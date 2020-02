DHA YURT BÜLTENİ 12

Palayla saldırı kamerada

DENİZLİ\'de, alacak meselesinden husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada; Z.K. (Zeki Kazan) (32), kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü Furkan Altuntaş\'a (19) palayla saldırdı. Korku dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, geçen salı günü, Saraylar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Aralarında otomobil satışı nedeniyle alacak meselesinden husumet bulunan Z.K. (32) ile Furkan Altuntaş (19) sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından otomobilinden aldığı palayla geri dönen Z.K., kendisine borcu olduğunu söylediği Altuntaş\'ı omzundan tuttu. Elindeki palanın keskin olmayan tarafıyla Altuntaş\'ın bacaklarına defalarca vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Z.K.\'yi tutup sakinleştirmeye çalıştı ancak başaramadı. Araya güçlükle girebilen vatandaşlar, Z.K.\'nın elindeki palayı zorla aldı. Yaşanan bütün olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Z.K.\'yı gözaltına aldı. Altuntaş hastanede darp raporu aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(KJ Haber:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

Pazarcı esnafına Bulgarca ve Yunanca sözlük dağıtıldı

EDİRNE\'de kur farkı nedeniyle Yunanistanlı ve Bulgaristanlıların akın ettiği halk arasında \'sosyete\' pazarı olarak bilinen Ulus Pazarı\'nda esnaflara yabancı turistlerle daha kolay anlaşabilmesi için karşılama, renkler ve sayıları içeren Yunanca ve Bulgarca sözlük dağıtıldı. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, esnafların artık parmak hesabı yapmadığını ifade ederek, \"Dağıttığımız 2 dildeki alışveriş sözlüğü ile yabancı turistlerle çok kolay anlaşmaya başladı\" dedi.

Döviz kurlarındaki artışı avantaja çeviren Edirne\'nin sınır komşusu Yunanistan ve Bulgaristan\'dan gelen yabancı turistler, alışveriş için kente akın ediyor. Otobüs turlarını yanı sıra kendi araçlarıyla Edirne\'ye gelen Yunanlı ve Bulgar turistler özellikle her Cuma günü kurulan ve genellikle tekstil ile züccaciye ürünlerinin satıldığı \'sosyete\' adıyla bilinen Ulus Pazarı\'nı tercih ediyor. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi, artan taleplere karşı esnaf ile yabancı turistler arasındaki dil sorununu çözmek amacıyla karşılama, renkler ve sayıların yer aldığı Bulgarca ve Yunanca sözlük yaptırarak pazarcılara dağıttı.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, sözlüklerden önce esnafın fiyat söylemek için parmakla işaret ettiğini yada hesap makinesi kullandığını söyledi. Pazarcı esnafının dağıtılan sözlükteki kelimeleri ezberlemeye başladığını kaydeden Reisoğlu, \"Edirne\'ye gelen turistlerde çok belirgin bir artış oldu. Kur farkı nedeniyle alışveriş yapmak için adeta Edirne\'ye akın ediyorlar. Bizim Ulus pazarımız 350 esnafıyla her Cuma günü kuruluyor. Tabi turistlerle esnafımız arasında da bir dil sorununu ortaya çıkardı. Bunu çözmek için yoğun olarak gelen Yunanca ve Bulgarca alışveriş için gerekli olan kelimeleri, karşılama sözleri, renkler ve sayılar içeren sözlük yaptık ve esnafımıza dağıttık. Bunun sayesinde esnafımız yabancı turistlerle daha kolay anlaşarak, daha kolay bir şekilde satış yapabiliyorlar\" dedi.

Pazarcı esnaflarından Servet Ateş, her Cuma Edirne\'deki pazarda perde sattığını ve yabancı turistlerle anlaşmanın zorluklarını yaşadığını söyledi. Turistlerin fiyat sorduklarında parmakla gösterdiklerini yada hesap makinesi kullandıklarını ifade eden Ateş, \"Bu sözlük bizim için çok iyi oldu. Bizim işimiz perde, sözlük içerisinde renklerin de olması çok kolaylık sağladı. Yunanca ve Bulgarca kelimeleri ezberleyerek daha kolay satış yapabiliyoruz\" şeklinde konuştu.

Tekstil ürünleri saten İzzet Koçoğlu da sözlük yardımıyla satış yaptığını ve kısa süre bütün kelimeleri ezberleyeceğini belirterek, \"Satışlarda çok zorluk çekiyorduk, biraz önce gelen Yunanlı müşteriye kolay satış yaptım. Onlar bize anlatamıyordu, biz anlatamıyorduk. Şimdi çok daha kolay oldu. Sözlükten bakarak satış yaptım, dil problemini kısa sürede halledeceğiz\" dedi.

Bulgaristan ve Yunanistan\'dan gelen turistler ise fiyatların kendi ülkelerine göre Edirne\'de çok daha uygun olduğunu, alışveriş yapmak için, gezmek ve eğlenmek için Edirne\'ye geldiklerini söyledi.

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-



Anne ve babasını öldüren sanık: Psikolojik tedavi görüyorum

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar\'ı (61) boğazlarından bıçaklayıp öldürdükten sonra evde cesetlerle bir gün geçiren Mehmet Uçar\'ın (27) yargılanmasına başlandı. Uçar, ilk duruşmada, psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdü.

İslahiye\'nin Sulumağara Mahallesi\'nde geçen 20 Mayıs\'ta meydana gelen olayda, 2 katlı evin üst katında ailesiyle yaşayan Mehmet Uçar, çiftçilikle uğraşan babası Ali Uçar ve annesi Nezihe Uçar ile sahur vakti tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Uçar, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Anne ve babasını boğazlarından bıçaklayıp öldüren, ardından halıya sardığı cesetlerle evde bir gün geçiren Mehmet Uçar, iftar vakti eve yemek getiren komşularının şüphelenerek çağırdığı jandarmayı görünce kaçtı. Mehmet Uçar, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

DAVA BAŞLADI

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Uçar\'ın yargılanmasına, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İslahiye\'de açılan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu olduğu Kilis Cezaevi\'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Uçar, psikolojik tedavi gördüğünü iddia etti. Mahkeme, sanık Uçar\'ın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının tespiti için adli tıp merkezine sevk edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP (DHA)

2 bin metre yükseklikte balonda evlendiler

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Halil Cihad Kayaoğlu ile Elif Kayaoğlu çiftinin yerden 2 bin metre yükseklikte uçan gezi balonun sepetinde nikahı kıyıldı.

Halil Cihad Kayaoğlu ile Elif Kayaoğlu çifti, evlenme kararı aldıktan sonra nikahlarını farklı bir ortamda kıymak istedi. Pamukkale\'de, gökyüzünde gezi turları yapan balonda nikahı kıymaya karar verdi. Çiftin kiraladığı balon, bu sabah kurdelelerle süslendi. Balona Halil Cihad Kayaoğlu ile Elif Kayaoğlu çifti ile birlikte nikah memuru ve Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin\'de bindi. Pamukkale travertenleri üzerinde havalanan ve 2 bin metreye ulaşan balonda çiftin nikahlarını, Başkan Gürlesin kıydı. Pamukkale manzarasında kıyılan nikahın ardından Başkan Gürlesin, evlilik cüzdanını gelin Elif Kayaoğlu\'na verdi. Çifte ise ömür boyu mutluluk diledi. Farklı bir ortamda dünya evine giren çift, nikahın ardından gökyüzünde Türk bayrağı açıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sıra dışı bir nikah kıyan Başkan Gürlesin, \"İlçemizin turizminin gelişmesi noktasında başlatılan balon turlarında ilk nikahımızı kıydık. Gençlerimizin nikahlarını gökyüzünde kıymak bizim için de farklı bir tecrübe ve heyecan oldu\" dedi.

Damat Halil Cihad Kayaoğlu, evlenmek için gökyüzünü tercih ettiklerini ifade ederek, \"Bir ömür için birbirimize gökyüzünde söz vermek istedik. Pamukkale Belediye Başkanımıza bu hayalimizi ulaştırdık. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Bizzat nikahımızı kıydı. Hayalimizdi, gerçekleşti. Çok mutluyuz. Mutluluktan ayaklarımız yerden kesilmişti. Nikahımızı da gökyüzünde kıydık\" diye konuştu.

İYİ Parti, Bursa\'daki ilçe başkanlarını tanıttı

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, kentte partisinin yeni ilçe başkanlarını tanıttı. Bahadır, toplantıda yaptığı konuşmada, \"Teşkilatları güçlendirme çalışmaları çerçevesinde mevcut 10 ilçe başkanımız göreve devam ederken, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Karacabey ve Yenişehir ilçelerimizde görev yapan başkanlarımızın bazıları sağlık, bazıları da yerel seçimlerde adaylık düşünmeleri nedeni ile görevlerini yeni ilçe başkanlarına devretmişlerdir\" dedi.

İYİ Parti, Bursa\'da yeni ilçe başkanlarının tanıtımı için toplantı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, genel seçimlerde adaylık nedeniyle ayrılan ve yaklaşan mahalli seçimlerde adaylık düşünen teşkilat üyelerinin yerini, yeni ilçe başkanlarının aldığını söyledi. İYİ Parti\'nin toplumun her kesimini kapsayıp kucaklayarak, milliyetçi, muhafazakâr, demokrat, çağdaş ve Atatürkçü çizgide iktidara yürüyen, milletin partisi olma yolunda ilerleme azim ve kararlılığında olduğunu belirten Bahadır, \"Bu nedenle de yaklaşan yerel seçimler öncesi teşkilat kadrolarını güçlendirmek için Genel İdare Kurulu\'ndan başlayarak il, ilçe, mahalle örgütlerimizde güçlendirme ve yeniden yapılanma sürecini başlatmış bulunmaktayız. İYİ Parti Başkanlık Divanı\'nın aldığı tavsiye kararı üzerine bu sürecin önünü açmak, tüm Türkiye\'de olduğu gibi Bursa\'da da il ve 17 ilçemizde gönüllü istifa sürecini kısa sürede sonuçlandırarak, hızlı bir şekilde yeni il yönetimi ve ilçe başkanlıkları yapılanması tamamlandı\" dedi.

Bundan sonraki süreçte yapılanmanın sırasıyla ilçe yönetim kurulları, mahalle, sokak ve sandık temsilciliklerine kadar götürülerek sürecin 15 gün içinde tamamlanma noktasına gelmiş olacağını ifade eden Yahya Bahadır, \"Teşkilatları güçlendirme çalışmaları çerçevesinde 10 ilçe başkanımız tekrar göreve devam ederken, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Karacabey ve Yenişehir ilçelerimizde görev yapan başkanlarımızın bazıları sağlık, bazıları da yerel seçimlerde adaylık düşünmeleri nedeni ile gururla taşıdıkları hizmet bayraklarını yeni ilçe başkanlarına devretmişlerdir\" diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise \"İlçe başkanlarımızdan yerel seçimler için ihtiyaç duyulan moral ve motivasyona sahip olduklarını gördüm. Bunun için teşekkür ederim. Biz milletvekilleri ve İYİ Parti\'nin genel merkezi olarak kendi kararlarının arkasında olacağız. Bu kararların gerçekleşmesi için bütün gayreti sarf edeceğiz. Seçim döneminde de bütün gücümüzle bu hedeflerin gerçekleşmesi için çalışacağız\" açıklamasında bulundu.

Toplantıda tanıtılan ilçe başkanlarının isimleri şöyle:

\"Osmangazi: Mehmet Hasanoğlu, Yıldırım: Kerem Arslan, Nilüfer: Osman Uçar, İnegöl: Eray Soral, Yenişehir: Ali Şıracı, İznik: Hilmi Dükkancı, Gürsu: Hatice Deniz, Kestel: Güngör Doğan, Orhangazi: İsmail Kaya, Mustafakemalpaşa: İhsan Keçeci, Karacabey: Erkan Önen, Keles: Ahmet Türkmen, Harmancık: Mehmet Aslan, Orhaneli: Esat Yıldırım, Mudanya: Fehim Çaptık, Gemlik: Birol Mumcu, Büyükorhan: Ergün Oktay.\"

Ayvacık\'ta depremzedeler konutlarına kavuştu

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan ilk etaptaki 205 konut, törenle sahiplerine teslim edildi. Törene katılan Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, \"Yaklaşık 1 yıllık zamanda bu bölgenin mimarisine uyan az katlı, örnek diyeceğimiz deprem konutlarını Ayvacık halkımıza kazandırmış oluyoruz\" dedi.

Ayvacık\'ta, depremzede vatandaşlar için yapılan 1\'inci etaptaki 205 konutun anahtar teslimi için tören düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Ünal Şahin, protokol üyeleri ve Yukarıköy sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Ayvacık depreminde yaşananları anlatan fotoğrafların yer aldığı slayt gösterimi ile devam etti. Ardından Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şehin ile AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, 6 Şubat 2017\'de meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları anlattı.

Törende konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bu topraklara hizmet etmekten, bu insanlarla beraber yol yürümekten çok büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduklarını söyledi. Bugün bir sözlerini daha yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını belirten Bülent Turan, şöyle konuştu:

\"O acı depremden sonra devletimizin, başta Valimiz olmak üzere tüm kurumlarıyla, daha depremin sabahında burada olması çok kıymetliydi. Bugün villa kalitesinde köy evlerimizde, AFAD\'ın öncülüğünde bu temellerin atılmasına ve şimdi de açılmasına şahitlik ediyoruz. Allah bir daha göstermesin. İlk etapta 205 evimizin teslimi yapıldığı gibi diğer etaplara TOKİ ile beraber başlıyoruz. Nerede ne söz vermişsek inşallah yerine getireceğiz.\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 40 milyon lira bedelli 205 afet konutunun açılışı için bir araya geldiklerini ifade etti. Çanakkale\'nin, Ayvacık\'ın ve bölgenin kahramanlıklarıyla, destanlarıyla adını tarihe her zaman altın harflerle yazdırdığını kaydeden Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

\"6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremde yaklaşık 1071 konutumuz bu depremlerden az veya orta hasarlı olarak zarar gördüler. Hemen akabinde tüm dünyaya elini uzatan, mazlumun yanında olan AFAD, Kızılay, bir an önce buraya geldiler. Yapılması gereken her işi camisinden sosyal alanına, çadır kent, konteyner kente kadar yaklaşık 4 bin vatandaşımıza hizmet verdiler. Çok kısa zamanda da bu çadır ve konteyner kentlerin de yapımını gerçekleştirdiler. Giyim ve gıdayla alakalı yardımlar ilgili kurumlarca yapıldı. Tabii bundan sonra yapılması gereken neydi? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konutların kalıcı konutlara dönüşmesi gerekiyordu. Bu talimatla birlikte AFAD ve TOKİ Başkanlığımız hızlı bir çalışmayla Eylül ayında buraya ilişkin projelerini geliştirdiler ve ihaleyi gerçekleştirdiler. Ve bugün 205 konutun, yaklaşık 1 yıllık zamanda bu bölgenin mimarisine uyan, az katlı, örnek diyeceğimiz deprem konutlarını Ayvacık halkımıza kazandırmış oluyoruz.\"

Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul\'da dünyanın en büyük havalimanının açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Kurum, \"Dünyanın en büyük havalimanı olacak, şu anda 90 milyon kapasiteli, ileri süreçte 200 milyon kapasiteye çıkacak ve Türkiye\'yi bölgesel anlamda merkez haline getirecek havalimanını açtık. Bu proje esnasında bu havalimanıyla ilgili bütün herkes, bütün Avrupa, bütün dünya, \'bunu yapamazlar, bu projeyi bitiremezler\' gibi birçok söylemlerde bulundular. Ama biz 29 Ekim\'de 3\'üncü havalimanımızı açtık. Ve Avrupa\'da gazete manşetlerinde, \'Türkler bu havalimanını nasıl yaptı?\' dediler. Biz inandıkça, biz bir oldukça her şeyi yaparız\" dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim töreninin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte 100 numaralı afet konutunda incelemelerde bulundu.

Türk-Rus Toplumsal Forumu Antalya\'da başladı (2)

RUSLARLA 100 BİNDEN FAZLA EVLİLİK

Antalya\'da devam eden 4\'üncü Türk-Rus Toplumsal Forumu\'nda eş başkanlar basın toplantısı düzenledi. Toplumsal Forum Türk Kanadı Eş Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, geniş bir Rus heyetini Antalya\'da ağırladıklarını söyledi. Antalya\'nın, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde en önemli kent haline dönüştüğünü dile getiren Çonkar, \"100 binden fazla evlilik, 500 bin fazla nüfusun oluştuğu ortamda birbirimizi yakından tanımamız çok büyük önem arz ediyor. Son dönemde ilişkilerimizde mesafeler katettik. Siyasi iradeden güç alarak, ekonomik, enerji ve turizmde önemli projelere imza atıyoruz\" dedi.

2020 DOSTLUK ANLAŞMASININ YILDÖNÜMÜ

Toplumsal Forum Rus Kanadı Eş Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova da temel önceliğin gençler olması gerektiğini söyledi. Rusya\'daki \'yeni kuşak programı\' sayesinde her yıl binden fazla genci ülkelerine davet ettiklerini belirten Mitrofanova, bu gençlere ülkelerini tanıttıklarını aktardı. Mitrofanova, \"Gençlerimizin karşılıklı ziyaretlerini arzu ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıl önemli etkinlikler düzenleyeceğiz. 2020 yılında, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100\'üncü yıl dönümünü kutlayacağız\" dedi.

SURİYE\'DE EN FAZLA KONUŞULAN YABANCI DİL RUSÇA

Mitrofanova, Suriye\'de silahların susmasının en önemli konu olduğunu belirterek, \"Suriye\'de insani yardımda gıdanın gönderilmesi önemli ama hayat bundan ibaret değil. Eğitimin devam etmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Suriye\'de konuşulan birinci yabancı dil Rusça, biz burada yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Ders kitaplarımızı gönderiyoruz. Yerli personelimiz burada halen çalışmalarına devam ediyor\" diye konuştu.

Azra bebek toplanan yardımlarla hayata tutundu

ANTALYA\'da oturan Mehmet- Derya Cunduz çiftinin Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastası minik kızları Azra için toplanan yardımlar ailesine teslim edildi. Minik Azra artık daha rahat nefes alacak.

Enzim eksikliğinden ortaya çıkan \'Tay-Sachs\' hastası Azra Cunduz\'un sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonuç getirdi. Haberin basında yer almasının ardından vatandaşlar kenetlendi ve Arzu\'nun ihtiyaçlarını karşılayacak miktar toplandı.

Yaklaşık 1.5 ay önce ailesi Azra\'nın yenilenmesi gereken solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Antalya Valiliği\'nden yardım toplayabilmek için destek istedi. Antalya Valiliği tarafından banka hesabı açılarak yardım çağrısında bulunuldu. Başlatılan kampanyada yardımseverlerin gösterdiği yoğun destekle 24 saat içerisinde Azra\'nın tüm ihtiyaçları karşılayacak miktar toplandı ve açılan hesap donduruldu.

MEDİKAL MALZEMELERİ TESLİM ETTİK

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, bugün aileye yardım kampanyasıyla alınan tıbbi malzemeleri teslim etti. Aileyi ziyaretinde yardım kampanyası ve Azra\'nın ihtiyaçları konusunda açıklamada bulunan Hülür, “Mehmet bey, Derya hanım ve Azra bebeğimizi ziyaret ederek 22 bin 740 lira kadar tutan medikal malzemelerin teslimini yapmış bulunuyoruz. Ayrıca bu yardımın dışında sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları açısından bir miktar daha valiliğimiz kanalıyla aileye yardım ulaştıracağız\" dedi.

DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ DESTEĞİYLE YANINIZDA

Azra bebeğin ihtiyaçlarını temin ettikleri medikal firmasının da yaptığı indirimlerle birlikte hem aileye hemşire desteği hem de biyomedikal desteği verildiğine değinen Hülür, “Sağlık Bakanlığı\'nın faaliyet merkeziyle ilgili aileye bilgi verdik. Zaten Azra bebeğe evde sağlık hizmeti de veriyoruz. Şu anda hemşiremiz eğitim araştırma hastanesinden gelerek bebeğimizin kanını alıyor. Düzenli olarak kan alınması evde yapılıyor. Azra bebek için laboratuvar hizmeti ayağına kadar getirilmiş oldu. Rabbim şifalar versin. Devletimiz her türlü desteğiyle Azra bebek ile anne ve babasının yanında. Sosyal güvenliğimizle, Sağlık Bakanlığımızla ve valiliğimizle elimizden geleni yapıyoruz. Acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu.

ANNE VE BABASI ÇOK MUTLU OLDU

Azra bebeğin annesi Derya Cunduz ise “Azra için başlatmış olduğumuz valilik kampanyasında ihtiyacı olan medikal malzemelerimiz şükürler olsun ki bugün geldi. Destek olan herkese, tüm Türk halkına, valiliğimize, Sağlık Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şu an tüm cihazları tamamlanmış durumda. İnşallah bundan sonra daha rahat nefes alacak\" dedi.

Doğu Ekspresi\'nde sonbahar durgunluğu

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ANKARA ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi\'nde bugünlerde sonbahar durgunluğu yaşanıyor. Doğu Ekspresi özellikle, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.\'nin Doğu Ekspresi treni, sömestir tatili ve kışın yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara\'dan başlayıp Kars\'ta son bulan Türkiye\'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor. Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi\'ndeki yataklı ve kuşetli vagon sayısında artış yapıldı. Kışın gezi amaçlı yapılan Doğu Ekspresi yolculuğu unutulmaz anlar yaşatırken, yerli ve yabancı turistler, biletleri gişe veya internet üzerinde alabiliyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi\'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Tren yolculuğuna ise en çok gruplar rağbet gösteriyor. Ankara\'dan yola çıkıp Kars\'a giden Doğu Ekspresi için Erzurum\'un olmazsa olmazları arasında yer alan cağ kebabı, kadayıf dolması ve semaverde çayı büyük ilgi görüyor. Eşsiz manzara eşliğindeki seyahat edenler ise bundan büyük bir keyif alıyor.

Özellikle uçak yolculuğundan korkanlarında güvenilir olması nedeniyle treni tercih ediyor. Trende, yataklı vagon, tuvalet ve restoranların olması ise büyük kolaylık sağlıyor. Doğu Ekspres yolcuğunu yaşamak için trene bindiğini söyleyen Merve Göker, \"İstanbul\'da yaşıyorum. Doğu Ekspresi yolculuğunu yaşamak için geldik dönüş yolculuğundayız. Çok güzeldi herkese tavsiye ediyoruz. 24 saat dolu dolu geçiyor. Çok memnun kaldık tekrar gelmeyi düşünüyoruz\" dedi.

Tek katlı müstakil ev alev alev yandı

KONYA\'da kullanılmayan tek katlı müstakil ev henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Güvence Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimsenin oturmadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde araç lastiklerinin bulunması nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler, alevlerin sıçraması ihtimaline karşın bitişikteki evde yaşayanları tahliye etti. Yangın, 30 dakika süren soğutma çalışmaları sonrası tamanen söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

