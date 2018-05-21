DHA YURT BÜLTENİ-14

Muharrem İnce: Ben bakanların listesini yapacağım

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekili listelerini CHP Genel Merkezi\'nin yaptığını belirterek, \"Milletvekili listeleri açıklandı. Memnun olan olur, olmayan olur. Hepimiz için geçerli bu. Bunu bir kenara bırakacağız. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım\" dedi.

Muharrem İnce, Bartın Cumhuriyet Meydanı\'nda halka seslendi. Muharrem İnce, mitingin iptal olup, ardından yeniden düzenlenmesine karar verilmesiyle ilgili olarak, \"Dün biraz sesim kısıldı. Doktorlar dedi ki \'Bir gün dinlendir.\' Tam iptal edecektik, baktık yandaş medya saldırıyor. \'CHP\'de kriz, Muharrem İnce küstü.\' Yahu rahatlıkla bir sesim bile kısılamıyor bu ülkede. Dedim \'Gidelim Bartın\'a.\' Başka çaresi yok\" diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNİ GENEL MERKEZ YAPAR

Muharrem İnce, milletvekili adaylarının açıklanmasıyla ilgili tartışmalara da değinerek, şunları söyledi:

\"Milletvekili listeleri açıklandı. Memnun olan olur olmayan olur. Hepimiz için geçerli bu. Fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bunu bir kenara bırakacağız. Hepsi bizim arkadaşımız fark etmez. Milletvekili listelerini Genel Merkez yapar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım. Onun dışında bu işlere takılmayın. Hiç CHP\'yi haber yapmazlar. Böyle şeyler buldular mı haber yaparlar. Sadece CHP\'li kardeşlerimin değil Ak Parti\'li, Saadet\'li kardeşlerimin de hepsinin 81 milyonun oyunu istiyorum ben\" dedi.

Televizyon programlarına yorumcu olarak katılan anket şirketi sahiplerini de eleştiren Muharrem İnce, \"Şu televizyonlara çıkan anketçilerin bir kısmı, hepsini demiyorum, onları dikkate almayın. Bir şey bilmiyorlar. Ortada araştırma falan yok. Gel peşime takıl, gör araştırmayı. Gel takıl peşime, otobüse bin, gel gör milletin ilgisini. Bunlar mahcup olacaklar. Biz bu seçimi alacağız. Dün Adana\'daki muhteşem manzarayı görmenizi isterdim. 100 bin kişi katıldı. Sonunu göremiyordum, muhteşemdi. Bugün sesimiz kötü olabilir. Sözümüz doğrudur merak etmeyin. Sesim kötü çıkıyor olabilir ama söylediklerim doğrudur. Bundan hiç kuşkunuz olmasın.\"

\'TRT\'YE HAKKIMI HARAM EDİYORUM\'

TRT\'yi sert şekilde eleştiren İnce, şöyle konuştu:

\"TRT, 13- 21 Mayıs arasında Sayın Erdoğan\'a 1 saat 57 dakika söz vermiş. Muharrem İnce\'ye 16 dakika söz vermiş. 117 dakika birine 16 dakika birine. Peki sizler bu meydanı dolduranlar, biz TRT payı ödemiyor muyuz? Sadece Erdoğan\'a oy verenler mi ödüyor? Bunun adil olması gerekmiyor mu? Ey Erdoğan, bundan senin haberin yok mu? Bu kul hakkıdır. Ben TRT\'ye hakkımı haram ediyorum. Haram olsun, haram zıkkım olsun.\"

\'50 BİN AVUKAT CÜBBELERİNİZİ ARABANIZDA GEZDİRİN\'

Muharrem İnce, seçim güvenliğine önem verdiklerini ifade ederek, \"50 bin avukat cübbelerinizi arabanızda gezdirin. 24 Haziran\'da size ihtiyacım olabilir. Sizleri YSK\'nın önüne çağırabilirim. Merak etmeyin bir oyunuza bile zarar gelmeyecek\" dedi.

\'BU SEFER KEMER SIKMA SIRASI DEVLETTE OLACAK\'

Muharrem İnce artık devletin kemer sıkma politikası uygulayacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Hukuk güvenliğini sağlayacağız. Bağımsız mahkemeler ve hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Herkes mahkeme kararlarına güvenecek. Ekonomimiz de buna bağlı. Yabancı yatırımcı güven duymadığı için gelmiyor. Yatırım yapmıyor. Para güvenli ortamı sever. Güvenli ortam kuracağız. Ekonominin başına ehliyetli insanları getireceğiz. Ekonomi ile ilgili kurumları başta Merkez Bankası olmak üzere bağımsız özerk hale getireceğiz. Merkez Bankası Başkanını CHP Genel Merkezine davet etmeyeceğiz. İlk kez bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye\'de yıllardır duyduğumuz şey şudur. Ey milletim kemer sık, tasarruf yap bu millete söylenir. Bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak. Milletin kemer sıkacak hali kalmadı. Kemerin son deliğine geldi artık. Nasıl olacak? Saraylarda yaşamayacak Cumhurbaşkanı söz. Orayı bilim merkezi yapacağız. Ben 16 yıldır milletvekiliyim 1,5 sene önce kendime ev aldım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Daha doyamadım ben evime. Evim bir apartman dairesi. Ben orada oturacağım. Devletin işleri için de Çankaya Köşkünü kullanacağım.\"

\'HER YIL 10 BİN GENCİMİZİ YURTDIŞINA GÖNDERECEĞİZ\'

Gençleri yetiştirerek, Türkiye\'nin güneş enerjisi potansiyelini değerlendireceklerini açıklayan Muharrem İnce, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin güneş enerjisi potansiyeli iyi değerlendirirsek. 100 tüketiyorsak 130 üretiriz. 30\'unu da satarız. Bunun için eğitimli öğrenciler lazım. Bunun için uzman gençlere ihtiyaç var. Bu zor bir şey. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. En kısa sürede Türkiye\'deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 bine çıkaracağız. Buradan başlayacağız. O gelip meydanlarda tezek diyecek, pislik diyecek. Ben \'gelecek\' diyeceğim. Aramızda fark olacak. Aramızda şöyle bir fark olacak. O gelecek meydanlarda diyecek ki \'Benim valim, benim müsteşarım, benim bakanım, benim genelkurmay başkanım\' diyecek. Ben ise şöyle diyeceğim, \'Sayın genelkurmay başkanım, sayın bakanım, sayın valim.\' O genelkurmay başkanı benim genelkurmay başkanım değil. Milletin genelkurmay başkanı. O da birilerini helikoptere binip tehdit etmeye gidemeyecek. Bir devlet terbiyesi içerisinde olacak her şey. Mesela yine benim şimdiki dönem arasında Cumhurbaşkanı \'TEOG\'u kaldırın\' deyince TEOG kaldırılmayacak. Bu ülkede halk tarafından seçilen belediye başkanlarına çekil kenara diye bir talimat gelemeyecek.\"

\'BİZİM DERDİMİZ SENİ DEĞİL, DOLARİ FAİZİ, MAZOT FİYATINI İNDİRMEK\'

İnce, liyakate bakacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Dolar hala yukarı doğru çıkıyor. Terk dertleri benim diyor. Bizim derdimiz seni değil, doları faizi mazot fiyatını indirmek. Ben geldiğimde dolar, faiz inecekse sen de iniver ne olacak yani. Türkiye\'de devlet yönetimi akılsızdır, Türkiye\'de hukuk sistemi akılsızdır, Türkiye\'de dış politika akılsızdır, Türkiye\'de eğitim akılsızdır. Türkiye\'nin yönetimi şudur. Bir tek adam var. Bir de tek adamın yanında ehliyetsiz bir takım var. Güçlü lider ve liyakatlı takımı getireceğiz. Hiç kimseyi kamuda yükselirken, \'CHP\'li değil mi\' diye bakmayacağız. \'Solcu mu sağcı mı\' diye bakmayacağız. Biz liyakate bakacağız. Bundan yana kuşkunuz olmasın. Türkiye\'yi barıştıracağız. Uzlaştıracağız. Türkiye kucaklaşacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Miting alanından detaylar

Murat KÜÇÜK-Ayhan ACAR(BARTIN),(DHA)

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\'Hayat tamircisi\' bu kez felçli kuzuya yürüteç yaptı

MARDİN\'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde \"hayat tamircisi\" olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 300 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı\'nca \"Uluslararası İyilik Ödülü\" verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle iki ayağı olmayan kuzunun yürümesini sağladı.

Derik\'in Boyaklı köyünde kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağlayan ve Türkiye Diyanet Vakfı\'nca verilen \"Uluslararası İyilik\" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden alan Hasan Kızıl (23), bu kez de arka iki ayağı sakat olarak doğan kuzuya protez yaptı.

Aynı köyde yaşadığı Rüzgar Sakin\'in kendisini arayarak, yeni doğan kuzunun arka ayaklarının felçli olduğunu aktaran Kızıl, \"Boyaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüzgar Sakin adlı vatandaş beni arıyarak yeni doğum yapan kuzunun arka ayaklarının felç olduğunu söyledi. Kuzusunu kesmek istemediğini, ona nasıl yardımcı olacağımı sordu. Ben de köye giderek kuzunun ölçüsünü aldım. Ölçü aldığım zaman bütün kuzular annesine koşarken felç olan kuzu tek başına orda duruyordu. Hemen gidip yürüteç yaptım. Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Türkiye\'de ne kadar engeli canlı varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şuan için gece-gündüz çalışıyorum, bütün engelli hayvanları yürütebilmek adına bazen sabaha kadar çalışıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Felçli kuzunun yerde sürünmesi

-Annesinin yürüyemeyen kuzusunun yanına koşması

-Hasan Kızıl, felçli kızılın ölçüsünü alması

-Yapılan yüreteci kuzuya takılması

-Kuzunun koşarak annesine gitmesi

-Hasan Kızıl\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

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Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan ayağı kırıldı

KARABÜK\'te, apartman görevlisi 33 yaşındaki Hasan Kayabaşı, binanın asansörünü tamir etmek isterken, ayağı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı. Ayağı kırılan Hasan Kayabaşı tedavi altına alındı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Cevizkent Konutları C Blokta meydana geldi. Apartman görevlisi Hasan Kayabaşı binanın bozulan asansörünü tamir etmek istedi. Bu sırada sol ayağı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Kayabaşı\'nın ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Kayabaşı daha sonra sedyeye konulup bina sakinlerinin de yardımıyla ambulansa taşındı. Sol ayağı kırılan Hasan Kayabaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sağlık ekipleri tarafından yaralının sedyeye konulması

-Yaralının ambulansa taşınması

Süre:(01.49) Boyutu:(202 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Anne ve babasını öldürdüğünün farkında değilmiş (2)

CENAZELERİ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'ndan yakınları tarafından alınan Ali- Nezihe Uçar çiftinin cenazeleri, İslahiye\'ye bağlı Sulumağara mahallesindeki evlerinde son kez getirildi. Oğulları tarafından boğazlarından bıçaklanarak öldürülen çift için Asri Mezarlık\'ta cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende çiftin cenazeleri, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sulumağara Asri Mezarlığı

- Cenazelerin getirilmesi

- Müftü tarafından cenaze namazı kılınması

- Cenazelerin peş peşe taşınması

- Yan yana toprağa verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Üniversiteliler \'engelli olup\' zorlukları anladı

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi\'nde (MCBÜ) eğitim gören 550 öğrenci, engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için öğretim görevlileriyle birlikte gözlerini bağlayarak tekerlekli sandalyeye bindi. Zaman zaman düşme tehlikesi geçiren öğrenciler, araç sürücülerine araçlarını engelli geçitlerine park etmemeleri için çağrı yaptı.

MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'nda Öğretim Görevlisi Özge Göbel\'in düzenlediği farkındalık etkinliğinde, 550 üniversite öğrencisi üniversite kampüsünde gözlerini bağladı ve tekerlekli sandalyelerde gezmeye çalıştı. Gözlerini siyah bantlarla kapatan öğrenciler, üniversite kantininde dolaşırken zor anlar yaşadı ve düşmemek için arkadaşlarından yardım aldı. Tekerlekli sandalyeye binen öğrenciler de hatalı park eden araçlar yüzünden kaldırımlara çıkamadı. Üniversite öğrencisi Dilan Kılıç, \"Gözleri kapalıyken gerçekten çok zordu. Tek bir ışık bile yoktu. Attığım adımı bilemiyordum. Kendimi çok kötü hissettim. Kendimi görme engellilerine yerine koydum. Onlara daha çok fırsat verilmeli ve yardım edilmeli. Yolda engelliler için koyulan sarı çizgiler bizler hep ihlal ediyoruz. Bunları yapmamalıyız\" dedi.

Üniversitenin öğretim görevlisi Özge Göbel ise, empati parkuru ve farkındalık yürüyüşüyle öğrencilerin kendilerini engellilerin yerine koyduğunu ve bilinçlendiğini söyledi. Göbel, \"Empati parkurunda tekerlekli sandalyede olan bir insanın yaşadıklarını anlamaya çalıştık. Arabalardan dolayı zorluk çektik. Bir daha arabası olan bir öğrenci bu alanlara dikkat edecektir. Öğrenciler gözleri bağlandığında da çok zorlandılar ve engellileri daha iyi anladılar\" diye konuştu.

Farkındalık etkinliği kapsamında MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde iki kolu ve bir bacağı olmayan engelli uzman psikolog İlknur Peder, trafik kazası sonucu engelli olan yazar Gurur Göç, engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ve görme engelliler yaşam koçu Mehmet Göktaş ise öğrencilerle söyleşi yaptı. Etkinlikte üniversite öğrencileri işitme engelliler için işaret diliyle İstiklal Marşı\'nı seslendirdi. Yaşamıyla engellilere örnek olan bedensel engelli uzman psikolog İlknur Peder, karşısına çıkan tüm engellere rağmen yaşama tutunduğunu anlattı. Diğer öğrenciler gibi eğitim alma şansına sahip olamadığını ifade eden İlknur Peder, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimin açık öğretimden 18 yaşından sonra bitirdiğini söyledi. İlknur Peder, \"Üniversite sınavına çalışarak üniversiteye girdim. Psikolog olmak her zaman hayalimdi. Evde hayali danışanlarıma seans yapardım. Şimdi bu hayallerimi gerçeğe çevirdim. Ama bunlar hiç kolay olmadı. Önemli olan bizim zayıf gördüğümüz yönlerimizle yaşamaktır. Eksikliği kabullenip başka artı yönleri keşfetmek gerekiyor\" dedi.

HERKES \'YAPAMAZSIN\' DEDİ

İlknur Peder, 15 yıldır uzman psikolog olarak çalıştığını ve kendi merkezini de 10 yıl önce açtığını belirtip, \"Ben mezun olduğumda herkes \'seni kimse işe almaz\' dedi. Mezun oldum, 1 ay sonra işe başladım. Kendi işyerimi açmak istediğimde herkes bana güldü. Hatta bir hocam \'uzuv eksikliğin var, insan psikolog olarak seni ciddiye almayabilir\' dedi. Kendi ofisimi açmaya çalıştığımda babam \'nasıl olsa iki ay sonra kapatacaksın\' dedi. Fakat 10 yıldır devam ediyorum. Hiç kolay olmadı ama çabalıyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Öğrencilerin gözleri bağlıyken yürümeye çalışması

- Tekerlekli sandalyede öğrencilerin ilerlemesi

- Öğrencilerin konuşması

- Öğretim Görevlisi Özge Göbel\'in konuşması

- İşaret diliyle İstiklal Marşı\'nın söylenmesi

- Salondan genel görüntü

- Engelli uzman psikolog İlknur Peder\'in konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)



