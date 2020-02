DHA YURT BÜLTENİ 13

Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı

KİLİS\'te, Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Kent merkezinde konuşlu birliklerden sınır hattına Fırtına Obüsü ile askeri araç takviyesi yapıldı. Fırtına obüslerini taşıyan çekiciler ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Öncüpınar ile Hatay sınırına hareket etti. Araçların, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.



KİLİS

Sevgilisini öldüren sanık: Kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum

BURDUR\'un Ağlasun ilçesinde sevgilisi 17 yaşındaki Ayten Keklik\'i önce bıçaklayıp, sonra da boğazını sıkarak öldüren Furkan Kaya\'nın (20) yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki ifadesinde Ayten Keklik ile birlikte intihar etmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Furkan Kaya, \"Masadaki bıçağı alarak bana verdi. Yan yanaydık \'hadi\' demeye başladı. Bıçak bir anda karnına girdi. Kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum. Sonra boğazını sıkmak aklıma geldi. Pişmanım. Ailesine yaşattıklarım için özür dilerim\" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak\'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında, 31 Aralık 2017 günü Mersin\'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik\'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak, öldürdü. Boynunu ve bileklerini bıçakla kesip, intihara kalkışan Furkan Kaya ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

YARGILAMA BAŞLADI

\'Canavarca hisle tasarlayarak öldürmek\' suçundan hakkında dava açılan Furkan Kaya, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ayten Keklik\'in annesi Huriye Keklik ve babası Erdinç Keklik, avukatları, sanık Furkan Kaya ve avukatları katıldı. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

\'AYTEN İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK\'

Duruşmada ifade veren Furkan Kaya, Ayten Keklik ile 2015 yılında Facebook üzerinden tanıştıklarını ve daha sonra sevgili olduklarını söyledi. Furkan Kaya, \"İlişkimizden ailelerimizin bilgisi vardı ve bize destek oluyorlardı. Ben 2017 yılında okumak için Ağlasun\'a geldim. Ayten\'in hayatında başka birisi olduğunu öğrendim ve telefonda tartıştık. Mersin\'e gittim. Aramızdaki sorunu hallettik ve ilişkimizi bitirdik. Ben onu terk etmek istedim. Bana A.T. isimli kişiyle sadece konuştuğunu söyledi. Israr edince başka şeyler de yaşadıklarını öğrendim ve A.T. ile kavga ettim. Biz Ayten ile evlenmeyi düşünüyorduk\" dedi.

\'TELEFONDA BİRLİKTE İNTİHAR ETME KARARI ALDIK\'

Mersin\'de bir hafta kaldıktan sonra Ağlasun\'a döndüğünü anlatan Furkan Kaya, \"Ayten beni her gün aradı. Ailesi, kardeşi sürekli arayıp barışmamızı istiyorlardı. Ben barışmak istiyordum ama kabullenemiyordum. Telefonda bana kendisini öldürmek istediğini, intihar edeceğini söyledi. Ben de yaşadığım psikolojik sıkıntılar nedeniyle intihar etmeye karar verdim. İntihar etmeden önce son kez konuşmak için Ayten\'i aradım. Ayten intihar edeceğimi anladı ve yanıma gelmek istedi. Telefonda birlikte intihar etme kararı aldık. Ayten yanıma geldi. Evde birkaç defa cinsel birliktelik yaşadık. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktu. Ailesi birkaç defa telefonla aradı. Birlikte Mersin\'e döneceğimizi biliyorlardı. Yemek yedik ve birlikte alkol almaya başladık. Ben Ayten\'e intihar mektubu yazmayı teklif ettim. Ayten bir kağıda notu yazmaya başladı. Ancak daha sonra yapamayacağını söyleyerek yazdığı kağıdı karalayıp attı. Sonrasında benim yazmamı istedi. Kağıda Ayten\'in başka birisiyle ilişkisi olduğunu ve cinsel boyuta ulaşacak şekilde bir ilişkisi olduğunu, bu nedenle intihar etmek istediğimizi yazdık. Buna Ayten de imza attı. Başkasıyla ilişkisi olduğu için bileklerimizi keserek intihar etmek kararı almıştık\" diye konuştu.

\'KAÇ DEFA SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM\'

Alkol aldıktan sonra Ayten Keklik\'in kendisine yaklaştığını ve odaya götürdüğünü savunan Furkan Kaya, şöyle devam etti:

\"Bu sırada başka birisiyle yaşadığı ilişki aklıma geldi ve \'Onunla da mı böyle oldu\' dedim ve alkol almaya devam ettim. Ayten yanıma gelip bana sarıldı, zamanının geldiğini, beni sevdiğini, pişman olduğunu söyledi. Masadaki bıçağı alarak bana verdi. Ben bıçağı bıraktım, tekrar bana verdi. Yan yanaydık \'hadi\' demeye başladı. \'Senin ölmene dayanamam önce ben öleceğim, sen arkadan gel\' dedi. Bıçak bir anda karnına girdi. Daha sonra bıçaklamaya devam ettim. Kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum. Bıçak eğildi. Ayten\'in her tarafından kan akıyordu. Bıçak eğilince mutfağa gidip başka bıçak aldım. Birkaç defa daha sokmaya çalıştım. Dengesi bozuldu ve yere düştü. Konuşmuyordu ve sadece bana bakıyordu. Ben bir an önce bitsin istiyordum. Acı çekiyordu. Dayanamıyordum. Sonra boğazını sıkmak aklıma geldi. 10- 15 dakika boğazını sıktım. Banyoya gittim, küvetin sıcak suyunu açtım. Nefes aldığını görünce tekrar boğazını sıktım. Ardından son defa sarılıp banyoya gidip bileklerimi ve boynumu kestim kan pıhtılaşmasın diye sıcak suya uzandım. Bunu televizyonda \'Kanıt\' isimli programda izlemiştim. Uyandım. Hiçbir şey olmamıştı. Evde içebildiğim kadar hap içtim. Balkondaki çamaşır ipini alarak bir ağaca kendimi astım ancak ip koptu. Ölmek istiyordum ama ölemiyordum. Ayten Keklik\'in 18 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Ailesine yaşattıklarım için özür dilerim.\"

Furkan Kaya ifade verdiği sırada anne Huriye Keklik fenalık geçirmesi sonucu duruşma salonundan çıkarıldı. Baba Erdinç Keklik ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

\'GÖNLÜNÜ EĞLENDİRMİŞ VE ÖLDÜRMÜŞ\'

Duruşma sonrası Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Huriye Keklik, \"Katil cezasını bulsun. Olayı saptırıyor. Yalan, yanlış konuşuyor. Benim kızım intihar etmeye gelmedi. Ölümüne geleceğini bilseydi zaten gelmezdi. Bir caninin bıçak darbelerine kurban gitti. 17 yaşında, hayatının baharındaki çiçeğimizi soldurdu. 3-4 yıldır görüşüyorlardı. Seven insan asla bir insana kıymaz. Benim kızımı sadece cinsel araç olarak görmüş, işini bitirmiş, gönlünü eğlendirmiş ve öldürmüş. Evde kızımın yazdığı mektupları var. O mektupları savcılığa vereceğim. 30 Aralık\'ta gelip, 1 Ocak\'ta geri geleceğini yazdığı mektup var. Oraya ölmeye gelmedi. İntihar edecek insan evinde yapar. Planlı bir şekilde kızımı öldürdü. Bir kız çocuğu kolay yetişmiyor. Annelerin, babaların canı yanmasın. Böyle kendini bilmez insanlar ortada dolaşmasın. Böyle bir caninin elinde kızım kurban oldu. Mahkemede senaryo yazıyor. Böyle insanlık olmaz. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum\" dedi.

\'MAHKEMEDE YALAN SÖYLÜYOR\'

Erdinç Keklik de \"Caninin böyle yapacağını nereden bilelim. Kızımı tasarlayarak, planlayarak öldürdü. Madem ölmek istiyordu. Arabanın önüne atsaydı. Mahkemede yalan söylüyor. Yargıya güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum\" diye konuştu.

BURDUR



Bolu\'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü(2)

ABANT\'A İLK KAR DÜŞTÜ

Bolu\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı\'na mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lapa lapa kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Otellerde konaklayan tatilciler, kar yağışı altında göl etrafında yürüyüşe çıktı, iskelelerde kar yağışını izledi. Şehir dışından ve Bolu\'dan gelen ziyaretçiler de eşsiz kar manzarasının tadını çıkardı.

BOLU

Yargılamada \'azami süre\' 1 Ocak\'ta başlayacak

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için azami süre oluşturduklarını belirterek, \"1 Ocak\'tan itibaren bunun sürelerini davanın taraflarına bildireceğiz\" dedi.

Antalya Kundu\'daki Adalet Tesisleri\'nde düzenlenen 16\'ncı Ulusal Adli Tıp Günleri\'ne Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK üyeleri, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim ve savcılar, adli tıp kurumları başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adaletin sağlanmasında, kanunların uygulanması aşamasında, delillerin tespiti, delillerin niteliğinin ortaya konulmasına ve analiz edilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

DELİLDEN SUÇLUYA ULAŞILIYOR

Adil, etkin ve etkili soruşturma ve yargılamanın temelinde suçludan delile değil, delilden suçluya gidiş yattığını belirten Gül, \"Suçlu çok nadir hallerde, suçüstünde yakalanır. Bir kişi suç işlerken yani suç üstünde yakalandığında, onun suçlu olduğunu, delile pek gerek duyulmaksızın suçüstü hali gösterebilir. Ya da suçu itiraf etmesi beklenir. Ancak büyük çoğunlukla suçlular, suçüstünde yakalanamaz. Bir suçun işlendiği bilgisi oluşmadan suç işlenmiştir. Böyle bir durumda, yani bir suçun işlendiğine ilişkin bilgi adli kolluğa ve savcılığa ulaştıktan sonra soruşturma başlar. Soruşturma sonrasında olağan şüpheler ve şüpheliler hakkında delil toplanmaya başlanır. İşte tam da bu sırada delillerin niteliğini ortaya koyacak, toplanan delillerin suç ve suçluyla ilişkisini ortaya çıkaracak bir uzman kuruluşa ihtiyaç bulunmaktadır. İşte bu uzman kuruluş, 100 yılı aşkındır adalete hizmet sunan Adli Tıp Kurumu\'dur. Kurum, her geçen gün kapasitesini artırarak, delillerin kesinleştirilmesinde adalet teşkilatının ayrılmaz parçası olmuştur\" diye konuştu.

\'BİLİRKİŞİLİKTE İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİLİZ\'

Bilimin geldiği noktada adaletin işini kolaylaştığını belirten Bakan Gül, Türkiye\'de kamuoyunu meşgul eden konu da dahil (Cemal Kaşıkçı cinayeti) her türlü hadise konusunda adli tıp kurumunun yetkin olduğunu kaydetti. Adli tıp hizmetlerinin tüm illerde verildiğini dile getiren Gül, dünyada adli tıp alanında hangi yenilikler varsa bunun fazlasını yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi. Bilirkişi müessesesinin yargılamanın ana unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gül, bilirkişiliğin reforma tabi tutulmasının bir gerçeklik olduğuna dikkati çekti. Bilirkişilik konusunda henüz istenilen düzeyde olunmadığına vurgu yapan Gül, \"Olumlu sonuçlar almaya başladık. Bilirkişilik müessesesini Türkiye\'de artık sorun olmaktan çıkararak, yargılamada dosyaları uzatan ya da yargılamalar konusunda şüphe uyandıran bir kurum olmaktan çıkarmak boynumuzun borcudur. Nerede hangi konuda aksamalar varsa bunları çözme kararlılığındayız\" dedi.

YENİ DÖNEM 1 OCAK\'TA BAŞLAYACAK

Yeni adli yılla yargılamada hedef sürenin başladığını anlatan Bakan Gül, vatandaşlar için öngörülebilir bir süreç oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Gül, \"1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için azami süre oluşturduk. 1 Ocak\'tan itibaren bunu davanın taraflarına bildireceğiz. Süre aşımına sebep olan konu bilirkişi raporundan mı kaynaklanıyor, adli tıp raporundan mı kaynaklanıyor, soruşturmadaki herhangi bir yazışmadan mı, bir kurumun ilgisizliğinden mi kaynaklanıyor gibi sorunları adli laboratuvar gibi dosyalardaki gecikmeleri genel ve lokal manada çözme kararlılığındayız\" diye konuştu.

Bakan Gül, FETÖ üyelerinin adli tıpa sızma girişimlerini ve bu konuda yargıyı farklı yönlendirme çabalarını, yargı ve devletin çökerttiğini dile getirdi.

ANTALYA

Karagöz ve Hacivat canlı sinema ile çocuklarla buluştu

Cansel ORUÇ,Gürkan DURAL,BURSA,(DHA)-HASTAVUK A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Karagöz Yolda oyunu bir ilk gerçekleştirilerek canlı sinema tekniği ile çocuklarla buluştu.

UNESCO somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan Karagöz ve Hacivat, HasTavuk A.Ş. tarafından yeniden can buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de katkıları ile gölge perdesinden sinema perdesine taşındı. Nevzat Çiftçi’nin sergilediği 45 dakikalık Karagöz Yolda oyunu, dünyada bir ilk gerçekleştirilerek teknoloji yardımı ile gölgeden perdeye Canlı Sinema tekniği uygulanarak sinema perdesine aktarıldı. Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen prömiyere Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zehra Sönmez, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer, HasTavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, firma çalışanları, öğrenciler ve Karagöz Yolda oyununu yazarı Hayali Sanatçı Nevzat Çiftçi katıldı.

TABLETE GİREMEYEN BİR KÜLTÜREL OLAYIN POPÜLER OLMA ŞANSI YOK

Karagöz ve Hacivat’ın önemli değerlerimiz olduğunu söyleyen HasTavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, “Özellikle Bursa’da. Fakat yeteri kadar değer verilmediği ve üzerine yatırımlar yapılmadığı için çok kullanılan bir ürün olmadığını düşünüyorum. Bursa biliyorsunuz bir turizm şehri. Karagöz-Hacivat bir kültür değer, fakat şu an ki çocuklarımızın hepsinin elinde tablet var, tablete, bilgisayara giremeyen bir kültürel olayın çok popülerleşme şansı yok. Biz de dedik ki gölge oyunu ve Karagöz-Hacivat bir değerdir. Bu modernleşmedikçe teknolojiyle, daha büyük kitlelerle buluşmadığı sürece hiçbir zaman dünya değeri olamaz. O yüzden biz ilk defa kendi sahnesinden çağdaş ve daha teknolojik bir ortamda beyaz perdeye yansıtılmasını proje olarak planladıkö dedi. Yeni düzenlemenin keyifle izleneceğini kaydeden Sezer, “Popülerleşmesi hız alacak. Bu yüzden HasTavuk olarak destek olmak istedik. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarına teşekkür ediyorum, beraber bu projeyi yürütüyoruz. İlk defa bugün çocuklara açıyoruz. Her Cumartesi 15 hafta düzenli olarak gösteriler Tayyare Kültür Merkezi’nde devam edecek. Bursa’daki özellikle anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımızı bekliyoruz, gösterilerimiz ücretsizö açıklamasında bulundu.

KARAGÖZ HACİVAT NEFES ALIP VERMEK GİBİDİR

Karagöz Gölge Oyunu dendiği zaman Bursa’nın akla geldiğini dile getiren Karagöz Yolda oyununu yazarı Hayali Sanatçı Nevzat Çiftçi, “Bu tabii hep hayal perdesinde kaldı. Müjdat Sezer ile biz bunu beyazperdeye nasıl taşıyacağız diye düşündük ve bu çalışmaya başladık. Teknik olarak aşılması gereken şeylerle uğraştık; ama sonunda başardık. İlk kez canlı olarak interaktif seyirci ile birlikte oynanan canlı sinema yapacağız. Perde arkasında da olsak çocuklarla birlikte oynamayı gerçekleştirdiğimiz zaman onların eğlencesi bize geçiyor. Karagöz nefes alıp vermek gibidir, seyirciden aldığını tekrar seyirciye verirsin. Bunu sağladığımızda zaten keyifli bir gösteri oluyor. Oyundaki yaklaşık 9-10 karakter var, bütün hepsini ben seslendireceğim. Karagöz aynı zamanda ses oyunculuğudur, perdenin arkasından ses ve can veriyorsunuz. Nefes alıp vermeyi iyi yapınca canlı kalıyorsunuzö dedi.

Aydınlı kadın çiftçiler koyun sahibi oldu

AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Aile Tipi Koyunculuk\' projesi kapsamında, bir çiftlikte yetiştirilen Sakız koyuları, kadın çiftçilere ücretsiz olarak kurayla dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu ve Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk\'ün de katıldığı törende, 45 aileye 2 dişi 1 erkek, 25 aileye ise damızlık olmak üzere toplam 160 koyun çekilen kuralar sonrasında dağıtıldı. Özlem Çerçioğlu\'na yoğun ilgi gösteren kadınlar, eşarp hediye etti.

\"ÇİFTÇİYSENİZ AYDIN\'DA YAŞIYORSANIZ İÇİNİZ RAHAT OLSUN\"

Her zaman çiftçilerin yanında olduğuna vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, \"2 yıl önce Sakız koyunu projesi başlattık. Amacımız özellikle kadın çiftçilere destek olmaktı. Aile Tipi Koyunculuk projesi, yoğun ilgi gördü. Kırsalda yaşayan kadınlarımız bu işi çok iyi yapmakta. Kurum olarak çiftçilerimize destek olmaya, aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 130 koyun dağıtmıştık. Bugün 160 Sakız koyununun dağıtımını yapıyoruz. Dağıtımlarımız devam edecek. Bu destekler sadece Sakız koyunuyla kalmıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Tarlanızda ne ürün kalırsa, Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar aldı bundan sonrada almaya devam edecek. Eğer çiftçiyseniz ve Aydın\'da yaşıyorsanız içiniz rahat olsun. Biz krizden etkilenmeyiz. A, B ve C planımız her zaman vardır\" dedi.

İLK KEZ KOYUNLARI OLDU

Hayatlarında ilk kez koyun sahibi olan kadın çiftçilerden Dilek Ece, \"Babam çocukluğumda çobandı. Oğlum da bu işe çok meraklı. Benim hiç hayvanım yoktu. Çok istiyordum ve başvuru yaptım. Çok heyecanlı ve mutluyum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. 2 dişi bir erkek koyun aldım, yerim de var bakacağım\" dedi.

Bir diğer kadın Fatma Ateş ise, \"Benim de hiç koyunum olmadı. İlk kez Büyükşehir Belediyesi sayesinde koyun sahibi oldum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum\" diye konuştu. Zeliha Uysal da, \"Haziran ayında koyun alabilmek için yazıldık. 2 koyun 1 koç alacağız. İlk defa koyunumuz olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım\" diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk ise Özlem Çerçioğlu\'nun çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

AYDIN

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, inşaatta zemin katta bulunan asansör boşluğundan bodrum katına düşen Mustafa Yonat yaralandı.

Olay, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın zemin katında çalışan Mustafa Yonat dengesini kaybederek asansör boşluğundan aşağı düştü. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten bodrum katına düşen işçiyi gören arkadaşları 112 Acile haber verdi. Mustafa Yonat itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mustafa Yonat buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAPANCA(Sakarya)