DHA YURT BÜLTENİ-12

1)11\'İNCİ CUMHURBAŞKANI GÜL\'ÜN YAVERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



BOLU\'da, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül\'ün yaverliğini de yapan Bolu 2\'nci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz 7 sanık beraat etti.

15 Temmuz darbe girişimi ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen Tuğgeneral İsmail Güneşer ile darbe gecesi tugayda bulanan Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve nöbetçi subay Yüzbaşı Nuri Kıyak tutuklandı. Güneşer, Ceylan ve Kıyak ile 1\'i yarbay, 4\'ü üsteğmen, 1\'i teğmen, 1\'i astsubay 7 tutuksuz sanık, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. \'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' ve \'Terör örgütüne üye olmak\' suçlarından yargılanan sanıklara son sözleri soruldu.

\'VİCDANINIZLA VERECEĞİNİZ KARARA KATILIYORUM\'

Tutuklu sanık Tuğgeneral İsmail Güneşer, \"Kumpasın içindeyiz. 3 albay bizi mezarın içine bıraktılar. Bizi buradan çıkarmak sizlerin görevi. Bu kumpasın ayak izlerini göstermeye çalıştık. Meslek hayatım boyunca onurumu ve mukaddes bildiğim değerleri ayaklar altına almadım. Vicdanınızla vereceğiniz her karara katılıyorum\" dedi.

Tutuklu sanık Yarbay Veli Ceylan ise 26 yıllık asker olduğunu ifade ederek, \"Milletimin bana verdiği emanete ihanet etmedim. Mesleğimden asılsız iddialarla mahrum bırakıldım. Suçsuzum. Eğer Türk halkı üzerinde hakkım varsa helal olsun\" dedi.

Diğer tutuklu sanık Nuri Kıyak da, \"Bağımsız ve tarafsız mahkeme olan sizlerin en doğru karar vereceğini düşünüyorum. Takdir mahkemenizindir\" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme başkanı Seyfi Han, \"Şu an vereceğimiz karar vicdanımızdan süzülmüş bir karar. Bu konuda gerçekten samimiyim\" diyerek kararı açıkladı. Han, tutuklu sanıklar Güneşer, Ceylan ve Kıyak\'a, \'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Örgüt üyeliği suçundan ise ceza verilmedi. Mahkeme heyeti, diğer tutuksuz 7 sanık hakkında kesinleşmiş suç delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

DARBE GECESİ \'KOKTOD\' DÜZENİ

15 Temmuz darbe gecesi 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nın bulunduğu General Eşref Bitlis Kışlası\'nda Bolu Valisi Aydın Baruş\'un talimatı olmadan Koktod (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) düzenine geçildiği, Vali Baruş\'un gözaltına alınması için de ayrıca 10 kişilik bir manga oluşturulduğu iddia edilmişti. Darbe gecesi geçici görevle Hakkari\'de bulunan ve sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı olarak adı geçen Tuğgeneral Güneşer\'in, Vali ve belediye başkanının görevden alınması talimatını verdiği ileri sürülmüştü.

Darbe gecesi geçici görevde bulunduğu Hakkari\'de gözaltına alınarak Bolu\'ya getirilen Tuğgeneral İsmail Güneşer, mahkemede daha önce yaptığı savunmasında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde 27 yıl görev yaptığını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün yaverliğini üstlendiğini, bu süre zarfında istihbarat tarafından ailesiyle birlikte incelendiklerini, bir olumsuzluk tespit edilmediğini söylemişti. Güneşer, \"Benim ve ailemin bu örgütle hiç bir bağlantımız yok. Sözde sıkıyönetim direktifinden tesadüfen haberim oldu. Ben isteseydim hemen karşımdaki Irak bölgesine geçerdim. Adımın listede olması beni de şaşırttı. Darbe gecesi Vali ve belediye başkanınını gözaltına alınması yönünde bir emrim olmadı\" diye konuşmuştu.

Vali, belediye başkanının da bulunduğu ortamda telefonda konuştuğu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya\'ya, \"Lojmana yaklaşanın beynini alırım\" dediğini doğrulayan Tuğgeneral Güneşer, \"O sözleri toplanan kalabalıkta olabilecek provakatörler için söyledim. Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz\'dan şüphelendim. Kızılkaya, bana kumpas kurarak Vali ve Başsavcı ile birlikte toplantıdayken beni aradı. Emniyet Müdürünün laubali ve ciddiyetsiz hareketleri beni çileden çıkardı ve bağırmaya başladım. Beni kumpas ortamına getirdi. Ben vatandaşları oradan uzaklaştırmasını istedim. Bana idam da verebilirsiniz, müebbet hapis cezası da. Benim vicdanım rahat. Ben gece 03.30\'da ayrıca \'Asker çıkmasın\' diye emir verdim\" diyerek savunma yapmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Sanıkların adliyeye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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2)EDİRNE\'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

EDİRNE\'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

Edirne\'de hava sıcaklığının 14 dereceye düşmesiyle birlikte kuzeyden gelen sağanak yağış etkili oldu. Her geçen saat şiddetini artırarak süren yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Polis ekipleri de yağış nedeniyle su birikintilerin olabileceği bölgelerde önlem aldı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri yağmurun gece yarısına kadar aralıkla yağmaya devam edeceğini belirterek, kentte son 24 saatte metrekareye 2, 6 kilo yağış düştüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

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Yağmurda yürüyenler

Saçak altında bekleyenler

Selimiye Camii yağmur yağışı yürüğyenler

Kentten genel detay yağmur

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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3)AMATÖR BALIKÇI, BARAJ GÖLÜNDE PATLAMAMIŞ EL BOMBASI BULDU

NİĞDE\'de baraj gölünde balık avlayan Yalçın Demirbaş, patlamamış el bombası buldu.

Gümüşler Barajı Gölü\'nde balık avlayan Yalçın Demirbaş, suyun çekildiği alanda patlamamış el bombası görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma gerekli işlemi yaptıktan sonra el bombasını imha etmek üzere götürdü. Patlamamış el bombasını bulan Demirbaş ise el bombasını alan jandarma ekibi çalışma yaparken selfie çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü

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- Barajdan görüntü

- El bombasından görüntü

- Balıkçının konuşmaları

Süre: 01\'49\" Boyut: 5,55

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE(DHA)

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4)ŞANLIURFA\'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da, yüzünü tişörtüyle gizleyerek girdiği işyerlerinde hırsızlık yapan ve polisin kovalamacası sonucu yakalanan F.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karaköprü Mahallesi\'nde bazı işyerlerinde yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin F.G. olduğunu belirledi. İşyerlerine yüzünü gizleyerek girip hırsızlık yapan şüpheli, peşine düşen polisler tarafından Direkli Mahallesi\'nde fark etti. Kaçmaya çalışan F.G., polis tarafından kısa kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan F.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Yüzünü tişörtle gizleyerek işyerine girin hırsız

- İşyerindeki masadan telefon çalan hırsız

- Şubeden adliyeye sevk edilen hırsız

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96MB

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5)OTOMOBİLDE SIR CİNAYET

DENİZLİ\'de bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, yanındaki kadını tüfekle öldüren katil zanlısı, polise giderek teslim oldu. Polis, detaylı kontrol için içinde ceset bulunan otomobili emniyet bahçesine götürerek incelemeye aldı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bugün saat 15.00\'te gelen ismi henüz açıklanmayan bir erkek, otomobilde yanında oturan kadını tüfekle öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısını gözaltına alan polis ekipleri, ihbar üzerine cinayetin işlendiği Pamukkale İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi\'ne gitti. Yol kenarında park halindeki otomobilin yan koltuğunda cesedi buldu. Cinayette kullanılan silaha da el koyan ekipler, detaylı inceleme için çekiciye yüklenen otomobili emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, emniyete getirilen otomobil üstünde araştırmalara başladı. Cinayetin niçin işlendiği, ölen kişi ve katil zanlısının kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisten inceleme

- Otomobil çekiciden indirilirken görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZ, (DHA)