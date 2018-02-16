DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAKAN KAYA: ALGI OPERASYONUYLA, TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞILIYOR

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda sivillerin hedef alınmadığını, aksine operasyonun hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, \"Gerçek apaçık ortada aslında ama maalesef böyle bir algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor. Bunu da üzülerek izliyoruz\" dedi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis\'te, Vali Mehmet Tekinarslan, milletvekilleri ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan\'ın Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kaya, şehidin babası Hanifi ve annesi Gülizar Doğan\'a taziyelerini iletip, başsağlığı dileklerini iletti.

Köyden ayrılırken açıklama yapan Bakan Kaya, terör örgütlerinin kökü kazınıncaya kadar operasyonların devam edeceğini belirterek, \"El Bab\'da gazi olan, daha sonra \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Yunus Emre şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Annesi, babası, ailesi çok güzel insanlar gerçekten. Tüm şehit ailelerimiz bu vakur duruşu, millet olarak bize güç veriyor. Gerçekten her biri düğüne gider gibi Afrin\'e, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na koşa koşa giden kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımızla onların yanındayız. Şehitlerimizin aileleri de bizlere emanet. 81 milyon olarak biz tüm milletimizle birlikte şehit ailelerimizin yanındayız. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlar bize aynen bu vatan toprakları gibi şehitlerimizin emanetleri. Bu süreçte gördük ki, şehitlerimizin aileleri gerçekten çok vakur bir duruş sergiliyorlar. Onların bu vakur duruşundan biz de güç alıyoruz. İnşallah sınırlarımızda meydana gelen bu terör örgütlerinin her birinin kökünü kazıncaya kadar operasyonumuz sürecek\" dedi.

\'VATANLARINA DÖNMEK İÇİN ZATEN GÜN SAYIYORLAR\'

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla tamamlanmasıyla hem sınırın güvenli hale getirileceğini, hem de Suriyelilerin ülkelerine döneceğini ifade eden Bakan Kaya, şöyle devam etti:

\"Biz orada hem sınır güvenliğimizi sağlamak üzere bulunuyoruz, hem de oradaki mazlum insanlara huzur götürmek üzere oradayız. Zeytin dalı simgesiyle inşallah Mehmetçiğimiz oraya huzur götürecek, barış götürecek. Oradaki masum insanlar da bugün Kilis\'te, Kilis nüfusundan daha fazla Suriyeli misafirimiz bulunmakta. Kilis ve diğer illerdeki Suriyelilerimiz de bu topraklar temizlendiğinde yurtlarına, vatanlarına dönmek için zaten gün sayıyorlar. Ben tekrar tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize ve yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum ve şu anda orada, operasyonda olan kahraman Mehmetçiğimize de başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. 81 milyon olarak dualarımızla yanlarındayız. İnşallah en kısa sürede başarıyla operasyonu tamamlayıp, sağ salim analarına kavuşsunlar diye dua ediyorum. Şehit annelerimizin bu güzel yürekten dualarının Mehmetçiğimize güç verdiğini umuyorum.\"

\'ALGI OPERASYONUYLA, TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞILIYOR\'

Bakan Kaya, Türk ordusunun, geçmişte olduğu gibi \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda da sivilleri hedef almadığını vurgulayarak, algı operasyonuyla terör örgütlerine sahip çıkıldığını söyledi. Gerçeklerin apaçık ortada olmasına rağmen PKK ve uzantılarının aynı terör örgütü olduğunu ifade eden Bakan Kaya, şunları söyledi: \"Bizim Mehmetçiğimiz, Türk askeri, kahraman ordumuz asla ve asla bir sivili hedef almamıştır, almayacaktır da. Maalesef bu alçak terör örgütünün ülkemizde de biliyorsunuz hendekler kazıldığı dönemde, sivilleri sokaklara salarak, hendeklere, oradaki bölge halkının huzurunu kaçırmak suretiyle kirli planlarını işletmek istemişlerdir. Bugün de orada sivilleri kalkan yaparak Mehmetçiğimizin işini zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz, oradaki hiçbir sivile zarar vermemek üzere, hassasiyetle operasyonumuzu sürdürüyoruz. Maalesef Batı\'da da, tüm dünya üzerinde bir algı operasyonu başlatmaya çalışıyorlar. Ama bizim askerimiz, kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz hiçbir sivile zarar vermeden, hassasiyetle operasyonlarını sürdürecek. \'Siviller zarar görüyor\' diye haber yapan tüm dünyaya seslenmek istiyorum; bakın burada roket sonucu şehit olmuş vatandaşlarımız var. Yine Hatay\'da öyle. Fatma kızımız var. Eğer mağdur olan sivil arıyorlarsa buradaki şehit düşen vatandaşlarımıza baksınlar. Orada yapılan bir algı operasyonudur. Bizim ordumuz tarihin hiçbir döneminde kadınları ve çocukları hedef almamıştır. Gerçek apaçık ortada aslında ama maalesef böyle bir algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor. Bunu da üzülerek izliyoruz. Bugün YPG\'nin, PKK\'ya karşı savaştıracağını söyleyen ifadeleri izledik kamuoyundan. Biliyorsunuz Amerika Savunma Bakanı böyle bir ifade kullanmıştı. YPG, PYD, PKK hepsi aynı terör örgütünün uzantıları ve hepsinin sivilleri hedef aldığını da hepimiz biliyoruz.\"

Ziyaretin ardından köydeki Karapınar İlkokulu\'nu ziyaret eden Bakan Kaya, öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kaya, buradan kent merkezine geçerek, teröristlerin attığı roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi\'nde hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Tarık Tabbak’ın ailelerini ziyaret edip, taziyelerini iletti.

Görüntü Dökümü

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- Yılanca Köyü

- Bakanın gelmesi

- Bakanın aileyle görüşmesi

- Bakan Kaya\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ, Hasan DÖNMEZ-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB, 645 MB

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2)DEV PLATFORM, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NI KAPATTI

ÇANAKKALE Boğazı, Bahama bayraklı 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğundaki \'DEBORAH\' adlı petrol platformunun geçiş sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul\'un Tuzla Limanı\'ndan, İzmir\'in Aliağa Limanı’na giden Bahama bandıralı \'DEBORAH\' adlı petrol platformu, saat 12.15 sıralarında Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-1\' ve \'Kurtarma-10\' ile \'Türkeli\' ve \'Yumurtalık\' isimli römorkörlerin eşlik ettiği dev platform, Boğaz\'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden dev platformun geçişini sahildeki vatandaşlar, meraklı gözlerle izledi.

Bahama bayraklı, 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğunda ve 22 bin 604 groston ağırlığındaki \'DEBORAH\' adlı petrol platformunun geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Ege Denizi yönünden Marmara Denizi\'ne doğru tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen dev platform gemisinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

4 dakika 14 saniye. 471 MB.

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KAYIP ECEM\'İN CESEDİ BULUNDU (EK)

3)CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Ecem Balcı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunan Süleyman Kara cezaevinden alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Mobese kayıtlarından Süleyman Kara\'nın aracıyla en son Gölcük Ayvazpınar mevkiine doğru gittiği belirlendi. Ayrıca Süleyman Kara ile Ecem Balcı arasındaki telefon görüşmeleri ve telefon sinyalleri incelemeye alındı. Süleyman Kara ile birlikte kardeşleri ve arkadaşları olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gece Süleyman Kara\'nın cinayeti itiraf etmesinin ardından Ecem Balcı\'nın cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Süleyman Kara\'nın, Ecem\'i öldürmediği sadece gömdüğünü iddia etti.

ANNESİNİN İNTİHARI DA ARAŞTIRILIYOR

Ecem\'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada annesi Esra Ercömert\'in Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atlayarak intihar ettiği iddiası da yeniden ele alındı. Ecem\'in göğüs kanserinin ardından protez göğüs için para biriktirdiği, Süleyman Kara\'nın define bulduğunu söylemesinin ardından sevindiği öğrenildi. Gözaltındaki 8 kişinin soruşturması devam ediyor.

ECEM\'İN TABUTUNA ÇOK SEVDİĞİ BEŞİKTAŞ FORMASI SERİLDİ

Gölcük Tevfik Hoca Camii\'nde kılınan cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Ecem\'in babası Gökhan Balcı ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Ecem Balcı\'nın amcası Hakan Balcı yeğeninin çok sevdiği Beşiktaş formasını yeğeninin tabutunun üzerine örttü. Tabuta sarılarak Ecem\'i çok sevdiğini söyleyen üvey annesi Öznur Balcı, \"Allah cezanızı versin, Ecem benim küçücük kızımdı. Ona dokunan eller cehennemin en dibinde paramparça olsun. Bizi nasıl yaktılar. Bin beterini yaşasınlar. Benim onda emeğim çok. Annesinden çoktur onda emeğim. Ben hamile kaldığımda en çok sevinen oydu. Karnımı öperdi okula giderken. Kardeşim olacak diye. Bizim öyle bir düzenimiz vardı\" dedi.

Ecem\'in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Sakarya Hendek ilçesine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Camide üvey annenin tabutun başında konuşması

-Amcanın yeğeninin tabutunun üzerine Beşiktaş formasını örtmesi

-Cenazeye katılanlardan görüntü

KOCAELİ/DHA

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4)NİĞDE\'DEN AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİKLERE 90 KURBANLIK

NİĞDE\'nin Ulukışla ilçesinde vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiklere destek için, bölgeye 90 kurbanlık koyun ve keçi gönderdi. Ulukışla Belediyesi ve Ulukışla Ziraat Odası tarafından düzenlenen destek kampanyasında 90 koyun ve keçi toplandı. Belediye önünde gerçekleşen törende, kurbanlık koyun ve keçiler kına yakılarak bölgeye gönderildi. Belediye Başkanı Ali Uğurlu, “Ulukışla Belediyesi ve Ulukışla Ziraat Odası, diğer STK\'larımızla böyle bir organizasyon yaptık. Allah razı olsun; Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlerimize destek olmak için vatandaşlarımız 90 tane kurbanlık verdi. Ulukışla halkı nasıl Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda mücadelesini ortaya koydu ise bu dönemde de devletimizin, askerimizin, milletimizin her zaman yanındadır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti, yaşasın Ulukışla halkı\" diye konuştu.

Öte yandan, öğrencilerin askerlere yazdıkları mektuplar da konvoya katılanlarla verilerek Mehmetçik\'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurbanlıklardan görüntüler

-Kurbanlıklara kına yakılırken

-Türk Bayraklı öğrencilerden görüntü

-Kurbanlıklar TIR’a yüklenirken

-TIR\'ın yola çıkarken görüntü

-Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu’nun açıklaması

SÜRE:3\'09\" Boyut: 210 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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5)EDİRNE\'DE \'TAVA CİĞER\'İN MÜZESİ KURULUYOR

EDİRNE\'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerini tanıtmak için bir müze kuracaklarını söyledi.Edirne\'nin ünü ülke sınırlarını aşan ve adına türküler yazılan tarihi tava ciğerini daha da tanıtmak için müze kurulması için çalışmalara başlandı. Edirne\'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, tava ciğerin tarihinin yansıtılması adına çalışmalara müze kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Dinar, işletmesini yaptığı Edirne merkezdeki binanın üst katında ciğerin geçmişte kullanılmış malzemeleri ve ustaların portrelerinin olacağı bir alan hazırlayacaklarını söyledi. Tarihi fotoğrafların da yer alacağı müze konsepti görecek alanı gezenlerin tava ciğerle ilgili daha çok bilgi sahibi olacağını dile getiren Dinar, oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti.

Tava ciğerin dünyanın gündeminde olan bir yiyecek olduğunu dile getiren Dinar, \"Tava ciğer müzesi için girişimlerimiz başladı. Tava ciğer dünyanın gündeminde olan bir yiyecek. Dünyanın en çok tanınan yöresel yiyeceklerinden biri. Tabi bu çalışmayı tüm ciğerci ustalarıyla ve Edirnelilerle birlikte yapacağız. Ben sadece bir fikri ortaya attım. Bu kadar meşhur olan bir yiyeceğin geçmişi de vardır. Bunun geçmişte kullanılan malzemeleri de vardır. Bunları burada sergilemek istiyoruz\" dedi.

Edirne\'deki tüm ciğerci ustalarının gönderdikleri materyalleri, isimlerini yaşatarak sergilemek istediklerini söyleyen Dinar, \"Edirne\'de daha önce ciğercilik yapmış, evlerinde ciğer yapımında ve pişirilmesinde kullanılan malzemelerden olan vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Tarihi malzemeleri getirmelerini ve onları müzede sergilemeyi istiyoruz. Bu malzeme tava olabilir, kaşık olabilir veya kepçe olabilir. Ne olursa bunları yaşatmak istiyoruz. Ciğerin doğuşundan günümüze gelişine kadar yazısıyla, araştırmasıyla, malzemeleriyle, türküsüyle burada göstereceğiz. Müzenin içerisinde ciğerci ustalarının fotoğrafları olacak, ciğerin tarihçesi olacak, tava ciğerin türküsü olacak. Tava ciğerin en iyi şekilde tanınmasını sağlayacağız\" diye konuştu.

Dinar, müzeyi gezen ziyaretçilerin burada Edirne Ciğeri\'nin tadına bakma şansını da bulacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Tava ciğer malzemelerinin tanıtılması

Bahri Dinar\'ın mazemeleri hazırlaması

Tavada kızgın yağlar

Ciğerin pişirilmesi

Dinar\'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE,(DHA)

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6)HAMİT ÇİNE TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR\'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren TRT Sanatçısı Hamit Çine (92), memleketi Burdur\'da toprağa verildi.

Hamit Çine için Burdur Ulu Camii\'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Arif Çankal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Çine\'nin ailesi, yakınları ve Burdur Merkez Çine köyünden çok sayıda vatandaş katıldı. Hamit Çine\'nin cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Vali\'nin yakınlarına taziye sunması

- Reşat Petek\'in taziye sunması

- Cenaze namazı

- Cenazenin gidişi

- Detay

190 MB /// 03.10\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)