DHA YURT BÜLTENİ 11

KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE 2\'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan kamyonet yan yattı. Otomobilde bulunan 2\'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Yeşil Bursa Caddesi\'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç. iadaresindeki 16 KBT 87 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İlhami Y. idaresindeki 16 CKE 23 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet devrilerek yan yattı. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ile araçta bulunan çocukları Alperen Ç. (6) ve Arda Ç. (2) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeri genel

-Güvenlik görüntüsü

-Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)

===========================

GÖLCÜK\'TE ŞARBON ÖNLEMİ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Lütfiye Mahallesi şarbon virüsü iddiasıyla karantinaya alındı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş bölgede şarbon ile ilgili bir hasta olmadığını, ölen hayvan olmadığını belirterek, \"Hasta yok, olay yok, ama tedbir amaçlı bir vatandaşın öyle bir iddiası var biz tabi onu inceliyoruz. Tabi hastalıkta hiçbir şekilde ihmalkarlık söz konusu olamaz\" dedi.

Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölcük\'te Lütfiye Mahallesi\'ni şarbon virüsü ihtimaline karşı karantinaya aldı. Bir besihanenin bulunduğu mahallede aşılama çalışmaları yapıldı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş yaptığı açıklamada, Tarım Müdürlüğü\'nün tedbir amaçlı bir çalışma yaptığını belirterek, \"Bizim bölgede ne hastamız var, ne müracaatçımız var, ne ölen hayvanımız var, herhangi bir şeyimiz yok. Tedbir amaçlı yapılan bir çalışma bu. Herhangi bizde ne hasta, ne hastalıktan dolayı ölen vatandaş var, ne sağlığa veya savcılığa veya idareye başvuran vatandaş var, hiç kimse yok. Aşılamalarımız var, aşılamalar devam ediyor. Ona göre tedbirler alınıyor. Aşılamalar devam ediyor, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor\" dedi.

Bir vatandaşın iddiası üzerine inceleme yapıldığını ifaden eden Kaymakam Altıntaş, \"Özellikle vurguluyorum hasta yok, olay yok, ama tedbir amaçlı bir vatandaşın öyle bir iddiası var, biz tabi onu inceliyoruz. Tabi hastalıkta hiçbir şekilde ihmalkarlık söz konusu olamaz\" diye konuştu.

Besicilik firmasının sahibi Cezmi Çiçek, kurban kesen bir kişinin iddiası üzerine karantina bölgesi ilan edildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

\"Gölcük Lütfiye köyünde faaliyet gösteren Vadi Besicilik markasıyla tarım ve hayvancılık yapan, Türkiye\'nin en önemli kurban kesim alanlarına sahip, işine önem veren, müşteri memnuniyetini esas alan, hayvan sağlığına ve hijyene azami derece hassasiyet gösteren ve her türlü hastalığa karşı Tarım İl Müdürlüğü\'nün yapmakla hükümlü olduğu şarbon, şap, çiçek vb. devlet tarafından yapılması gereken bütün aşılar yaptırılmış olup bunlar Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarında vardır. Ayrıca firmamız kendi üzerine düşen yasal mecburiyeti olmayan karma aşılar, parazit ilaçları vb. hastalıklara karşı her türlü kayıtları tutulmak kaydıyla tedavi etmektedir. Son zamanlarda basın ve yayın organları tarafından yayınlanan Gölcük Kaymakamlığı\'nın, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na ve diğer resmi kurumlara yazdığı 4 Ekim 2018 tarih ve 94833249-325.01 sayılı yazısı ile \'Vadi Besicilik\'e ait işletmede şarbon hastalığı çıkmış olup gerekli kordon ve karantina tedbirleri uygulanarak Lütfiye Mahallesi bölgesi hayvan hareketleri kısıtlanmıştır\' denilerek karantina bölgesi ilan edilmiştir. Bu yazı iftira niteliğinde olup, hiçbir şekilde işletmemizden hayvan kan örnekleri, yem numuneleri, ölmüş hayvan veya hayvan gübresi numunesi hiçbir şekilde Tarım İl Müdürlüğü görevlilerince alınmamıştır, tahlil yapılmamıştır. Ayrıca görsel olarak da hayvanlar kontrol edilmemiştir. Hiçbir şekilde işletmemizde şarbon hastalığına rastlanmamıştır. Sadece Vadi Besicilik\'te Kurban Bayramı\'nda kurban kestiğini iddia eden bir müşterinin \'Ben etimi tahlil ettirdim. Tahlil sonucunda etimde şarbon çıktı\' diyerek Tarım İl Müdürlüğüne müracaat etmesi sonucu Tarım İl Müdürlüğü numunenin tahlile nasıl gittiğini Vadi Besicilik\'ten alınan etin bir kasapta işlem görüp görmediğini sorgulamadan diğer hissedarların elinde bulunan etlerden şahit numune alıp tahlil yapmadan hisse sahiplerine alelacele etlerini imha ettirerek daha sonradan o etlerden şirketimizin de numune alıp tahlile gönderme şansını ortadan kaldırarak iddia sahibinin iddiasına dayanarak karantina bölgesi ilan etmişlerdir. Halbuki her kesilen kurbanın başında Tarım İl Müdürlüğü\'nün görevlendirmiş olduğu veteriner hekim Tevfik Yıldız resmi görevli olarak bulunmuştur. Kamuoyunda yanlış algı oluşturarak Vadi Besicilik müşterilerine haksız korku ve endişeye sebep vererek halkı galeyana getirecek olan bu yazının altında imzası olan bütün tarafların \'şarbonlu hayvana rastlandı\' diyerek yazışmalara imza atan tüm kamu görevlilerini bu konuyu ispat etmeye davet ediyorum. İspat etmeleri halinde çiftliğimi devlete bağışlayacağım. Fakat ispat edemezlerse, istifa etmelerini Kocaeli Valisi\'ni ve cumhuriyet savcılarını Vadi Besicilik\'te hayvan kesenlerin endişe ve korkularına sebep olan her kimse veya şirket sahibiyse bu kişi ve kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını kamuoyu önünde arz ederim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karantina tabelasından görüntü

Köyün girişinden görüntü

Besi çiftliğindeki hayvanların görüntüleri

Çiftlik sahibi ile röp.

Detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

========

MHP\'li Enginyurt: Fındık 15 liradan aşağı kurtarmaz



Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fındık alım fiyatını halen açıklamamasına tepki gösterdi. Ak Parti Ordu milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, fındık üreticisinin mağduriyetini anlatmadığını iddia eden Enginyurt, \"Myammar\'da, Arakan\'da, Filistin\'de, Gazze\'de, Irak\'ta, Suriye\'de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanı, senin vekillerin doğruyu söylemiyor. Bu fındık 15 liradan aşağı kurtarmaz. Millet perişan, duy milletin sesini\" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Altınordu\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda açık havada basın toplantısı düzenledi, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) hasadında sona gelinen fındıkta alım fiyatını açıklamamasına tepki gösterdi. Vatandaşların da katıldığı toplantıda, Milletvekili Enginyurt, fındık üreticisinin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi. Ordu\'da 20 belediyenin Ak Partili olduğunu, fakat belediye başkanlarının fındıkla ilgili hiç açıklama yapmadığını belirten Enginyurt, herkesin sessiz kalmasından yakındı.

\'UMUTLA TMO FINDIĞI ALACAK DİYE BEKLEDİK\'

Her şeye zam yapılırken, fındık fiyatının düşürüldüğünü öne süren Enginyurt, şunları söyledi:

\"Simite, suya zam yapılırken, gübre bin liradan 2 bin liraya çıkarken, salça 14 liradan 40 liraya çıkarken, bu fındığın suçu günahı nedir ki 3 dolardan 2 dolara indi. Buna da sahip çıkılsın istiyor ve sesimizi duyurmak için bir aydır mücadele ediyorum. Fındık üreticisinin sesini duyurmak için gayret gösteriyorum. Bu basın açıklamasını geçen hafta yapacaktık. Sayın İçişleri Bakanımız, sayın valimiz dediler ki; \'Erteleyin, TMO fiyat açıklayacak\'. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. O\'nun için erteledik. Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sürekli televizyonlara çıktı beyanat verdi. \'Pazartesi açıklanıyor, Çarşamba açıklanıyor, olmadı Cuma, olmadı haftaya\'. \'TMO fındığı alacak\' diye bağırıyordu. Biz de umutla TMO fındığı alacak diye bekledik.ö

\'VEKİLLERİN SANA YALAN KONUŞUYOR\'

Ak Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a fındık konusunda doğruları söylemediğini iddia eden Enginyurt şunları söyledi:

\"Şenel Yediyıldız dün çıktı dedi ki; \'İyi ki TMO fiyat açıklamadı, devletin fındık almasına da gerek kalmadı, fındık serbest piyasada 14-15 lirayı buldu. Beni kastetti, şov yapıyormuşum \'Onun şovuna da gerek kalmadı\' dedi. Fındık 14-15 liraysa Şenel Yediyıldız, şovumun karşılığında özür diliyorum. Fındık 15 lira mı, 14 lira mı? Şenel amca nerede yaşıyor, onu bilmiyorum ama Şenel amcanın Türkiye\'de yaşamadığı kesin. Fındığı bir firma bugün 12 liraya düşürdü. Bunların yüzünden. Bunların açıklamasının yüzünden 12 liraya düştü fındık. Biz serbest piyasaya düşman değiliz. Ama maalesef ziraat odaları başkanlarım burada, Türkiye\'de serbest piyasa yok. İstediği fiyatı belirleyen bir firma var. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek için bu meydanda toplandık. Sayın Cumhurbaşkanı\'na sesleniyoruz; Myammar\'da, Arakan\'da, Filistin\'de, Gazze\'de, Irak\'ta, Suriye\'de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanı, senin vekillerin doğruyu söylemiyor. Bu fındık 15 liradan aşağı kurtarmaz. Millet perişan, duy milletin sesini.ö

Görüntü Dökümü

----

-Cemal Enginyurt’un konuşması

-Meydanda vatandaşlardan detay görüntü

(SÜRE:4.17 Dk ) (BOYUT: 476 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

===============

RECEP AKDAĞ\'IN OĞLU, HÜNKAR ÇAYIRI\'NDA OBA DÜĞÜNÜ İLE EVLENDİ

ESKİ Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ\'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde Hünkar Çayırı\'nda Kayı Boyu döneminden ilham alınarak oba düğünü ile evlendi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım damada tavsiyede bulunarak, \"Eşine itaat et rahat ol\" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ\'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ\'ın düğünü Gebze\'de, Fatih Sultan Mehmed\'in hayatını kaybettiği Hünkar Çayırı\'nda yapıldı. Düğüne TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

KAYI BOYU DÖNEMİNDEN İLHAM ALINDI

13. yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alınarak düzenlenen oba düğünü çayırda açık havada ve şenlikler eşliğinde yapıldı. Çadırda yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturuldu. Düğün sonrası davetliler at binip ok attı. Bazı davetliler de düğün törenine döneme uygun Kayı Boyu kıyafetleriyle katıldı. Düğün basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

\'HEPİMİZİN AKLINDA İZ BIRAKACAK BİR NİKAH\'

Nikahın geçmişten değerleri yansıtan bir nikah olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, \"Biz birçok nikaha ve düğüne katılıyoruz. Ama bu nikah merasimi ilk defa yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz geçmişimizden değerleri yansıtan önemli bir nikah. Eminimin ki hepimizin aklında hatırasında iz bırakacak bir etkinlik. Ben ve çalışma arkadaşım Recep Akdağ, hanımefendiye, dünürlerine teşekkür ediyorum. Bize böyle bir tecrübeyi yaşattıkları için. Değerli misafirler evlilik önemli bir karar, önemli bir yol ve önemli bir yolculuk. Gülşah ve Muhammed bu yola başladılar. Uzun ince bir yol, ben böyle tabir ediyorum. Ama arkasından da diyorum ki geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı bu yolu sizin uzun duble yol haline getirdi. O yüzden de yolunuz pek zor olmayacak ama bazı güçlükleriniz tabiki olacak. Zorlukları paylaşarak aşacaksınız, sevinçleri paylaşarak arttıracaksınız. Samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. Evlatlarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız. Rabbim bu iki gencin bahtını açık eylesin.\" dedi.

\'EŞİNE İTAAT ET, RAHAT OL\'

Damada eşine itaat etmesi yönünde tavsiyelerde bulunan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Muhammed evliliğin sırrını biliyorsun değil mi? Kılıç kalkan giymekle olmaz. Kılıç ve kalkanını bırak, eşine itaat et, rahat ol. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Sizlerden memleketini, bayrağını seven, dinin de nesiller yetiştirmeyi rabbim nasip eylesin. İki cihan saadeti versin. Uzaktan ve yakından bu mutluluğa ortak olan herkese ve her iki aile adına şükranlarımızı sunuyor. Hayırlı olmasını diliyorum. \"

Görüntü Dökümü

-Gelin damadın geleneksel kıyafetlerle yürüyüşü

-Tören alanına gelen davetliler

-Tören sırasında at üstünde oynanan cirit

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ

===========

DİDİM\'DE MODİFİYELİ ARAÇ BULUŞMASI

AYDIN\'ın Didim ilçesinde düzenlenecek Didim Tuning Modifiye Festivali için kente gelen modifiyeli araçlar, sergilenmeye başlandı.

Akbük Mahallesi\'nde düzenlenecek Didim Tuning Modifiye Festivali\'nde, modifiyeli araç tutkunları 5\'nci kez bir araya gelecek. Didim Tuning Otomobil ve Motosiklet Sevenler Derneği\'nin öncülüğünde 9 ve 10 Eylül\'de Akbük Mahallesi\'ndeki liman alanında düzenlenecek festivalde, ses ve görüntü sistemleri, spor otomobiller ve aksesuarlarıyla modifiye edilmiş araçlar yer alacak. Festival için kente gelen bazı modifiyeli araçlar, sergilenmeye başlandı.

Derneğin 2. Başkanı Began Basal, amaçlarının bu işe gönül vererek meslek edinen kişileri bir araya getirmek ve Didim\'in Akbük\'ün tanıtımını yapmak olduğunu belirterek, \"Amacımız özellikle gençlerimizi daha yasal sınırlar çerçevesinde bir araya getirerek, illegal yarışlardan uzaklaştırmak. Şu anda burada Türkiye\'nin dört bir yanından gelen araçlar bulunuyor. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecektir. Bundan böyle bu etkinliklerimizi burada, Akbük\'te liman alanında düzenleyeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Akbük Liman alanından modifiye araçlardan görüntü

- Festivale katılan otomobillerden görüntü

- Yerli ve yabancı turistlerden görüntü

- Festival alanından ve otomobillerden görüntü

- Didim Tuning 2. Başkanı Began Basal\'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)