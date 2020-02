DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TBMM BAŞKANI YILDIRIM, BEBEĞİYLE ŞEHİT OLAN ANNENİN AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki bakan ve milletvekileri ile Hakkari Yüksekova\'da PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya\'nın(25) Sivas\'ın Şarkışla ilçesindeki babaevine taziyede bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile birlikte helikopterle Sivas\'ın Şarkışla ilçesine geldi. Milli Eğitim Eski Bakanı ve Sivas milletvekili İsmet Yılmaz\'ın vefat eden annesi Turunç Yılmaz\'ın cenazesi için kente gelen Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, 31 Temmuz\'da Yüksekova\'da Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya\'yı ziyaretten dönerken el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa\'nın ilçede yaşayan ailesinin evini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindekiler şehit anne-oğlun baba evinde, Nurcan Karakaya\'nın annesi Suudiye Demir, kardeşleri ile eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile görüşerek, başsağlığı diledi. Yaklaşık yarım saat evde kalan Yıldırım ve beraberindekiler, çıkışta evin önünde toplanan vatandaşlarla tokalaştıktan sonra, Gürün ilçesinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak üzere helikopter ile ilçeden ayrıldı.TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekileri uğurlayan şehit eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, \"Acımızı paylaşmaya gelmişler, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Gelen meclis başkanımız ve beraberindeki bakanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Diyecek bir şeyimiz yok. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Başsağlığı diledi sayın başkanımız. Özel bir konu konuşulmadı\" dedi.

2)KARA KUVVETLERİ KOMUTANI DÜNDAR, MALATYA\'DA

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Malatya\'ya gelerek, çeşitli ziyaretlerde bulundu.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Malatya ziyareti kapsamında, önce 2\'nci Ordu Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Orgeneral Dündar, 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte karargahta bir süre görüşme yaptıktan sonra Orduevi\'ne geçti.

3)RAKİBİNE YENİLEN MİNİK GÜREŞÇİ AĞLADI

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59\'uncu Geleneksel Kurtdereli Güreşleri\'nde, minik 2 boyda güreşinde rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamayan Güven Can Türkoğlu\'yu, er meydanında inen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu teselli etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59\'uncu Geleneksel Kurtdereli Güreşleri, dün bin 500 pehlivan ve 77 başpehlivanın katılımı ile başladı. Bugün de devam eden güreşler renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlerin devam ettiği sırada Yalova Altınova Spor Kulübü sporcusu Güven Can Türkoğlu, minik 2 boyda rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamadı. Hocalarının da sakinleştiremediği güreşçi Güven Can Türkoğlu\'nu er meydanına inen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sakinleştirmeye çalıştı. Türkoğlu\'nu teselli etmeye çalışan Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, \"Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sen büyük pehlivan olacaksın\" dedi.

Uzun süre gözyaşlarına hakim olamayan Güven Can Türkoğlu ise, \"Ya yenildim. Bana ne ya ben derece yapacaktım\" diyerek ağlamaya devam etti. Başkan Kafaoğlu ise, \"Rahat ol. Güreşte yenilmek de vardır, yenmek de. Gerekirse daha büyük pehlivan olacaksın. Rahat ol oğlum\" sözleriyle minik güreşçiyi sakinleştirmeye çalıştı.



4)1100 METRE YÜKSEKLİKTE DRONE İLE EVLENME TEKLİFİ

MANİSA\'da, sağlık memuru İbrahim Kandemir (32), kız arkadaşı bankacı Özge Şenel\'e (22) doğum gününde sürpriz yaparak, Spil Milli Parkı\'nın 1110 metre rakımındaki seyir tepesinde drone ile evlenme teklif etti.Fotoğraf ve video çekimlerinde günümüzde popüler olmaya başlayan drone bu sefer evlenme teklifi için kullanıldı. Manisa Devlet Hastanesi\'nde görev yapan sağlık memuru İbrahim Kandemir, 2 yıldır kız arkadaşı olan bankacı Özge Şenel\'e doğum gününde, iş arkadaşların da yardımıyla, Spil Milli Parkı\'nın 1110 rakımlı seyir terasında, sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Seyir Tepesi\'ne doğum günü kutlamak için gelen Şenel ilk şaşkınlığını yol kenarındaki ağaçlara yerleştirilen İbrahim Kandemir ile birlikte fotoğraflarını görünce yaşadı. Burada kurulan özel bir masada erkek arkadaşı İbrahim Kandemir\'in doğum günün kutlamasını bekleyen Şenel, kendisine uzatılan kalp şeklindeki hediye paketinin içinde \"Benimle her gün yeniden doğmaya var mısın\" yazısı ile karşılaşınca şaşkınlık ve heyecanı daha da arttı. Bu sırada arkadaşlarının drone ile yanlarına indirdiği yüzüğü ipini keserek alan Kandemir, kız arkadaşının önünde diz çöküp, \"Benimle evlenir misin\" dedi. Doğum gününü kutlamayı beklerken sürpriz bir şekilde evlenme telifi ile karşılaşan Şenel duygulanıp, sevinç gözyaşı döktü. Şenel, teklifi \'Evet\' diyerek kabul etti. Kandemir, bunun üzerine elindeki tektaş yüzüğü arkadaşlarının alkışları arasında Şenel\'in parmağına taktı.

Kandemir, 2 yıldır birlikte olduğu Şenel\'e yıllar boyu hatırlayacağı evlenme teklifi yapmak istediğini belirterek, \"Arkadaşlarımın yardımıyla hazırladığım bir organizasyonla ve drone eşliğinde kendisine evlenme teklif ettim\" dedi.

