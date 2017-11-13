DHA YURT BÜLTENİ-12

1)FINDIKTAKİ BÜYÜK TEHLİKE; YAŞLILIK

UZMANLAR, son yıllarda fındıktaki verimin ve kalitenin düşmesini, hem ağaçların hem de insanların yaşlanmasına bağladı. Ağaçların köklerinin en az 100 yıllık olduğunu belirten yetkililer, fındık bahçelerinde bir neslin kaybolduğunu vurgulayarak, modern tarım uygulamaları yapılmasının gerektiğini savundu. Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı, Türkiye\'de, fındık tarımında bahçe yenilenmesinin, dal yenilenmesiyle yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu kaydetti. Kökün değişmesi gerektiğini belirten Akbaşlı, \"Bugün verimliliğin ne yaparsak yapalım artmayacağı bahçelerimiz var. Bunların bir an önce fidan teminiyle değişmesi lazım. Özellikle birinci standart bölgede 70 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık tesis edilmiş bahçelerimiz var. Bu bahçelerin, kökünden değiştirilmesi gerekiyor. Türkiye\'de fındık tarımında bahçe yenilenmesi, dal yenilenmesiyle yapılıyor. Yaşlanmış fındık dalları, kesilerek, yanından çıkan yeni sürgündeki dallarla değiştirilerek, bahçenin gençleştirildiği zannediliyor. Oysa kök, 100 yıllık\" diye konuştu. Önümüzdeki 3 sene, fındıktaki verimin ve kalitenin nasıl artırılabileceğine yönelik tartışmalar yapılması gerektiğini savunan Akbaşlı, \"\'Bugün başlasak, önümüzdeki 20 yılda neleri değiştirebiliriz? 8 dönümleri nasıl 25 dönüme, 30 dönüme veya 50 dönüme çıkartabiliriz? Bunları nasıl bir tarım işletmesi haline getirebiliriz? Verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, malın kalitesinin ortaya çıkarılmasını nasıl yaparız?\'ı, belki önümüzdeki 3 sene tartışmalıyız\" dedi.

\'FINDIK TARIMINDA BİR NESLİ, KAYBETMİŞ DURUMDAYIZ\'

Ferrero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Sarısoy ise fındıkta bir neslin kaybolduğunu söyledi. Fındık bahçelerinde 55-60 yaş üstü insanların çalıştığını; fakat bunların yenilenip, gerçek anlamda tarımsal uygulamalar yapılması gerektiğini dile getiren Sarısoy, şöyle konuştu: \"Problem olarak gördüğümüz şey, fındık tarımın gerçek anlamda bir değişime ihtiyacı var ve bunun meslek olarak edinilip, geleceğe taşınması gerekiyor. Şu an, fındık tarımında bir nesli, kaybetmiş durumdayız. Bundan 20-30 yıl önceki yaşayan nesli. Bahçelerimizde yaşlı diyebileceğimiz 55-60 yaş üstündeki kişiler kalmış durumda. Bunların yenilenip, bahçelerimizin giderek, iyileştirilmesi lazım ve gerçek anlamda tarımsal uygulamaların adapte edilmesi gerekiyor.\"

\'30 SENE ÖNCEKİ UYGULAMALARLA HAYATTA KALAMAYIZ\'

Türk fındığında modern tarımın öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan Sarısoy, \"Türk fındığı, kendince değişimi yapmalı ve mekanizasyonu, maliyetlerini, toplulaşmasını ve modern tarımı öğrenmeli. Bu sadece Türk fındığının geleceği için değil, tüm Türkiye tarımı için geçerli bir uygulama. Türkiye fındıkçılığı da bunun içerisinde yer almak zorunda; çünkü dünya değişiyor. Biz de bu değişime ayak uydurmalıyız. 30 sene önceki uygulamalarla hayatta kalamayız\" dedi.

\'FINDIK DALLARIMIZ, YAŞLI VE KURUYOR\'

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu da fındık bahçelerinin ciddi boyutta yaşlı olduğunu, bu durumun da üretimi etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

\"Dallarımız, yaşlı olduğu için kuruyor. Mutlaka bunların, yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmesi noktasında ne yapılabilir? Tarım Bakanlığı\'mız, üzerinde çalışarak, bahçesini dönüm dönüm yenileyen üreticimiz olursa dönüm üzerinden ürün kaybını önlemek için destekleme yapılabilir. Sertifikalı fidan sorunumuz var. Ocakları yenilemek için fidanımız yok. Bu sorunu komşu köylerden, yüksek takımlı köylerden temin ederek, çözüyoruz. Biz, fındığın merkeziyiz, fındığın başkentiyiz; ama hala sertifikalı fidan sorunumuz var. Üreticimiz geldiğinde esnafa veya herhangi bir yere belli satış noktalarından sertifikalı fidanlarını alıp, bahçelerini yenileme yöntemine gitmesi gerekiyor bu büyük bir eksiklik. Bu konuda çok geç kalındı.\"

\'ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ AĞAÇLARDAN VERİM ALMAK, MÜMKÜN DEĞİL\'

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç ise 100 yıllık fındık ağaçlarının ömrünü tamamladığını ve bu durumda verimli bir tarımı devam ettirmenin mümkün olmadığını savundu. Sevinç, \"Ağaçlarımız, 100 senelik hatta 100 senenin üzerinde ağaçlar var. Tabi her şeyin bir ömrü var. Dolayısıyla ömrünü tamamlamış artık kökleri özelliğini kaybetmiş ağaçlarımızla verimli bir tarımı devam ettirmek mümkün değil. Hem ağaçların yaşlanması hem köyde yaşayan insanların azalması hem de modern tarımın gereğini üreticinin yapmaması sebebiyle son yıllarda fındıkta verim azaldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı röp.

Ferrero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Sarısoy röp.

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu röp.

TRABZON/ Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç röp.

Fındık toplarken detay görüntüler

Fındık bahçesinden detay görüntüler

Osman ŞİŞKO-Hakan KABAHASANOĞLU-Nedim KOVAN-Gül KABA- TRABZON-GİRESUN-ORDU-İSTANBUL(DHA)

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2)SÜLEYMANİYE\'YE GİTMEK ÜZERE HABUR’A GELEN YARDIM ARAÇLARI, GÜMRÜK SAHASINA ALINDI



IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’deki yardım kuruluşlarına ait araçlar, Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na yönlendirildi. Uluslararası yardım çağrısını bekleyen çeşitli kuruluşların temsilcileri, Habur Mülki İdare Amirliği\'nde bir toplantı yaptı. Yardım araçları, daha sonra Irak’a geçiş için gümrük sahasına alındı.

Süleymaniye kentinde, dün saat 21.18\'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı yardım kuruluşlarından ekipler, Habur Sınır Kapısı\'na geldi. Bir kısmı gümrük sahası içerisinde bir kısmı da yakınlarında bekletilen yardım araçlarının talep gelmesi halinde Kuzey Irak’a geçeceği belirtildi. Habur Mülki İdare Amiri Vekili Savaş Konak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türk Kızılayı temsilcilerinden oluşan ekiple gümrük binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, ihtiyaç ve malzeme listeleriyle araçların koordinasyon edilmesi konularında bilgi verildi. Toplantının ardından içerisinde mobil-seyyar mutfak aracı, öncü arama kurtarma araçları, gıda, çadır ve battaniye olan 33 TIR ve 10 afet aracı, gümrük sahasına alındı. Araçların, işlemlerinin ardından Süleymaniye\'ye gönderileceği belirtildi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Dr. Ekrem Kınık, Habur Gümrük Kapısı önünde yaptığı açıklamada, \"Süleymaniye\'de meydana gelen deprem neticesinde arkadaşlarımız Erbil daimi delegasyonundan Halepçe, Süleymaniye bölgesine geçiş yaptılar. İlk etapta şehir merkezlerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Sonrasında özellikle yerel otoriterler, İran-Irak Kızılay\'da yaptığımız temaslar neticesinde olası bir kötü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Bugün 33 TIR ile 10 afet aracı ve 98 personelle yaklaşık 3 bin çadır 3 bin ısıtıcı, 10 bin battaniye ve 10 bin yatak ile gıda malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini Süleymaniye doğru götürüyoruz. Irak Kızılay Başkanı ile yaptığımız temaslar neticesinde Süleymaniye’deki Kızılay Ofisi aracılığıyla ihtiyaç sahibi bölgelere bu yardımların ulaştırılması sağlanacak. Gece hava soğuk. 8-9 derece. Dolayısıyla İnsanların bu gece evi yıkılan insanların özellikle çadırı içinde geceyi geçirmelerini için gayret sarf edeceğiz\" diye konuştu.

İHH Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Behçet Atilla da Şırnak, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa\'da ekiplerin hazır beklediğini dile getirerek, şunları söyledi:

?\"Şu an için çevre illerinden Şırnak, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa illerinde ekiplerimiz hazır bulunuyor. Yolda olan ekiplerimiz var. Çevre illerinden ve İstanbul’dan da diğer ekiplerimiz de inşallah burada olacak. Ayrıca mobil aşevimiz şu anda hareket halinde, buraya doğru geliyor. Gıda, battaniye, çadır ve hijyen paketlerinden oluşan tırlarımızla beraber bölgeye intikal edip bu kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışacağız. Şu ana kadar herhangi bir çağrı olmadı. Çağrıyı bekliyoruz. Çağrı olur olmaz intikal edeceğiz. Gümrük sahası içerisinde bekleyişimiz sürüyor. Haber gelir gelmez resmi işlemler tamamlanıp Irak tarafına geçip bu kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye halkı olarak inşallah orda olacağız. Halkıyla, milletiyle, hükümetiyle herkesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hep beraber bu yaraları sarmaya çalışacağız.\"

Görüntü Dökümü

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-Habur Sınır Kapısı

-Yardım araçlarının bekleyişi

-Kızılay Genel Başkanı Ekrem Kınık’ın Açıklaması

-Araçların gümrük sahasına girişi

-Kızılayın mobil mutfak aracı

-İHH’nin açıkla yapması

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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3)POLİSİN ARACINI KUNDAKLADIĞI GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

AYDIN\'da, 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken iddiaya göre bir polisin otomobilini molotofkokteyli atarak kundaklayan 29 yaşındaki İ.Y. (İsa Yaşar) yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.Y., tutuklandı. Olay, dün (pazar) saat 23.30 sıralarında, Efeler İlçesi Girne Mahallesi 2157 Sokak\'ta meydana geldi. Hakkında mala zarar verme suçundan 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y., Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz\'ın oturduğu adresi tespit etti. Adrese gelen İ.Y., Kanyılmaz\'a ait otomobili, bilinmeyen bir nedenle, iddiaya göre, molotofkokteyli atarak kundakladı. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Gecenin karanlığından faydalanan İ.Y., olay yerine geldiği otomobille sokaktan kaçtı. Şüpheliyi tespit ederek peşine düşen ekipleri, İ.Y.\'yi sabah yakaladı. Emniyete getirilen İ.Y., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- İ.Y.\'nin emniyete getiriliş görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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4)EVİNDE KENEVİR YETİŞTİRİLİYORDU

MERSİN\'de bir evin odalarında yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Merkez Toroslar İlçesi Çağdaşkent Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi alan polis, operasyon düzenledi. Özel düzenek ile odada yetiştirilen 28 kök kenevir bitkisi, 540 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 portatif klima, 1 vantilatör, 1 termometre, 1 havalandırma motoru, 3 projektör motoru, 7 projektör lamba, 2 telsiz, 2 yüksek verim için sera balastı ve 20 parça folyo ele geçirildi. İsmi açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Evin dışından görüntüler

-İçeriden görüntüler

-Esrarlardan görüntüler

-Işıklandırma sistemleri

-Havalandırma mekanizması

-Bardakların içerisine ekilen esrar maddeleri

-Zanlılar adliyeye çıkarılırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:23 BOYUT: 45.15 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)



