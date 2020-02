DHA YURT BÜLTENİ 11

İskenderunlu balıkçılar, Ege ve Marmara’ya yöneldi

TARIM Bakanlığı\'nın Su Ürünleri Genelgesi\'ne göre av sezonunun 15 Eylül\'de başlayacağı Akdeniz\'de balıkçılar, avlanmak için sezonun 1 Eylül\'de açıldığı Ege ve Marmara denizlerine yöneldi.

Akdeniz dışındaki Türkiye karasularında su ürünleri avlanma yasağının bitmesiyle birlikte balıkçılar 1 Eylül\'de \'Vira bismillah\' diyerek mavi sulara ağlarını bıraktı. Kendi talepleri doğrultusunda avlanma sezonunun 15 Eylül günü başlayacağı Akdeniz\'de ise balıkçılar yasağın bitmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Körfez balıkçılarından Enver Şekerlisoy taleplerinin genelgeye eksik girdiğini belirterek, \"2018-2019 balık sezonu bütün Türkiye\'de 1 Eylül\'de açılıyor, Akdeniz\'de ise 15 Eylül\'de açılıyor, hepimiz 15 Nisan\'da kapanıyoruz. Bunu biz istedik, ama böyle istemedik. 15 Eylül değil 1 Ekim-15 Mayıs istedik, çünkü bölgemizin çok sıcak olmasından, bölgemizde sebze meyvenin bol olmasından dolayı\" dedi.

Karataş, Çevlik ve İskenderun\'dan bir grup balıkçının 15 günü değerlendirmek için Ege ve Marmara bölgesine gittiğini aktaran tekne reisi Göker Şekerlisoy da, \"Mecburlar, çünkü 7,5 ay avcılık var totalde. 15 gün geç olduğu, bir ay da havların sıcak geçmesini de düşünürsek 6 ay çalışıp, 6 ay istihdam etmek, eleman çalıştırmak zorundayız. Bu da bölge balıkçısını arayışlara sürüklüyor. Buradan İstanbul\'a, Didim\'e kadar herkes bu 15 günü değerlendirmek için ava çıkacaklar. Sezondan beklentilerimiz, her zaman iyi bir balıkçılık, iyi bir avcılık. Sektörümüzü çok zor bekleyen konular var. Bunlardan bir tanesi mazot. Balıkçımız ÖTV\'siz yakıt kullanıyor. Kullandığımız yakıt şu an 4,95, dışarıdaki mazot 7 TL. Bunlar önceden yarı yarıyaydı. Normalde bizim mazotumuz 3,50 olması gerekirken 4,95 TL oldu. Diğer girdilerdeki artış nedeniyle de sektör biraz darboğaza girecek diye düşünüyorum. Umarım bol, bereketli bir balıkçılık olur, elimizden geldiği kadar maliyet yüksekliğini vatandaşa yansıtmamaya çalışacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-İskenderun Balıkçı barınağında ağlar üzerine çalışan balıkçılar

-Balıkçı tekneleri

-Enver Şekerlisoy ile röp.

-Ağları onaran balıkçılar ve tekne görüntüleri

-Enver Şekerlisoy ve Gökhan Şekerlilsoy röp.

-Tekne görüntüsü

SÜRE:6,21 sn BOYUT : 287 MB

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

Polisten taklit ürün operasyonu

AFYONKARAHİSAR\'da polisin 28 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 655 talik üren ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri taklit ürün satanlara yönelik 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan denetim ve aramalarda kadın el çantası, gözlük, cep telefonu aksesuarları, kolye ve takı çeşitleri, kadın kozmetik ürünleri, giyecek ve temizlik ürünleri olmak üzere toplam 655 taklit ürün tespit edildi.

Ürünlere mahkeme kararları doğrultusunda el konularak, 24 iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Taklit ürünlerinden detay

Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Söke\'nin kurtuluş gününde SOLOTÜRK gösterisi

AYDIN\'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ıncı yıldönümünde gösteri yapan SOLOTÜRK uçakları, heyecanla izlendi.

Söke\'nin 6 Eylül olan düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Söke Belediyesi\'nin organize ettiği etkinlikler kapsamında, Söke Şehir Stadı\'nı dolduran yüzlerce kişi, SOLOTÜRK F-16 savaş uçaklarının nefes kesen gösterisini heyecanla izledi. Gösteriyi, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Belediye Başkanı CHP\'li Süleyman Toyran\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Yaklaşık 10 dakika süren gösteriyi vatandaşlar, cep telefonlarıyla görülemeye çalıştı. SOLOTÜRK pilotları, uzun süre alkışladı.

Gösteri sonrası Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Başkan Toyran, SOLOTÜRK ekibindeki subaylara birer plaket hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Uçakların gösteri görüntüleri

- Vatandaşların ilgiyle izlemesi görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



Taşsız tarlayla hedef verim artışı

BURDUR Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, \'Taşsız tarla bol verim\' projesiyle yüzde 40 verim artışı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, \'Taşsız tarla bol verim\' projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Odaya ait iki traktör ve iki taş toplama makinesinin üyelerinin hizmetinde olduğunu belirten Demir, yapılan çalışmalarla yaklaşık yüzde 40 verim artışı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Demir, \"Yönetime geldiğimiz günden itibaren \'Taşsız tarla, bol verim\' diye bir sloganımız vardı. 3.5 yıl görev süremizi tamamladık. Bu güne kadar 2 bin 400 dekar alanda taş toplama yaptık. Amacımız verimin artması. Bilindiği gibi tarla taşsız olursa verim daha çok olur, tohum, gübre zayiatı daha az olur ve traktörün, pulluğun, ekim alet ve ekipmanının yıpranması daha az olur. Bu projeye çok önem veriyoruz. İki traktör ve iki taş toplama makinesiyle bu yılki hedefimiz 1600 dekar alanda taş toplayarak çiftçimize faydalı olmak. Biz icraatımıza bakıyoruz. Yaptığımız işlerle toplumun karşısına çıkarız. \'Laf kalabalığı ile harman olmaz\' der çiftçiler. Biz icraatımızla varız. Sahadayız, her zaman çiftçimizin yanındayız. Personelimizle birlikte çiftçimizin memnuniyeti için varız\" dedi.

Bayındır köyünden Metin Çağlayan, tarlalarındaki taş nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını, Ziraat Odası\'na müracaat ederek taşları toplattırdıklarını anlattı. Çağlayan, \"Taşlı tarlayı sürerken çok zorlanıyoruz. Biçerken zorlanıyorduk. Şimdi taşsız tarlada ekip biçmek çok rahat olacak. Taş varken biçerdöverci taşı gördü mü yüksekten biçiyor ve ürün kaybımız oluyordu. Şimdi bunlar ortadan kalkacak\" diye konuştu.

Ziraat Odası Genel Sekreteri Gökhan Yeşilyurt da oda olarak her zaman çiftçinin emrinde olduklarını anlatırken, \"Çiftçimizi memnun edebilirsek biz de memnun oluyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Makineyle taş toplanması

- Toplanan taşların traktörlerle götürülmesi

- İbrahim Demir\'in açıklamaları

- Taş toplanan alanlar

- Metin Çağlayan\'ın açıklamaları

- Taşlar

- Gökhan Yeşilyurt\'un açıklamaları

- Taşlı tarlalar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

Erzincan\'da kazalar mobesede

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da trafik kurallarına uymayan araç sürücülerinin neden olduğu kazalar mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kent merkezindeki kavşaklarda meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Ağustos ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemine ait kameralara yansıyan görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, trafik kurallarına uymayan ve dikkatsiz sürücülerin kavşaklardan geçişleri sırasında bir çok kaza meydana geliyor. Yaz ayları dolayısıyla artan yaya trafiği nedeniyle yoldan karşıya geçmek isteyen dikkatsiz yayaların da neden olduğu kazalar mobese kameralarına takıldı. Görüntülerde son olarak bir olaya yetişmek üzere Tedaş Kavşağına giren ambulans ile otomobil çarpışıyor. Kaza sonrası 112 acil sağlık ekipleri araçta yaralı olma ihtimaline karşı koşarak, araçta bulunanlara müdahale etmeye çalışıyor. Meydana gelen kazalarda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, maddi hasarlar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazalardan görüntüler

-Ambulans ile otomobilin çarpısması

-Sağlık ekiplerinin kazaya karısan araca koşmaları

(KJ:Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

İtfaiye çavuşu, yavru sincap ‘Fıstık’a gözü gibi bakıyor

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, itfaiye çavuşu Abdurrahman Konuk akrabasının bulup kendisine getirdiği, \'Fıstık\' adını verdiği yavru sincabı gündüzleri itfaiye istasyonunda, akşamları ise evinde biberon ile besleyip gözü gibi bakıyor.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Abdurrahman Konuk\'un bir akrabası evinin çatı kısmında yavru sincap buldu. Akrabası, hayvanlara olan ilgisini bildiği Abdurrahman Konuk\'a sincabı bakması için verdi. Hayvan sevgisi mesai arkadaşları tarafından da bilinen Konuk, yanından ayırmadığı, adını \'Fıstık\' koyduğu sincabına gündüzleri itfaiye istasyonunda, geceleri ise evinde bakıyor. İtfaiye çavuşu öpüp koklayarak sevdiği minik sincabı biberon ile süt vererek besliyor.

Abdurrahman Konuk, çocuklarına baktığı gibi sincaba baktığını ifade ederek, \"Yavru sincap 3 gün önce bir akrabam tarafından bana ulaştırıldı. Onlar bakamadığı, ben de hayvanları çok sevdiğim için bana getirdiler. Bende 3 günden beri evde çocuğuma nasıl bakıyorsam adı \'Fıstık\' olan sincabımıza çocuğuma bakar gibi bakıyorum. Bakmaya da devam edeceğim.\" dedi.

Her 2 saatte bir sincabı kontrol ettiğini ve sütünü verdiğini söyleyen Konuk, \"Mesai arkadaşlarım da hayvanları seven insanlar. Ben her 2 saatte bir kalkıp bu yavru fıstığımıza bakmayı görev edindim kendime. Her 2 saatte bir sütünü veriyorum. Masajını yapıp huzurlu bir şekilde uyumasını sağlıyorum. Sütle besledikten sonra sanki bir çocuk gibi gazının çıkmasını sağlıyorum. Gazı çıktıktan sonra huzur içinde uyuyor. Gece de olsa kalkıp süt vermeye devam ediyorum. Bu şekilde büyütmeye çalışacağım.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uyuyan sincap

-İtfaiyecinin sincabı sevmesi

-Süt ile beslemesi

-Öpmesi

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 03.50-Boyut: 430.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)



Baraj suyu çekildi, çok sayıda muska ortaya çıktı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde, Kılıçkaya Barajı\'nın suları çekilince çok sayıda muska ortaya çıktı.

Suşehri ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı\'nın suları çekildi. Suşehri ilçesine akraba ziyareti için gelen Emre Yücel (24) barajdaki suların çekildiği alanda gezerken yerde bir poşet, kenarında ise 2 adet muska gördü. Yücel merak ettiği poşeti kontrol ettiğinde ise poşet içerisinde 8 adet muska ile düğümlenmiş bir ip ve metal bir parçanın olduğunu gördü. Muskaları gördüğünde şaşırdığını belirten Emre Yücel, \"Şarkışla\'dan Suşehri ilçesine barajı gezmeye geldim. Burada yürürken bu muskaları buldum. Poşet içine taş koymuşlar ne amaçla koyduklarını bilmiyorum. Su çekilmesi için mi, büyü mü, dikkatimi çekti. Ne olduğunu bilmiyorum şu an elimde 10\'a yakın muska var. Ağırlık yapsın diye poşetin içine taş koymuşlar. Sular çekilince karaya vurmuş\" dedi. Muskaların içinden ise Arapça yazılar ve bazı çizimler çıktı.

Görüntü Dökümü

-Barajdan görüntüler

-Muskalardan görüntüler

-Emre Yücel röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)-

(257 MB HD Görüntü)



Şırnaklı çift, 2007 yılında başvuru yaptığı hacca 11 yıl sonra gitti

ŞIRNAK merkezde ikamet eden Safiye ve Süleyman Yalçın çifti, 2007’de başvurdukları hac vazifesini ancak 11 yıl sonra gerçekleştirebildi. Başvuru yaptığında sağlık durumu iyi olan Süleyman Yalçın, geçen süre zarfında yaşlılığın etkisi ile hac vazifesi sırasında zorlandığını söyledi.

Şırnak’ta 2007 yılında hac vazifesini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığına başvuru yapan Süleyman ve Safiye Yalçın çifti, 11 yılın ardından ancak kuranın bu yıl kendilerine çıkması sonucu kutsal topraklara gidip, hac vazifelerini yerine getirdi. Kutsal topraklarda hac vazifesini, sağlık durumu nedeniyle güçlükle yerine getiren 67 yaşındaki Süleyman Yalçın, tek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hac için kayıt yaptırdığında sağlık açısından durumunun iyi olduğunu belirten Yalçın, şimdi ise şeker, tansiyon, parkinson ve kalp rahatsızlığı olduğunu ifade ederek, \"11 sene önce eşimle birlikte hacca gitmek için başvuruda bulundum. Bu sene nasip oldu. Kutsal topraklara gittik. 11 sene önce daha gençtim, şimdi yaşlandım. O zaman gitseydim ibadetlerimi daha iyi yerine getirecektim. Biraz zorluk çektik. Yaşlandığım için ayaklarda şişkinlik oluyor, yorgunluk oluyor. Allah isteyen herkese nasip etsin. Her şeye rağmen bu vazifemi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadım\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Hacı Süleyman Yalçın’ın odaya girişi

-Koltuğa oturması

-Röportaj

-Su içmesi

-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)



Afyonkarahisar\'da polis denetimleri artırdı

*- AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 5 ayrı noktasında eş zamanlı denetimler yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün 21.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı trafik denetim uygulaması yaptı. Afyonkarahisar merkezindeki Hıdırlık, İnönü Caddesi, Mezarlık önü, Kantar Kavşağı ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan denetimlere, çok sayıda trafik ekibi katılırken, çevik kuvvet polisleri de destek verdi.

Ekipler belirlenen noktalarda ehliyet, evrak kontrolü, motosikletler için kask ve alkol testiyle modifiyeli araçlar için ekstra ekipman konularında incelemelerde bulundu. Eksikleri olan araçlara ve sürücülere ceza kesilirken, çok sayıda motosiklet, modifiyeli araç ve yakalaması olan araçlar trafikten men edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, son günlerde gelen şikayetlerin de göz önüne alınarak yapılan uygulamaların şehrin değişik noktalarında eş zamanlı olarak yapılmaya devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Trafik ekipleri denetim yaparken detay

- Ekipler evrak ve alkol testi yaparken detay

- Genel detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)