DHA YURT BÜLTENİ-11

BAYRAM TATİLCİLERİ DÖNÜŞE GEÇTİ (EK)

1)ADIM ADIM İLERLEDİLER

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluk devam ediyor. İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde yoğunluk nedeniyle trafik adım adım ilermeye başladı. Aynı zamanda Hatipköy, Dilovası Rampası, tünel ve viyadük geçişlerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyolda belirli aralıklarla olabilecek kazalara müdahalede bulunmak amacıyla hazır bekletilen trafik ekipleri şerit ihlali ve kurallara uymayan araç sürücülerine ceza yazıp uyarılarda bulundu. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-Drone ile trafik yoğunluğu

-Anons

-Trafik yoğunluğu geniş ve yakın plan

Haber:Ergün AYAZ/Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ

Şanlıurfa\'da Göbeklitepe çevresindeki ormanlık alanda yangın (EK)

2)ALEVLER, 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Şanlıurfa\'da, tarihi Göbeklitepe çevresindeki 40 dönüm ormanlıkta çıkan yangına, ekipler müdahale etti. 3 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Otların tutuşmasıyla çıktığı sanılan yangın nedeniyle 15 dönümlük alandaki ağaçlar ve canlılar zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü bölgedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının çıktığı bölgenin, Göbeklitepe Ören Yeri\'ne yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

- Ormanlık alanda çıkan yangın

- Vatandaşların yangına müdahale etmesi

- İtafiye ekiplerinin gelmesi yanan ağaçlara müdahale etmesi

- Yangında kurbağayı kurtarmaları

- Alev alev yanan ağaçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

3)AYNI YÖNDE İLERLEYEN İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 1 YARALI

OSMANİYE\'de aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda ki 7 kişi ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza Osmaniye Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesinde meydana geldi. Kadirli yönünden Osmaniye\'ye doğru ilerleyen İbrahim Deveci idaresindeki 01 YD 429 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen ve Karataş Mahallesi mevkiinde sola dönüş yapmak isteyen Necip Çamsarı idaresindeki 80 KM 896 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği kazada Necip Çamsarı hafif şekilde yaralanırken, tedavisi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Diğer sürücü İbrahim Deveci ve 6 yolcu yara almadan kurtuldu. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Araçların çekiciye yüklenmesi

- Olay yerindeki jandarma görevlisi trafik akışını sağlarken

- Kazaya karışan araçların ön kısmından detay

- Farklı açılardan kaza yapan araçlar

- Toros aracın yan kapılarından detay

- Araçların ön kısmından detay

- Çekiciye yüklenmesi

- Kaza yerinden genel detay

BOYUT: 36.8 MB SÜRE: 01\'09\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

4)İKİZ KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

KAYSERİ\'de dün geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel(29) Niğde\'de yan yana toprağa verildi. Niğde\'de oturan ve 20 Eylül\'de düğünü olan Semiha Açıkel, ikiz kardeşi Samet, annesi Ümmü Gülsüm Açıkel ve nişanlısı Yasin Şahin\'le birlikte Kayseri\'deki Kapuzbaşı şelalesine pikniğe gitti. Burada dönüşte Burak Atasever yönetimindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Samet Açıkel\'in kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobil ve Adem Serin yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle Yeşilhisar- Yahyalı yolu Çadırkaya Mahallesi kavşağında çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan ikiz kardeşler Samet- Semiha Açıkel, yaşamını yitirdi. İkiz kardeşler için bugün Niğde\'de Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Buradaki törene Açıkel kardeşlerin babası Muammer Açıkel ve yakınlarının yanı sıra, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun katıldı.

TABUTUNA DUVAĞI ÖRTÜLDÜ

Törende 20 Eylül\'de düğünü olacak Semiha Açıkel\'in tabutuna duvağı örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından ikiz kardeşler Derbent Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan kardeşlerin annesi Ümmü Gülsüm Açıkel ve Semiha Açıkel\'in nişanlısı Yasin Şahin ve diğer 6 yaralının tedavilerinin Kayseri Devlet Hastanesi\'nde devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

- Cenaze namazından görüntüler

- Baba Muammer Açıkel\'in yakın görüntüsü

- Cenazelerin omuzlarda taşınması

- Cenazeye katılan kalabalıktan görüntüler

- İkizlerin sağlık fotoğrafları

SÜRE:01\'26\" BOYUT:158 mb

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

5)GÖLDE BOĞULAN GENCE ALDIRIŞ ETMEDEN YÜZÜP POZ VERDİLER

ADANA\'da serinlemek için Seyhan Baraj Gölü\'ne giren Yaşar Güdücü (22) boğularak hayatını kaybetti. Gencin boğulmasına şahit olmalarına rağmen aynı suda yüzen bazı çocuklar, boğulmaktan korkmadıklarını belirtip kameralara poz vererek, \"Ölüm bize vız gelir\" dedi. Olay, Seyhan Baraj Gölü\'nün Adnan Menderes Bulvarı kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için göle giren Yaşar Güdücü, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Güdücü\'nün çırpındığını gören bazı gençler suya atlayarak genci kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen CANKUR ekipleri genci çıkardı. Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılan Yaşar Güdücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

\"ÖLÜM BİZE VIZ GELİR\"

Gencin boğulmasına şahit olan bazı çocuklar yüzmeye devam ederken, boğulmaktan korkmadıklarını belirterek, kameralara poz verdi. Çocuklardan bazıları, \"Hayat cesurları sever. Ölüm bize vız gelir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Gencin boğulduğu Seyhan Baraj Gölü\'nden genel ve detay görüntüler

- Olaya tanık olan genç ile röp.

- Gölde yüzen çocuklardan görüntüler

- Çocukların konuşmaları

- Adana Şehir Hastanesi\'nden arşiv görüntüler

SÜRE: 01\'48\" BOYUT:200 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

6)BAKAN SELÇUK: \"BİZİM İÇİN ARTIK 2023 YAKIN HEDEFTİR. 2053 ORTA VE 2071 UZUN VADELİ HEDEFLERİMİZDİR.\"

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa\'da yaptığı konuşmada, \" Bizim için artık 2023 yakın hedeftir. 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimizdir.\" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Ak Parti Bursa İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Selçuk, Türkiye\'nin hedefleri doğrultusunda gece gündüz çalışacaklarını söyledi. \"Biliyorsunuz bizim önemli hedeflerimizden biri 2071’dir.\" diyen Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, \"Bizim için artık 2023 yakın hedeftir. 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimizdir. Hep birlikte geleceğimizi bugünden planlar, stratejilerimizi belirler ve hedeflerimiz için gece gündüz demeden çalışırsak müreffeh bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Bu hedeflere ulaşmak elbette kolay değil. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Bizi yolumuzdan döndürmek isteyenler olacak. Tıpkı Çanakkale’de, Dumlupınar’da yedi düvele karşı meydan okuyarak düşmana \"Dur\" diyen imanlı yürekler gibi, terörle mücadelede Doğu ve Güneydoğu’da yıktığımız barikatlar gibi, 15 Temmuzda tankları, silahları çıplak ellerimizle durdurduğumuz gibi önümüze çıkan barikatları birlikte yıkacağız. İnandık, mücadele ettik, şehitler verdik, şükürler olsun Allah da bizlere zafer nasip etti.\" dedi.

\"TERÖRLE BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER\"

15 Temmuz sonrasında da ekonomik kuşatma yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, \"15 Temmuz sonrası Türkiye düşmanları yine durmadı. Terörle bu ülkeye diz çöktüremediler. Bu kez ekonomik kuşatmayla, sun’i ekonomik terörle bizi hizaya getirmeye çalıştılar. Bu millet tarih boyunca hiçbir baskıya, dayatmaya boyun eğmedi, eğmeyecektir. Her saldırıya karşı milletimizle karşı koyacağız. Her saldırıyı milletimizle birlikte püskürteceğiz. Çünkü Ak Parti gücünü milletten alan bir partidir. Ak Parti kalbi Türkiye sevdasıyla atanların partisidir. Bursa her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti sevdasını bir kez daha göstermiştir. İnşallah Bursa önümüzdeki yerel seçiminde de yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan detaylar

-Bakan Selçuk\'un konuşması

Mehmet İNAN/Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) -

SÜRE: 2 dk 25 sn

BOYUT: 289 MB

7)\'GÜLEN\'İN KÖPEĞİYİM\' DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN PROFESÖR CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

ERZURUM\'da, kendisini \"Gülen\'in köpeğiyim\" diyerek adlandırdığı ileri sürülen, darbe girişiminin ardından yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak (69), tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda hayatını kaybetti.

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sabri Çolak\'ın bir internet sitesinde, \'Geçmişten İzler\' isimli belgeselde örgüte nasıl katıldığını, örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği tespit edildi. Sabri Çolak\'ın evinde yapılan aramada \'talebelerim\' ibareli not kağıdı, Fethullah Gülen\'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları ele geçirildi. Çolak, 22 Temmuz 2016\'da tutuklanarak cezaevine kondu.

Çolak hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen Ü.A., Sabri Çolak\'ın örgütün etkin üyesi olduğunu iddia etti. Çolak\'ın FETÖ/PDY\'nin manevi abilerinden olduğunu belirten Ü.A., sanığın elebaşının yanında kaldığını söyledi. Yaptığı sohbetlerde Sabri Çolak\'ın himmet topladığını bildiren Ü.A., \"Hatta kendisini \'Ben Fetullah Gülen\'in köpeğiyim\' diye adlandırarak propagandasını yapıyordu\" dedi.

Sabri Çolak ise tutuklandığı hakimlikteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Bu örgütün varlığına 15 Temmuz\'a kadar inanmadığını belirten Çolak, \"O tarihte sevdiğim, saygı duyduğum Fethullah Gülen\'e saygım ve sevgim bitmiştir. Suçluluğu netleşirse, ona zarar vermeye çalışacağım. Şu anda gözümden düşmüştür. 2013 yılında Erzurum\'dan birkaç arkadaşımla Pensilvanya\'da Fethullah Gülen\'i ziyaret ettik. Çok sevdiğim için, onun da beni çok sevdiği için ziyaretine gittiğimizde birlikte konuşurduk. Yaklaşık 10-11 defa görüşmüşümdür. Ben Fethullah Gülen\'i çok sevdiğim için, gönülden bağlı olduğum için sorduklarında hep övdüm. Bu örgüte kesinlikle himmet toplamadım. Sadece eğitim kurumlarına yardım ettim. Ben, kesinlikle hiçbir yerde, \'Ben Fethullah Gülen\'in köpeğiyim\' şeklinde bir söz söylemedim, iftiradır\" dedi.

Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 17 Nisan 2018\'de görülen karar duruşmasına çıkan Sabri Çolak duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Suçlamaları reddeden Sabri Çolak, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını karar verildi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Sabri Çolak, dün gece tutuklu kaldığı Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda yaşamını yitirdi.

Sabri Çolak\'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Çolak\'ın cenazesi memleketi Erzurum\'un Pasinler ilçesinde toprağa verilecek.



Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)-