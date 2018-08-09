DHA YURT BÜLTENİ 12

PKK sempatizanı 4 kişi gözaltına alındı

Kayseri\'de polis ekipleri PKK/KCK terör örgütünün eylemlerine yönelik yaptığı operasyonda aralarında 24 Haziran milletvekili seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı\'nın da olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen aralarında 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, HDP Milletvekili adayı Zenun Orta\'nın kardeşi A.O, N.Y. ve A.E. polis tarafından gözaltına alındı. TEM polislerinin eve yaptığı baskında 2 uzun namlulu silah, 82 silaha ait fişek, 104 tane kaleşnikof silaha fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Tem polislerin gözaltına aldığı HDP sempatizanlılarını adli tabipliğe getirilmesi

Haber-Kamera: / KAYSERİ(DHA) Polis kamerası

1 dakika 34 saniye /16 MB

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ORDU\'DA POLİSTEN DERE KENARINI BOŞALTIN UYARISI

Selin vurduğu Ordu’da yağış saat 14.45 sıralarında yeniden başladı. Etkili olan sağanağın ardından Ünye ilçesinde yer alan Tabakhane Deresi’nde su seviyesi yükseldi. Dere sularının altından geçtiği köprü de bölgeye gelen polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Yağışın etkisi sürdüğü bölge köprü seviyesine ulaş suyun yola ulaştığı ve bazı taşkınlar meydana geldiği gözlendi. Bu arda köprüye şerit çekip önlem alan polise ekiplince de ekip otosundan anansalar yapılarak, vatandaşların ve sürücülerin yoldan uzaklaşmasını sağladı. Derenin iki yakasında Bayramca İpekyolu, Fevzi Çakmak ve Liseler Mahalleri’nin yer aldığı bölge tedbir takviye amaçlı iş makineleri de sevk edildi. Dere boyunca 5 taşıt ve bir yaya köprüsünün yer aldığı alanlarda, taşkın riskine karşın geniş çaplı önlemlerde alındı. Bölgede yer alan iş makineleri yardımıyla hafriyat yığılan derede sel suları önüne set oluşturarak önlem alınmaya da başlandı.

FINDIK ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Öte yandan kentte yaşanan sel felaketinden Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçeler de nasibini aldı. Bölgede çok sayıda fındık arazisi, etkili yağışla birlikte oluşan sel sularıyla kaplandı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıkların, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan sel sularına kapılıp denize kadar sürüklenmesi sonucu üretici zarara uğrarken, yetkililerce hasar tespiti için çalışma başlatıldı. Su altında kalarak zarar gören bahçelerde İl ve ilçelerin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de incelemelerde bulanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tabakhane deresi görüntüleri

Fındık bahçeleri görüntüler

Drone görüntüleri

HABER KAMERA: ÜNYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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(GÖRÜNTÜLÜ HABER)İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, \'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü\'nün (MEGİP) iş dünyasının \'işçisizlik\' sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Bursa Valiliği, BTSO ve İşkur Bursa İl Müdürlüğü arasında \'Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü\' imzalandı. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün ortaya çıkarılması için hayata geçirilen proje kapsamında, meslek edinme eğitimlerinin ilki Bursa\'da başladı. BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası\'nda düzenlenen törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İşkur Bursa İl Müdür Yardımcısı Yusuf Bedir ile davetliler katıldı.

EKONOMİYE GÜÇ KATACAK

Törende konuşan Vali İzzettin Küçük, Bursalı firmaların en büyük sorununun nitelikli personel açığı olduğunu söyledi. Küçük, \"Mesleki eğitimin Bursa\'mız ve ülkemiz için önemi büyük. MEGİP projesi de kent ekonomisine katkılar sağlayacak. İki yıl boyunca sürecek eğitimler, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacak\" dedi.

\'İNSANA YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR\'

Daha sora söz alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise \"İş dünyamızın istihdam ve mesleki eğitim taleplerine çözüm üretmeye, insana yatırım odaklı yeni projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz\" diye konuştu. MEGİP\'in iş dünyasının \'işçisizlik\' sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacağını ifade eden Burkay, \"Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü\'ne aşçılık eğitimleriyle start verdik. Eğitime katılan tüm kursiyerlerimizin istihdam edileceği firmalar da belirlendi. Projemize pidecilik, pastacılık, pizzacılık ve servis elemanı eğitimleri ile devam edeceğiz. BTSO olarak firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda farklı sektörlerde de eğitim takvimimizi planlayacağız\" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMIN REÇETESİ OLACAK

Protokol kapsamında kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek mesleki eğitimler düzenlenecek. Protokolün geçerli olduğu iki yıl boyunca BTSO ile İşkur aracılığıyla işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları yapılacak ve kursiyerlerin eğitim ücretleri ise İşkur tarafından karşılanacak. İşkur ayrıca proje kapsamında kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protokol Töreninden Detaylar

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın Konuşması

Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün konuşması,

Protokol imza töreni

SÜRE: 4 dk 9 sn - BOYUT: 193 MB

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Silifke\'de Antep fıstığı hasadı başladı

TÜRKİYE\'nin çilek üretimindeki lideri konumunda olan Mersin\'in Silifke ilçesinde üretilen Antep fıstığının hasadına başlandı.

İlçede ilk olarak 1969 yılında üretilen, 1990\'dan sonra ise aşılama usulüyle üretimi arttırılan Antep fıstığı için Nuru mahallesinde; Kaymakam Şevket Cinbir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Gün, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer ve çiftçilerin de katılımıyla hasat günü etkinliği düzenlendi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaymakam Şevket Cinbir, Silifke\'de bir çok meyve ve sebze yetiştiğini anımsatarak, \"Türkiye\'nin en güzel yörelerinden birindeyiz. Allah\'ın çok cömert davrandığı, her türlü meyvenin ve sebzenin en iyi şekilde yetiştiği bir bölgedeyiz. Antep fıstığı, ilçemezin Çadırlı, Senir, Nuru, İmambekirli, İmamuşağı, Cılbayır gibi mahallelerinde yetiştirilip vatandaşlarımız tarafından piyasaya sürülüyor. İlçedeki 165 bin ağaçtan rekor düzeyde, 700 ton civarında hasat bekliyoruz\" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise ekonomik şartlar nedeniyle çitçilerin Antep fıstığı üretimine yöneldiğini belirterek, üretimin Göksu Vadisi\'ndeki Senir, Nuru, İmambekirli, Yenisu, Demirçili, Çatak, Kavak, Kıca, Kocaoluk ve Yeniçıktı mahallelerinde yoğunlaştığını kaydetti.

3 bin 735 dönüm arazideki 165 bin ağaçtan hasat edilecek taze Antep fıstığının 15 ila 20 TL\'den, kuru fıstığın ise 35-40 TL\'den alıcı bulması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Antep fıstığı hasadından genel ve detay görüntüler

- Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ile Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun\'un hasat alanını incelemesi

- Kaymakam ile röportaj

SÜRE: 04\'30\" BOYUT: 304 MB



Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)

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Otomobilinin üstüne çıkan kediyi yumrukladı

ANTALYA\'da, oturan Atilla T., otomobilinin üstünde yatan kediyi yumrukla uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrasında Atilla T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'na göre cezai işlem uygulayacağı kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi\'nde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atilla T. sokağa park ettiği ve brandayla kapattığı otomobilin üstündeki kediyi fark edince hızla yanına geldi. Atilla T., otomobilin yanına geldiği anda kediye yumruk atarak uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyanda olayda, Atilla T.\'nin bozulan brandayı düzelttiği görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Candostları Koruma Derneği Atill T. hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Müdürlük yetkilileri, görüntüleri izledikten sonra Atilla T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'na göre cezai işlem uygulayacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atilla T.\'nin kediye vurması

- Brandayı düzeltmesi

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Antalya (DHA)

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