DHA YURT BÜLTENİ 11

Bisikletten düşen Zeynep, toprağa verildi

TRABZON\'un Dernekpazarı ilçesinde, bisikletten düşüp yaralanan, kaldırıldığı hastaneden tomografi çekildikten sonra taburcu edilen, evde fenalaşınca yeniden götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Zeynep Çiftçi (13), gözyaşlarıyla defnedildi.

Olay, önceki gün, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet kullanan Zeynep Çiftçi, dengesini kaybederek, yere düştü. Bisikletin gidonunun göğsüne çarptığı Çiftçi, yaralandı. Of Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Çiftçi, tomografi çekilip, incelenmesinin ardından taburcu edildi. Evine götürülen Zeynep Çiftçi, akşam saatlerinde yeniden fenalaştı. Aynı hastaneye tekrar kaldırılan Çiftçi, buradaki müdahale sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Çiftçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çiftçi\'nin ölümüyle ilgili Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, idari inceleme başlattı. Ailenin şikayetçi olması durumunda ise olayın adli olarak soruşturulacağı öğrenildi.

CENAZE NAMAZINI DAYISI KILDIRDI

Dernekpazarı İmam Hatip Orta Okulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Çiftçi için öğle vakti Çaykara Merkez Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çiftçi\'nin yakınlarının yanı sıra Çaykara Kaymakam Vekili Murat Yıldız, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık ile ilçe sakinleri katıldı. Dayısı Ahmet Yavuz\'un kıldırdığı namaz sonrası Zeynep Çiftçi’nin cenazesi, Taşönü Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zeynep Çiftçi vesikalığı

Cenaze namazı detayları

Haber-Kamera: TRABZON-DHA

Mersin\'de 250 kilo esrar ele geçirildi

MERSİN’de polisin yaptığı operasyonda 250 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında, kente yüklü miktarda esrar getirildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, getirilen esrarın merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde boş bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle operasyon yapan ekipler, dairede 250 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ekipler eve girerken

-Ekipler evde arama yaparken

-Ekipler çuvallar içinde esrarı bulurken

-Aramadan genel ve detay

-Emniyet Müdürlüğü\'nde sergilenen esrar

-Emniyet Müdürlüğü\'nün binası, girişi ve tabelası

(BOYUT: 302 MB) (SÜRE:2,30 dk)

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA)



Simülasyon aracında takla attılar

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde emniyet kemerinin önemini anlatmak için oluşturulan simülasyon aracına binenler, kemer takmayınca tepetaklak oldu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nden kazada aracın takla anının yaşatıldığı simülasyon aracı getirtti. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu Kordon Caddesi\'ne konulan simülasyon aracına öğrenciler ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kaza sırasında aracın takla anının yaşatıldığı simülasyon aracında emniyet kemerinin takılı olduğu ve takılı olmadığı zamanki kaza anını yaşadı. Simülasyon aracına binenler, kemer takmayınca tepetaklak oldu. Etkinliklerin amacının vatandaşlara trafik güvenliği anlatmak olduğunu ifade eden Marmaris Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri, \"Bizzat yaşayarak bu araca binenler emniyet kemerinin önemini anlıyorlar. Bu tür simülasyon cihazlarını şehrimize getirterek vatandaşlarımıza trafik kurallarının önemini anlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın trafikte daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz\" dedi.

Etkinliğe katılan lise öğrencisi Gökhan Alp Can, \"Bundan sonra önde veya arkada oturduğumda mutlaka emniyet kemeri takacağım. Emniyet kemerinin önemini bu cihazla daha iyi anladım. Aileme ve çevreme emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunacağım\" dedi. Akşam saatlerine kadar devam edecek olan bir günlük etkinliğe çok sayıda vatandaş katılarak cihazları denedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Simülasyon cihazının görüntüsü

-Simülasyon cihazını deneyenlerden görüntü

-Simülasyon cihazını deneyen vatandaşlar ile röp

(KJ Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 3 dakika 8 saniye- 226 MB HD görüntü)



Kültürpark Platformu\'ndan Büyükşehir Belediyesi\'ne çağrı

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, özel bir üniversiteye 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen Kültürpark\'taki eski İZFAŞ binasının önünde bir araya gelen Kültürpark Platformu üyeleri, tahsisin iptalini istedi. Platform adına açıklama yapan Cengiz Kaygısız, \"Kültürpark\'ın içinde yer alan hizmet binasının tahsisi ile yeni bir ticari kullanıma açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu kararın bir an önce iptal edilmesini istiyoruz\" dedi.

Kültürpark içerisindeki eski İZFAŞ binası önünde bir araya gelen Kültüpark Platformu üyesi bir grup vatandaş, özel bir üniversiteye 3 yıllığına tahsis edilen binanın geri alınmasını istedi. Üzerinde \'Kültürpark halkındır halkın kalacak\' yazılı bir pankart açan platform üyeleri, ayrıca, \'Doğanın, yaşamın talanına hayır\', \'Bu yanlıştan dönülsün, halkın yüzü gülsün\', \'Sayın Kocaoğlu, giderayak Kültürpark\'ı da mazini de yakma\' yazılı dövizler de taşındı. Platform adına açıklama yapan Cengiz Kaygısız, Kültürpark\'ın kamusal bir alan olduğunu, farklı amaçlarla kullanılamayacağını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiği halde bugüne kadar bu planın yapılmadığını söyleyen Kaygısız, \" Kültürpark, İzmir\'in merkezinde yer alan en büyük kamusal yeşil alanıdır, bir kent parkıdır. Bu nedenle, Kültürpark\'ın özel bir işletmenin kullanımına tahsis edilmesi kabul edilemez. Yoğun kent dokusu içerisinde sıkışıp kalması nedeniyle sadece ekolojik açıdan değil kültürel ve tarihi özellikleri açısından da özenle kullanımı gereken bir alan olan Kültürpark\'ın kamusal kullanımlarının geliştirilmesi, parkın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar verecek her türlü ticari kullanımdan arındırılması gerekirken böyle bir kararın alınması ayrıca düşündürücüdür\" diye konuştu.

\'CESEDİMİZİ ÇİĞNEMELERİ LAZIM\'

Kaygısız, Kültürpark\'ın içinde yer alan hizmet binasının tahsisi ile buranın bir ticari kullanıma açılmasına ve yine bir işletmenin arka bahçesi haline getirilmesine sonuna kadar karşı çıkacaklarını söyleyerek, kararın bir an önce iptal edilmesini istediklerini aktardı. İZFAŞ eski binasında tadilat yapıldığını, bu tadilatın da şuanda devam ettiğini ifade eden Cengiz Kaygısız, \"Devam eden tadilat için ne kadar para harcandı? Binaya yeni takılan yaklaşık 500 bin TL değerindeki klimaların bedelini kim ödedi? Yapılan tüm masraflar için hangi tarihte ihaleye çıkılmış ve bugüne kadar toplam olarak ne ödendi\" sorularını da yöneltti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar\'da kiralanan ek hizmet binasına her ay 200 bin lira kira ödendiğini kaydeden Kaygısız, şunları söyledi: \"Bedelsiz olarak tahsis edilen bu binaya henüz yeni taşınmış olan Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı\'na bağlı 3 müdürlük bundan böyle nerede çalışacak? İzmirlilerin oyları ile seçilen Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri, kamusal bir alanı, yani, kimin malını, kendi malları gibi, 3 yıllığına kar amacı güden özel bir vakıf üniversitesine tahsis etme kararı alabildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise, Kültürpark\'ın yağmalandığını ileri sürerek, \"Kültürpark\'ın yağmalanmasına sonuna kadar karşı çıkacağız. Burayı yağmalamak isteyenlerin önce bizim cesedimizi çiğnemeleri lazım\" diye konuştu. Platform üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kültürpark Platformu üyelerinin açıklamasından görüntü

-Cengiz Kaygısız\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)



Saros ÇED toplantısında \'imza gerginliği\'

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde, BOTAŞ tarafından yapılması planlanan yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Kara Boru Hattı Projesi için düzenlenen ÇED toplantısında imza gerginliği yaşandı. Projeye karşı çıkanlar dilekçelerinin imza karşılığında alınmasını isterken, yapılmak istenen bilgilendirme sunumunu da dinlemedi. Sloganlarla projeyi protesto eden kalabalık, Saros Körfezi\'nin gemi iskelesi ile birlikte yok olacağını savundu.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro salonundaki ÇED bilgilendirme toplantısına Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül ve firma yetkilileri katıldı. Projeye karşı çıkan kalabalık toplantı öncesinde itiraz dilekçeleri hazırladı. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, salonda toplananlara öncelikle yapılacak projeyle ilgili sunum yapılacağını ve ardından görüş ile taleplerin alınacağını söyledi. Buna sloganlarla karşılık veren kalabalık adına konuşan avukat Bülent Kaçar, projenin bilimsel ve hukuksal olmadığını savunarak, \"Saros Körfezi\'nin bütün ekolojik dengesini bozacak, dönüşümü olmayan hasarlar verecek. Bu proje BOTAŞ tarafından yapılmak istenen bir entegre liman projesidir. İskele adı altında yapılacak iskele, ormanlarımızı yıkıma uğratacak, yıkım projesidir. Proje ne hukuka, ne de bilime uymamaktadır\" dedi.

SUNUMU DİNLEMEDİLER

Avukat Kaçar\'ın uzun anlatımlarının ardından kalabalık itiraz dilekçelerini imza karşılığında Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül ve firma yetkililerin bulunduğu heyete vermek istedi. Ancak Bülbül, tek bir tutanakla dilekçeleri alabileceğini söyledi. İki taraf arasında uzun süre imza gerginliği yaşandı. Bu sırada firma yetkililerinin yapmak istediği sunum, kalabalık tarafından ıslak ve sloganlarla kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbül, uzun süren tartışmaların ardından itiraz dilekçelerini almadan salondan ayrıldı. Avukatlardan oluşan heyetle yapılan görüşmelerden de bir sonuç alınamayınca Keşan Kent Konseyi üyeleri itiraz dileklerini toplayıp, müdürlüğe teslim edeceklerini söyledi.

\'SAROS TURİZM KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİ\'

ÇED toplantısını protesto eden Keşan Kent Konseyi üyeleri gemi iskelesinin Saros\'u bitirecek proje olarak gördüklerini belirterek, gerçekleşmesini istemediklerini söyledi. Edirne barosu avukatlarından Gökhan Karakoç, Saros\'un Bakanlar Kurulu kararıyla turizm bölgesi ilan edildiğini belirterek, \"Saros\'a yapılmak istenen şudur, Sazlıdere köyümüze bir iskele yapılması planlanıyor. Bu iskele ile sıvı doğalgaz taşıyan büyük, devası doğalgaz tankerlerinin gelip orada gazını boşaltması ve bunların o civardaki ormanların içerisinden geçecek gaz boru hattıyla diğer doğalgaz tesislerine entegre edilmesi planlanıyor. Bugün bunun halkı bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantı yapılamadı, itiraz dilekleri alınmadı. Toplantıda da gerginlikler çıktı. Saros Körfezi, Bakanlar Kurulu\'nun bir kaç yıl önce aldığı kararla turizm koruma bölgesi ilan edildi. Aynı zamanda ekolojik turizmi geliştirme bölgesi. Hem bu varken, diğer yandan Türkiye\'nin tarafı olduğu RAMSAR sözleşmesi, Cenevre Protokolü, Akdeniz\'in korunmasına yönelik sözleşmeler, koruma altındaki bir alandan bahsediyoruz. Aynı zamanda doğalgaz boru hattının geçmesi planlanan projeden bahsediyoruz. Bunların ikisinin yan yana gelmesi, akla mantığa sığmaz, kabul edilemez. Trakya\'da yaşayan insanlar olarak şiddetle karşıyız. Projenin çevreye zarar vermeyeceğini söylemek doğru değildir. Toplantıdan da beklenen sonuç çıkmamıştır. İtirazlarımızı yüksek sesle tekrarlayacağız\" şeklinde konuştu.

\'GÖRDÜĞÜM EN SAÇMA ÇED RAPORU\'

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Hakan Eşme de projeye şiddetle karşı çıktılarını belirterek, \"Saros\'u bir BOTAŞ körfezine çevrime projedir bu. Halk bunu istemiyor, halk bölgenin doğal güzellikleriyle kalmasını istiyor. Toplantıdan halktan gelen itiraz dilekçelerini almadılar. Burada endemik türler olmadığına dair rapor hazırlanmış. Bugüne kadar gördüğüm en saçma ÇED raporu olmuş. Rapora ve projeye halk isyan etti, istemedi\" dedi.

Projeye karşı çıkanlardan Esin Duman, ÇED toplantısının yapılamadığını ifade ederek, \"Saros\'u yok etmeye çalışıyorlar. Doğal güzellerini, denizi, tarımı. Ankara\'dan buraya Saros\'un doğal güzellikleri için taşındık artık burada yaşıyoruz. Bu nedenle de Saros\'a dokunma diyoruz. Toplantıda imzalarımızı almadılar, itirazlarımızı almadılar. Mücadeleye devam edeceğiz\" dedi.

\'BİZE GÖRE TOPLANTI YAPILDI\'

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, ÇED toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, \"Saros ile ilgili yaptığımız ÇED toplantısında tabi yine provokatörler önde olmak şartıyla yerelde bunlar öne geçmiştir. Bizim niyetimiz halis halkımızı bilgilendirmek. Biz halkımızı dinlemeye geldik. Bütün dertlerini dinlemeye geldik. Bu toplantıyı engellemeye çalışanlar oldu. Ama biz toplantının nihai olmasını talep ettik. Bakanlığımızı bilgilendireceğiz, kararı onlar verecek. Toplantı biz değerlendireceğiz, bizim fikrimiz toplantı nihai olmuştur\" ifadelerini kullandı.

ÇED toplantısını protesto eylemine, çevrecilerin yanı sıra CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, eski milletvekili Kemal Değirmendereli de katılarak destek verdi.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞTI

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Keşan’a bağlı Sazlıdere köyü sahili sınırları içerisinde Saros FSRU Gemi İskelesi yapılması için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçen 4 Ağustos günü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıya gelen kalabalık

-İtiraz dilekçelerinin hazırlanması

-Salona pankartların asılması

-Döviz taşıyanlar

-Müdürlük ve firma temsilcileri

-Müdür Abdullah Bülbül\'ün kısa konuşması

-Av. Bülent Kaçar\'ın itirazları ve konuşması

-Toplantıya katılanlar detay

-İmza vermek için kürsüye gidenler

-Müdürü Bülbül ve imza vermek isteyenler arasındaki tartışmalar

-Kalabalığın slogan atması

Bilgilendirme sunumu yapılması

-Kalabalığın ıslakla protestosu

-Keşan Kent Konseyi üyesiyle röp.

-Av. Gökhan Karakoç ile röp.

-Çevre derneği başkanı Hakan Eşme ile röp.

-Katılımcılardan Esin Duman ile röp.

-Müdür Bülbül\'ün açıklaması

-Aracıyla ayrılması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/KEŞAN(Edirne),(DHA)