DHA YURT BÜLTENİ 13

CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYIP DARP EDİLEN İNGİLİZ KADIN FENALAŞINCA TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

** İngiliz kadının annesi ve kız kardeşinden \'Yaşananlar insanlık dışı\' tepkisi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, bir diskoda tanıştığı kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan Declan Tyrone Marshall (27) tarafından darp edilen, tedavisinin ardından taburcu olan E.L.H. (35), kaldığı arkadaşının evinde tekrar fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. E.L.H.\'nin başına gelenleri öğrenip İngiltere\'den gelen annesi Dona Newman ve annesinin ikinci evlliliğinden olan kardeşi Amy Nweman, yaşananların insanlık dışı olduğunu söyledi.

Finans uzmanı E.L.H., 3 Eylül\'de, tatil için kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan arkadaşı Lauren Jane Russel\'in (31) İçmeler Mahallesi\'ndeki evine geldi. İki kadın arkadaş, 10 Eylül Pazartesi günü, Yat Limanı\'nda bulunan Barlar Sokağı\'ndaki bir diskoya gitti. Eğlenen iki arkadaş burada, İngiliz vatandaşı Declan Tyrone Marshall ile tanıştı. Gecenin sonunda üçlü, taksi ile Russel\'in evine geçti. İddiaya göre, cebinde yeterli parası olmadığını ve o saatte dolmuş bulunmadığı için evine dönmesinin zor olduğunu belirten Marshall da iki İngiliz kadınla kalıp, salondaki kanepeye uzandı. Sabah E.L.H.\'nin odasından gelen sesler üzerine merak eden Russel, yanına gittiğinde arkadaşını yerde darp edilmiş olarak baygın halde bulup, ambulans çağırdı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan E.L.H., tedaviye alındı. Elmacık kemiğinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan E.L.H., ilk tedavisinin ardından polise verdiği ifadesinde, gittikleri diskoda tanıştıkları ve gecenin sonunda kendileri ile birlikte gelen Marshal\'ın odalarına çekilmelerinden bir süre sonra yanına geldiğini belirtip, \"Yatağa yanıma uzanıp, beni elle taciz etti. Bu sırada uyanmam üzerine, ilişki teklifinde bulundu. Erkek arkadaşım olduğunu söyleyip, teklifini geri çevirdim, odamdan uzaklaştırmak istedim. Öfkelenip yüzüme yumruk attı, diz kapağı ile defalarca vurup, kaçtı. Bayılmışım\" diyerek, şikayetçi oldu.

Polis, güvenlik kamerası ve MOBESE kameralarından yola çıkarak Marshall\'ı kaldığı otelde ertesi gün yakaladı. Ülkesinde uyuşturucu satmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden ailesini görmek için 1 hafta izinli olarak çıkıp, kadın arkadaşıyla Marmaris\'e geldiği öğrenilen Marshall, sevk edildiği adliyede tutuklanıp Muğla E Tipi Cezaevi\'ne konuldu. Ülkesinde elmakçı olduğu ancak bir süre önce iflas ettiği belirlenen Marshal\'ın uyuşturucu satmak ve darp gibi çeşitli suçlardan sabıkası olduğunu bilmediği öğrenilen birlikte tatile geldiği kadın arkadaşı da olayı öğrenince Dalaman Havalimanı\'ndan ülkesine döndü.

İNGİLİZ KADIN FENALAŞTI

Tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından dün (çarşamba) taburcu edilen E.L.H. ise tekrar olayın yaşandığı arkadaşı Russel\'in evine döndü. E.L.H.\'nin başına gelenleri öğrenen İngiltere\'de yaşayan annesi Dona Newman ve annesinin ikinci evlliliğinden olan kardeşi Amy Nweman bu sabah Marmaris\'e geldi. Ancak, E.L.H., bugün öğlenden sonra tekrar fenalaşınca, yakınlarıın cağırdığı ambulansla yeniden Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tomografi çekilen E.L.H., beyin kanaması ihtimaline karşı gözlem altına alındı. Beyin cerrahı ve iç hastalıklar uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılacak tettikler sonrasında İngiliz kadının daha kapsamlı bir hastanede tedavisine devam edilip edilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

ANNE VE KIZ KARDEŞ İSYAN ETTİ

Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde gözü yaşlı şekilde kızından gelecek haberi bekleyen Dona Newman, \"Bir insan başka bir insanı bu şekilde darp edip, çekip gidemez. Bu kişi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş. İnsanlık dışı bir durum. Şu an tek düşündüğüm kızımın iyileşmesi, durumu çok kötü\" dedi.

Amy Nweman da ablasının darp edilmesinin insanlık dışı olduğunu belirtip, \"Söyleyecek söz bulamıyorum\" dedi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Muğla Valiliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyonu ve Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, darp edilen İngiliz kadının ailesine ulaşarak ücretsiz avukat tutulacağını ve her türlü destek için çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, tekrar hastaneye kaldırılan E.L.H. ile ilgili yaşanan gelişmeler konusunda da İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu\'na da bilgi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne ambulansın gelişi

-Ambulanstan indirilen E.L.H.\'nin görüntüsü

-Darp edilen İngiliz kadının annesi Dona Newman ve annesinin ikinci evlliliğinden olan kardeşi Amy Nweman ile röp.

-Dona Newman ve kızı Amy Nweman\'ın acil servis önünde endişeli bekleyişi

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 2 dakika 40 saniye-193 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: ÜNİVERSİTELER İLE MEDRESELER BİRLİKTE ÇALIŞMALI

BİTLİS\'te konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, medrese ve akademinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, \"Bilgiye ulaşmak ve aralarında yakınlaşmak, birbirlerinden istifade etmeleri çok faydalı olur. Yani medrese akademiden, akademi de medreseden istifade etsin\" dedi.

Bitlis\'te yarın düzenlenecek \'Türkiye Güzel Ezan Okuma\' yarışmasının finaline katılmak için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım\'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Erbaş, özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik fakülteler ve yüksekokulların gelişmesinin bölge insanının gençlerin bu ihtiyaca göre yetiştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi. Prof. Dr. Erbaş, Bitlis’teki medrese ve ilim yuvalarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

\"Bitlis medreseleri ile meşhurdur. Medrese ve akademik ilim birlikte hareket etmelidir. Bilgiye ulaşmak ve aralarında yakınlaşmak, birbirlerinden istifade etmeleri çok faydalı olur. Yani medrese akademiden, akademi de medreseden istifade etsin. Bu şekilde ilmi faaliyetlere adım atılmış olsun\"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ı üniversitede görmekten onur duyduklarını söyledi. Rektör Yardım, \"Bizim fakültelerimizden biri de İslami İlimler Fakültesi\'dir. Bitlis\'in tarihine baktığınızda ilmi şahsiyetlerle dolu bir kent. Biz de bunu geliştirmeye çalışıyoruz. 3\'üncü sınıfa geldik, daha mezun veremedik. Bu fakültemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. O yönde de öğretim üyesi sayımızı artırıyoruz\" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesindeki merkez konferans salonunda basına kapalı olarak din adamları ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın rektörlük önnde karşılanması

-Rektör ve beraberindekilerin makamdaki görüntüleri

-Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın açıklamaları

-Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım\'ın açıklamaları

-Hediyeleşmeler

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)-

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ÇANAKKALE\'DE 98 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmaya hazırlanan 98 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale\'de yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Kadırga Koyu\'ndaki zeytinlik ile Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı\'ndaki barakaya operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 98 kaçak göçmen, zeytinlikler arasında, Midilli Adası\'na geçmek için uygun zamanı bekledikleri barakada yakalandı. Minibüse bindirilip, jandarmaya getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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GİZLİ BÖLMEDE TOMBALA MAKİNESİ ÇIKTI

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir işyerinde ekmeklerin konulduğu mutfak dolabının arkasındaki gizli bölümde tombala makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen Hoşnudiye Mahallesi\'ndeki bir işyerine baskın düzenledi. Ekipler, işyerinde yaptıkları aramada mutfak dolabında ekmeklerin konulduğu yerin arkasında gizli bir bölüm olduğu belirledi. Ekipler, gizli bölmede tombala makinesi buldu, işyeri sahibi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

-Polis kemerasından çekilen görüntüde;

-İşyerinin içerisi ve mutfak dolaplarının olduğu yerin,

-Gizli bölmeden tombala makinesinin çıkarılması

Haber-Kamera. ESKİŞEHİR/DHA

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