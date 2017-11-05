DHA YURT BÜLTENİ-13

IFRC, ebola ile mücadelede kaybolan 6 milyon doların peşinde



ULUSLARARASI Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Senegalli Elhadj As Sy, Afrika\'da ebolayla mücadele için kullanılması planlanan 6 milyon doların yolsuzluk yapılarak, çalındığına yönelik soruya \"Sorumlu taraflar, tespit edilirse gerekli kovuşturma ve paranın telafisi yapılacak. Sorumlulardan hesap sorulacak\" diye yanıt verdi.

IFRC Genel Kurulu, Türk Kızılayı\'nın ev sahipliğinde, Antalya\'daki bir otelde başladı. Genel Kurul\'a 189 ülkeden 1500\'e yakın iyilik elçisi katılırken, Türkiye, 48 yıl aradan sonra ikinci kez ev sahipliği yaptı. Genel Kurul öncesi basın toplantısı düzenleyen IFRC ve Türk Kızılayı yetkilileri, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Genel Direktörü Balthasar Staehelin, Türkiye\'nin komşu ülkelerden gelen milyonlarca insanı ülkesine kabul ettiğini belirterek, Türkiye\'ye teşekkür etti. Türkiye\'nin doğusunda Suriye\'de ve Irak\'ta uzun yıllardır devam eden savaş nedeniyle mağdur insanlar olduğunu dile getiren Staehelin, \"Ortadoğu\'da insani ihtiyaçlar, giderek, artıyor. Çok ciddi şiddet yaşayan insanlar var. Hastanelere saldırılıyor, okullar bombalanıyor ve siviller hedef alınıyor. Kutuplaşmış bölgelerde hem devlet hem devlet dışı grupların uluslararası insancıl hukuka uymadığını görüyoruz. Artık savaşmayanlar, insani bir şekilde muamele görmeli. Bunun bir istisnası olmamalı\" dedi.

NÜKLEER SİLAH KULLANIMI

Nükleer silahların kullanılmamasına yönelik gelişmeleri takip ettiklerini belirten Staehelin, özellikle bu yıl nükleer silahların kullanılmamasını sağlayan bir anlaşma imzalandığını kaydetti. Tüm taraflara aynı saygıyla yaklaşmaları gerektiğine dikkat çeken Staehelin, hangi dini, etnik, politik gruba mensup olursa olsun herkese duruşun eşit olması gerektiğini vurguladı. Nükleer silahların kullanılmamasına yönelik Uluslararası Kızılhaç Komitesi\'nin çok net bir duruşu olduğunu anlatan Staehelin, \"Nükleer silahların kullanılması halinde oradaki insanlara yardım edilmesi, çok güç. Eğer kullanılırsa yardım götürmek gibi bir imkan olmuyor. Bu silahların yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Yasağın getirilmesine yönelik sesimizi yükselttik ve bir anlaşma yapılmasını sağladık. Bu derneklerimizin İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya\'da tanıklık ettiği durum vardı. Umarım, nükleer silahların yasaklanması anlaşmasına daha fazla ülke uyar\" diye konuştu. Suriye\'de bazı alanlara ulaşımın çok zor olduğunu hatırlatan Staehelin, bu bölgelerin kuşatma altında olduğunu söyledi. Staehelin, \"Arakan\'da da aynı durum söz konusu. Herhangi bir politik tarafta olmadan insanlara yardım ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim taraf olmadığımızın anlaşılmasını istiyoruz\" dedi. IFRC Genel Sekreteri Elhadj As Sy, bir gazetecinin dünyada açlıktan ölenlerin yanı sıra obezite nedeniyle insanların hayatını kaybetmesini nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı. Elhadj As Sy, sivil toplum örgütü olarak çalıştıkları bölgelerde birçok çocuğun yatağa aç girmek zorunda olduğunu söyledi. Bu yerlerde beslenmenin bir sınıflandırması olduğunu anlatan Elhadj As Sy, şunları söyledi: \"Yeterli kaynakların olduğu ortamda hiçbir çocuğun aç yatağa girmesi kabul edilebilir değil. Obezlik konusunda da yanlış beslenmeden bahsediyoruz. Bulaşıcı hastalıkları doğurmayan, yanlış beslenme ve kötü beslenme durumudur obezlik. Obez olan kişilere baktığımızda zengin olmayan ülkelerde olduğunu görüyoruz. Ölümle sonuçlanan obezler genelde düşük gelirli ülkelerde karşımıza çıkıyor. Bu durum da halk sağlığı ile ilgili bir problem.\"

\'6 MİLYON DOLAR\' SORUSUNA YANIT: SORUMLULARDAN HESAP SORULACAK

Elhadj As Sy, Kızılhaç\'ın, Batı Afrika\'da ebola salgınıyla mücadele için kullanılması planlanan 6 milyon doların yolsuzluk yapılarak, çalındığına yönelik iddiaların sorulması üzerine şöyle konuştu: \"Yardımlarımızı götürdüğümüz yere denetim mekanizmasını da taşıyoruz. Bahsettiğiniz bilgiyi aslında biz ortaya koyduk. Bu durum, şu an ayrıntılı inceleme aşamasında. Bu araştırma aşamasında, 6 milyon doların risk altında olduğu söz konusu. Döviz kurunun banka tarafından yükseltilmesi söz konusu olmuş olabilir. Aynı zamanda çeşitli işlemler var, bunların sahte olduğuna yönelik iddialar var. Bazı faturaların şişirildiği gibi iddialar var. İnceleme aşamasındayız. Eğer bu sorumlu taraflar tespit edilirse gerekli kovuşturma yapılacak ve paranın telafisi yapılacak. Bu sahteciliğe karışanlar, çalışanlarımız ise hakları elinden alınacak ve haklarında işlem yapılacak. Sorumlulardan hesap sorulacak.\"

\'BU SİSTEM, DEĞİŞMEK ZORUNDA\'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise insani yardımın şekillendirilmesi üzerine kafa yorduklarını söyledi. Yasal toplantıların özünün, insanlığı gücü olduğunu vurgulayan Kınık, şunları söyledi: \"Güvenlik temelli çalışan birtakım organizasyon var. Örneğin, Birleşmiş Milletler. Güvenlik Konseyi\'nin sayısız kararı var. Açlığın, silah olarak kullanılmaması ve insani yardımların engellenmemesine yönelik kararları var. Yoksulluğun ortadan kaldırılması için çalışan mekanizmalar var. Güvenlik, kalkınma, insani yardım ve afet konusunda çalışan yapılar harmanizasyon sağlayamıyor. Eşgüdümleri yeterli değil. Yeterli olmadığı için bu insani yardım çalışanlarımız, silahlı çatışmada hedef oluyor. Açlığı silah olarak kullanan devletler ya da gruplar, önce insani yardım konvoylarını ve hastaneleri hedef alıyor. Öncelikleri, toplumun psikolojisinin çökmesi. Dünyadaki yardım kuruluşlarını koruması gereken uluslararası sistem, yeterince adım atamıyor. Dünyadaki sistem, bugün Güvenlik Konseyi\'ndeki bir azınlık tarafından belirleniyor. Antalya\'daki bu toplantıya katılan 190 ülke var; ama sadece BM\'de 5 üye ülke dünyanın güvenliği, yoksulluğu konusunda karar verebilecek yetkiye sahip. Bu sistem, değişmek zorunda.\"

\'AÇ ÇOCUKLAR İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ\'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, bütün yaklaşımların insani odaklı yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Sivil inisiyatifler olarak seslerini yükselttiklerini belirten Kınık, şöyle devam etti: \"Biz, sesimizi insanlık onuru için yükseltiyoruz. Masum ölen insanlar için evlerini silah zoruyla terk etmiş 65 milyon insan için yatağına aç giden 1 milyar yoksul insan için her yıl yavrusunu doğururken, ölen 350 bin anne için 5 yaşına varmadan her yıl ölen 6 milyon bebek için sesimizi yükseltiyoruz. Dünyada varsılların kilolarını azaltmak için harcadığı dolarların onda birini harcasanız doyacak olan yoksullar için sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Bir insanı bile geride bırakırsak bu, bizim suçumuz olacak. Hangi politik, din, coğrafya görüş olursa olsun hiçbir masum yara almamalı. Bu sesi Türkiye\'den veriyor olmak, bizim için ayrı bir gurur kaynağı.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın mensuplarının görüntüsü

- Elhadj As Sy\'nin konuşması

571 MB /// 05.06

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet MILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Organ bağışına farkındalık için motosikletli şehir turu attılar

BALIKESİR\'de organ bağışına dikkat çekmek için Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ile 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği tarafından \"Organ Bağışı Farkındalık Sürüşü\" gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özen, Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz, Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Gökuç, Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü çalışanları, 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri katıldı. Kuvay-ı Milliye Meydanı\'nda toplanan 10 Riders Motosiklet Derneği üyeleri, ön kısmında \"Bir bağış bin umut\", arkasında ise \"Organ bağışı hayat kurtarır\" yazılı tişörtler giydi. Altıylül Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özen ve Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz\'ün verdiği startın ardından 50 motosikletli Stadyum Caddesi, Vasıfçınar Caddesi, Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi, Stadyum Caddesi güzergahını takip ederek Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar şehir turu attı. Atatürk AnıtI önünde bir açıklama yapan 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, bir organ bağışının bin umut olduğunu anımsatıp, \"3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü işbirliği ile organ bağışı farkındalık etkinliği düzenledik. Motosikletlerle şehir turu attık. Umarız halkımızın bu konuya dikkatini çekmişizdir. Hepimiz organ bekleyen hastaların yerinde olabiliriz. Bir bağış, bin umuttur. Lütfen bu konuya duyarlı olalım\" dedi.

58 HASTA ORGAN BAĞIŞI SAYESİNDE HAYAT BULDU

Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz de geçen yıl Balıkesir\'deki donörlerden alınan organların 58 kişiye can verdiğini söyledi. Kocaöz, \"Organ Bağışı Haftası nedeniyle çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bunlardan birini de 10 Riders Motosiklet Kulübü ile gerçekleştirdik. Ülkemizde 27 bin organ bekleyen hastamız var. Bunların tek tedavi olanakları, kadavradan ya da canlıdan organ bağışı ile mümkün. Ülkemizde maalesef kadavradan bağış yetersiz olduğu için akrabalarından bağış yoluyla tedaviler gerçekleşebiliyor. Canlıdan bağış ülkemizde yüzde 50 iken gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 10 civarında. Gelişmiş ülkelerde kadavradan bağış yüzde 75 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Balıkesir halkı bu konuda çok duyarlı. Balıkesir\'de beyin ölümü gerçekleşmiş vakalardan donör çıkarılması yüzde 40 civarında ve bu rakam Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Geçen yıl il bazında Türkiye birincisi olduk. Bu sene de ayni hedefi tutturmak istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra biz ailelere hayat kurtarmak isteyip istemediklerini soruyoruz. \'Yakınınızın organlarıyla hayat kurtarabilirsiniz\' diyoruz. Geçen yıl 70 civarında beyin ölümü vardı. 30 civarında hasta yakını bağışta bulundu. 58 kişinin hayatını kurtardık. Bu yıl 30 donörümüz oldu. Yıl sonuna kadar 40\'a ulaşacağına inanıyorum. Şu anda böbrek, karaciğer, kornea nakli bekleyen hastalar adına etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Etkinlik, katılımcıların Atatürk Anıtı önünde günün anısına birlikte fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Motosikletli şehir turundan görüntü

-Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz\'ün konuşması

-0 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, DHA)

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Şenlikte 5 ton hamsi ikram edildi

DENİZLİ\'de Karadenizliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin Hamsi Şenliği\'nde 5 ton hamsi ikram edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Karadenizliler Derneği tarafından, (DEKAD) Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda 6. Geleneksel Hamsi Şenliği düzenledi. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 5 ton hamsinin ikram edildiği etkinlikte, uzun hamsi kuyrukları oluştu. Davetliler, Karadenizli ustalar tarafından pişirilen hamsinin tadına baktı. Karadeniz Bölgesine özgü yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı Hamsi Şenliği\'nde ünlü şarkıcı Selçuk Bağcı konser verdi. Alandaki bazı vatandaşlar ise Karadeniz ezgileriyle birlikte horon tepti. DEKAD Başkanı Birol Konak, \"Dernek olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, kentte 6. Hamsi Şenliği\'ni düzenliyoruz. Şenlik kapsamında 5 ton hamsi gelenlere ikram edildi. Amacımız kültürümüzü insanlara aktarmak, Denizli ile paylaşmak. Denizli\'deki güzel yürekli insanlarla, Karadeniz kültürünü yaşatmak istiyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şenlikten görüntü

-Hamsi dağıtılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Marmaris\'te köpekler güzellik için yarıştı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde düzenlenen \"Köpek Güzellik Yarışması\" birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Dereceye giren köpeklerin sahipleri kupa ve mama ile ödüllendirildi.

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO), bugün(Pazar) köpek güzellik yarışması düzenledi. Milli Parklar Günnücek Orman Kampı\'nda gerçekleşen yarışmaya katılan 30 köpek, dört kişiden oluşan jürinin önünden hünerlerini ve güzelliklerini sergiledi. 15 kilogram altı ve üstü olmak üzere iki ayrı kategoride yarışan köpekler, becerileri ve görüşlerinin yanı sıra sahipleri tarafından kendilerine giydirilen kostümleriyle dikkat çekti. Ayrıca gönüllüler, açtıkları stantlarda kedi, köpek, kuş ve balık yemi, kedi-köpek tasmaları, takı ürünleri ve bakım malzemeleri satarak Marmaris Hayvanları Koruma Derneği\'ne bağışladı. Saat 13.30\'da başlayan yarışmada, 30 köpek arasından dereceye giren 10\'unun tekrar podyuma çıkmasına karar verildi. Aralarında \"Yorkshire Terrier\", \"Boxer\", \"Sibirya kurdu\", \"Doberman\" ve \"Alman kurdu\" cinsi on köpek için yeniden değerlendirme yapıldı. En iyi kıyafet kategorisinde \"İce\" adlı \"Yorkshire Terrier\" cinsi kazandı. 15 kilogram altında \"Fındık\" adlı \"boxer\" cinsi, 15 kilogram üstünde ise \"Tucker\" adlı \"Sibirya Kurdu\" kazandı. İlk üçe girenlere ödül olarak kupa ve 10 kilogramlık çeşitli mamalar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpek güzellik yarışmasından görüntü

2 dakika 39 saniye-192 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, DHA)