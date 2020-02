DHA YURT BÜLTENİ-14

Göbeklitepe Derneği Başkanı Dişli: Tarihi alana beton dökülmüş olsaydı kıyameti koparırdık

DÜNYANIN en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa\'daki Göbeklitepe\'nin, tarihi dokusu, arkeolojik değeri ve özgünlüğünü koruması dolayısıyla UNESCO\'nun geçici listesinden asıl listesine alınması için yürütülen çalışmalarda, tarihi dokuya zarar verildiği, iş makinelerinin çalışıp alana beton döküldüğü iddialarını eleştiren Göbeklitepe Dernek Başkanı Yusuf Sabri Dişli, \"Burada yürütülen çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz. Eğer gerçekten tarihi alana bir beton dökülmüş olsaydı bizler de kıyameti koparırdık\" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada ise tarihi yapılara zarar verilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

Kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında, Neolitik Çağ’a ait Göbeklitepe’de, 1995 yılında Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ’a ait yabani hayvan figürlü \'T\' biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 18 ay önce ziyarete kapatıldı. Çatı örtüsü ve canlandırma merkezi yapımı nedeniyle kapalı olan Göbeklitepe, geçen günlerde çelik çatı kaplamasının tamamlanmasının ardından kısmen ziyarete açıldı. Halen restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü alanda yaklaşık 20 yıl Göbeklitepe\'nin kazı çalışmalarını yürüten ve 2014\'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Klaus Schmidt’in çalışma arkadaşı ve eşi Çiğdem Köksal Schmidt, arkeolojik alana beton dökülen, kalıntıların ise iş makineleriyle ezildiği görüntüleri, sosyal medya üzerinden paylaştı. Schmidt, Göbeklitepe\'nin \'F yapısı\' (Kaya tapınağı) denilen bölgenin hemen yanına beton döküldüğünü, Neolitik Çağ\'a ait mimari kalıntılara 3 metre uzaklıkta bulunan alanın iş makineleriyle ezildiğini ileri sürdü.

\'TARİHİ DOKUYA UYGUN YOL\'

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine bir açıklamada bulunan Göbeklitepe Dernek Başkanı Yusuf Sabiri Dişli, söz konusu tarihi alana herhangi bir zarar verilmeden çalışmaların yürütüldüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

\"Göbeklitepe\'nin daha önceden çatısı yoktu. Bu alanın korunması için AB destekli \'Tarih Yeniden Canlanıyor\' projesi kapsamında alınan hibeyle buranın çelik çatı kaplaması yapıldı. Bu kazı alanında Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in büyük emekleri bulunmaktadır. Ancak son günlerde, buranın UNESCO\'nun asıl listesine girmesine kısa bir zaman kala sosyal medya üzerinden buranın betonlaştığına dair abartılı paylaşımlar yapılması endişe verici bir durumdur. Burada yürütülen çalışmalarda, kazı alanındaki tapınak ile söz konusu yol arasında 300 metrelik bir yol güzergâhı bulunmaktadır. Yolun başlangıcında ise 900 metre birinci kapıya kadar mesafe bulunmaktadır. Bu iki yolun bulunduğu alan 2 derecede bir sit alanıdır. Buradaki tarihi yapılara asla zararı olmayan bir çalışma yürütülmektedir. Bizler de bu ülkenin, bu şehrin insanlarıyız. Burada yürütülen çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz. Eğer gerçekten tarihi alana bir beton dökülmüş olsaydı bizler de kıyameti koparırdık. Öyle bir şey yok. Burada tarihi dokuya uygun bir yol yapılmaktadır. Onun altına keçe tarzında jeotermal cinsinde bir kumaş serilip herhangi bir kazı yapılmamaktadır. Yürüyüş mesafesi ile tapınak arasındaki (F) yapısı denilen yerde ise insanların rahat yürümeleri için tapınak taşlarına uygun kesme taşlarından yol yapılmaktadır. Kazılan herhangi bir yer yoktur, sosyal medyadaki bu iddiaların hepsi asılsızdır.\"

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı da açıklama yaparak Göbeklitepe\'de yürütülen tüm çalışmaların bakanlık gözetimi altında gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, \"Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edildiği gibi, alandaki tarihi yapılara zarar verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzaktır\" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir süredir özellikle sosyal medyada yer alan \'Göbeklitepe Ören Yeri Yol Islahı ve Yaya Yolu Güzergâhı Revizyonu\' ile ilgili asılsız, maksatlı paylaşım ve haberlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği doğduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Göbeklitepe\'de gerçekleştirilen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetimi altında yapılmaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edildiği gibi, alandaki tarihi yapılara zarar verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzaktır. Bakanlığımız, en kısa sürede uzmanlar ve gazetecilerden oluşan bir heyetle Göbeklitepe\'deki çalışmaları yerinde inceleyerek, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Göbeklitepe yapılan çalışmalar

- İşçiler yola kesme taş döşemesi

- Göbeklitepe Dernek Başkanı Yusuf Sabri Dişli\'nin konuşması

- Yolda çalışan küçük iş makinaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

=============================

Otomobil, tavuk kümesi ve garaj yandı

KUTAHYA\'da boş arsada bulunan tavuk kümesi, içerisi boş olan araba garajı ile park halindeki bir otomobil otomobil alev alev yandı.

Olay öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi\'nde meydana geldi. Boş arsada bulunan plastik sebze kasaları henüz belirlemeyen bir nedenden alev aldı. Yangın, kısa sürede kasaların yanında park halinde duran 43 AR 418 plakalı otomobil ile baraka tavuk kümesi ve içinde araç olmayan baraka araba garajına sıçradı. Vatandaşlar, kümeste bulunan 6 tavuktan 3\'ünü içeriye girerek kurtardı, 3 tavuk ise telef oldu.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin söndürdüğü yangında otomobil, garaj ve kümes kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi,

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Detay görüntüler

-Cep telefonu ile çekilmiş alevli görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA

=================================

Şifalı mesir macunu Nevruz ateşiyle karıldı

MANİSA\'da 478\'inci kez saçılacak şifalı mesir macunları baharın gelişini müjdeleyen nevruz bayramıyla birlikte dualarla karıldı. Şifalı mesir macunlarından almak isteyenler kazanlara hücum ederken bazı vatandaşlar, baştan aşağı şifalı mesir macununa bulandı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Nevruz kutlamalarının ardından mesir macunu karma töreni için Sultan Camisi\'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Geçen yılların aksine bu yıl kortej yürüyüşünde renkli kareler oluşmadı. Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle mesir festivali daha sade kutlanırken, vatandaşların ilgisinin de az olduğu gözlendi. Kortejde temsili Hafsa Sultan, Merkez Efendi, temsili Osmanlı sultanları ve şehzadeler, at üstünde kortej boyunca vatandaşları selamladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergahından devam eden kortej, Sultan Camii Bimarhanesi\'ne kadar Mehter Marşı eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar da kortej yürüyüşünde temsili sultan ve şehzadeleri büyük bir ilgiyle izledi, fotoğraf çekti. Kortejdeki protokol üyeleri de vatandaşları selamladı.

HUYSUZLAŞAN AT KORKUTTU

Kortej yürüyüşü sırasında temsili şehzadeleri taşıyan faytondaki atlardan birisi kalabalıktan ürktü ve kısa süreli panik yaşandı. At bir türlü sakinleşmeyince temsili şehzadeler faytondan indirilerek, yola yaya olarak devam etti. Hırçınlaşan atı sakinleştirmeye çalışan sahibi de bu sırada yüzünden hafif şekilde yaralandı. Yürüyüşün ardından Sultan Cami Bimarhanesi\'nde yapılan karma töreninde Mevlithanlar Derneği tarafından mesir ilahisi okundu.

Karma öncesinde konuşan Manisa\'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 478\'inci kez kutlanacak Mesir Macunu Festivali\'nde 6 ton mesir macunu saçılacağını söyledi. Festivalin Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle daha sadece kutlanacağını ve eğlencenin olmayacağını ifade eden Tanık, 29 Nisan\'da mesir saçım töreninin yapılacağını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı da, mesir macunu geleneğinin yaklaşık 5 asırlık olduğunu hatırlatarak, Manisa\'nın adını bu festival sayesinde şifayla duyurduğunu söyledi. AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, festivalin şifa yönüne ve birleştiriciliğine dikkat çekti.

DUALARLA KARILDI

Konuşmaların ardından Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından mesir macunu karma duası okundu. Dua eşliğinde temsili 41 çeşit baharat, törene katılan protokol üyeleri tarafından tek tek kazana dökülerek dualarla karıldı. Karmada Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, AK Partili Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, mesir macununu birlikte kardı. AK Parti ve MHP\'liler, \'cumhur ittifakı\' ruhunun sürdürüldüğünü söyledi.

İZDİHAM YAŞANDI

Törenin ardından dualarla karılan mesir macunlarını almak isteyen vatandaşlar, izdiham yarattı. Kazandan mesir macunu almak isteyen bazı vatandaşlar, kazan içine düşmekten son anda kurtarıldı. Şifalı olduğuna inandıkları mesir macunlarından almak için yarışanlar, yanlarında getirdikleri kap ve kavanozlara şifalı macunları doldurdu. Bazı vatandaşlar da baştan aşağı mesir macununa bulandı. 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali\'nin diğer etkinlikleri ise 24-29 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 29 Nisan 2018 Pazar günü ise Sultan Camii kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki evlerin çatı ve balkonlarından toplam 6 ton Mesir Macunu halka saçılacak.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim\'in eşi, \'Muhteşem Süleyman\' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman\'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa\'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan\'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi\'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi\'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart\'ta Sultan Camisi\'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539\'dan bu yana on binlerce insan Sultan Camii etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.

MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.

41 ÇEŞİT BAHARAT VAR

Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, hindistancevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cumhuriyet Meydanı\'nda nevruz etkinliğinden görüntü

- Çelenk sunulması ve halk oyunları

- Nevruz yumurtası tokuşturma, nevruz ateşi üzerinden atlanması ve örste demir dövülmesi

- Mesir Festivali kortej yürüyüşünden görüntü

- Temsili şehzade ve sultanlardan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Huysuzlaşan atın görüntüleri

- 41 çeşit baharattan detay görüntü

- Manisa\'yı Mesir\'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık\'ın konuşması

- Mesir duasının okunması

- Protokol üyeleri tarafından baharatların kazana dökülmesi ve karılması

- Vatandaşların kazandan şifalı macunları almak için yarışı

- Mesir macununa bulanan vatandaşlardan görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

====================================

Nevruz kutlamasında demir unutulunca \'yüksek gerilim\' levhası dövüldü

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi\'nde (OMÜ) düzenlenen nevruz kutlamasında, çekiçle demir dövme sırasında, dövülecek demir unutulunca yerine, üzerinde \'yüksek gerilim\' yazan uyarı levhası dövüldü.

OMÜ\'de nevruz kutlama programı düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı kutlamada, horon oynanıp, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı. Çuval ve halat çekme yarışları yapılırken, renkli görüntüler oluştu.

Çekiçle örs üzerinde demir dövme işlemi sırasında ise dövülecek demir unutuldu. Bunun üzerine Prof. Dr. Bilgiç, \'yüksek gerilim\' yazalı uyarı levhasının demirini çekiçle dövdü. Yemek ikramının ardından kutlama programı sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Horon oynanması

-Nevruz ateşinden atlanması

-Halat çekme ve çuvalla atlama yarışı

-OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç\'in konuşması

-Çekiçle dövmek için demir beklenmesi ve yüksek gerilim levhasının getirilip çekiçle vurulması

-Detaylar

(SÜRE:3.39 Dk) (BOYUT:409.60 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

===================================

Gaziantep\'te 6 öğrenci, kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP\'te Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu\'nda, kaşıntı şikayeti bulunan 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Güzel Vadi Mahallesi\'nde bulunan Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu\'ndaki 6 öğrenci, kaşıntı şikâyetiyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri 6 öğrenci, ambulanslarla Cengiz Gökçek Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulu

- Ambulansların çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

======================================

Şanlıurfa\'da nevruz kutlaması

ŞANLIURFA\'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde nevruz kutlaması düzenlendi.

HDP ve DBP tarafından düzenlenen nevruz kutlaması Paşabağı Mahallesi\'ndeki alanda yapıldı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaya katılanlar, oluşturulan güvenlik noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya\'nın da katıldığı kutlamada, kalabalık yakılan ateşin üzerinden atladı. Kutlama, akşam saatlerine kadar sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Polis ekiplerinin önlem alması

- Üst araması yapan polisler

- Nevruza gelen vatandaşlar

- Vatandaşların halay çekmeleri

- Slogan atan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

=======================================

Kağıt gibi katlanan kamyondan kurtarıldı

İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda inşaat malzemesi yüklü kamyon önünde ilerlemekte olan TIR\'a çarptı. Kamyonun kabini kağıt gibi katlanırken, araçta sıkışan kamyon sürücüsü yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hayati Demir idaresindeki 41 D 6847 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon önünde ilerlemekte olan Abdullah Erdoğan idaresindeki 19 SL 606 plakalı demir yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, Hayati Demir kağıt gibi katlanan kamyonun kabininde sıkıştı. Hayati Demir itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hayati Demir tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan çekilmesi ile ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Sıkışan sürücünün çıkartılması

-İtfaiye ve 112 ekiplerinden detaylar

-Yaralının ambulansa alınması

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN-İZMİT-DHA