DHA YURT BÜLTENİ-11

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5\'i ağır 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"28.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5´i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

ZONGULDAK\'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu ağzından girip başından çıkan demir, başarılı operasyonla çıkartılan Fırat Başaran(7), yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal odaya alındı. 14 Ağustos da Yeşil Mahalle Esentepe Sokak\'ta meydana gelen olayda, Fırat Başaran evinin önünde bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü evin önünde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran\'ın ağzından girip başından çıktı. İtfaiye ekipleri demirin bir bölümünü kestikten sonra Fırat Başaran, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Fırat\'ın başına saplanan demirin bir bölümü daha AFAD tarafından hastanede kesildi. İlk müdahalesi yapılan Fırat, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Fırat için AFAD ve hastane doktorları seferber oldu. AFAD\'ın da katıldığı ameliyatla Fırat\'ın ağzından girip başından çıkan demir, alanında uzman 7 doktorun katılımıyla 5 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Fırat, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından çocuk servisinde normal odaya alındı. Odasında annesiyle birlikte yürüyüş yapan Fırat, AFAD ekiplerine ve doktorlara teşekkür etti.

Anne Seher Berke(34), çocuğunun başına gelen olayın ardından tedavi sürecinde emeği geçen itfaiye, AFAD ve hastanedeki tüm doktorlara teşekkür etti. Çocuğunun zor ama doktorların büyük mücadelesi sonrası başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Seher Berke, şöyle dedi:

\"Bisikletten düştükten sonra bende gittim olay yerine. Oğluma ekipler hemen müdahale etti. Atatürk Devlet Hastanesi\'nden buraya sevk edildiğinde doktorlar hazırlıklarını yapmıştı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sağlığı yerinde. Konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Sadece ağzındaki dikiş nedeniyle yemek yiyemiyor. Sıvı ile besleniyor. Bir süre daha hastanede kalacağız.\"

BEYNİNDE HASAR YOK, SAĞLIK DURUMU İYİ

BEÜ Başhekim Vekili Prof. Dr. Gamze Yurdakan, Başhekim Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Özcan Pişkin ve başhemşire vekili Nurgünur Doğan ile birlikte Fırat Başaran\'ın sağlık durumu hakkında basın açıklamasında bulundu. Fırat\'ın ameliyatında ve tedavisinde emeği geçen doktorlara teşekkür eden Yurdakan, \"Talihsiz bir kaza sonucu hastanemize başvuran hastamız 5 saat süren ameliyatın ardından iyileşme sürecine geçmiştir. Ameliyatında ekip çalışmasıyla müdahalede bulunan tüm doktorlara teşekkür ediyoruz. Bölgede hem ileri düzeyde teknolojiye, hem de konusunda uzman ve titizlikle çalışan akademik ve idari personele sahip hastanemiz bu olayda da başarılı bir çalışmaya imza atmıştır. Bundan sonra ki çalışmalarımız da aynı özveri ve titizlikle devam edecektir. Fırat şu an iyileşme sürecinde. Antibiyotik tedavisi devam ediyor. Damakta ki yaranın geçmesini bekliyoruz. Şu an gayet iyi. Taburcu olması yara iyileşmesine göre değişebilir. Şu an bizimle beraber hastamız. Beyninde de kalıcı bir hasar yok. Biraz daha misafir edeceğiz hastanemizde.\" dedi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde Roma imparatoru Augustus tarafından Kapadokya kralı Arkhelaos’a hediye edilen Kilikya\'nın önemli liman kenti Elaiussa Sebaste\'de kazı çalışmalarına başlandı.

Roma La Sapienza Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Annalisk Polosa\'nın başkanlığındaki 24 kişilik ekip, Ayaş Mahallesi\'ndeki antik kentte 24\'üncü dönemin ilk kazmasını vurdu. 1995 yılında buna yana antik kenti kentin gün yüzüne çıkması için başlayan çalışmalarda ekipte yer alanlar yaklaşık 40 derece sıcağa rağmen yeni bulgular ortaya çıkartmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Polosa, çalışmalar boyunca Jeolojik adanın antik dönemine ait kullanımı, büyük, küçük hamamın giriş kısmını, erken dönem ve geç dönem yollarının ortaya çıkarılmaya çalışacaklarını söyledi.

Bölgenin ayağa kaldırılması ile cazibe merkezi olacağını belirten Prof. Dr. Polosa, \"Amacımız bu tür tarihi yerlerin halka açılarak vatandaşlarında gelmesi ve buraları görmesidir. Bu yerlerde tiyatro, göster, değişik etkinlikler yapılarak tanınması hedefleniyor. Bu yıl Erdemli Belediyesi tarafından bu alanda tiyatro festivali düzenlendi. Burada yapılan festival sayesinde birçok insan buraya kadar gelerek bu tarihi yerleri görme fırsatını buldular\" dedi. Kazı çalışmalarının başlaması ile birlikte Elaiussa Sebaste\'de hareketliliğin olduğunu ifade eden Polosa; \"24 kişilik ekibimizle başlattığımız kazı çalışmalarımız 24 Ekimde sona erecek. Bu dönemde kazı çalışmalarımızda bizlere destek veren Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına, İtalya Dışişleri Bakanlığına, Erdemli Kaymakamlığına, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Erdemli Belediyesine, Roma La Sapienza Üniversitesine çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

Burdur\'da, yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Durmuş Taş ve Mehmet Koçer\'in cenazelerini almak için aileleri Burdur Devlet Hastanesi\'ne geldi. Morg önünde bekleyen Durmuş Taş\'ın babası Mustafa Ali Taş ile Mehmet Koçer\'in babası Muzaffer Koçer\'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Aynı köyden iki arkadaş olan Durmuş ve Mehmet\'in babaları morg önünde kısa süre birbirleriyle konuşup destek olmaya çalışırken, yakınları onları yalnız bırakmadı.

\'ARABAYI İZİNSİZ HİÇ ALMAMIŞTI\'

Durmuş Taş\'ın babası Mustafa Ali Taş, \"Şimdiye kadar arabayı izinsiz hiç almamıştı. Dün gece Burdur\'daki arkadaşının yanına gelmek için arabayı almış\" dedi.

Durmuş Taş\'ın 3 çocuklu ailenin en büyüğü, Mehmet Koçer\'in ise bir ablasının olduğu öğrenildi. Otopsinin ardından ailelerine teslim edilen iki gencin cenazesi Burdur\'un Yeşilova ilçesine bağlı Başkuyu köyünde öğle namazından sonra toprağa verildi.

