DHA YURT BÜLTENİ 13

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı (2)

CUMA NAMAZININ ARDINDAN ALİAĞA\'YA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir\'de Dokuz Eylül Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılış töreninin ardından Hava Eğitim Komutanlığı\'na geçti. Beraberindekilerle cuma namazını burada kılan Erdoğan, ardından STAR Rafineri açılışı için için helikopterle Aliağa\'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Helikopterden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)



======================================

BM\'den İdlib’e 12 TIR daha yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib’e yönelik insani yardımları devam ediyor.

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek İdlib’e hareket etti. BM ve Jandarma ekiplerinin eşlik ettiği insani yardım yüklü 12 TIR’la İldib’e ulaşan insani yardımlar bölgede bulunan halka dağıtılacak.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Cilvegözü Gümrük Kapısı genel detayı

- BM’nin insani yardım yüklü TIR’larının Cilvegözü’ndegörüntüsü

- TIR’lar hareket ederken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

SÜRE: 1\'21\"-BOYUT: 158 MB

======================================

Mezarlıkta intihar girişiminde bulundu, kabir ziyaretine gelenler kurtardı

ANTALYA\'da, belediyede çalışan O.A. (35), mezarlıkta ağaca bağladığı iple kendisini asarak, intihar girişiminde bulundu. Kabir ziyaretine gelenlerin görüp, bıçakla ipi keserek, kurtardığı O.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. O.A.\'nın, \'cinayet\'ten 15 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce tahliye edildiği öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sırasında, Muratpaşa ilçesindeki Konuksever Mezarlığı\'nda meydana geldi. Kent merkezindeki pansiyonda kalan ve belediyenin temizlik işleri bölümünde çalışan O.A., naylon çamaşır ipiyle Konuksever Mezarlığı\'ndaki büyük ağacın altına geldi. Burada bir süre sigara içip, cep telefonuyla görüşme yapan O.A., üzerindeki eşyaları yere bıraktıktan sonra ağaca bağladığı iple kendisini astı. Kabir ziyaretine gelen kadınlar, O.A.\'yı görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Bu sırada içlerinden biri, yerdeki bıçağı alıp, O.A.\'nın boynundaki ipi kesti. Mezarın kenarına indirilen O.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan O.A.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

O.A.\'nın, \'cinayet\'ten 15 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Daha önce de intihar girişiminde bulunan O.A.\'nın o zaman polislere \"Yaşamak istemiyorum şimdi intihar edeceğim. Ölmezsem bana ötanazi yapılmasını istiyorum. Ölmek istiyorum\" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Sağlık ve polis ekiplerinin şahsı sedye ile ambulansa taşımaları

Şahsın ambulansa alınması

Polis aracı ve ambulansın görüntüsü

Ambulansın hastaneye gidişi

Mezarlık dış plan görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Çamaşır ipinin yerde görüntüsü

Ağaçta ipin görüntüsü

Şahsın cüzdanının görüntüsü

Polislerin olay yerinde inceleme yaparlarken görüntüleri

Detaylar

262 MB -- 02.22 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



======================================



Kilis\'in Suriye sınırında at yarışı

SURİYE sınırındaki Kilis\'in Beşenli köyünde, Kilis Valiliği tarafından organize etilen 1’inci serbest stil at yarışları düzenlendi.

Kendisi de at yeniştiriciliği yapan ve at binicisi olan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın girişimleriyle bu yıl ilk kez at yarışları düzenlendi. 15 atın 3 ayrı parkurda yarıştığı serbest stil at yarışlarında Kadir Zabtiyeoğlu’nun atı birinci geldi. Yarışmaların tamamlanmasından sonra Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis Keçi Birliği Başkanı Mehmet Cirnavuk ile diğer birlik başkanlarıyla birlikte ata binerek parkurda tur attı. Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal\'ın da izlediği etkinlikte kendi atıyla parkurda tur atan Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis’in tarihinde at yetiştiriciliği ve binicilik üzerinde yarışmalar yapıldığını ifade etti. Vali Tekinarslan, şöyle dedi:

\"Fakat son zamanlarda biraz unutulmaya yüz tutmuştur. Biz bütün değerlerimizle birlikte ata sporu olan biniciliğin yeniden can bulması hayat bulması için genç kuşakları yeni nesillere atalarının sporunu aktarmak üzere bu sene ilkini düzenlediğimiz serbest stil at yarışı oldu. İnşallah seneye çok daha etkin bu yarışları devam ettireceğiz. Mesele bizim bunları takip etmemiz değil, mesele Kilis halkının buna sahip çıkmasıdır. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasıdır.\"

Zeytin Dalı Harekatı öncesi sıkıntılı ve kaygılı günler yaşadıklarını anlatan Vali Tekinarslan, “Sınır hattımızdaki terör odaklarının şehrimize ve ülkemize dönek tehditkar varlıkları dolayısıyla bu yıl Allaha hamdolsun büyük Türk milleti kahraman ordusuyla devletimiz milletimiz el ele bu terör belasını buralardan defettik. Hudut hattımızla kefiyle şenlikler festivaller düzenliyoruz. Dünyada görüyorki bu topraklarda at koşturmasını biz biliriz. At binenin kılıç kuşanın misali eğer bulunduğumuz coğrafyanın mensup olduğunu milletin özelliklerini biliyorsanız dünyada bunu biliyorsa da burada huzur ve barış daimi olurö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- At yarışlarından görüntüler

- Yarışlardan görüntüler

- Koşan atlar

- Dereceye gidenlere ödüller verilmesi

- Sanaatca Mehmet yakarın attan düşmesi

- Vali Mehmet Tekinarslan’ın ata binerek parkurda tur atması

- Vali Tekinarslan’ın at üzeride konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

359 MB

======================================

Kaçak göçmenleri İtalya diye Zonguldak\'a götüren 3 şüpheli yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- İSTANBUL\'dan aldıkları 6 Filistin uyruklu kaçak göçmeni, İtalya diye Zonguldak\'ın Ereğli ilçesindeki limana bırakan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları\'nın (Erdemir) özel güvenlik görevlileri, fabrika sahasında liman yakınında Filistin uyruklu 6 kaçak göçmen yakaladı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 kaçak göçmen, İtalya\'ya gitmek için tanımadıkları biriyle kişi başı 5 bin dolara anlaştıklarını söyledi. İstanbul\'dan bindikleri gemiyle konteynır içinde yolculuk ettikten sonra karaya çıkartıldıklarında bir kişinin, \'Burası İtalya, koşun\' demesi üzerine koşmaya başladıklarını ve güvenlik görevlilerince yakalandıklarını anlatan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi. Başlatılan soruşturma kapsamında göçmenlerin \'Habibe ana\' adlı Panama bandıralı gemi ile geldikleri tespit edildi. Kaçak göçmenlerin ise İtalya\'ya gidilecek denerek İstanbul Yenikapı açıklarından gemiye alındıkları belirlendi.

Olayla ilgili insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen tespit edilen Bilal A.(28), Abdullah G.(39) ve İran uyruklu Bakhshaei M.(33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmaları

-Filistinlilerin emniyetten çıkarılmaları

-Araca bindirilmeleri

-Emniyet ve Adliye binalarından detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

(1.44) Boyut: (321 MB )

==============================

Çalıştığı bayiden 111 tüp çaldı, bir şey olmamış gibi mesaiye geldi

*- ANTALYA\'da tüp bayisinde ürün servis elemanı olarak çalışan B.A., bir arkadaşıyla iş yerinden 111 tüp çalıp sattı. B.A. ve arkadaşı Ö.G., polis tarafından gözaltına alındı. B.A.\'nın olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi sabah mesaiye geldiği belirlendi.

Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi\'ndeki tüp bayisinde 14 Ekim Pazartesi günü meydana geldi. Tüp bayisindeki tüplerin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıkta kullanılan kamyonetin plakasını tespit etti. Plaka tespitinin ardından sürücüye ulaşan polis, soygunu iş yerinde tüp servis elemanı B.A.\'nın yaptığını, Ö.G. adlı arkadaşının da yardım ettiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alına iki şüphelinin, çaldıkları 111 tüpü M.Ş. adlı kişiye sattıkları belirlendi.

Şüphelilerden B.A.\'nın olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi işe geldiği belirlendi. B.A. ve M.Ş., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Şahısların polisler arasında şubeden çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

67MB -- 36 Saniye /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)