DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KAZADA ÖLEN BABA VE 6 AYLIK OĞLU TEK TABUTTA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

SAMSUN\'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Barış Çörtük (24) ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük, aynı tabutta son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün Salıpazarı-Çarşamba karayolu Cilme sapağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RJM 12 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca Barış Çörtük yönetimindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil ile kafa kaya çarpıştı. Kazada, sürücü Barış Çörtük, oğlu Ayaz ve akrabası Selin Çörtük ile diğer araçtaki Hasan Basri Çakır (55), Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı (47) yaralandı. Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Barış Çörtük ve oğlu Ayaz ile Hasan Basri Çakır kurtarılamadı.

Barış Çörtük ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı. Baba ve oğlunun cenazeleri tek tabuta konularak Aşağıgeriş Camii\'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

BAYRAM TATİLİ İÇİN İSTANBUL\'DAN GELMİŞLER

Eşi ve bebeğini kaybeden Selin Çörtük\'ün tedavisinin Gazi Devlet Hastanesi\'nde devam ettiği belirtildi. Ailenin İstanbul\'da yaşadığı, tatil için Kurban Bayramı’ndan iki gün önce memleketleri Karayonca Mahallesi\'ne geldikleri belirtildi. 1 yıllık evli olan Çörtük çiftinin dün yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra gezmek için 6 aylık oğullarıyla birlikte Çarşamba ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.

2)FETHİYE\'DE DOLULUK YÜZDE 100\'E ULAŞTI

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesine gelen tatilciler, başta Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki tesisler olmak üzere kentteki otellerin tamamını doldurdu. İlçeye rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler ise kentteki pansiyon ve otellerde yer bulamayınca çadır kurdu.

Kurban Bayramı tatili için Fethiye\'yi tercih eden tatilciler, kentte yoğunluk yarattı. Özellikle gözde turizm beldesi Ölüdeniz\'deki ünlü Belcekız ve Kumburnu plajlarına gitmek isteyen tatilciler, trafikte yoğunluk yarattı. Araç yoğunluğu trafiği kilitledi. Uygun yerlerde park edenler, 38 derece sıcak havada yürüyerek plaja ulaşabildi. Buna rağmen plajlarda adım atacak yer kalmadığı görüldü. Denize giren ya da güneşlenenler, güzel havanın keyfini çıkardı. Kentte, yoğun ilgi nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer bulamayan bazı tatilciler ise, plaja yakın yerlerde çadır kurdu.

Ayrıca Babadağ\'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi\'ne de ilgi yoğun oldu. Kayalıklardan vadiyi izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından indi. Uçurum kenarında, hiçbir önlem bulunmayan noktalara yürüyen ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden, vadinin manzarasında fotoğraf çekti. Tatilciler bu fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, \"Bayramda oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fethiye ve Ölüdeniz olarak çok yoğun bir hafta yaşıyoruz. Trafik tıkanma noktasına geldi. Otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayan tatilciler çadır kurdular. Fethiye ve Ölüdeniz arasında yaklaşık 5 kilometre yolumuz var. Tatilcilerimiz ve yerli halk, Ölüdeniz\'de, denizin keyfini çıkarmak istiyorlar. Maalesef bu yoğunluğu yollarımız kaldırmıyor. Ama bundan şikayetçi değiliz. Ölüdeniz doğasıyla görülmeye değer\" dedi.

3)MEVLANA MÜZESİ\'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

KONYA\'da kurban bayramı nedeniyle Mevlana Müzesi, ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Müzeye sadece bugün yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ederken, akşam saatlerine kadar bu rakamın artması bekleniyor.

9 günlük bayram tatili nedeniyle sahil kenarları dolup taşarken, inanç turizmi de yoğunluktan nasibini aldı. Mevlana\'nın türbesinin de bulunduğu müzeye bayramın üçüncü günü olan bugün yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar bu rakamın artması bekleniyor. Müzeye normal zamanlarda hafta içi 5 ila 8 bin hafta sonları da 8 ila 12 bin arasında ziyaretçinin geldiği belirtildi. Türkiye\'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana\'ya bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etmişti.

Müzeye gelenler Mevlana\'nın sandukası başında dua edip, sergilenen eserleri inceliyor, derviş odalarını ziyaret ediyor. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştiriyor. Kayseri\'den ailesiyle birlikte Mevlana Müzesi\'ni ziyarete geldiklerini belirten Ahmet Yılmaz, \" Bayram tatilini fırsat bilip Konya\'ya gelip, Mevlana Müzesi\'ni ziyaret ettik. Burası çok güzel bir yer. Çok kalabalık.\" dedi.

Eskişehir\'den bayram ziyareti için Konya\'ya geldiğini ifade eden Nevin Acar, \"Bayram nedeniyle akrabalarımıza gelmiştik. Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etmek istedik. Dua ettik.\" dedi.

4)KURBAN BAYRAMI\'NDA ORGANLARI BAĞIŞLANAN ALEYNA\'NIN EVİNDE YAS VAR

KURBAN Bayramı\'nın birinci gününde organları bağışlanan Aleyna Hatun Budanır\'ın evinde yas var. Babası Şahimerdan Budanır her kurban et dağıttıklarını, ancak bu bayramda insanlara can dağıttıklarını söyledi. Anne Hülya Budanır da son defa kızının saçlarını taradıktan sonra onunla vedalaştığını anlattı. Aleyna\'nın küçük kardeşi Hilal de ablasının bir tutam saçını sakladı.

Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya Karayolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde seyreden servis aracının sürücüsü, iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna\'yı ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna\'ya, H.K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık bulunan ve iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Aleyna\'nın, 20 Ağustos\'ta beyin ölümü gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörleri Nilgün Bilal ve Ali Tugay, organların bağışlanması için baba Şahimerdan Budanır ile görüştü. Kızının organlarının bağışlanmasına onay veren Budanır, koordinatörlerden bir istekte bulundu. Şahimerdan Budanır\'ın \"Kızımla bayramın birinci günü vedalaşayım, sonra organları alınsın\" talebi üzerine Aleyna Hatun Budanır, makineye bağlı yaşatıldı.

Şahimerdan Budanır\'ın bayramın ilk günü olan 21 Ağustos\'ta kızıyla vedalaşmasının ardından Aleyna Hatun Budanır\'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ile 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere operasyonla alındı.

4 KİŞİYE NAKLEDİLDİ

Aleyna\'nın kalp, karaciğer ve böbrekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde dün 4 hastaya nakledildi. Aleyna\'nın kalbi Burak Zeybek\'e (24), karaciğeri Kemal Çevik\'e (62), böbrekleri Mehmet Taşkın ve Recep Dede\'ye (55) nakledildi. Akciğer ve pankreas ise kullanılamadı. Aleyna Hatun Budanır\'ın korneaları da ihtiyacı olan hastalara nakledilmek üzere Göz Bankası\'na alındı.

\"HAYALLERİYLE ONU GÖMDÜK\'

Budanır ailesinin Döşemealtı TOKİ konutlarındaki evinde önceki bayramların aksine yas var. Baba Şahimerdan Budanır, tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi. Başka gençlerin başına gelmesini istemediği bir kaza yaşandığını belirten Budanır, \"Her bayramda kurban kesip dağıtırken, bu kurbanda insanlara can dağıttık. Kızıma modifiye bir araç çarptı, modifiyeler trafik canavarı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı, başsağlığında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel aradı. Hayalleriyle onu gömdük\" dedi.

\'6 AİLEYE CAN VERDİK\'

Kızının gazetedeki fotoğrafını öpen baba Şahimerdan Budanır, kızının kalbinin aynı okuldan aynı öğretmenin okuttuğu bir gence nasip olduğunu söyledi. Budanır, \"Allah ona uzun ömürler versin. Duyarlı herkesten aynı duyarlılığı göstermesini isterim. Acım çok büyük ama mutlu olduğum taraf 6 aileye can verdik, onlara ikinci bayramı yaşattık. Benim kızım artık 6 yerde geziyor\" diye konuştu.

KIZININ SAÇLARINI SON DEFA TARADI

Acılı anne Hülya Budanır, kızının isteğiyle organları bağışladıklarını söyledi. Anne Budanır, \"Bir program izlerken organlarımı bağışlamamı istedi, hiç ciddiye almamıştım. O bir fidandı, ona hiç doymamıştım. Çok hayallerimiz vardı, onun hayalleri vardı. Kalbini verdiği bir oğlum oldu. 3 kişiye daha can verdi, 2 kişiye ışık oldu. Organları toprağa değil bağışlasınlar. Organlarını bağışlamadan önce kızımla bayramlaştım. Elini öptüm, \'istediğini yerine getirdim\' dedim. Bayramın mübarek olsun kuzum. Saçını taradım, saçları çok değerliydi, vedalaştım\" dedi.

Aleyna\'nın kardeşi Hilal Budanır da ablasının çok sevdiği saçlarından bir tutam alarak sakladı.

BÖBREK NAKLİ YAPILAN TAŞKIN ALEYNA İLE İLGİLİ HABERLERİ OKUDU

Aleyna Hatun Budanır\'in böbreklerinden biri nakledilen Mehmet Taşkın ise bugün saat 15.00 sıralarında yoğun bakım sevisinden çıkarak AÜ Hastanesi Organ Nakil Kliniğindeki normal odaya alındı. Eşi Zeynep Taşkın\'ın bir an olsun yanından ayrılmadığı Mehmet Taşkın, hastane odasında ilk olarak Aleyna Hatun Budanır\'la ilgili haberleri okudu. Aleyna\'nın gazetedeki fotoğrafına bakan Taşkın, duygusal anlar yaşadı. Taşkın, \"Taburcu olunca ilk işim Aleyna\'nın ailesini ziyaret etmek\" dedi.

NEREDEYSE KOŞARAK HASTANEYE GELECEKTİM

Gazeteyi elinden düşürmeyen Mehmet Taşkın, \"Diyalizden çıkalı henüz bir saat olmuştu. Sedir Mahallesi\'ndeki baba evinde ailece bir araya gelip kurban kesecektik. Kendimi çok halsiz hissediyordum. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil koordinatörlerinin telefonu geldiğinde çok heyecanlandım. O andan itibaren kendimi çok güçlü hissettim. Neredeyse koşarak hastaneye gelecektim. Yakınlarım hemen beni hastaneye getirdi. İşlemleri başlattık\" dedi.

Çağrılan adaylar içerisinden en uyumlu alıcı olarak seçildiğini kaydeden Taşkın, \"Nakil işlemleri başladı. Operasyon 1.5 saat sürdü ve yoğun bakıma aldılar. Bugün de buradayım. Allah onlardan razı olsun. En kısa sürede onları ziyarete gideceğim. Çok heyecanlıyım, duygularımı ifade edemiyorum\" diye konuştu.

ÇOK GÜZEL BİR KIZ YETİŞTİRMİŞLER

Eşi Zeynep Taşkın ise \"Çok güzel bir kız yetiştirmişler. Allah onlardan razı olsun. Çok mutluyuz, bize bayram yaşattılar. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın\" dedi.

