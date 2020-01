DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ÖĞRENCİLER BU KEZ YEMEKLERİNİ SIRALARINDA YEDİ, MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

ŞANLIURFA\'da, taşımalı eğitim kapsamında öğle yemeklerini okul koridorunda yerlerde yemeleri ile gündeme gelen öğrenciler bugün yemeklerini ders işledikleri sınıflarda yedi. Örencilerin beton zeminde yemek yemesini gösteren fotoğrafların yayınlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014 yılında 1 gün ortaya çıkan görüntüleri yeni gibi kamuoyuyla paylaşan Göktepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Göktepe İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere öğle arası dağıtılan tabldot yemekleri okul koridorlarında beton zemin üzerinde yedikleri sırada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının tepkiye yol açması üzerine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Fotoğrafların eski olduğunu ve sadece 1 günlük yapılan uygulama olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okullarda yemekhane olmadığını ve öğrencilerin öğle yemeklerini sınıflarındaki sıralarında yediklerini kaydetti. Yetkililer, okula yapılması istenen yemekhane için ise bütçelerinin yetmediğini savundu. Tepkiye yol açan öğrencilerin yemek çilesinin değişmediğini ifade eden Göktepe Mahalle muhtarı Hüseyin Yalçın, okula yemekhane yapılması için çalmadık kapı bırakmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Okula gittiğimde öğrencilerin koridorda beton zemin üzerinde bazılarının ise ders işledikleri sıralar üzerinde hiçte hijyen olmayan şartlarda yemek yediklerini gördüm. İdareden habersiz bu öğrencilerin fotoğraflarını 10 Şubat\'ta çektim ve yetkililerin yanına gittim. Bu şartlarda yemek yenilmeyeceği yönünde defalarca anlattım. Gitmediğim yer kalmadı ama okula bir yemekhane yaptıramadım. Halen bu sorun devam ediyor ve şimdi çocuklar yerde oturmak yerine sınıflarda ders gördükleri sıralarda yemeklerini yiyor.\"

Sosyal medya ve kamuoyunda tepkiye yol açan fotoğrafların yayınlanması üzerine Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula giderek incelemede bulundu. Bugün dağıtılan yemekler ise taşımalı eğitim gören 137 öğrenciye ders işlenen sınıfta verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 7 bin taşımalı eğitim öğrencinin bulunduğu kentte 40 okulda öğle arası tabldot yemek dağıtıldığı bunların çoğunda yemekhane olmadığını ifade etti. Öte yandan öğle arası dağıtılan yemekleri bugün sınıflarda yediklerini ifade eden öğrenciler ise çoğu zaman yemekleri dışarıda veya koridorda yerde yediklerini söyledi.

MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYRUSU

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014 yılında mahalle muhtarı tarafından çekilen fotoğrafın yeni gibi servis edildiği belirtilerek şöyle denildi: \"Göktepe İlk ve Ortaokulunda 2014 tarihinde okulun bir günlük tadilatta olduğu dönemde (kalorifer peteklerinin boyanması) köyün muhtarı tarafından fotoğraflar çekilmiş ve çekilen fotoğraflar basına verilmiştir. Basına verilen fotoğraflarla birlikte, haberin müteakip zamanlarda tekrarlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Haberin yayınlandığı dönemde haberin yapıldığı okul idarecilerinden haberin aslı ile ilgili bilgi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından büyük hassasiyet gösterilerek alınmış olup, yemeklerin sınıflarda yendiği kalorifer peteklerinin boyanması nedeniyle 1 günlük görüntünün muhtar tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak konunun üzerinde hassasiyetle durulduğu, ilimizdeki okullarda öğrencilerimizin en kaliteli şekilde hizmet almaları için gerekenlerin büyük hassasiyetle yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Şanlıurfa’da hiçbir okulumuzda böyle bir görüntü yoktur olmaması içinde gereken tüm talimatlar okul idarelerine bildirilmiş buna benzer görüntülerin oluşması durumunda okul idarelerine gerekli soruşturmaların açılacağı yazılarımızda belirtilmiştir. 2014 yılında haber yapılıp, yıllar içerisinde tekrarlanarak gündeme getirilen bu durum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce büyük üzüntüyle karşılanmıştır. Konuyla ilgili okul idaresi tarafından Muhtar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.\"

2)BAKAN YILMAZ: HAKKARİ\'YE 422 MİLYON LİRALIK EĞİTİM YATIRIM YAPILDI

HAKKARİ\'ye gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kente 422 milyon liralık eğitim yatırımı yaptıklarını söyledi. Bakan Yılmaz, bu sabah uçakla Van\'a, buradan da helikopterle Hakkari\'ye geldi. Bakan Yılmaz; Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, partililer ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Yılmaz, ardından Vali Toprak\'ı makamında ziyaret edip, kentte yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Bakan İsmet Yılmaz, daha sonra valilikte düzelenen \'Eğitim Değerlendirme\' toplantısına katıldı.Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Yılmaz, burada Hakkari\'ye yapılan yatırımalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu, şöyle konuştu:

\"Bizim dönemimizde 422 milyon TL\'nin üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ile ilgili bir sunum yapıldı. Olağanüstü şartlarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 22, ortaokullarda 37, liselerde ise 32 olduğu söyleniyor. Bizim proje okulları yönetmeliği var. Proje okulları yönetmeliğinde, derslik başına düşen öğrenci sayısının 30 olması ideal bir rakam olarak ön görülmüştür. Dolaysıyla Hakkari\'de ilkokullarda rakamlarda iyiyiz, ortaokul ve liselerde ise biraz daha yatırımın yapması lazım.\"

Kentte eğitim yatırımlarının devam ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şöyle dedi:

\"2017\'de 11 tane yatırımı bitirdik ve bunlar toplam 91 derslikli. Bir kısmına taşındılar, bir kısmına henüz taşınılmadı. 139 milyonluk yatırım ise Hakkari\'de devam ediyor. 28 projemiz var; hepsi tamamladığında Hakkari\'ye 321 derslik kazandırmış olacağız. 2002\'de öğrenci sayısı 58 bindi, şimdi 76 bin 800 öğrencimiz var. Her 9 kişiden birinin öğrenci olduğunu gösteriyor. Derslik sayısı 2002\'de bin 48 iken, şimdi 2 bin 431\'e yükseldi. Ama her gün yeni bir okul inşası başlatıyoruz. Daha önce bin 553 öğretmen varken, şimdi öğretmen sayısı da 3 bin 479\'a çıktı. Sadece 2 yılda gönderdiğimiz öğretmen sayısı bin civarında. Hakkari\'nin öğretmen sorunu diye bir sorun kalmayacak. Ülkemizde barış huzur kardeşlik havası var. Ama her yerde sıkıntı var. Türkiye ise o ülkeler arasında barış adası gibi duran ülke.\"

YAŞLI ÇİFTİ BAYILTANA KADAR DÖVÜP, PARALARINI GASP ETTİLER

DENİZLİ\'nin Çardak ilçesinde yaşayan ve her ikisi de 80 yaşında olan Şakir Şengül ve Şadiye Şengül çiftinin evine gece giren kimliği belirsiz 3 kişi, çifti dövüp, paralarını gasp etti. Kaçtıkları otomobille yolda kaza yapan gaspçılar, aracı bırakıp kaçtı.

Çardak\'ın Gemiş Mahallesi\'nde kimliği belirsiz 3 kişi, geçen salı saat 03.30 sıralarında, Şakir ve Şadiye Şengül çiftinin evine pencereden girdi. 3 şüpheli, daha sonra yatak odasına girerek, çifti dövdü. Şengül çiftine ait değerli eşyaların bulunduğu çelik kasanın anahtarını almak isteyen, ancak başaramayan gaspçılar, Şadiye Şengül aldığı darbelerin etkesiyle yere yığılınca panikledi. Çelik kasayı kaldıramayan gaspçılar, çiftin odada bulunan 350 lirasını alıp, geldikleri otomobille kaçmaya başladı. Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı. Hafif yaralanan 3 gaspçı, otomobili kaza yerinde bırakıp, kaçarak uzaklaştı.

Aldıkları darbelerle yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar oluşan Şakir ve Sadiye Şengül çifti, durumu polise bildirdi. Çift önce Çardak Devlet Hastanesi\'ne, ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne giderek, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Ç.A.\'yı yakaladı. Ç.A.\'nın sorgusu ve diğer gaspçıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

4)NUSAYBİN\'DE İTFAİYE 2 KEDİ İÇİN SEFERBER OLDU

MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde telefon direğinin tepesine çıkan beyaz renkli bir sokak kedisi ve park halindeki bir otomobilin motor kısmına girip sıkışan siyah olmak üzere 2 kedi, miyavlama sesleri üzerine duyarlı vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin Devrim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde bulunan tahta telefon direğinin tepesine ne için çıktığı bilinmeyen ve aşağı inmekten korkan beyaz renkli bir sokak kedisi, saatlerce miyavlayarak kurtarılmayı bekledi. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekibine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, telefon direği üzerine çıkan ve direğin tepesinde tüneyen kedinin yanına merdiven uzatarak kedinin aşağı inmesini sağladı.

Aynı gece ve saatlerde; Kışla Mahallesi 27 Mayıs Caddesi üzerinde park eden otomobilin sıcak motoruna girerek soğuk havadan korunmaya çalışan siyah renkli başka bir sokak kedisi de burada mahsur kaldı. Siyah renkli sokak kedisi de saatlerce miyavlayarak kurtarılmayı bekledi. Kedinin miyavlama sesini duyan vatandaşlar, araç sahibini bularak kediyi kurtarmaya çalıştı. Otomobil kaputunu açarak, bir süre kediyi çıkarmaya çalışan araç sahibi ve vatandaş başarılı olamayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobil motorunda sıkışarak mahsur akalan sokak kedisini kısa süren bir çalışma ile çıkararak kurtardı. Kedilerin kurtarılmasına sevinen vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

5)YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELİ SAYISINDA AVRUPA\'DA İKİNCİ BÜYÜK ÜLKEYİZ

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye\'de üniversite öğrenci sayısında Avrupa bölgesinde Rusya\'dan sonra ikinci büyük ülke olunduğunu belirterek, \"Almanya\'nın da önündeyiz. Dolayısıyla bu yüksek öğretime erişimde Türkiye\'nin önünde bir sorun kalmadığını ifade ediyor\" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Harran Üniversitesi\'nde düzenlenen \'Güneydoğu Anadolu Projesi Tanıtım ve Bölge Üniversiteleri İşbirliği Çalıştayı\'na katıldı. Bölgedeki üniversitelerin her geçen gün daha fazla kalkındığını belirten Saraç, 184 yüksek öğretim kurumunun faaliyette olduğunu belirterek, \"Üniversiteli öğrenci sayımız 7 milyon 800 bine ulaştı. Uluslararası öğrenci sayımız da 123 bini buldu. Toplam öğretim elemanı sayımız ise 153 bindir. Bu rakamlarla özellikle öğrenci sayısında Avrupa bölgesinde Rusya\'dan sonra ikinci büyük ülkeyiz, Almanya\'nın da önündeyiz. Dolayısıyla bu yüksek öğretime erişimde Türkiye\'nin önünde bir sorun kalmadığını ifade ediyor\" diye konuştu.

Türkiye\'de ve Şanlıurfa\'da çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin de eğitim aldığını da dile getiren YÖK Başkanı Saraç, akademisyenlerin fonlardan daha fazla yararlanabileceği projelere yönelmelerini beklediklerini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu\'nun yüksek öğretim açısındaki değerlendirmelerinde Türkiye\'nin 137 ülke arasındaki sıralamada daha iyi bir pozisyona geldiğini anlatan Saraç, \"Türkiye\'de 2015\'te 55\'inci sıradaki yerini 2016\'da 50, 2017\'de ise 48\'inci sıraya taşıdı. Elbette ki yüksek öğretim sistemimizin eksiklikleri var, geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları var. Diğer taraftan da hissedilebilir bir iyileşmenin olduğunu kabul etmek lazım. Bu bizi ileriye doğru özgüvenle bakmamıza ve motivasyonumuzu yüksek tutmamızı sağlayacak bir husustur\" dedi.

