DHA YURT BÜLTENİ 11

İzmir Adliyesi\'nde sızan karbondioksit gazı zehirlenmelere neden oldu (3)

22 KİŞİ EGE ÜNİVERSİTESİ\'NDE TEDAVİ ALTINDA

İzmir Adliyesi\'nde sabah saatlerinde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle, zehirlenen 22 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, hastanede tedavi altına alınan 22 kişiyi ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Budak, 5\'i polis, 2\'si sağlık görevlisi toplam 22 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi. Budak, bir kişinin hastaneye getirilirken kalbinin durduğunu, yapılan müdahalenin ardından bu kişinin yeniden hayata döndüğünü belirterek, \"Şuanda genel anlamda stabiller. Bir vatandaşımızın durumu ağır. Kontrol altındalar. Stabil olanları da bir başka odaya alıyoruz. Ben çok geçmiş olsun diyorum. Üniversite olarak dekanlığımız, başhekimliğimiz bütün acil servis ana bilim dalı seferber oldu\" dedi. Genel anlamda durumun kontrol altında olduğunu aktaran Budak, durumu ağır olan bir kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayarak, \"Yoğun bakımda olan hasta, kalp masajı yapılan kişi. Toparladı şuanda, kalp masajı yapılmıyor ama solunum yetmezliği var\" diye konuştu.

Gazdan etkilenen sağlık ekibinden 112 ambulans şoförü Mesut Mina\'nın, adliyede fenalık geçiren vatandaşlara müdahale ederken rahatsızlanan Paramedik (ATT) görevlisi Nur Gürbulak\'ı dışarı çıkardığını ardından 5 kişiyi daha dışarı çıkarırken gazdan etkilendiği öğrenildi.

Haber ve kamera: Umut KARAKOYUN-Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA)



Tur midibüsü kaza yaptı: 28 yaralı (2)- Yeniden

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan tur midibüsü kayalıklara çarptı, kazada 25\'i Rumen turist, 28 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 07 LOY 30 plakalı tur midibüsünün sürücüsü Yaşar Akıska, virajlı yolda aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan midibüs küçük bir otelin yanındaki kayalıklara çarparak metrelerce yükseklikteki şarampole uçmadan durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada şoför Yaşar Akıska ile birlikte 2 Türk rehber ve 25 Rumen turist hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Kumluca ve Kemer\'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)



Şehit polis Fethi Sekin\'in ismi halı sahaya verildi

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yaptırılan halı sahaya; İzmir Adliyesi\'ne saldırı düzenlemek isteyen terör örgütü PKK\'lı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan polis memuru Fethi Sekin\'in adı verildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, Gölbaşı Müftüsü Abdullah Yıldırım, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, şehit polis memuru Fethi Sekin\'in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehit Polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun vatan uğruna yehit olduğunu belirterek, \"Oğlum 5 Ocak 2017 Perşembe günü bölücü kalleşlerin İzmir Adliyesi’ne düzenlediği saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koydu. Canımın parçası gözümün nuru oğlum Fethi Sekin kutsal vatanımız uğruna şehit oldu. Tüm vatan evlatları da bana evlat oldu. Biz bu ülkenin taşını, toprağını, gülünü, dikenini can bildik, candan aziz bildik. Şimdi bana hala soruyorsanız \'Fethi Sekin kimdir diye?\' Fethi Sekin sizsiniz\" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından halı sahanın açılışı yapıldı. Kaymakam Can Aksoy, şehit babası Mehmet Zeki Sekin\'e plaket verildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

Bulgaristan, Osmanlı\'nın önemli eserlerinden Pargalı İbrahim Paşa Camii\'ni restore ediyor

BULGARİSTAN Bakanlar Kurulu kararıyla soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır kapalı bulunan Osmanlı\'nın Balkanlarda ayakta kalan büyük anat eserlerinden biri olan Pargalı İbrahim Paşa Camii, onarılacak. Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, \"Önümüzdeki hafta caminin onarımı için ihaleye çıkaracağız. İhaleyi alan şirket tarafından, Pargalı İbrahim Paşa Camii\'ni restore edeceğiz\" dedi.

Bulgaristan Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla, Kanuni Sultan Süleyman\'ın sadrazamı \'Pargalı İbrahim Paşa\' hayratına 1616 yılında Razgrad kentinde yaptırdığı ve Osmanlı\'nın Balkanlardaki ayakta kalan en büyük eserleri arasında yer alan \'Pargalı İbrahim Paşa Camii\'ni ihaleye çıkararak onarıma alıyor. Mimar Sinan\'ın öğrencisi Mimar Murat, tarafından yapılan ve UNESCO katalogunda yer alan, Pargalı İbrahim Paşa Camii yaklaşık 40 yıl aranın ardından, restore edilip en kısa sürede açılması hedefleniyor. İstanbul Balat\'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın talimatıyla tadilatı yapılarak ibadete açılan Demir Kilise\'nin (Sveti Stefan) ardından Bulgaristan Hükümeti\'nin camiyi anarım kararı aldığı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İHALEYE ÇIKACAK

Bulgaristan\'ın tek Türk asıllı valisi Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, Pargalı İbrahim Paşa Camii\'ne uzun yıllardır bakım yapılmadığını belirterek, \"Cami üzerinde bakımsızlıktan dolayı ağaç çıkmıştı. Ağaçları kesip içeri su alıyordu çatısını onardık. Başbakan, Bakanlar Kurulu karar alarak Razgrad Valiliği\'ne camiyi onarması için yetki verdi. Ve bizde önümüzdeki hafta ayın 17\'sinde onarımı için ihale edeceğiz. Bununla ilgili istenen bir rakam yok. Bütçenin ne kadar olursa olsun bize en uygun fiyat veren şirkete ihaleyi vereceğiz. Pargalı İbrahim Paşa Cami\'miz 1978 yılından bu yana çalışmıyor. O tarihte tamir için kapatılan camiye hiç bir şey yapılmamış. Müslümanların yoğun yaşadığı bölgemizde, 7 ilçede 200 bine yakın Türk, yaşıyor. İbadete açılıp açılmayacağına, Bulgar Hükümeti karar verecek. Bizim amacımız bu camiyi restore ederek, koruyup gelecek nesillere bırakmak\" şeklinde konuştu.

Razgrat\'ta yaşayan soydaşlardan Gürsel Kerimoğlu(57), yıllardır kapalı bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii\'nin onarılmasının ve ibadete açılmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, \"Ben çocukluğumdan bu yana bu caminin hep kapalı olduğunu görüyor ve çok üzülüyorum. O zaman bu zaman çok kişi tarafından caminin onarılacağını duyduk, ama kimse bir onarım yapmadı. Şimdi ihaleye çıkıp onarılacağı söyleniyor. İnşallah camimiz onarılıp ibadete açılarak, inşallah minaresinden tekrar ezan sesi yükselir\" dedi.

Caminin onarılacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Nazife Tezcan(73), \"İçine daha önce hiç girmedim. Bugün ilk defa içine girdim. İnşallah en kısa sürede onarılır ve ibadete açılır\" dedi.

Razgrad merkezinde bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii, uzun süre bakımsız kalması nedeniyle dış cephesinde olduğu gibi içinde de imamın hutbe vermek için çıktığı, minber, mihrap duvarları ile bir çok yeri hasar görmüş durumda. Cami içinde orjinal kök boyayla boyanmış hat sanatı ile Osmanlı işlemeleri ve Osmanlı turasının hemen giriş kapısının üzerinde olması da dikkat çekiyor.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/RAZGRAD(Bulgaristan),(DHA)

Hırsızlık şüphelisi 3 kadın suçüstü yakalandı

Kütahya\'da devriye görevi yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelenerek takip ettikleri 3 kadını, çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerindeki altınlarla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Hırsızlık olaylarına karşı devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri durumlarından şüphelendikleri 3 kadını takibe aldı. Polislerin bir süre takip ettiği kadınlar, bir apartmana girip, çıktı. Apartmandan çıktıkları sırada polis tarafından yakalananan D.U.(45), Y.Y.(18) ve G.İ.(26) gözaltına alındı. Çok sayıda hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramalarında girdikleri binadaki bir evden çaldıkları anlaşılan yaklaşık 50 bin lira değerindeki bilezik, kolye ve yüzük bulundu.

Eskişehir’den Kütahya\'ya hırsızlık yapmak için geldikleri öğrenilen 3 kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada altınların sahibi Lokman Toy Emniyet Müdürlüğü\'ne çağrıldı ve altınlar teslim edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

Sinop\'ta denizden çıkanlar şaşırttı

Sinop\'un Boyabat ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı. Sualtından elektrikli soba, otomobil lastiği, sandalye, battaniye gibi eşyalar çıkarıldı.

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Öğrencileri ve Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından Karadeniz\'de dip temizliği gerçekleştirildi. İskele Meydanında yapılan temizlikte dalgıçlar tarafından su altından elektrikli soba, otomobil lastiği, sandalye, battaniye gibi eşyalar çıkarıldı.

Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rasim Yaşar Tarakçı, bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek \"Bu farkındalık doğrultusunda en azından burada atılan atılmaması gereken çöplerin daha doğrusu balık tutanlar tarafından kirletilmemesi gereken bir alanı temizliyoruz. Kısa bir müddet sonra bu çöplerin birikmesi burada balığında yok olması demektir. O zaman boş oltalarla bekleyecekler. Bu farkındalığı yaratalım en azından duyarlı davransınlar. Balık tutan onlar. Burada keyif yapan onlar. En sonunda burada balık tutamadıkları gün üzülecekler. Kendileri görmese bile bizim ileride çocuklarımız, torunlarımız bundan etkilenecek. Onun için duyarlı olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz yer aynı zaman bir şehitlik. 1853’te, 2800 şehit verdiğimiz bir alan. En azından bu şehitlere de saygı gösterilmesi lazım “dedi.

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP DHA