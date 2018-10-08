DHA YURT BÜLTENİ 14

TBMM Başkanı Yıldırım\'dan Antalya\'da ikili görüşmeler

ANTALYA, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya\'da farklı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Otel\'de düzenlenen \'Avrasya\'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma\' konulu Avrasya Meclis Başkanları 3\'üncü Toplantısı\' kapsamında ikili görüşmeler yaptı. Yıldırım, bu kapsamda AGİTPA Başkanı George Tsereteli, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve Endonezya Meclis Başkanvekili H. Fadli Zon ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, basına kapalı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ile görüşme

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Almus Barajı\'nda sular çekildi

TOKAT\'ın Almus ilçesinde 52 yıldır elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Barajı’nda su seviyesi gözle görülür derecede düştü. Suların çekilmesiyle daha önce su içinde bulunan kayalık yürüyerek gidilebilir hale geldi.

Almus Barajında suyun yaklaşık 110 metre çekilmesiyle birlikte daha önce teknelerle gidilen, kıyıya 60 metre mesafedeki \'Malkayası\' adı verilen kayalık alan yürünerek gidilebilir hale geldi. Üzerinde bir bayrak direği ve Türk Bayrağı bulunan kayalığın su dışında kalmasıyla birlikte çevredekiler, eskiden teknelerle dolaştıkları alanlarda yürüyerek gezip fotoğraf çekmeye başladı.

Almus Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adem Aslan suyun çekilmesine kuraklığın neden olduğunu belirterek, \"Almus barajındaki su çekilmesi daha öncede de oldu, ben bir iki defa gördüm. Bundan 25 yıl önce oldu. Hattaki bundan daha fazla çekildi. Sebebi tamamen kuraklıktır. Havaların yağışlı olmaması, kar yağmamasıdır. Bu yıl mayıs ayından itibaren barajda su çekilmeye başladı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Barajdan görüntüler

-Su çekilen alanların görüntüsü

-Daha önce su içinde kalan kayalığın son hali

-Kooperatif başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ALMUS(Tokat), (DHA)

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Uyuşturucu satıcısı sevgililere operasyon

KARAMAN\'da polis tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen F.U., tutuklandığı sevgilisi N.B. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çiftin evinde yapılan aramada 900 tane uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri F.U. ile N.B. isimli kadının kentte uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine polis, sevgili olan F.U. ve N.B.\'nin birlikte yaşadığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda sevgili çift gözaltına alınırken evde ise 900 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen F.U., tutuklandı, N.B. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sevgililerin adliyeye getirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer / ŞEN KARAMAN (DHA)

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İçişleri Bakan Yardımcısı ile AFAD Başkanı\'ndan deprem bölgesinde inceleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 2 Mart 2017\'de, 5,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Adıyaman\'ın Samsat ilçesini ziyaret etti. Çataklı ile Güllüoğlu, deprem konutlarının inşa edildiği alanda incelemelerde bulundu.

Samsat\'ta, 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören evler, yıkılırken, deprem konutları inşa edilmeye başlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ile AFAD Başkanı Güllüoğlu, Samsat\'a gelerek, kaba inşaatı bitme noktasına gelen deprem konutlarını inceleyip, son duruma ilişkin bilgi aldı. İnşaatı süren deprem konutlarının en kısa zamanda bitirilmesini ve halkın sıkıntılarının sonlandırılmasını hedeflediklerini belirten Çataklı, \"Bugün İçişleri Bakanı\'mız Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda Adıyaman’a geldik. Vali\'mizden, Kaymakam ve Belediye Başkanı\'mızdan Samsat’ta meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar ve gelişim seyri hususunda bilgiler aldık. Burada var olan ve dile getirilen sorunları dinleyerek, çözüm yollarına dönük inşallah öneriler geliştireceğiz. Zaten Vali\'miz ve Kaymakam\'ımız konuyu takip edip, duruma vaziyet ediyorlar. Deprem zor bir iş. Sorunun çözülmesi bazen zaman alıyor ama olabildiğince seri şekilde çözülebilmesi için devletimizin imkanları ölçüsünde gayret göstereceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Deprem bölgesi incelemesi

- Bakan Yardımcısı Çataklı vatandaşlar ile konuşması

- Bakan Yardımcısı Çataklı ziyaretleri

- Bakan Yardımcısı Çataklı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB