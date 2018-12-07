DHA YURT BÜLTENİ-12

MARKETTEKİ SIR CİNAYETİN KURBANI KARI KOCA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1)ACILI KIZ KARDEŞLER BİRBİRLERİNİN GÖZ YAŞLARINI SİLDİ

İZMİR\'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi\'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde anne ve balarının fotoğraflarını biran olsun ellerinden bırakmayıp ağlayan, çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı. Çamlık Mahallesi\'nde Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, dün saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla birer el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çitini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin işyerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve başka bir marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden birer kopya aldı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi.

MARKET ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILDI

Bu arada yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin de kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan bir kişi de ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde de şüpheli bir durum yaşamadıklarını, kimseyle bir sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı ifade edildi. Çiftin yakınları da, daha önceden bildikleri olumsuz bir olayın olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorunlarının bulunmadığını söyledi. Neden öldürüldüklerini bilmediklerini dile getirdi.

KIZ KARDEŞLERİN ACI DAYANIŞMASI

Hasan Hüseyin Özkan ve Şenay Özkan\'a, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Özkan çifti için bugün öğlende, cinayetin işlendiği Çamlık Mahallesi\'ndeki Çamlık Camisi\'nde cenaze namazı kılındı. Hasan Hüseyin Özkan ile Şenay Özkan\'ın cenazeleri, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Acı haberi alınca üniversite eğitimi aldıkları İstanbul\'dan Selçuk\'a gelen çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan ise, anne ve babalarının fotoğraflarını biran olsun ellerinden bırakmadı, sürekli gözyaşı döktü. Yakınlarının yalnız bırakmadığı Begüm Özkan ile kardeşi Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından görüntü.

- Kız kardeşlerin görüntüsü.

- Tabutların taşınmasından görüntü.

- Katılanların görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Kadir ÖZEN / SELÇUK (İzmir), (DHA)

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2)MİRAÇ BEBEĞİ, AĞLADIĞI İÇİN DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

Mersin\'de anne babası ayrıldıktan sonra, İzmir\'e çalışmaya giden babası tarafından bakmaları için emanet edilen 2,5 yaşındaki Miraç bebeği, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Turan Beğendi\'nin küçük çocuğu ağladığı için sürekli dövdüğü ortaya çıktı. Hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Beğendi\'nin polisten kaçmak için geçtiğimiz Ekim ayında Mersin İl Göç İdaresi\'ne giderek, kendisini Kobani\'deki savaştan Türkiye\'ye kaçarak gelen Suriyeli Muhammed Ahmet olarak kayıt altına aldırdığı ardından da bu isme ait sahte bir kimlik edindiği belirlendi. Miraç bebeğin katil zanlısının birlikte yaşadığı kadına ise kendisini Mehmet ismiyle tanıttığı öğrenildi.

Tarsus\'ta merdivenden düştüğü söylenerek baygın halde hastaneye getirilen, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 2,5 yaşındaki Miraç K.\'nın dövülerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Turan Beğendi\'nin, Türk vatandaşı olmasına rağmen savaş mağduru Suriyeli göçmen olarak yaşadığı ortaya çıktı. Barbaros Mahallesi\'nde yaşanan olayda O.K. ve S.K. çifti anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Çiftin 2,5 yaşındaki çocukları Miraç, baba O.K.\'nin yanında kaldı. Baba, 5 ay önce çalışmak için İzmir\'e gitmek zorunda kaldı ve bebeği bakmaları için, F.S.(36) isimli kadınla birlikte yaşayan mahalleden tanıdığı Turan Beğendi\'ye emanet etti. Miraç bebek, 3 Aralık günü merdivenden düştüğü iddiasıyla yarı baygın halde Tarsus Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, F.S.\'yi gözaltına aldı. F.S. sorgusunda Miraç bebeği birlikte yaşadığı adını Mehmet olarak bildiği sevgilisinin dövdüğünü söyledi. Kadın, sevgilisine bebeği neden dövdüğünü sorduğunda kendisinin de dayak yediğini anlattı. Bu olaydan 3 gün sonra çalışmak için Hatay\'a gittiğini, bebeği sevgilisi ile yanlarında kalan kendi kızı H.C.Ç.\'ye bıraktığını, olay günü kızının kendisini telefonla arayarak, bebeğin nefes almadığı söylediğini belirten F.S., “ Ben de komşuyu arayarak bebeği alıp hastaneye götürmesini söyledim, ancak kurtarılamamışö dedi.

MEHMET OLARAK ARANDI

Bunun üzerine Mehmet olarak bildirilen şüphelinin peşine düştü. Ev adresinde olduğu şüpheli, karşısında polisi görünce kaçmak istedi. Bunun üzerine yaşanan kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden Suriye uyruklu ,Kobani doğumlu Muhammed Ahmet olduğunu gösteren bir kimlik çıktı. Şüpheli, polise kendisinin 6 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye\'ye geldiğini, yanlış kişiyi yakaladıklarını söyledi. Emniyete götürülen şüphelinin, parmak izi alındığında ise hakkında 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Turan Beğendi(41) olduğu ortaya çıktı. Polis yaptığı araştırmada Beğendi\'nin Suriyeli göçmen gibi Mersin İl Göçmen İdaresi\'ne giderek kendisini Muhammed Ahmet olarak kayıt altına aldırdığını belirledi. Sahte kimliği ise Suriyelilerden aldığı öğrenildi.

AĞLIYOR DİYE SÜREKLİ DÖVMÜŞ

İfadesinde bebeği dövdüğü iddialarını reddeden Beğendi\'yi yalanlayan ise birlikte yaşadığı F.S.\'nin ifadesi oldu. Kadın, Miraç bebeği ağladığı için Turan Beğendi\'nin dövdüğünü, şüphelinin daha önce de minik çocuğu aynı gerekçeyle defalarca dövdüğünü söyledi. F.S., “Nikahsız olarak, dört, beş aydır birlikte yaşıyoruz. Adını Mehmet biliyorum. Mehmet daha önce de çocuğu sürekli ağlıyor diye dövüyordu. Olaydan 4 gün önce tarladan döndüm. Mehmet evdeydi. Miraç yerde hareketsiz yatıyordu. Mehmet\'e sorduğumda, \'dövdüm\' dedi. Daha sonra da evden ayrıldı. Birkaç gün sonra ben işteyken çocuk rahatsızlanmış, kızım arayarak, haber verdi. Bebeği komşum ve kızımla hastaneye yolladımö diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Müslim SARIYAR-DHA

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3)MARMARİS\'TEKİ ÇİFTE HORTUMUN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde 16 gün önce deniz üzerinde 10 dakika arayla meydana gelen iki hortumun yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sigorta şirketleri çalışmalarını tamamlarken, marinada ve denizde bağlı toplam 40 yatta yaklaşık 10 milyon lira hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Marmaris\'e 11 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkiikisinde, geçen 21 Kasım\'da saat 13.56\'da, deniz üzerinde hortum oluştu. Açık denizden gelen ilk hortum, özel bir marinayı vurdu. İskele ve karadaki 25\'er metrelik 3 yelkenli ile 20 metrelik 2 motor yat devrildi. Bir otomobil ve panelvan minibüs havalanarak 15 metre ilerideki iskelenin kenarında bulunan duvara çarptı. Marinanın içinden geçen hortum iskelede bağlı bununan birçok lüks yatta da çeşitli çapta hasarlara neden oldu.

Marinanın açıklarında 10 dakika sonra ikinci bir hortum daha oluştu. Bu ikinci hortum açıkta demirli \'Tayland\' isimli dalış teknesini batırdı. Teknedeki 3 kişi, marina görevlilerince kurtarıldı.

Bu ikinci hortumunda uzaklaşmasının ardından Kaymakam Celalettin Yüksel, Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri marinaya gelerek incelemelerde bulundu. Kaptanlar ve çalışanlar da yatlarda hasar incelemesi yaptı. Çağrılan sigorta şirketleri 15 gündür devam eden çalışmalarını tamamladı. Zarar gördüğü belirlenen 40 yatta yaklaşık 10 milyon lira hasar meydana geldiği tespit edildi.

DEHŞETİN BOYUTLARI YENİ GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI

Marinadaki bir direkte bulunan güvenlik kamerası açık denizden hızla gelen hortumun saniyeler içinde lüks yatlara nasıl zarar verdiğini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, denizdeki beton ve plastik platformların yerinden oynaması, bir otomobil ve panelvanın havalanarak 15 metre ilerideki taş bloğa çarpıp iskelenin kenarında kalması yer aldı. Halatların koptuğu, zodyak bot ve diğer denizcilik malzemelerin etrafa saçıldığı görüntüler, yaşananların boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde, yatlarının başında ve içinde bekleyen 11 kişinin, şans eseri kurtulmaları da yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kameralarından saat:13.56 da hortumun marinaya geliş anı

-Marinadan geçen hortumun güvenlik kamerası görüntüleri

-Hortumun redern olduğu hasarın güvenlik kamerası görüntüleri

(Toplam: 5 dakika 46 saniye-355 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR NEDENİYLE ULAŞIM AKSADI (EK)

4)KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bolu Dağı\'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle trafikte aksamalar olsa da Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yollar açık tutuluyor. Yolda zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bir minibüs Bolu Dağı\'nın Karanlıkdere mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, minibüs bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Uçurumdan yuvarlanan araç

-Kar yağışından görüntüler

-Yolda ilerleyen araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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5)ANTALYA\'DA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ, VATANDAŞ SAHİLE KOŞTU

ANTALYA\'da 5 gün süren yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde güneşli havanın tadını çıkardı.

Antalya\'da 5 gündür aralıksız yağan yağmurun ardından güneş açtı. Rüzgar esintisinin devam ettiği Antalya\'da, deniz suyu sıcaklığı ise 21 dereceyi buldu. Antalya\'da oturanlar ve turistler, güneşli havanın tadını çıkardı. Güneşten yararlanmak isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde gezintiye çıktı. Ukraynalı bir turist ise mayosuyla güneşlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar sahilin kıyısında oturmayı tercih ederken, bazıları balık tutmanın keyfini yaşadı.

Meteorolojik bilgilere göre yarın da güneşli hava devam edecek, pazar günü havanın yeniden yağışlı olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Konyaaltı Sahili\'nden genel görüntü

- Güneşlenen turistin görüntüsü

- Balık tutanlardan görüntü

- Sahilde gezenlerin görüntüsü

- Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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6)ENGELLİ ÖĞRENCİYE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz katıldığı \'Birimlerarası Öğrenci Buluşmaları\'nda, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi görme engelli Hatice Ateş\'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz\'ın katılımıyla düzenlenen \'Birimlerarası Öğrenci Buluşmaları\' bu hafta Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Buluşmaya, Rektör Korkmaz\'ın yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Bardakçı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İskender Gülle, Rektör Yardımcısı Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Korkmaz,, öğrencilerin sorunlarıyla birebir ilgilendiğini anlattı. Prof. Dr. Korkmaz, İstanbul Üniversitesi\'nden mezun olduğunu, okuduğu dönemde üniversite rektörünü hiç görmediğini, fakülte dekanını ise mezuniyet töreninde gördüğünü, bundan dolayı öğrencilerle sürekli zaman geçirmeye çalıştığını kaydetti.

Programda, tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi görme engelli Hatice Ateş\'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 9 Aralık doğumlu olan Hatice Ateş, erken kutlama karşısında oldukça şaşırdı. Hatice Ateş, doğum günü pastasını Rektör Korkmaz\'la kesti.

Rektör Danışmanı Dr. öğretim görevlisi Mustafa Kılınç, Hatice Ateş\'in en büyük hayallerinden birisinin \'O Ses Türkiye\' yarışma programına katılmak olduğunu öğrendiklerini, program yetkilileriyle irtibata geçerek İstanbul\'a göndereceklerini söyledi.

Hatice Ateş ise \"Engelimin aslında bana engel olmadığını göstermek için bu programa katılmak istedim. Engeli bir eksiklik değil farkındalık olarak görüyorum. Üniversitede engellilere yönelik yapılan çalışmalardan çok memnunum. Rektörümüze teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hatice Ateş

-Rektör Korkmaz\'ın öğrencilere konuşması

-Pasta kesimi

-Rektör ile röp.

-Hatice Ateş ile röp.

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) -