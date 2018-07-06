DHA YURT BÜLTENİ 13

1 - Hırsız, paraları havaya saçarak kaçtı

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet satışı yapılan iş yerine giren hırsız, çelik kasadaki 1000 TL\'yi çaldı. Çalışanların yakalamak için peşinden koştuğu hırsız, paraların 200 TL\'sini havaya saçtı. Kendisini kovalayanlar paraları toplamaya çalışırken de izini kaybettirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi\'nde Mehmet Bülbül\'e ait motosiklet satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Çalışan Necdet Savran (35), iş yerinin kapısını kilitledikten sonra yakındaki depoya gitti, ancak motosikletlerin teşhiri için bulunan bölümünün kapısını açık bıraktı. Kimliği belirlenemeyen hırsız buraya girip, açık olan çelik kasadaki 1000 TL\'yi aldı.

Tam bu sırada iş yerine dönen Savran, kilitli kapıyı açtığında hırsızla burun buruna geldi. Ne yapacağını şaşıran hırsız, \"Sizi bekliyordum\" dedikten sonra koşarak kaçmaya başladı. İşyeri çalışanları ve komşu esnaf, hırsızın peşine düştü. Yakalanacağını anlayan hırsız, çaldığı paralardan 10 ve 20 TL\'lik bankonotlardan oluşan toplam 200 TL\'yi havaya saçtı. Kendisini kovalayanlar, paraları toplamaya başlayınca da izini kaybettirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Görgü tanıklarının ifadesine göre ise aksayarak yürüyen hırsız olay yerinden kaçarken elindeki bastonu az ileride yere attı.

İKİNCİ KEZ İZİNİ KAYBETTİRDİ

Paraları havaya saçarak izini kaybettiren ve eşkali belirlenen hırsız, bugün Bayramiç ilçesinden Ezine ilçesine gitmek üzere otostop yaptı. Hırsızlık yaptığı şirkete ait araca denk geldi. Araç içindeki şirket çalışanları, aldıkları kişinin hırsızlığı gerçekleştiren kişi olduğunu anladı. Bunun üzerine çalışanlar Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne durumu bildirdi. Ekipler, Ezine ilçe girişine doğru yolu kesti. Ekiplerin kestiği yola doğru gelen şirket aracı içindeki hırsız, yakalanacağını anlayarak aracın kapısını açıp, kendini dışarı attı ve mısır tarlasına doğru yuvarlandı. Hırsız, mısır tarlasının içinde gözden kayboldu.

Hırsızlık zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hırsızlık yapılan iş yerinden görüntü

-İş yeri çalışanlarından görüntü

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)

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2 - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şarkışla ilçesi, Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas\'tan Şarkışla\'ya giden Mehmet Karadeniz (48) yönetimindeki 58 FF 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarlaya uçarak ters dönen araç içinde sıkışan sürücü Mehmet Karadeniz olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Münevver(43) ve Makbule Karadeniz(22) ise yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla çıkarıldı. İki yaralı ambulansla kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Sürücü Mehmet Karadeniz\'in cenazesi ise otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü (Amatör kamera)

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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3 - Çanakkale\'de 64 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ve fiber tekne ile gitmek isteyen toplam 64 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi\'nde devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saat 00.00 sıralarında Burunucu mevkiinde denizden lastik botla 2 mil açılan bir grup kaçaklara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda İran, Irak ve Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. SAGET 26 Bot Komutanlığınca düzenlenen ikinci operasyonda Kadırga Burnundan fiber tekne ile 2 mil açıklarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Fas, Afgan ve Irak uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi. Burnu kanayan bir kız çocuğu ambulansta tedavi edilirken, Astım hastası olan Afgan uyruklu bir kadın ise Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan 64 kaçaktan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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4 - Otostop yaparken ceza yedi

TÜRKİYE\'yi otostop yaparak, gezen Şükür Demet, Sinop\'a geldi. Yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Demet, Kocaeli\'de, TEM yolunda otostop yaparken, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle polisin 108 liralık ceza yazdığını söyledi.

Türkiye\'yi otostop yaparak, gezmek için üniversite okuduğu Erzurum\'dan haziran ayında yola çıkan Şükür Demet, Sinop\'a ulaştı. Yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Demet, 1 hafta önce, Kocaeli\'de TEM yolunda otostop yaparken, sürücülerin kendisini ihbar ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis tarafından kendisine, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 108 liralık ceza kesildiğini kaydeden Demet, \"Ülkemizi otostop ile gezmek gibi bir amacım var. Bu amaçla haziran ayı başında yola çıktım. Bunu yaparken İstanbul’dan memleketime, Rize’ye giderken TEM yolunda, Kocaeli tarafında 108 TL’lik bir ceza yedim. Ceza yeme sebebim, trafik polisinin söylediğine göre, trafiği tehlikeye attığımı düşünüyordu. Haklı bir ceza mı yedim? Kesinlikle haklıydı. Güvenli bir yerde olduğumu söyledim. Güvenli olduğuna kesinlikle eminim; çünkü cep bir kısımdayım ve cebin bariyerlerin arka kısmındaydım. Kendi canımı tehlikeye atacak hiçbir şeyde bulunmadım. Dans ettiğimi söyledim. Onu da bariyerin arka kısmında yaptığım için bir sorun olacağını sanmadım, biraz trafikte şoförlerin dikkatini dağıtabilirdi; ama sonradan aklıma geldi. Tek düşünceleri o ise o yüzden ceza yazdılarsa teşekkürler\" diye konuştu.

Türkiye\'de bu zamana kadar 60 şehre gittiğini anlatan Şükür Demet, \"Bu 60 ilin 40’ını doğal güzelliklerini görerek gittim. O yüzden 40 il demek istiyorum. 40 ilimizi çok güzel gezdiğimizi düşünüyorum. Yine gezmeye devam edeceğim. Ne kadar ceza yesem de devam diyorum. Türkiye’nin 81 ilini gezmeden önce de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yurt dışına gidip, yurt dışındaki insanlarla tanışmak, onların da kültürünü az da olsa görmek istiyorum\" dedi.

Şükür Demet, para cezasını henüz ödemediğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Şükür Demet\'den detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

(SÜRE:2.50 Dk) (BOYUT:317 MB)

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5 - Baba ve 2 üvey kızının gölde cansız bedenleri bulundu (2)

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Serinlemek için girdiği Yarseli Barajı\'nda boğulan Mustafa Korkmaz\'ın cenazesi Yarseli Mahallesi\'ne getirildi. Burada hellallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Korkmaz\'ın cenazesi toprağa verildi.

Antakya Mezarlık Kompleksi\'nden alınan Safiye ve Emine Aslan\'ın cenazesi ise Boynuyoğun Mahallesi meydanına getirildi. İki kardeşin yakınları burada gözyaşına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Boynuyoğun Mahallesi mezarlığında iki kardeş, yan yana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından görüntü

- Cenaze aracının gidişi

- Ölen baba ve üvey kızlarının sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)

SÜRE:37\" BOYUT:38 mb

