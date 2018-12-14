DHA YURT BÜLTENİ -11

Dicle Nehri\'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri\'ni su bastı (2)

HASANKEYF\'TE ÇARDAKLAR SULAR ALTINDA

Diyarbakır\'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı\'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri\'ndeki su seviyesi 4 metre yükselirken, nehrin geçiş güzergahında yer alan Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki işletmecilere ait çardaklar da sular altında kaldı. Dicle Nehri\'nde su seviyesinin yükseldiğini gece fark ettiklerini anlatan işletmeciler, eşyalarını kurtarmakta geciktiklerini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının yapılması için çağrıda bulunan bir işletmeci, \"Gece saatlerinde su seviyesinin yükseldiğini fark ettik. Çardaklarda birçok eşyamız vardı. Eşyaları kurtarmakta geciktik. Karanlığın çöküşüyle birlikte çardakları kapatıyoruz. Gece yarısı olduğu için su seviyesinin yükseldiğini fark ettik ama iş işten geçmişti. Sabah kalktığımızda çardakların tamamı su altında kalkmıştı. DSİ\'nin hasarımızı karşılamasını bekliyoruz\" dedi.

SUYU YÜKSELEN DİCLE NEHRİ\'Nİ İZLEDİLER

Öte yandan Cizre\'yi ikiye bölen Dicle Nehri\'nin kıyısına giden ilçe sakinleri, yükselen suyu izledi. Yıllar sonra ilk kez nehir suyunun yükseldiğine tanıklık ettiklerini belirten Cizreliler, iki yakada bulunan ve su altında kalan sazlıkları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Cizreliler, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

CİZRE

-Dicle Nehri

-Cizre köprüsü

-Nehir\'den detaylar

-Genel ve Detaylar

BATMAN

Hasankeyfte, sular arasında kalan tarihi köprü

Nehrin akan suları

Genel ve detay görüntüler

CİZRE 73 MB, BATMAN 25 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Mehmet Selim YALÇIN/BATMAN-ŞIRNAK, (DHA)-

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Kargo kamyonu buzlanan yolda şarampole devrildi

KÜTAHYA\'da buzlanan yolda şarampole devrilen kargo kamyonunun sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 27\'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametinde Kütahya istikametine giden Fahrettin Akpınar yönetimindeki 34 AE 2362 plakalı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayarak bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Kazada araç içinde sıkışarak yaralanan Fahrettin Akpınar\'ı olay yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. Akpınar, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü dökümü:

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-Araçta sıkışan kamyon sürücünün kurtarılma çalışmaları,

-Araçtan çıkartılan sürücünün ambulansa götürülmesi,

-Kaza yerinden görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 222,44 MB

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

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\'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, polis aracına çarptı

Kütahya\'da, polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan ve av tüfeğiyle havaya ateş eden Kadir U., ekip aracına çarparak durdu. Yapılan testte 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir U., gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi\'nde gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 43 LG 600 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir U.\'yu durdurmak istedi. Polislerin \'Dur\' ihtarına uymayan Kadir U., aracında bulunan av tüfeğini camdan çıkarıp, havaya 1 el ateş ederek, kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, otomobiliyle kaçan Kadir U.\'yu kovalamaya başladı. Kadir U., bir süre sonra önünün kesildiği polis aracına çarparak, durdu. Kaza sonucu araçlarda hafif hasar oluşurken, otomobilden inip, kaçmak isteyen Kadir U., polisler ekiplerince yakalandı. Yapılan testte 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir U., polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü

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-Drdurulan otomobildeki tüfek ve bira şişelerinin görüntüsü,

-Polislerin inceleme yapması,

-Yakalanan sürücünün görüntüsü,

-Ekip otosundan görüntü bulunuyor.)

Boyut: 229.08 MB

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA

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Kütahya\'da kartopu savaşı

Kütahya\'da sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturan gençler Zafer Meydanı\'nda buluşup kartopu savaşı yaptı.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar aralıklarla devam eden kar yağışı Kütahya\'da etkili oldu. Sosyal medya üzerinden etkilik oluşturan çoğunluğu üniversite öğrenci olan gençler geceleyin Valilik karşısındaki Zafer Meydanı\'nda toplanıp kartopu savaşına tutuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gençler arasında yapılan kartopu savaşından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 175,12 MB

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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TÜRGEV\'den Yemen için kermes etkinliği

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde Yemen\'de yaşanan savaştan dolayı mağdur olanlar için kermes düzenlendi.

Silopi\'de sanat sokağında, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı\'nca (TÜRGEV) Yemen\'deki savaş mağdurları için düzenlenen kermeste yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir ülkelerinde iç savaş nedeniyle açlık sıkıntısı yaşayan Yemen halkına gönderilecek.

Kermesi ziyaret eden Silopi ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek, \"Yemen’e yardım desteği ile bu kermese katıldık. Kermesi düzenleyen TÜRGEV çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Müslümanlar olarak sadece Müslümanların değil tüm insanların vicdanı olarak biz bir sorumluluk hissettik. Yemen’e nasıl katkıda bulunuruz diye düşünürken TÜRGEV böyle bir kermes organize etti. Burada iki amacımız var; birincisi, gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi, ikincisi ise, Yemen’e katkı sağlamaktır. Belki her öğün kursağımızdan bir şeyler giriyor ama haftalarca kursağından Yemenliler\'in bişeyler girmediğini biliyoruz, duyuyoruz. Bunların bertaraf edilmesi bizim en içten duamızdır. Sadece sözde değil sahada da pratikte de katkıda bulunmak amacıyla böyle bir kermes düzenlendi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kermesin yapıldığı çadır

-Kermeste satışa sunulan ürünler

-Röportajlar

-Genel ve Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU:198 MB

Haber - Kamera - Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ,(Şırnak),(DHA)-

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Sedanur cinayetinin iddianamesi kabul edildi

Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel\'in (9) ölümüyle ilgili tutuklanan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame Kars 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede 3 şüphelinin \'kasten öldürme\' ve \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Kağızman\'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı Köyü\'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin, 3 çocuğunun en büyüğü olan Sedanur, 16 Eyül Pazar günü öğle saatlerinde kayboldu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur\'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verdi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu\'nun 3\'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel\'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait kadavra arama köpeği \'Obert\' ve iz takip köpeği \'Calisto da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur\'a ulaşamadı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda minik Sedanur\'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü halde buldu. Öldürüldükten sonra üzeri taşlarla kapatılan Sedanur\'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aynı köyde yaşayan 3 kişi cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak, cezaevine konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hazırlanan iddiaanmedenin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildiği duyuruldu. Başsavcı Fatih Camgöz imzası ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Sedanur Güzel’in kaybolması ve cesedinin bulunması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair kamuoyuna açıklama yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 16 Eylül 2018 günü kaybolan Sedanur Güzel’in cesedinin 23 Eylül 2018 günü Kars ili Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlanmıştır. Soruşturma sonucunda üç şüpheli şahıs hakkında \'kasten öldürme\' ve \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçlarından cezalandırılma istemiyle kamu davası açılmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianame Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir.\"

KARS, (DHA)-