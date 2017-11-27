DHA YURT BÜLTENİ-14

\'Yerler kirlenmesin\' diye çamurlu kara lastiklerini çıkarıp, bankaya çoraplarıyla girdi

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Binnaz Uysal (56), işlem yapmak için geldiği banka şubesinde yerler kirlenmesin, diye ayağındaki çamurlu lastik ayakkabılarını çıkararak, bankaya çoraplarıyla girdi. Güvenlik görevlisi ısrar etse de kadını kara lastikleriyle içeri girmesi için ikna edemedi.

Olay, geçen cuma, Orhangazi ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Yeniköy Mahallesi\'nde oturan Binnaz Uysal, bir bankanın Orhangazi şubesine geldi. Mesai bitmeden bankaya yetişmeye çalışan Uysal, evine uğrayacak vakti olmadığı için bahçede çalışırken, giydiği lastik ayakkabılarını değiştiremeden şubeye geldi. Uysal, bankaya geldiğinde, çamurlu kara lastiklerini kapının önünde ayağından çıkardı. Bankanın güvenlik görevlisi, Uysal\'ı fark edince hemen yanına giderek, kadından ayakkabılarını giymesini rica etti. Görevlinin ısrarına rağmen Uysal, ikna olmayarak, çamurlu lastik ayakkabılarını yerler kirlenmesin, diye bankanın girişine bırakıp, içeri çoraplarıyla girdi. Sırası gelince bankada işlemini yaptıran Uysal, ardından dışarıda bıraktığı ayakkabılarını giyerek, bankadan ayrıldı. Yeniköylü Binnaz Uysal\'ın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Bir süre önce de Ankara\'nın Beypazarı ilçesinde bir banka şubesine gelen yaşlı bir kadın, çamurlu ayakkabılarını çıkardıktan sonra içeriye girdiği görüntüler, sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

\'SAYGIMDAN ÇIKARDIM\'

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çamurlu kara lastiklerini dışarıda çıkarıp, bankaya çoraplarıyla giren 56 yaşındaki Binnaz Uysal, \"Çamurlu kara lastiklerimi, saygımdan dolayı çıkardımö dedi. Tarlada zeytin topladığını anlatan 6 çocuk annesi Binnaz Uysal, çocuklarının maaşını çekmek için işini bırakıp, aceleyle bankaya gittiğini anlattı. Mesai bitmeden bankaya yetişmek üzere acele ettiğini belirten Uysal, yerlerin kirlenmemesi için çamurlu kara lastiklerini ayağından çıkarıp, çoraplarıyla içeri girdiğini söyledi. Uysal, \"Zeytin toplamak için tarlaya gittim. Çocuklarımın maaşını çekmek için aceleden bankaya geldim. Lastiklerimi çıkarttım. Güvenlikçi, ‘Teyze, niye lastiklerini çıkarttın?\' diye sordu. \'Çamur olur içerisi\' dedim. O da ‘Biz, süpürürüz’ dedi. Beni ikna etmeye çalıştı; ama ben, yine de çıkardım ve öyle girdim. Saygımdan dolayı çıkardım, çoraplarımla bankaya girdim. Paramı aldım, çıktım\" diye konuştu.

\'ÇOCUK OKUTMAK, KOLAY DEĞİL\'

Orhangazi\'ye bağlı Yeniköy Mahallesi\'nde yaşayan Uysal, eşinin, yaklaşık 3 yıl önce akrabaları tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, \"Okuyan çocuklarım, var. Kendi tarlamda, zeytinim bitse de yevmiyeye gidiyorum. Çocuklarımı okutuyorum. Çocuk okutmak, kolay değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Binnaz Uysal\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

Haber: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

============================================

CHP\'li gençlerden tütün üreticilerine ziyaret

CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz ve beraberindekiler Adıyaman\'da tütün üreticilerini ziyaret etti.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Yardımcısı İlhan Kat, Tekpınar köyünde tütün üreticileri ile bir araya geldi. Burada tütün üreticilerinin sorunlarını dinleyen Yılmaz, \"Yerli ve milli dedikleri Adıyaman Tütünü alternatif olarak ikame olarak sermaye odaklarına peşkeş çekenler bundan sonraki süreçlerde hesap vereceklerdir. Biz buradan sormak istiyoruz bizlerin yerli ve milli olan tütünün hiç paralara satılması halkımızın nezdinde ne anlam ifade eder? Adıyaman’ın emekçi halkının yanında olmaya edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Yılmaz\'ın köyleri gezmesi

- CHP\'lilerin tütün üreticileri ile konuşması

- CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

=============================================

Manavgat\'ta FETÖ\'den 1 tutuklama

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan V.Ö. polis tarafından gizlendiği evde yakalandıktan sonra tutuklandı.

Manavgat\'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programını kullandığı iddiasıyla aranan V.Ö.\'nün ilçede sahte kimlikle gizlendiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda V.Ö.\'nün gizlendiği eve polis tarafından cuma günü baskın yapıldı. V.Ö. sahte kimlikle saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada mobil telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan V.Ö. savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunda FETÖ ile bağlantısı olmadığını, ByLock programından haberinin olmadığını iddia eden V.Ö. görüşme kayıtlarının sorulması üzerine susma hakkını kullandı. Tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.Ö. yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Şüpheli V.Ö.\'nün adliyeye getirilmesi

- Manavgat adliyesinden görüntü

23 MB /// 00.44\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

==============================================

Birlikte alkol aldığı arkadaşını av tüfeğiyle yaraladı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Ramazan E. (41), birlikte alkol aldığı arkadaşını Kenan M.\'yi (39), henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. Şüpheli, jandarmaya teslim oldu.

Kenan M., arkadaşı Ramazan E. ile birlikte Yeniceköy Mahallesi\'nden Esenköy Mahallesi yoluna çıkarak alkol almaya başladı. Alkol alan iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ramazan E., kavga sırasında yanında bulunan av tüfeğiyle Kenan M.\'ye ateş etti. Bacaklarına, göğsüne ve kollarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Kenan M., olay yerine çağrılan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kenan M., Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Arkadaşını yaralayan Ramazan E. ise olaydan sonra jandarmaya teslim oldu, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yaralının görüntüsü

-Şüphelinin görüntüsü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

