık ve Nail Işık yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Tamam

KADIN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE DUVARA ÇARPARAK ŞARAMPOLE UÇTU

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Arzu Torun (42) yönetimindeki 16 ACZ 104 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Torun\'un ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa- İnegöl yolunun İMOTİM mevkisinde bugün meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan Arzu Tosun yönetimindeki 16 ACZ 104 plakalı özel otomobil İMOTİM mevkiinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan süratli otomobil, bir işyerinin istinat duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre yuvarlanarak düz durdu. Araçtan toprak alana fırlayan kadın sürücü ağır yaralandı. Yaralı kadın, çevredeki esnafın haber vermesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla şarampolden yola çıkarılıp, ambulansla Devlet Hastenesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

VAN\'DA \'TARAFTAR SOKAK\' AÇILDI

VAN\'ın merkez İpekyolu Belediyesi, daha önce atıl durumda olan sokağı, esnafın da talebi üzerine yenileneyerek, \'Taraftar Sokak\'a dönüştürdü. Sokak futbol takımlarına ve özellikle Büyükşehir Belediyespor\'a ait metaryallerle süslenirken, ışıklandırma ve peyzaj gibi düzenlemeler de yapıldı.



Yaklaşık bir yıl öncesine kadar insanların tek başına geçmekten korktuğu İpekyolu İlçesi\'ne ait sokaklar, İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Van’ın en gözde mekanları haline geldi. Butik Sokak projesi kapsamında daha önce bir çok sokak elden geçirilirken, atıl durumda olan ve vatandaşların tek başına geçmekten korktuğu sokak için kolları sıvayan İpekyolu Belediyesi, ilk olarak sokaktaki zemini yeniledi. Ardından peyzaj ve aydınlatma noktasında yenilikler yapan belediye, esnafın talebi üzerine sokağı futbol takımlarına ve özellikle Büyükşehir Belediyespor\'a ait metaryallerle süsleyerek ışıklandırdı. Herkesin beğenisini kazanan Taraftar Sokak, Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve STK temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, vatandaşların uğradığı yeni sokakların esnafın da yüzünü güldürdüğünü belirtti. Belediye olarak ilçenin birçok sokağında yenileme yaptıklarını anlatan Öztürk, \"Burada bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardık ve yaptığımız hızlı bir çalışma ile spor severlerimiz için uygun bir hale getirdik. Spor severlerin yanında herkesin rahatlıkla gezebileceği düzenlelemeler yaptık. İnşallah artık burada taraftarımızla şampiyonluklar kutlayacağız\" dedi.

SAFRANBOLU’YA GELEN BAKAN EŞİNE ÇİNLİ TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

KARABÜK’ün Safranbolu İlçesi’ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Çinli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çinli turistlerin görüntü almak için etrafını sardığı Pervin Ersoy,’’ Bayağı Çinli ve Japonları görüyorum burada, turistlerin ilgisini çekiyor burası’’ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Bizim Çocuklarımız Derneği olarak gezi amaçlı 60 kişilik grupla Safranbolu’ya geldi. Derneğin başkan yardımcılığını yaptığı Ersoy ve beraberindekiler ilk olarak tarihi çarşıyı kuş bakışı gören Hıdırlık Tepesi’ne geldi. Pervin Ersoy, burada İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer tarafından karşılandı. Çocukların çiçek verdiği Ersoy’a Çinli turistler yoğun ilgi gösterdi. Selfie ve görüntü alabilmek çabaladılar. Ersoy, Çinli kadınlarla hatıra fotoğrafı çekilip tokalaştı. Ersoy ve beraberindekiler, ’I Love Safranbolu’ yazısı platformda hatıra fotoğrafı çekilirken, Çinliler bu anı görüntülemeye ve fotoğraf karesinde yerlerini alabilmek için koşturdu. Gazetecilere açıklama yapan Ersoy’un etrafını Çinli turistler sardı. Bazıları fotoğraf çekmek için bazıları da konuşmasını daha yakından dinleyebilmek için yanına yaklaştı.

BAYAĞI ÇİNLİ VE JAPONLARI GÖRÜYORUM BURADA, TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR Pervin Ersoy, Çok sevdiğini söylediği Safranbolu’ya 12 sene öncede geldiğini hatırlatırken şunları söyledi: ‘’ Bu sefer de eşimin bakanlık görevinden sonra tekrar ziyaret etme şansım oldu. Benim de mensubu olduğum yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm, çocuklarla ilgili bir derneğim var. Bütün dernek arkadaşlarımı getirdim buraya. Hep beraber gezmeye geldik. Safranbolu’yu biraz daha tanımak ve tanıtmak istedik. Çok güzel bir yer. Bilmeyenleri, görmeyenleri bir göstermek lazım. O yüzden geldik. Geziye katılan arkadaşlarımında mutlu olacağını düşünüyorum, buraya geldikleri için. Birazda turizme katkımız bulunsun. Hem Türk hem de yabancı turist çekmek için. Bayağı Çin ve Japonları görüyorum burada, turistlerin ilgisini çekiyor burası. Gayet keyifli gayet güzel.\"

Hakkari Valisi Akbıyık görevine başladı(2)

YENİ VALİYE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Şişli Kaymakamlığı\'ndan Hakkari Valiliği\'ne atanan İdris Akbıyık, kente gelerek görevine başladı. Vali Akbıyık\'ı, Valilik binası önünde Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Akbıyık, Hakkari\'ye hizmetin en iyisini yapmak için, kamu kurum ve kuruluşlarla çalışacaklarını söyledi.

Polis tören mangasını selamlayan Hakkari\'nin yeni Valisi Akbıyık\'ı yöresel kıyafetli kızlar, çiçek vererek karşıladı. Akbıyık, yağmur altında kendisini bekleyip, kendisini alkışlarla karşılayan vatandaşlarla da tokalaşıp sohbet etti.

Vali Akbıyık, Hakkari halkına güzel hizmetler yapmak için çabalayacalarını belirterek,\"Hakkari\'deki görevimiz vatana, millete hayırlı olsun. Bundan sonra işlerimizi, hizmetimizi Hakkari’de devam edeceğiz. Tabi önceliğimiz burada devletimizi en iyi şekilde temsil etmek ve asayişi sağlamak. Hakkari’de yaşayan insanların kamu hizmetlerini en iyi ve hızlı şekilde almaları için elimizden gelen gayreti, tüm kamu kurum kuruluşlarımızla göstereceğiz. Tabii ki, Hakkari ilimiz de İstanbul ve Ankara gibi oralarda ne varsa, aynısı ekonomik, sosyal, sportif, kültürel şeylere sahip olmalı ve standardı yükseltmek için tüm birimlerimizle çalışacağız.\"dedi.

ORHANGAZİ ZEYTİN FESTİVALİ\'NDE 40\'INCI YIL COŞKUSU

BURSA\'da, 40\'ıncı Orhangazi Zeytin Festivali kapsamında Cumhuriyet Alanı\'nda etkinlikler düzenlendi. Çok sayıda davetli ve vatandaşın izlediği festival renkli görüntülere sahne oldu.

40\'ıncı Orhangazi Zeytin Festivali, Cumhuriyet Alanı\'nda çok sayı davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Festivale AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala ve Zafer Işık ile Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Garnizon Komutanı Per. Atğm. Ömer Birinci, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan festivalinin açılış konuşmasını Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere yaptı. Cevizlidere, Orhangazi\'de tarımsal üretimin yüzde 63\'ünün zeytinden oluştuğunu ve 2 milyon 400 bine yakın zeytin ağacından yıllık 50 bin ton ürün elde edildiğini belirterek, bu yıl ise zeytinde yüzde 60\'lık bir ürün kaybı yaşandığını belirtti.

\'ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ\'

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, festivalin bundan 40 yıl önce merhum Belediye Başkanı Şevket Durmuş döneminde başlatıldığını belirterek, \"Bu festivali başlatan ve devam ettiren tüm başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi. Zeytinin Orhangazi için bir değer olduğunu belirten Başkan Çağlayan, \"Hem tarımsal ürünlerimizin hem de diğer değerlerimizin ön plana çıkarılması için yerel yönetim olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz\" diye konuştu. Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz ise festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

\'AFRİN’DEN ZEYTİN GETİRİLDİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL\'

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise Suriye\'nin Afrin bölgesinden zeytin getirildiğine dair iddialara yanıt vererek, \"Bu konu geçtiğimiz haftaki Tarım Komisyonu toplantısında Bakanımızın da gündemine geldi. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Afrin\'den zeytin getirildiği söylemi doğru değil. Böyle bir şey yok\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da \"Büyükşehir olarak tarımsal üretimlere her zaman destek olduk, hem şehrimize hem de üreticimize katkı sunmaya gayret ediyoruz\" diye konuştu.

\'TARIM ANA BAŞLIĞIMIZ\'

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, festivallerin yalnızca belli bir ürünün tanıtımı için değil, insanların bir araya gelmeleri ve birlik beraberlik görüntüsü sergilemeleri açısından da önemli olduğunu belirtti. Efkan Ala, \"AK Parti iktidarının yeni dönemdeki ana başlığı tarım olacak. Tarımdaki başarımızı da tıpkı diğer konulardaki gibi ortaya koyup üreticimizin daha iyi seviyelere gelmesini sağlayacağız\" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise \"Türkiye her alanda gelişim gösteriyor. Geçmişin IMF kapılarındaki Türkiye\'si artık yok. El ele, gönül birliği ile daha iyi yarınlara ulaşmak için uğraşıyoruz\" diye konuştu. Zeytin Festivali, mehteran takımı ile halk oyunları ekibinin gösterileri ve kervan geçişi ile sona erdi.

Haber/Kamera: Hasan BOZBEY-BURSA-DHA