DHA YURT BÜLTENİ-13

KAMYON ŞOFÖRÜ KAZA YAPTIĞINI DEĞİL YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

İzmir’de, kasasında Yunanistan\'ın Samos Adası\'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin da yaralandığı kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü Mustafa Yılmaz’ın taksiyle gittiği Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde kaza yaptığını değil, yüksekten düşerek yaralandığını söylediği belirlendi. Yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkan Yılmaz’ın ayrıca kamyonu Aydın’ın Söke ilçesinde K.D. isimli kişiden günlüğü 1000 liradan 4 günlüğüne iki gün önce kiraladığı öğrenildi.

DERE YATAĞINDAKİ DRAM

Kamyonun dere yatağından çıkarılması ve cesetlerin Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılmasının ardından katliam gibi kazanın gerçekleştiği dere yatağında göçmenlerden geriye kalan malzemeler yürekleri burktu. Suyun üzerinde ayakkabı ve kıyafetlerin yanı sıra bebek bezleri, bebek kıyafetleri ve yemek için yanlarında giterdikleri ekmekler yer aldı.

SURİYE\'NİN KUZEYİNDEKİ TOZ FIRTINASI GÜNEYDOĞU\'YU ETKİLEDİ



SURİYE\'nin kuzeyinden gelen ve Türkiye\'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ni de etkisi altına alan toz fırtınası sonucu çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Suriye\'nin kuzeyindeki Tıl Hamis\'te başlayan ve yüksekliği onlarca metreye çıkan toz fırtınası ilginç görüntüler yarattı.

Suriye\'nin kuzeyinden gelen toz fırtınası Şırnak, Mardin ve Diyarbakır\'ı da etkisi altına aldı. Suriye\'deki internet sitelerinde yer alan görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne sererken, Suriye\'nin kuzeyindeki Tıl Hamis\'te görüntülenen toz fırtınasının ilerleyişi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yüksekliği onlarca metre olan ve görüntüsü ile ürküten toz fırtınası görüş mesafesini sıfır metreye inderirken, 3 gündür etkisi süren toz fırtınası nedeniyle halkın evlerinden çıkmadığı belirtildi.

EMEKLİ ÖĞRETMEN CİNAYETİNDE KİRACISI 2 KARDEŞİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİYE GÖZALTI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde dün (Cumartesi) yalnız yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen Hamide Çavdar\'ın evinin balkonunda çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili olarak dükkanını kiraya verdiği 2 kardeşin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İki çocuk annesi, emekli öğretmen Hamide Çavdar\'ın yalnız yaşadığı Gökpınar Mahallesi-Acıpayam Karayolu kenarındaki bir apartmanın birinci katındaki evinin balkonundan, dün (Cumartesi) saat 03.00 sıralarında çığlık sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, Çavdar\'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlenen diyabet hastası Çavdar\'ın cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası

Çavdar\'ın yakınlarına teslim edilen cenazesi, bugün öğlen Denizli Asri Mezarlığı\'ndaki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerinden Çavdar\'ın yardım çığlıklarından kısa bir süre sonra 2 kişinin koşarak kaçtığını belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin, apartmanın güvenlik kamerasının kablolarını kestiği ardından önce alt katındaki düğün salonunun pergolesine, buradan da klimanın motoruna tırmanarak evinin balkonuna çıktıkları Çavdar\'ı öldürdükleri belirlendi. Polis, Çavdar\'ın sorunlu olduğu son olarak görüştüğü ve irtibatlı olduğu kişileri de incelemeye aldı. Polis, çalışmalarını tedirgin davranışlarından şüphelendiği Çavdar\'ın Fatih Mahallesi\'ndeki dükkanını kiralayıp, pideci olarak işleten H.Y. ( Hayati Yadık) ile kardeşi O.Y. (Onur Yadık) üzerinde yoğunlaştırdı. İki kardeşin evlerine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, şüpheli iki kardeşin olayda kullandıkları kar maskesi, kask ve bıçak bulundu. İki kardeş gözaltına alındı. İki kardeşin ifadesinden yola çıkan polis, şüpheli olarak olaya karıştıkları ileri sürülen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. İki kardeşin, dükkanı kiralarken teminat olarak verdikleri 20 bin lirayı geri istedikleri, buna yanaşmaması üzerine de Çavdar\'ı öldürdükleri ileri sürüldü.

Mehmet Zair Kozak, ilk olarak ablasının balkondan düşüp öldüğünü duyduklarını belirterek, \"Morga gittiğimizde, öldürüldüğünü öğrendik. Cinayete kurban gitmiş. Polis gözaltına alınanlar ile ilgili bilgi vermedi. Herhangi bir düşmanının olabileceğini zannetmiyorum. Şüpheliler, alt kattaki düğün salonunun pergolesinin çatısından ablamın evinin balkonuna ulaşmışlar. 2 kişilermiş. Birinde motosiklet kaskı, diğerinde ise kar maskesi varmış. Herhalde boğuşurken maskesi çıkınca, tanındığı için ablamı katlettikleri sanılıyor. Demek ki tanıdık biri. Tanıdık olunca da zannedersem polis pideci kardeşlerden şüpheleniyor\" dedi.

BARTHOLOMEOS, SÜMELA MANASTIRI\'NI GEZDİ, 15 AĞUSTOS 2019\'DA AYİN YAPACAKLARINI AÇIKLADI

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Doğu Karadeniz gezisi için Trabzon’a geldi. Maçka ilçesinde dünyaca ünlü Sümela Manastırı\'nı da ziyaret edip, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bartholomeos, uzun bir süre kapalı olan manastırda 15 Ağustos 2019\'da ayin yapacaklarını açıkladı.

THY uçağı ile saat 12.00\'da Trabzon\'a gelen Patrik Bartholomeos, beraberindeki din adamlarıyla birlikte VİP salonunda bir süre dinlendikten sonra ziyaret edeceği Sümela Manastırı için Maçka ilçesine geçti. Bir süre ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı\'nı gezen ve restorasyon çalışmalarını yerinden inceleyen Bartholomeos\'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu eşlik etti. Ayvazoğlu, Bartholomeos\'a restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bartholomeos\'un ziyareti sırasında elinde çiçek ve Trabzonspor kaşkolünün yer alması dikkat çekti. Bartholomeos, manastır ziyareti öncesi yakından ilgilendiği çocuklara da şeker ve çeşitli hediyeler verdi. Bartholomeos\'un ziyareti kapsamında jandarma ve polis ekiplerince de çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

\'3 SENE SONRA TRABZON’A GELDİK\'

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Bartholomeos, Trabzon\'da olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirtti. Bartholomeos, \"3 sene sonra Trabzon’a geldik, buraya tekrar gelebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon’da ilgi ve sevgiyle karşılandık ve bizi manastıra getirdiler, gezdirdiler, anlattılar. Bu çok önemli tarihi ibadet yerinin restore edilmesi, ihya edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması memnuniyet vericidir. Bu gibi mabetler ve ibadet yerleri sadece memleketimizin değil tüm insanlığın kültür mirasının parçalarıdır. Bu yüzden bu kültür miraslarını korumalıyız ve gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi sayın cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz inanç turizmine büyük ilgi gösteriyorlar. Biz de patrikhane olarak, inanç turizmi ve ibadet yerlerinin korunması için ilgi gösteriyoruz. Böyle güzel eserler ve restorasyonlar yapıldıkça seviniyoruz\" dedi.

\'15 AĞUSTOS\'TA AYİN YAPACAĞIZ\'

Tarihi manastırda 15 Ağustos 2019\'da ayin yapacaklarını da duyuran Bartholomeos, şunları söyledi:

\"İlgili makamlara bu gayretleri için teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum ki hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının da izinleriyle 15 Ağustos 2019’da Meryem Ana Günü’nü, eskiden de olduğu gibi bu manastırda ayin yapacağız. İlişkilerimiz son derece dostanedir. Geleceğe ve bütün insanlara her zaman iyi niyetle, optimist olarak bakıyorum. Her şey için ümitliyim, her şeyin daha iyi olacağına inanıyorumö

Sümela Manastırı girişindeki Aya Varvara Klisesi\'ni de ziyaret eden Bartholomeos, kemençe çalıp atma türkü seslendiren kişiye 50 lira da bahşiş verdi.

Geceyi Trabzon\'da geçierecek olan Bartholomeos, yarın Giresun\'a gideceği, ve buradaki tarihi mekanları ziyaret edeceği bildirildi.

KAYIP KÖPEĞİN SAHİBİNDEN SOSYAL MEDYADA GÖZÜ YAŞLI YARDIM TALEBİ

ISPARTA\'da oturan Sema Bağbak, kayıp köpeği \'Fındık\'ın bulunması için sosyal medyadan paylaştığı videoyla yardım istedi. Sema Bağbak, \"Fındık, 4 gündür kayıp. Ne olur Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Haber vermediğim yer kalmadı\" diye gözyaşı döktü.

Isparta Fatih Mahallesi\'nde oturan Sema Bağbak, birkaç gün önce köpeği \'Fındık\'ı kaybetti. Köpeğini bulamadığı için büyük üzüntü yaşayan Sema Bağbak, en son çare olarak sosyal medyaya başvurdu. Gözü yaşlı halde çektiği videoda köpeğinin bulunması için yalvaran Sema Bağbak, takipçilerinden yardım çağrısını paylaşarak destek olmalarını istedi.

Sema Bağbak paylaşımında, \"Fındık, 4 gündür kayıp. Ne olur Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum? Isparta\'da kayboldu. Haber vermediğim yer kalmadı. Ne olur paylaşın. Ne olur akıbetini bilmek istiyorum. Kimin elindeyse getirsin. Ne olur haber verin. Bulamıyorum köpeğimi, haber vermediğim yer kalmadı. Bulana ne para istiyorsa vereceğim, ne olur\" diye gözyaşı döktü.

Sema Bağbak\'ın videosu kısa zamanda pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

