DHA YURT BÜLTENİ 11

Azez\'de patlama; 3 ölü, çok sayıda yaralı

Suriye\'nin Azez kentinde patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi. Araç tamircilerinin bulunduğu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası her tarafı alevler kapladı. Sebebi bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanların gelme ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi\'nde teyakkuz durumuna geçildi.

-------------------------

Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP DHA

Çorum\'da halk otobüslerinde \'gizli yolcu\' ile denetim

Çorum Belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan uygulama ile kentteki halk otobüslerine \'gizli yolcu\' olarak binen görevliler şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarının yanı sıra yolcuların şikayet ettiği durumlarla ilgili denetim yapıyor. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, \"Tespit edilen sürücülere cezai müeyyide uygulanarak gereken cezaları veriyoruz. Uyarılmak gereken bir ceza ise uyarıyoruz. Bu uygulamaya başladığımız günden bugüne şoför davranışlarında ciddi iyileşme tespit ettik\" dedi.

Çorum Belediyesi tarafından halk otobüsleriyle ilgili 3 ay önce yeni bir denetim çalışması başlatıldı. Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ekip gün içerisinde halk otobüslerine \'gizli yolcu\' olarak binip otobüsler hakkında olumlu veya olumsuz notları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan\'a iletti. \'Gizli yolcu\' olarak otobüse binen görevliler, şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarını, ayrıca yolcuların şikayet ettiği durumları gözlemleyip ilgili birimlere bilgi verdi. Çorum kent merkezinde 65 halk otobüsü bulunduğu, 70 şoförün görev yaptığı belirtilirken ayrıca \'gizli yolcu\' olarak da 30 görevli bulunudğu ifade edildi.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, belediye olarak vatandaşlara toplu taşımayı özendirmeye çalıştıklarını söyleyerek \"Çünkü trafikteki sıkışıklığın en önemli nedenlerinden birisi toplu taşımanın yeterince kullanılmamasıdır. Bu bağlamda otobüslerin yenilenme sürecisin yaşıyoruz. Birde toplu taşımanın daha konforlu daha güvenli hale gelmesi için tedbirler alıyoruz. Halkımızın seyahat sürecince bu konfordan istifade edebilmeleri ve memnuniyetle bu yolculuğu tamamlamaları için gerekli önlemleri alıyoruz\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Bu bağlamda sivil denetleme yapan personelimiz tıpkı bir yolcu gibi otobüslere binen \'gizli yolcular\' yani bizim personelimiz toplu taşım araçlarına biniyor ve özellikle şoförlerin vatandaşa karşı tavır ve davranışlarını denetliyorlar. Gerekli bilgiler bize zamanında geliyor. Tespit edilen sürücülere cezai müeyyide uygulanarak gereken cezaları veriyoruz. Tutanaklar tutuluyor. Uyarılmak gereken bir ceza ise uyarıyoruz. Bu uygulamaya başladığımız günden bugüne şoför davranışlarında ciddi iyileşme tespit ettik. Tabi araç kameraları veya yolculardan gelen şikayetlerde işlem yapıyoruz. Amacımız hakkımızın daha güvenli bir seyahat etmelidir\" diye konuştu.



--------------

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

500 yıllık tarihi camiler için belgesel çekildi



Artvin\'de Camiler Haftası\'nda asırlık camilere Artvin Valiliğinin katkılarıyla belgesel film hazırlandı.

Türkiye’nin cennet şehirlerinden Artvin’de 500 yıllık geçmişe sahip tarihi camileri için belgesel çekildi. Artvin Valiliğinin katkılarıyla ‘Medeniyetimizin Aynası Tarihi Artvin Camileri’ belgesel filmi çekilerek gala gecesi düzenlendi. Camiler ve Din görevlileri haftasına yetiştirilen Artvin Tarihi Camiler belgeseli tam 6 ay süren bir emek sonucunda ortaya çıkartılırken en eski camilerin başında Ardanuç’ta yer alan 500 yıllık İskender Paşa cami geliyor. Kayıtlara göre İskender Paşa cami Ardanuç Kalesini fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından 1551 yılında ibadete açıldı. İskender Paşa Cami’nin batısında Osmanlı zamanında inşa edilen 3 adet türbe bulunrken caminin dışa yansımayan 4 adet ahşap direk üzerinde oturtulmuş kubbesi ilgi çekiyor. Artvin genelinde tam 13 caminin yer aldığı belgeseldeki yapıtlar asırlar boyunca yöre halkının ibadeti için hala dim dik ayakta kalarak hizmet vermekte.

Yönetmenliğini Turhan Muharrem Turhan, yapımcılığını Süleyman İnal ve koordinatörlüğünü Bayram Sarayoğlu, kamera ve fotoğraf çekimlerini Muammer Yavuz\'un yaptığı Artvin tarihi camiler belgeseli’nde geçmişi uzun yıllara dayanan Osmanlı mimarisinin ağırlıklı olduğu Karadeniz, Kafkas ve Anadolu kültürü temalarının izleri toplamda 13 camiide yer alıyor.

Haber-Kamera: ARTVİN-DHA

Polis yeleğiyle gasp yapan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde araba satın almak için gelen 2 kişinin 115 bin TL parasını giydikleri polis yeleğiyle gasp eden 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Darıca Osmangazi Mahallesi Konak Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul Bayrampaşa\'dan araba almak için Kocaeli\'nin Darıca ilçesine gelen G.M. ve V.K. isimli iki arkadaş, burada satın alacakları arabanın sözde sahibi ile buluştular. Bir süre sonra pazarlık yapan grubun yanına gelen ve polis yeleği giyen iki kişi, G.M. ve V.K.\'dan kimliklerini istedi. Daha sonra iki arkadaşın yüzüne biber gazı sıkan sahte polisler, içerisinde 115 bin TL para olan çantayı alarak kayıplara karıştı.

G.M. ve V.K.\'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mağdur şahısların araba pazarlığı yapmak için Z.A.(32) isimli şahısla buluştuklarını tespit etti. Daha sonra kiralık bir otomobil ile polis yeleği giyerek grubun yanına gelen kişilerin de G.U.Ç.(29) ve Ç.F.(34) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Zanlıların olayda kullandıkları kiralık otomobili takip altına alan polis ekipleri, 3 zanlıyı Hereke Sahili\'nde bir restoranda oturdukları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların arabalarında ve üstlerinde yapılan aramada toplam 113 bin 755 TL para, 2 adet sivil polis yeleği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyete zanlıların sorgusu devam ettiği sırada, G.M. ve V.K.\'yı tuzağa düşürerek paralarını çalma planına N.T. isimli bir şahsın aracılık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan N.T.\'de gözaltına alınarak emniyete getirildi. Zanlılara ait hiçbir araba olmadığı ve G.M. ile V.K. isimli iki arkadaşı soymak için planlı hareket ettikleri belirlendi. Zanlılardan birinin ise ifadesinde G.M. ve V.K. isimli şahıslar ile araba değil uyuşturucu satışı üzerine anlaşma yaptıklarını söylediği iddia edildi. Zanlılardan N.T.\'nin çeşitli suçlardan 10 sabıka kaydının, sahte Ç.F.\'nin çeşitli suçlardan 19 sabıka kaydının, Z.A.\'nın hırsızlık, yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydının, yağma suçundan aranmasının ve 8 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. G.U.Ç. isimli şahsın ise daha önce sabıka kaydının olmadığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

Liseden para ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan şüpheli yakalandı

Sivas\'ta bir liseye girerek, kantin kasasındaki bin 500 lira para ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan şüpheli A.T. yakalandı.

Olay, 1 Ekim günü Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. Okulun demir korkuluklarını kırarak içeriye giren şüpheli, bin 500 lira olan kantin kasası ve fotokopi paraları ile güvenlik kamera kayıt cihazını çalarak kaçtı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini civarda bulunan 27 adet güvenlik kameralarını izleyerek 5 günlük çalışmanın ardından şüpheli A.T.\'yi (46) tespit etti. Çok sayıda kaydı bulunan ve Kayseri\'de olduğu tespit edilen A.T. yakalanarak Sivas\'a getirildi. A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

6 ilde FETÖ operasyonu: 4 tutuklama



Gaziantep merkezli 6 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon kararı alındı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Gaziantep\'in yanı sıra Adıyaman, Bartın, Elazığ, Kocaeli ve Bingöl\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6\'sı adli kontrol kararıyla serbest kalırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



-------------------------

