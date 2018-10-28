DHA YURT BÜLTENİ 13

Bakan Kurum\'dan, Tunceli şehitlerinin ailelerine ziyaret (2)

\'MERSİN DÖNÜŞÜYOR\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve milletvekilleri ile birlikte Mersin Valiliği\'ni ziyaret etti. Burada Bakan Kurum\'a iki öğrenci, ziyaretin anısına çiçek verdi. Daha sonra valilik makamına çıkan Bakan Kurum, Elvan ile birlikte Şeref Defterini imzaladı. Valilik çıkışında konuşan Bakan Kurum, Mersin’in Türkiye’nin en büyük ilk 10 ili arasında yer aldığını belirterek, \"Bakanlık olarak illerimizi tek tek geziyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gerektirdiği şekilde yerinde görüp projeler için kararlar alarak hızlı bir şekilde uygulamak istiyoruz. Türkiye’nin en büyük limanını barındıran en büyük ilimiz, tarım, sanayi şehrimiz, turizmden hak ettiği değeri almayan ama turizm şehrimizdir\" dedi.

Bakan Kurum, konuşmasının devamında ziyaret programı kapsamında şehit ailelerini de ziyaret ettiğini ifade ederek, \"Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Mersinimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bu arada ailelerimize giderken şehrin üzerinden helikopterle inceleme fırsatı bulduk. Gördük ki şehri kuzeyden güneye rüzgarını kesen bir yapılaşma ile karşı karşıya kaldık. Sırf bu yapılaşmanın dışında da çarpık bir yapılaşmayı da Mersin’de gördük. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak beni oldukça rahatsız etti. Bu bugünün sorunu değil. Geçmişten bugüne gelen, yerel yönetimlerde aldığımız kararların sonucudur. Bu nedenle Mersin ile ilgili bir mastır plan hazırlayıp, özellikle Akdeniz ilçemizde kentsel dönüşümle ilgili ATAŞ Yerleşkesi, Bahçe ve Barış mahallelerinde öncelikli bir çalışma yapacağız. Buralardan başlamak üzere vatandaşın içinde olduğu, rıza ettiği kentsel dönüşüm projelerini yapmak istiyoruz. Bu artık elzemdir. Gerçekten orada hem sosyal donatı anlamında hem de alt yapı anlamında büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Örnek dönüşümü Mersin’e yapmak için TOKİ eli ile başlatıyor olacağız\" diye konuştu.

DERE ISLAHI ŞARTI

Bakan Kurum, havadan yaptığı inceleme sırasında dereler üzerindeki yapılaşmayı da fark ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dere üzerindeki yapılaşmalar nedeni ile özellikle yağışlarda karşı karşıya kalıyoruz. Derelerin üzerindeki yapılaşma e iklim değişikliğinde kaynaklı taşmalar, su basmaları, şehri alt üste eden bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Önümüzdeki süreçte de buna ilişkin bir eylem planını Türkiye için hazırlıyoruz. Süreç içerisinde Mersin’de de dere güzergahları üzerinde ne kadar yapı varsa ıslah edilip olması gereken düzeye getirilmesi noktasında çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Diğer taraftan yağmur ve atık suyu arıtma tesisleri ile ilgili olarak da eksiklikler var. Halen derelere deşarjlar söz konusu. Bu da hem insan hayatını hem de şehri olumsuz etkiliyor. Bu sorunun da giderilmesine yönelik bakanlık olarak gerekli çalışma yapılacak.\"

MERSİN’E TOKİ PROJESİ

Bakan Kurum, kentte TOKİ’nin de dar gelirliye yönelik proje hayata geçireceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Mersin’i çok beklediği, hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik konutlar için de arazilerimize baktık. Bunların da kararlarını aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik projeleri Mersin’de gerçekleştireceğiz. Bu arada Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun bulunduğu yere Millet Bahçesi ile ilgili projelendirmemizi yapıyoruz. İnşallah aralık ayına kadar yıkımı gerçekleştirilecek. Biz de Ocak-Şubat ayında yapımına başlayacağız. Bu alan yaklaşık 50 bin metrekare. Bir de bunun önünde denizpark diye bilinen yaklaşık 60 dönümlük bir alan daha var. Bunu da yine Mersinimize kazandıracak şekilde millet bahçesini büyütüyoruz. Toplam 110 dönüm alanda millet bahçesi yapmak üzere, içinde sosyal anlamda bütün vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabileceği, alt yapısı olan gencin, çocuğu, yaşlının vakit geçirebileceği bir alan olma noktasında projelerini yapıp, TOKİ Başkanlığı eliyle de projeyi gerçekleştirmiş olacağız.\"

Görüntü Dökümü

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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum \'un valiliğe gelişi

- Vali Ali İhsan Su, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'a plaket vermesi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un açıklama yapması

SÜRE: 00\'02\" BOYUT: 659 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)



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ADAPAZARI\'NDA FABRİKA YANGINI (YENİDEN)

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda Keresteciler Sanayi Sitesi\'nde 4 farklı iş yerinin bulunduğu 3 bin 600 metrekare kapalı alana kurulu fabrika, çıkan yangında tamamen yanarak küle döndü. 20 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Saat 13.30 sıralarında, Adapazarı Keresteciler Sanayi Sitesi\'nde beyaz eşya deposu, masa sandalye üretim tesisi, mangal kömürü ve demir atölyesinin bulunduğu 3 bin 600 metrekarelik kapalı alana kurulu fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrikanın büyük bir bölümünü alevler kapladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 20 itfaiye aracı 38 personel ile müdahale edilen yangında, fabrika içerisinde bulunan 3 adet panelvan araç, ahşap masa ve sandalyeler, tonlarca mangal kömürü ve beyaz eşyalar yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, yangına ilk anlarda müdahale eden bir itfaiye eri yüzünde oluşan yanıklar sebebiyle yaralandı. İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarını sürüdüyor.

\'20 ARAÇ 38 PERSONELLE MÜDAHALE ETTİK\'

Yangın bölgesine gelerek ekipleri yöneten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, \"Saat 13.32\'de ilk ihbar geldiğinde ilk etapta 12 araçla müdahale için yangın bölgesine çıktık. Daha sonra takviyelerle araç sayımız 20\'ye çıktı. Yangına 20 araç ve 38 personel ile müdahale ettik. Yangının neden çıktığı görgü tanıklarının ifadeleri ile daha sonra tekrar değerlendirilecek jandarma ve polisle beraber. Yangın kontrol altında. Akşama kadar soğutma çalışmaları tamamlanır.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Söndürme çalışmaları

Yangından görüntüler

Görüntüler

İtfaiye Daire Başkanı açıklamaları

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SİVAS\'TA CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA ÇELENK TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

SİVAS\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, il protokolü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu.

Sivas\'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Vali Davut Gül, Sivas 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Törenin yapılacağı alanda polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Vali Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kentte resmi çelenk sunum töreninin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Cumhuriyet Kadınları Derneğince ayrı bir program düzenlendi. Cumhuriyet Kadınları Derneği törenin yapılacağı Atatürk Anıtı\'na bando eşliğinde geldi. Törene CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel ve partililer katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

CHP İl Başkanı Temel \"Cumhuriyetin yılmaz bekçileri, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yılı kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramını aynı coşku ile kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmak en başta Cumhuriyet Halk Partililerin ve cumhuriyete inanan herkesin görevidir. Cumhuriyet 80 milyonun bir arada yaşama kültürüdür. Laik, sosyal hukuk devletinin teminatıdır.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Resmi programdan görüntüler

-Çelenk sunumu

-CHP ve derneklerin bando eşliğinde anıta gelişi

-Çelenk sunrumu ve açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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BURHANİYE\'DEKİ SÜPER LOTO TALİHLİSİ 3 GÜNDÜR ORTAYA ÇIKMADI

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki şans oyunları bayisinde oynanan Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması, kentteki merakı artırdı. Şans oyunları bayisinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı.

Süper Loto\'nun 575\'inci haftasında 25 Ekim Perşembe gecesi Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin lirayı geçen rekor ikramiye, kuponunu Balıkesir\'in Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin olurken, bu güne kadar talihli ortaya çıkmadı. 9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenler nedeniyle dolu oluyor.

Telefonlarının susmadığını anlatan şans oyunları bayisi Hakan Varol, \"Büyük ikramiyenin burada oynanan kupona çıkmasından itibaren telefonlarımız susmuyor. \'Talihli kendisi mi oynadı yoksa makine mı oynadı ve talihli kim?\' diye soruyorlar. Çekilişin yapıldığı geceden itibaren telefonlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Herkes çok merak ediyor. Ama henüz talihliden haber yok. Biz de aramasını bekliyoruz\" dedi.

Bayi çalışanı Kadir Ülkemiz de \"İnsanlar çok meraklı. Sormaya devam ediyor. Biz de talihlinin Burhaniye\'den mi yoksa dışarıdanmı olduğunu merak ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Büyük ikramiye çıkan bayiden görüntüler.

- Şans oyunu oynayanlardan görüntüler

- Bayi sahibi Hakan Varol ve çalışanı Kadir Ülkemiz\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 2 Dakika 59 Saniye, Boyutu: 95.1 MB.

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SİVAS\'TA KÖYLÜLERİN SU SEVİNCİ

SİVAS\'ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy\'de yaşanan 60 yıllık su sıkıntısı Kaymakamlığın yaptığı çalışmayla son buldu.

Suşehri ilçesine 7 kilometre mesafedeki 150 hane ve 600 nüfusu olan Gözköy\'de 1950\'li yıllara kadar yeterli olan çeşme suyu zamanla azalınca köy susuz kaldı. Çevrede uygun su kaynakları bulunamadı. Yıllarca çevre köylerden ve kuyu suyu ile ihtiyaçlarını karşılayan köylülerin su sıkıntıları için Suşehri Kaymakamlığı çalışma başlattı. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Suşehri ilçesindeki ziraat kuyularından çıkan su köye tahsis edildi. Borularla köye getirilen su için açılış programı düzenlendi. Gözköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen açılışa ilçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kurum müdürleri, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Açılışta dualar eşliğinde kurban kesildi. Yıllar sonra şebeke suyuna kavuşan köylüler büyük mutluluk yaşadı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, su sorunun daha önce çözülmesi gerektiğini belirterek, \"Su kaçak ve benzeri olmasın diye bütün evlere sayaç taktırdık. Bu su sayaçla geliyor. Suyun kıymetini bilin. Su hayattır. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ben öncelikle köy muhtarımıza, dernek yönetimine, bu konuda benim en büyük destekçilerime ve bu işte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu su size ananızın ak sütü gibi helal olsun\" dedi.

Konuşmanın ardından açılış gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Açılış töreni ve kurdele kesilmesi

-Köylülerin su sevinci

-Kaymakamın konuşması

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)