DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ŞEHİT ER BAYTEKİN, BALIKESİR\'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK\'lı terösitlerin roketli saldırısında şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin\'in (21), memleketi Balıkesir\'de gözyaşları arasında toprağa verildi.Piyade Er Orhan Faruk Baytekin\'in cenazesi, Hakkari\'deki törenin ardından dün gece uçakla memleketi Balıkesir\'e getirildi. Şehidin naaşı, bugün Karesi ilçesi Toygar Mahallesi\'ndeki babaevinin önüne götürüldü. Burada şehidin annesi Kadriye, babası Zeki ve kardeşi Emirhan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Okunan duaların ardından helallik alındı.Aynı zamanda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Baytekin\'in yeğeni olan Şehit Orhan Faruk Baytekin için daha sonra tarihi Zağnos Paşa Camii\'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Balıkesirlilerin gözyaşlarına boğulduğu cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti il başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, partilerin milletvekili adayları ve şahidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.Anne Kadriye Baytekin oğluyla gurur duyduğunu belirterek, \"Beni şehit annesi yaptı. Oğlum peygamber efendimizin komşusu oldu. Bundan güzel şey var mı?ö dedi. Cenaze töreni ve helallik alınması ardından Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin, Balıkesir Şehitliği\'nde toprağa verildi.

2)CEZAYA SİNİRLENDİ, ARACINI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

SİVAS\'ta kendisine yazılan trafik cezasına kızan Dursun D. otomobilini polisin üzerine sürdü. Polis memuru A.A. kazayı hafif yaralarla atlatırken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, geçen perşembe günü Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Hafik\'ten yola çıkarak Sivas kent merkezi istikametine gelen Dursun D.(46), yolda aracını yaşı küçük ve ehliyetsiz olan oğluna verdi. Yolda uygulama noktasına yakın bir yere gelince aracı durdurarak direksiyona kendisi geçti. Otomobili uygulama noktasında trafik polis memuru A.A. durdurdu. Polis memuru A.A., uygulama noktasına gelmeden neden sürücü değiştirdiğini sorunca Dursun D. aracı oğlunun kullandığını ve sürücü belgesinin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine polis Dursun D.\'ye ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 lira para cezası uygulandı. Kendisine yazılan cezaya sinirlenen Dursun D. otomobilini ceza yazan polisin üzerine sürdü. Polis memuru A.A. otomobil ile bariyerler arasında kalmaktan kendisini aracın ön kabuta atarak kurtardı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin müdahalesiyle sürücü Dursun D. yakalandı. İŞlemleri yapılan Dursun D. kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise trafikten men edildi. Polis memuru A.A.\'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, uygulama noktasında bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı.

3)AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI SALMAN\'IN KAYINPEDERİ ÖLDÜ

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman\'ın kayınpederi Mehmet Gümüş (74), geçirdiği kalp krizi sonrası tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Gümüş, Boşnak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Gümüş, önceki gün evinde kalp krizi geçirdi. Aile yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Gümüş, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bursa\'da bir özel hastaneye sevk edildi. Gümüş, burada yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gümüş için İnegöl ilçesinde Boşnak Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İçİşleri eski Bakanı Efkan Ala, Kaymakam Ali Akça, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, bazı oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı. Mehmet Gümüş, cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığına defnedildi.

4)UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 TUTUKLAMA

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 15 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evin yerini belirleyen ekipler çarşamba sabaha karşı operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada toplam 15 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi Ramazan D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D. tutuklandı.

5) 67 YIL SONRA, İLK KEZ GÖREREK OY KULLANACAK

ERZURUM\'un Pasinler ilçesinde 5 yaşındayken kireç kuyusuna düşerek görme yetisini kaybeden ve geçirdiği ameliyatlar sonunda yeniden görmeye başlayan Nurten Kulğa (72), \"İlk kez iki gözüm görerek oy kullanacağım\" dedi.

Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde oturan Nurten Kulğa, 5 yaşında ailesiyle gittiği memleketi Erzurum\'un Pasinler ilçesi Saksı Köyü\'nde, bir inşaatın kireç kuyusuna düştü. Sol gözü görme yetisini kaybeden, tek gözüyle yaşamını sürdüren Nurten Kulğa, tedavi için birçok doktora götürüldü, ancak çare bulunamadı. Zamanla sağ gözünün aşırı yorulması nedeniyle baş ağrısı da başlayan Kulğa, ışığa bakamadığı için gündüz dışarı çıkamadı. Sürekli ağrı kesici kullanan Kulğa, bu nedenle okula gidemedi, hatta evlenemedi. Bu şekilde yaşamını sürdüren Kulğa\'nın sağ gözü de katarakt nedeniyle görmemeye başladı.

Nurten Kulğa, yeniden ışığı görebilmek için geçen yıl göz doktoru olan İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Tuba Vural Çokal\'a başvurdu. Kulğa\'yı muayene eden Çokal, hastasının hastane ortamında ameliyat edilmesine karar verdi. Çokal, hastasını Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi\'ndeki hocası Prof. Dr. Ümit Kayış\'a yönlendirdi. Prof. Dr. Ümit Kayış tarafından 8 Nisan 2016\'da 5 yaşında görme yetisini kaybeden sol gözü, 27 Nisan\'da ise katarakt nedeniyle görmeyen sağ gözünden ameliyat edildi. Önce sağ gözü sonra da 65 yıl önce kör olan sol gözü görmeye başlayan Kulğa, büyük sevinç yaşadı.

\'İLK KEZ GÖREREK OY KULLANACAĞIM\'

70 yaşından sonra her iki gözüyle görmeye başlayan Nurten Kulğa, tedavisinin başından beri yanında olan Tuba Vural Çokal\'ı Side\'deki muayenehanesinde ziyaret etti. Çokal\'ın muayene ettiği Nurtel Kulğa, ilk kez iki gözü görürken oy kullanacağını ifade etti. 16 Nisan 2017\'deki referandumda oy kullanmadığını belirten Nurten Kulğa, 24 Haziran\'ı sabırsızlıkla beklediğini anlattı. Kendisini tedavi eden Tuba Vural Çokal\'a destek ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Kulğa, “Tuba Hanım sayesinde kimsenin yardımı olmadan seçmen sandığına gideceğim. Hür irademle ve iki gözümle oy pusulasını görerek ilk kez oy kullanacağım\" dedi.

\'BİR DOKTORUN YAŞAYACAĞI EN ANLAMLI AN\'

Ziyaretin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Tuba Vural Çokal ise şunları kaydetti:

\"Seçim çalışmaları nedeniyle Antalya\'nın sahillerini, Torosların zirvesini gezdik. Basmadık toprak, sıkmadık el bırakmamak için çalıştık. Birçok kişi ile bir araya geldik. Ancak bu ziyaret bambaşkaydı. Bu kadar mutlu eden başka bir şey olamaz. Benim için hastalarım her şeydir. Onlara hiçbir zaman ticari kaygılar ile yaklaşmadım. Mesleğimi insanlığa hizmetin aracı olarak gördüm. Rabbime şükürler olsun, bu günü yaşadım. Nurten Teyzeme ince davranışından dolayı teşekkür ediyorum. 24 Haziran günü Nurten Teyzem güneşi görerek oy kullanacak.\"

