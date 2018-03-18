DHA YURT BÜLTENİ-13

TBMM Başkanı Kahraman’dan Afrin değerlendirmesi

Yalova’ya gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afrin’in ele geçirilmesiyle ilgili, \"Etrafımızı çemberle kuşatmak öyle koridorlar açmak gibi hayallerin olamayacağını göstermiş olduk\" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan TBMM Atatürk Köşkü Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Eskisiyle mukayese yapılmayacak bir tesisin meydana getirildiğini ifade eden Kahraman, tesisin Mayıs ayı içinde açılacağını ifade etti.

Afrin’in ele geçirilmesini de gazetecilere değerlendiren Kahraman, şunları kaydetti: \"Afrin tamamlandı. Bizim yapmamız gereken bir harekattı. Sırtımızın, etrafımızın sağlam olması lazım. Bir koridor oluşturma niyeti engellenmiş oldu. Binlerce kilometre öteden Afrin’e gelenler var. Biz yanıbaşımızda Afrin’deki teröre seyirci kalacaktık. Bu mümkün değil ve ordumuzun gücü, Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha ispat etmiş olduk. Başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Kurmay Başkanımız Hulusi Akar olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize, ordumuza tebriklerimizi sunuyorum. TBMM olarak iftihar ediyoruz. Güçlü bir ordumuz var. Mazisine layık bir hareket başlatmış oldu. Etrafımızı çemberle kuşatmak öyle koridorlar açmak gibi hayallerin olamayacağını göstermiş olduk. Çok dikkatli hareket ettik. Kısa zamanda bitecek bir neticeydi ama sivil halk meselesi, kimseye zarar vermemem meselesi, hassas durmamızı gerektirdi ve hassas davranıldı, neticeye gidildi. Şehitlerimize Cenabı Hak rahmetler ihsan eylesin. Son sayıyı bilemiyorum ama 4 bine yaklaşan bir terörist temizliği oldu. Bu bir terörizm önleme harekatıydı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği gibi toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı sağlama almak bizim görevimiz. Bu görevimizi yerine getirmiş olduk. Hayırlı olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun.\" 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle de açıklama yapan Kahraman, \"Muhteşem bir zaferin yıldönümündeyiz. Muhteşem bir zafer çünkü yedi düvel hücum etti ama Çanakkale geçilemedi. Bu bir destandır. Çanakkale’den herkesin ders çıkarması gerekir\" diye konuştu. TBMM Başkanı Kahraman’ı, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik karşıladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kahraman\'ın konuşması

2 dakika 28 saniye, 186 MB

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Bakan Fakıbaba\'dan \'Çiftlik Bank\' açıklaması /EK

\"18 MART VE AFRİN\'İN MERKEZİNDEYİZ\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katılımı ile Tokat\'ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısı yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Bakan Fakıbaba, birlik ve beraberlik mesajı vererek, \"Bugün de çok şükür, 18 Mart ve Afrin\'in merkezindeyiz. Bizler istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız. Niyet ve inanmak önemli, inandığınız zaman çok şey yaparsınız. El ele vereceğiz, bizim yanlışımızı siz söyleyeceksiniz, sizin yanlışınızı biz söyleyeceğiz. Tam bir aile, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, sizin kazancınız bizim kazancımız. Önce köyümüz. Çok çalışmamız lazım\" dedi. Bakan Fakıbaba toplantının ardından, Tokat Devlet Hastanesine geçerek sabah saatlerinde trafik kazasında yaralanan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memurları Mesut Uğur ve Hüseyin Mert\'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Fakıbaba hastane ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara\'ya hareket etti.

ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARI KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi\' nin açılışına gitmek üzere hareket etti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba\'nın konvoyunun önü kesti. Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaparken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin görüntü alınması engellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti. Turhal Şeker İş Sendikası Başkanı Nurullah Alpat, Bakan Fakıbaba ile yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu. Alpat; \"Sevgili Bakanımızın yolunu kestik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de bize duyarlı davrandı. Arabasından indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu mevzunun işçinin mevzusu olmadığını, bu mevzunun Tokat\'ın sorunu olduğu anlattık. Bu memlekete yazık olacağını anlattık. Sağ olsun bizi dinledi. Gerekli merciler ile görüşeceğini söyledi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Proğramdan görüntü

-Bakanın konuşması

-Hastane ziyareti

Haber-Kamera: TOKAT,(DHA)

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Siverek\'te kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ucal yönetimindeki 06 DN 9018 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksin hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ucal ile araçta bulunan Miray Esal Ucal ve Gizem Ucal yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Kaza yapan araç

- Ambulans ve kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Şehitler ve gaziler için kampüste fidan dikildi

Karabük Üniversitesi\'nde şehit asker, polis, vatandaşlar ve gaziler için fidan dikildi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, askeri erkan, şehit yakınları ile gaziler ve davetlilerin katıldığı yemekte, şehit yakınlarına ve gazilere Türk bayrağı hediye edildi. Rektör Prof. Dr. Refik Polat, \"Devletimiz bize güzel bir sürpriz yaptı. Afrin\'in merkezine bayrak dikti. İnanılmaz güzel bir gün. Duygusal bir gün bizim için. Bu vatan, bu millet böyle şehitlerimiz, sevenlerimiz olduğu sürece ilelebet ayakta kalacaktır. Bütün şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Üniversite olarak her zaman yanlarında olduk, olacağız\" dedi. Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ve Batman\'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık\'ın aracına PKK\'lı teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile kentteki diğer şehitler adına fidan dikimi yapıldı. Demir Çelik Enstitüsü Kampüsünde gerçekleştirilen fidan dikiminde şehit Akpınar\'ın fidanını annesi Ülker Akpınar, Aybüke öğretmeninkini ise annesi Zehra Yalçın dikti. Duygusal anların yaşandığı fidan dikiminde 81 ilden gelen topraklar da şehit yakını ve ailesi tarafından fidana eklendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yemek, dua edilmesi

-Şehit ve gazi ailelerine bayrak verilmesi

-Şehit ailelerinin fidanları dikmesi

-Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat\'ın açıklaması

Süre:(03.57) Boyutu:(441 MB.)

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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CHP’liler Camii çıkışında vatandaşlara hoşaf ve lokma dağıttı

CHP Kayseri İl teşkilatı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle hoşaf ve lokma dağıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri il ve ilçe teşkilatları Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Hunat Camisi’nin avlusunda bir araya geldi. CHP’liler burada öğle namazı sonrasında vatandaşlara, Çanakkale’de askerlerin menüsü olan hoşaf ve bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerin anısına lokma dağıttı. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’ücü yılı olduğunu belirterek, “103 yıl önce bugün Türk Milleti, birlik olmanın, beraber olmanın verdiği güçle neleri başarabileceğini tüm ülkelere gösterdi. Bugün Türklüğe, İstiklal Marşımıza, Atatürk’e dil uzatanlar, bilsinler ki biz yine Çanakkale ruhuyla aynı şekilde dimdik karşılarında duracağız. Şehitlerimizin ruhlar şad olsunö dedi.

Görüntü dökümü:

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-CHP Kayseri teşkilatının hoşaf ve lokma dağıtımı

-Detaylar

2 dakika 15 saniye / 75 MB

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,(DHA)

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Pedallar Çanakkale için döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikte bin bisikletli pedallarını Çanakkale Zaferinin 103\'üncü yıldönümü nedeniyle çevirdi.

Talas paraşüt iniş alanında düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve bin bisikletli vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, güzel bir organizasyonda buluştuklarını belirterek, \"Bugün Türk milletimiz için çok önemli bir gün. Bir tarafta Çanakkale Zaferinin yıldönümü kutlarken diğer tarafta Afrin zaferini kutluyoruz. Bizlerde böylesi güzel bir günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz\" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmanın ardından Başkan Çelik bisiklet turunun startını verdi. Bisiklet tutkunları Cumhuriyet Meydanına kadar pedallarını çevirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in konuşması

-Bisiklet severlerden görüntü

-Genel detay

3 Dakika 12 Saniye / 199 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)