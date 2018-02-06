DHA YURT BÜLTENİ-12

ZEYTİN DALI OPERASYONUNA \"ZEYTİN DALLI\" DESTEK AÇIKLAMASI

TÜRKİYE Kamu Çalışanları Kalkınma Vakfı ve Dayanışma Vakfı Kayseri şube Başkanlığı ile Türk Eğitim Sen 1. Nolu Şubesi Afrin\'de yapılan Zeytin Dalı Operasyonuna, Aydın\'dan getirttiği zeytin dalları ile destek açıklaması yaptı.Türkiye Kamu Çalışanları ve Kalkınma Vakfı ve Dayanışma Vakfı Kayseri Şube Başkanı Burak Işık düzenlediği basın toplantısında \" Devletimizin milletimizin bekası için Türk Silahlı kuvvetlerimiz tarafından Afrin bölgesinde dış destekli terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi teröre ve terörist grupların insafına bırakılmış olan bölge ve bölge insanına barış ve huzurun tekrar temini ve sınır güvenliğinin sağlanması için yapılan Zeytindalı operasyonunun 18 güne girdik. Muhtemeldir ki 13 sınır kapısının bulunduğu 911 kilometrelik Suriye sınırımızın Afrin Kobani\'ye oradan da Kamışlıya kadar büyük bir bölümünde durum aynıdır.\"dedi.Başkan Burak Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:\" Suriye\'de bugünkü adıyla Suriye Türkmenleri 1000 yıllık adıyla Halep Türkmenleri bulunmaktadır. Sayıları iki buçuk milyon civarındadır. Yani Halep ve civarı Türkmen toprağıdır. Bir Türk için namus gibi baktığı vatanını toprağının kaybetmekten daha zillete düşürücü daha alçaltıcı bir durum yoktur. O yüzden 1938\'de Hatay\'da, 1974\'te Kıbrıs\'ta olduğu gibi Suriye\'de yaklaşık 2,5 milyon Türkün toprağı ve hakkı korunmalıdır. Türkiye\'de Türk kelimesine düşman olan Türkmen kelimesini ağzına alamayan Kripto FETÖ\'cülerin vakıf, dernek, siyasi oluşum gibi şer odaklarının Afrin operasyonu vesilesiyle yüce Türk milletine ve Devleti\'ne düşmanlıklarını bir kez daha görmüş olduk. Büyüğümüzle küçüğümüzle, kadınımızla ve de erkeğimizle Mehmetçiğin Mukaddes üniformasını giymeyi hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyoruz\"Konuşmanın ardından hayatı kaybeden şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Basın toplantısının yapıldığı yerde masa üzerinde zeytin dallarının yer alması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- TÜRKAV Burak Işık\'ın basın açıklaması

- Açıklama yaptığı yerde dikkat çeken Zeytin Dalları

- Askerler için dua edilmesi

- Diğer detaylar

(Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

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TELEFONA DALDI, OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

ERZİNCAN\'da telefon ile konuşurken yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Bu anlar mobese kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü ocak ayında kent merkezinde meydana gelen ve mobese kameraları tarafından kaydedilen trafik kazalarını basınla paylaştı. 17 Ocak\'ta akşam saatlerinde Halitpaşa caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya görülüyor. Elindeki akıllı telefonla uğraşarak yürüyen genç, yolun karşısına geçtiği sırada görüşme yapmaya başlıyor. Yoldan geçen otomobilin çarpması ile dalgınlığının kurbanı olan genç, metrelerce sürükleniyor. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Mobese kameralarına takılan 21 Ocak\'taki kazada ise Ordu Caddesi üzerinde yaşlı bir adama yolun karşısına geçerken, geri geri giden otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen yaşlı adam kazadan yaralı kurtuluyor.

Görüntü dökümü

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-Gencin elinde telefonla yolda yürümesi

-Gencin yolun karşısına geçmeye çalışması

-Gence telefonla konuşurken otomobil çarpması

-Kaza anı

-Vatandaşların müdahelesi

-Yaşlı adamın yolun karşısına geçmesi

-Geri geri gelen otomobilin yaşlı adama çarpması ve sürüklenmesi

-Vatandaşların müdahalesi

(Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

Görüntü : erzcn-mobese-kaza kodu ile geçiyor

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MAHALLELİ BONZAİDEN ÖLEN GENÇ İÇİN EMNİYETE YÜRÜDÜ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullanımı sonucu hayatını kaybeden Kenan Kabayel\'in (18) cenazesi için cami önünde toplanan yaklaşık bin kişi, protesto amacıyla Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Emniyet önünde karısına makasla saldırması sonucu linç edilmek istenen H.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Keşan\'da, Yenimescit Mahallesi\'nde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre kullanmış olduğu sentetik uyuşturucu madde bonzai nedeniyle komaya giren tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kenan Kabayel\'in cenazesi öncesi gerginlik yaşandı. Öğle vaktinde cenaze namazının kılınacağı İki Minareli Camii önünde toplanan Roman vatandaşların yaşadığı Yenimescit ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'nden yaklaşık bin kişi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne yürüdü.

Yürüyüşe katılan Kenan Kabayel\'in annesi Mutlu Kabayel, \"Ben bir anneyim. Ben oğlumu kaybettim. Başkalarının evlatları yanmasın. Bu satıcılara Tayyip Erdoğan tank yollasın. Bu Keşan\'ın bonzaisi bitsin. Başka anneler yanmasın\" diyerek, feryat etti.

Kenan Kabayel\'in babası Ahmet Kabayel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya seslenerek, \"Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, İçişleri Bakanım. Keşan\'a el atın. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Başkalarının canı yanmasın. Ne olur Cumhurbaşkanım, sesimizi duy\" dedi.

Polis, emniyet binası önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, protestocular uyuşturucuya karşı sloganlar attı. Bu sırada emniyet önünde toplanan protestocular arasında bulunan H.A., ise karısına henüz belirlenemeyen nedenle makasla saldırdı. Saldırıyı görenler H.A.\'yı güçlükle önleyip, linç etmek istediler. H.A., öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kurtaran polis gözaltına aldı. Olayın ardından protestocular emniyet önünden ayrılarak camiye geri döndü.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan ve Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık da cenaze namazının kılınacağı camiye geldi. Kalabalığa sağ duyulu olmaları konusunda çağrı yapan Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, \"Emniyetimiz bu anlamda sizlerin her zaman yanında. Bonzai satan kişilere hep birlikte karşı çıkacağız. Hep birlikte emniyete gidip, kimlerin sattığını ihbar edeceğiz. Sakin olup hep birlikte bu sorunu çözeceğiz. Acımız büyük. Şimdi hep birlikte namaza girelim\" dedi.

Kenan Kabayel\'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların cami önünden emniyete yürümesi

-Anne Mutlu Kabayel\'in feryadı

-Emniyet önünde toplanılması

-Protesto eden vatandaşlar

-Karısına makasla saldıran adam

-Linç girişimi

-Polisin şüpheliyi gözaltına alması

-Baba Ahmet Kabayel\'in kalabalığa seslenmesi

-Vatandaşların dağılması

-Emniyet müdürünün konuşması

-Kaymakam ve Ak parti ilçe başkanının camiye gelmesi

-Vatandaşlarla konuşmaları

-Cenaze namazı

-Cenazenin araca konulması

-Annenin feryatları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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ADANA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA\'da polis, bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilo 168 gram eroin ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Eve baskın yapan polis, narkotik dedektör köpeği \'Oscar\' ile arama yaptı. Aramada, 2 kilo 168 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Cafer H. ile oğlu Cihat H. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Poşetin içindeki narkotik maddeler

- Ele geçirilen narkotik maddelerden toplu görüntü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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