DHA YURT BÜLTENİ 13

Trabzon\'da PKK\'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

TRABZON’un Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında daha önce bulunan PKK’lı teröristlere ait içerisinde tuvalet ve banyonun da olduğu 12 metrekarelik sığınağın yakınlarında, topağa gömülü gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son 25 yıldır Karadeniz\'e terör taşımak isteyen ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu amacına ulaşamayan PKK\'lı teröristler, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti. Örgütün, \'Karadeniz Açılım Grubu\' adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi. Doğu Karadeniz bölgesinde birçok eyleme karışan PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) timlerinin birlikte yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası kırsalında geçen hafta sığınak bulundu. 12 metrekarelik alanda 2 metre yükseklikteki sığınakta, banyo ve tuvalet yer alması dikkat çekti. Ele geçirilen ve içerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığı saptanmıştı. Bölgedeki karın eritilerek suyun içeri taşınmasını sağlayan sistemin olduğu sığınağın incelemeler sonrası imha edildiği belirtildi.

SIĞINAĞIN YAKININDA YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

Bölgede operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, aynı sığınağın yakınlarında, toprağa gömülü çok sayıda yaşam, giyim ve gıda malzemesi ele geçirdi. Son operasyonlarla sığınaklardaki yaşam ve gıda malzemelerinin de ele geçirilmesiyle PKK\'nın kış üstlenmesinde ağır darbe vurulduğu bildirildi.

Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bölgeden görüntüler

Askerlerden detaylar

Karlı alanda arama-tarama faaliyetleri

Detaylar

Haber - Kamera: İnan KALYONCU / TONYA (TRABZON), (DHA)

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Lastik tamir dükkanında başlayan yangın eve sıçradı

DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, lastik tamirhanesinde çıkan yangın üst katındaki eve sıçradı. Lastiklerin tutuşması sonucu hızla büyüyen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay öğleden sonra Uzunmustafa Mahallesi\'nde Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Mehmet Kotan\'a ait olan lastik tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin lastik ve yanıcı maddelere sıçraması ile kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin üstünde bulunan yine Mehmet Kotan\'a ait 2 katlı eve sıçradı. Evin çatı kısmında başlayan yangın rüzgarında etkisi ile büyüdü. Çatılarda yanıcı ve lastik maddelerin bulunmasından dolayı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri uzun süre yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Ekiplerin mücadelesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Lastik tamirhanesi ve ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Ekiplerin müdahale görüntüsü

Alevlerin görüntüsü

Olay yerinde ki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin görüntüsü ile detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



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Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçen 67 yaşındaki Sultan Yazar, otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Yaralanan Sultan Yazar, tedavi altına alınırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Ahmet Kaba idaresindeki 34 KT 9881 plakalı otomobil yayaların geçtiği sırada dururken, caddeye döndüğü sırada yolun karşısına geçen Sultan Yazar\'a çarptı. Elinde bastonla yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Yazar yola savruldu. Ahmet Kaba ve çevredeki vatandaşlar Sultan Yazar\'ın yardımına koştu. Hafif yaralanan Sultan Yazar, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, otomobil sürücüsü Ahmet Kaba\'nın ifadesini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Yaralıya müdahale edilmesi

Yaralının ambulansa taşınması

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)



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Yorgun pelikana vatandaş şefkati

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde yorgun düşen bir pelikan, hastane inşaatının çatısına indi. İşçilerin beslediği pelikan, Salihli Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Kurtuluş Mahallesi\'nde 8 katlı özel bir hastane inşaatının çatısına, dün (cuma) akşam yorgun düşen bir pelikan indi. İşçiler, sabah hayvanın aynı yerde olduğunu ve uçmadığını görünce yardımına koştu. Misafir edilen pelikana balık ve su verilerek beslendi. Pelikan daha sonra, Salihli Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İnşaat sorumlusu Yankı Sarıoğlu, \"Pelikanı işçiler görmüş. Rahatsız olabileceği düşüncesiyle aşağıya indirdik, beslemeye başladık. İlgili kurumları arayarak, neler yapabileceğimizi araştırdık. Araştırmalarımızın ardından Salihli\'de bulunan Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü\'ne teslim ettik. Pelikanda herhangi bir yara izi yok. Yemesi, yürümesi normal, sadece uçamıyor\" dedi.

Salihli Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü yetkilileri, \"Pelikanlar, Gölmaramara ve Demirköprü barajlarında besleniyor. Büyük bir ihtimalle Avşar Barajı yönüne gitti. Yorgunluk veya rahatsızlanma sonucu, çatıya inmiş olabilir. Barınakta yapılacak tedavilerden sonra tekrar doğaya bırakacağız. Fiziki olarak herhangi bir yarası yok. Yemesi ve yürümesi normal. Sadece uçamıyor. Veterinerlerimizin tedavilerinden sonra doğaya bırakacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pelikandan görüntü

- İşçiler pelikanı balıkla beslerken

- İşçilerle röp.

Haber: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Hilal 12 günlük yaşam savaşını kaybetti, organları bağışlandı

GAZİANTEP\'te doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini asarak intihara kalkışan 17 yaşındaki Hilal K., 12 günlük yaşam mücadelesini yitirdi. Ailesi, genç kızın organlarını bağışladı.

Olay, 29 Ekim’de Güzelvadi Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 11’inci sınıf öğrencisi Hilal K., annesi komşuya gidince doğalgaz borusuna bağladığı iple kendisini astı. Eve gelen annesi kızını ipten kurtararak, sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Hilal K., tedaviye alındı. 12 gündür hastanede tedavi gören Hilal K., bu sabah yaşamını yitirdi. Organ nakil koordinatörün görüştüğü aile, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Hilal K.\'nın karaciğeri ve 2 böbreği alındı.

Kızının bunalıma girdiği için intihar ettiğini ifade eden baba Mustafa K., “Kızım psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma girmişti. Eşim üst katta komşuya çıkmış, orada biraz oturmuşlar. Kızım da ders çalışmak için evde kalmış. Daha sonra temizlik için aşağıya inmişler, kapıyı çalmışlar, fakat açan olmamış. İçeriye girdiklerinde doğalgaz borusuna kendini astığını görmüşler. Kızımın organlarını bağışladık. Bir kişi kaybolur ama en az on kişi yeşerirö dedi.

Hilal K.’nın ölüm haberini alan arkadaşları ise sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hilal K\'nın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Mustafa K. ile Röp.

- Arakdaşlarının sinir krizi geçirmesi

- Cenazenin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI, GAZİANTEP (DHA)

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