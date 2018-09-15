DHA YURT BÜLTENİ 13

CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARET ŞÜPHELİSİ MASÖR TUTUKLANDI, DİLENCİ SERBEST



ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dilencilikten hakkında cezai işlem yapılan Dürdane Uygun, Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği ididasıyla gözaltına alındı. Adliye sevk edilen Dürdane Uygun, \"Benim eşimin amcasının oğlu var, Erdoğan diye. Bizim hasmımız, bize düşmanlık yapar. Ona hakaret ettim Cumhurbaşkanı\'na etmedim\" dedi. Dürdane Uygun, adli kontrolle serbest kalırken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içerikli ve bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen bir otelde masörlük yapan Kadir D. ise tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri önceki gün Manavgat ilçesi Antalya Caddesi\'nde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, dilendiği belirlenen Dürdane Uygun\'a Kabahatler Kanuna göre ceza yazıldı. Ceza makbuzunu imzalayan Dürdane Uygun, caddeden uzaklaştırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret etti. \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' suçlamasıyla gözaltına alınan Dürdane Uygun, polis merkezine götürüldü.

EŞİMİN AMCASININ OĞLU ERDOĞAN\'A HAKARET ETTİM

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dürdane Uygun, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. İfadesinde Cumhurbaşkanı\'na hakaret etmediğini belirten Dürdane Uygun, \"Dün biraz başım dumanlıydı. Benim eşimin amcasının oğlu var, Erdoğan diye. Bizim hasmımız, bize düşmanlık yapar. Ben ona hakaret ettim, Cumhurbaşkanı\'na asla hakaret etmedim. Cumhurbaşkanı\'na hakaret gibi bir kastım yoktur\" dedi. Dürdane Uygun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASÖR CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANDI

Diğer taraftan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içerikli ve bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen Kadir D.\'yi gözaltına aldı. İlçedeki 5 yıldızlı bir otelde masörlük yaptığı belirlenen Kadir D., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Dürdane Uygun\'un adliyeye getirilmesi

Kadir Deliktaş\'ın tutuklandıktan sonra cezaevine götürülmesi

Manavgat adliyesinden genel görüntü

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

===========================

UMUT ALİ\'NİN KIZ KARDEŞİ: \"TAYYİP DEDE TEŞEKKÜR EDERİZ\"

KARS\'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan\'da tutuklanan Umut Ali Özmen\'in (16) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın girişimleriyle Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesini sevindirdi. Özmen\'in 8 yaşındaki kız kardeşi Bengü Nisa Özmen, \"Tayyip dede teşekkür ederiz, seni çok seviyoruz\" dedi.



Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrenim gören oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen\'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine kondu.

Umut Ali Özmen’in sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak Umut Ali’nin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Kars Sağlık Meslek Lise\'si 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen\'in Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesi sevinç gözyaşları döktürdü. Oğluyla ilgili çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum\'un kendisini aradığını söyleyen baba Mustafa Özmen (46) Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür etti. Mustafa Özmen, \"Sayın Mehmet Uçum beni arayarak \'oğlunuzu inşallah pazartesi günü Allah\'ın izniyle size kavuşturacağız\' diye temennide bulundu. Devletimizin varlığı, cumhurbaşkanımızın da hizmetiyle oğlumuza kavuşacağız. Çocuğumuzu ümitle ve sevgiyle bekliyoruz. Sağlık durumunu, neler yaptığı çok merak ediyoruz. Birşey yediğimizde boğazımız düğümleniyor \'aç mı tok mu\' diyoruz Biz her gece uyanıp üzerini açıp açmadığını kontrol ederdik acaba kuru yerde mi yatıyor, üzerinde battaniye var mı diye meraklanıyoruz. Okullar açılıyor, çok başarılı bir öğrenci, bir an önce Umut\'a kavuşmayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza, basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Oğlunun tutuklandığı günden beri ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadığını söyleyen anne Altınay Özmen (41) ise kendilerinin ve çocuklarının mağdur olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür eden anne Altınay Özmen, \"Fotoğraflarla hasretimizi gidermeye çalışıyorduk. 2 ay bana 2 asır gibi geldi. Psikolojimiz bozuldu. Oğluma kavuşacağım için çok sevinçliyim\" dedi.

Ağabeyine kavuşacağını için çok mutlu olduğunu belirten Bengü Nisa Özmen de \"Tayyip dede teşekkür ederiz, seni çok seviyoruz. Ağabeyimi dört gözle bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Umut Ali\'nin köyü

-Babası ile röp.

-Annesi ile röp.

-Kız kardeşi ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)

===================

BALIKESİR’DE ‘ŞEHİT EMANETLERİ’ SERGİSİ

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı illerden gelen şehit ailelerinin katılımıyla 170 şehidin kıyafetlerinin yer aldığı \' Şehit Emanetleri Fethi Sekin Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Avlu Balıkesir Sergi Salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Konuk, Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneklerinin üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan serginin organizasyonluğunu yapan Menderes Kılıçaslan konuşma yaptı. Yozgat’ta öğretmen olarak görev yaptığını söyleyen Kılıçaslan, okullarında şehitler köşesi açma amacıyla başladıkları sergi girişiminin kamu kurum ve kuruluşlarının daveti ile Türkiye’ye yayıldığını belirtti.

Serginin duyulmasının ardından birçok şehit ailesinin şehitlerin kıyafetlerini yollamaya başladığını ifade eden Kılıçaslan, “Şehit ailelerimizin tavsiyesi ile birlikte okulumuzdaki sergileri Türkiye’ye yaymaya karar verdik. Şu anda Balıkesir’de Şehit Emanetleri Fethi Sekin Sergisi’ni açmış bulunuyoruz. Biz bu işi eşimle beraber tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra sergimiz Ankara, Şanlıurfa ve Hatay’da gerçekleşecek. Bu sergilerimize devam edeceğiz. Biz, bu sergilerimizle genç nesillere milli bilinç kazandırma istiyoruz. Bizler için hayatlarını feda etmiş şehitlerimizin giysilerini sergileyerek genç nesillere milli bilinç aşılamak istiyoruz. Bu konuda da bize talepler geliyor\" dedi.

ŞEHİT EŞİ ANILARINI ANLATTI

Elazığ Özel Harekat Polisi olarak görev yaparken 2002 yılında çıkan çatışmada şehit olan Komiser Cihan Karadavut’un eşi Tülay Karadavut da sergiyi organize edenlere teşekkür etti. Eşi şehit olmadan önce aralarında geçen bir konuşmayı paylaşan Karadavut, “Eşim şehit olmayı çok isterdi. Hep şehit olacağını söylerdi. Eşime ben ‘Şehit olma; 60-70 yaşında ol’ derdim. Geç şehit olsun, bizden hemen ayrılmasın istiyordum. Eşimin şehit olduğunu rüyamda görmüştüm, ona bunu anlatmıştım. Ama şehit eşi olmanın acısını ona anlattım. O kadar inanmıştık ki rüyalarıma ve eşim şehitlik mertebesini tattı. Bana 3 çocuk, 3 emanet bıraktı. Onların baba diyeceği kimse yoktu, ama artık şehit çocuğu olmuşlardı. Bu gururla yaşıyoruzö diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fahri Konuk ise, sergiyi organize edenlere teşekkür etti. Açılış kurdelesinin kesilmesi ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Sergide, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kravatından, Turgut Özal’ın kravat ve gömleğine, helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kravatından, şehitlerin üniformaları, pantolonları ve ayakkabıları yer alıyor.

Sergi\'nin 22 Eylül tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergi Salonundan ve şehit eşyalarından görüntüler.

- Sergi organizatörü Menderes Kılıçaslan açıklamları.

- Saygı duruşu, istiklal marşı

- Şehit eşi Tülay Karadavut açıklaması, Sergi açılışı

- Davetlilerin sergiyi gezdiği görüntüler.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: (HD), Süresi: 3 Dakika 52 Saniye, Boyutu: 711 MB.

====================

ATATÜRK\'ÜN SİNOP\'A GELİŞİNİN 90\'INCI YILI KUTLANDI

SİNOP\'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kente gelişinin 90\'ıncı yıl dönümü kutlandı.

İskele Meydanı\'nda halk oyunları gösterisi ile başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle, denizden kıyıya getirilen Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Vali Köksal Şakalar’a teslim edilmesiyle devam etti. Bayrağı öperek alan Vali Şakalar, öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra Vali Şakalar ve beraberindeki heyet, kortej eşliğinde Atatürk\'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı\'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı. Kent protokolü, Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Vali Şakalar’ın Atatürk\'ün Sinop\'a geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalaması ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Halk oyunu gösterilerinin havadan görüntülenmesi

-Vali Köksal Şakalar’ın Türk bayrağını teslim alması

-Vali Köksal Şakalar ve beraberindeki heyet ile yürümesi

-Hükümet Konağı önündeki törenler

-Mehmet Akif Ersoy okulundaki törenler

(SÜRE:2:42 Dk) (BOYUT: 298 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

=======================

Senarist Deniz Yayın, vefat etti (2)

SENARİST DENİZ YAYIN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA’da dün ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybeden senarist ve sinema araştırmacısı Deniz Yayın’ın (60) cenazesi bugün ikindi vakti Karacabey Ulu Camii’ne getirildi. Taziyeleri Deniz Yayın’ın eşi Didem Yayın ile kızı Feride Jeyan Yayın kabul etti. Karacabey doğumlu Deniz Yayın’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Yayın’ın eşi ve kızıyla, çok sayıda seveni katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazı

-Cenaze namazı kılınışı

-Cenazenin götürülüşü

-Katılanlar

Boyut: 78,5 mb - Süre:1,32

HABER/KAMERA: Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa),(DHA)

==============

Dalaman\'da kağıt fabrikasında yangın (2)

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla\'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının, plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Dalaman İtfaiye Grup Amirliği\'nden 2 arazöz, Fethiye\'den 1 arazöz, Ortaca\'dan 2 arazöz, Köyceğiz\'den 1 arazöz, Menteşe\'den 18 tonluk arazöz ve 18 personel yangına müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DALAMAN (Muğla), (DHA)

=============================