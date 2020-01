DHA YURT BÜLTENİ-11 

Mahkeme Başkanı\'ndan 3 gündür savunma yapan darbeci yüzbaşıya; \'Yeter artık, aynı şeyleri tekrarlama\' (2)

\"DEVLETİN BİLEMEDİĞİNİ BEN NASIL BİLEYİM\"

Helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polislere ateş açtığı öne sürülen Yüzbaşı Haldun Gülmez, ifade verdi. Yüzbaşı Gülmez, operasyonu terörle mücadele harekatı olarak değerlendirdiğini belirterek, \"Ülkede olanlardan haberim yoktu. Harekatın başına Şükrü Binbaşı vardı. Darbeden Şükrü Binbaşı\'nın haberi varsa biz kandırılmışız o zaman. Bunları ortaya çıkarmak mahkeme heyetinin görevidir. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, \'Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koydu, sıkıyönetim var, benim emirlerime göre hareket edeceksiniz\' diye emir verdi. Karşımdaki generalin FETÖ\'nün emrinde olduğunu bilme ihtimalim yok. Eğer bu iddialar da doğruysa, devletin bilemediğini ben nasıl bileyim. Suç teşkil etmeyen emirleri yerine getirdim. Başbakan o gece Gökhan Paşa\'yı arayıp \'Cumhurbaşkanı Marmaris\'te gidip onu güvenli bölgeye götürün\' deseydi biz şuanda kahraman ilan edilecektik\" dedi.

MAHKEME BAŞKANI\'NI KIZDIRDI

Üzerinden çıktığı belirtilen Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE\' (Hoca Efendi) dualarıyla ilgili de konuşan Gülmez, \"HE., isimli kağıt benim üzerimden alınmadı. Bununla ilgili tutanağı nisan ayındaki duruşmada talep ettim. Bir türlü tutanağa ulaşamadım\" deyince, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştuğ, \"Evlere servis yapar gibi size tutanağı ulaştırmamızı mı istiyorsun? 60 klasör içinden hangisini istediğinizi çıkarmamızı mı bekliyorsun? Hepsini biz cezaevine gönderdik. İçinden bakıp alabilirdin\" dedi. Duruşmada, Yüzbaşı Haldun Gülmez\'in savunması sürüyor.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

=============================================

Çalılık yangını işyeri ve seralara zarar verdi

ANTALYA\'da, çalılık alanda çıkan yangının sıçradığı iki işyeri ve seralar zarar gördü.

İtfaiye ve polisi alarma geçiren yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Tarım Mahallesi\'nde otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın, çevredeki yerleşim yerleri, kurbanlık satış noktaları ve seraları tehdit etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için bölgeyi yaya ve araç trafiğe kapattı. Ekiplerin çabalarına rağmen yangın önce iki işyerine sonra da çevredeki seralara sıçradı. Vatandaşlar bahçe hortumlarıyla müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, iki işyeri ve bazı seralar zarar gördü.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlememek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-itfaiye ekiplerinin söndürmeye çalışması

-Vatandaşların koşuşturması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşların olayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

============================================

Bayram öncesi gingerli ekipler görev başında

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki jandarma sorumluk bölgesinde, Kurban Bayramı nedeniyle güvenlik önemleri arttırıldı. Trafik önlemlerinin yanı sıra asayiş olayları açısından plajlar ve yürüyüş alanlarında da gingerli ekipler, göreve başladı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili ile bölgede yoğunluğun artmasıyla güvenlik önlemleri de arttırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi için ekipler, yol kenarlarındaki kontrol noktalarında kontrollerini sıklaştırdı. Yol kenarlarına da tatilcilerin hız yapmasını engellemek amacıyla jandarma arabası levhaları yerleştirildi.

GİNGERLİ JANDARMALAR GÖREVE BAŞLADI

Turgutreis, Gündoğan, Göltürkbükü ve Gümüşlük Mahallelerinde sahil, liman ve yürüyüş yollarında gingerli ekipler göreve başladı. Tatilcilerin ve turistlerin yoğun olarak bulunacağı yerlerde, 2\'şer gingerli jandarma devriye görevi gerçekleştirdi. Bayram süresince de önlemlerinde en üst seviyede tutulacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gingerli ekiplerin limanda güvenlik denetiminden görüntü.

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: BODRUM / BODRUM(Muğla) , DHA)

==================================================

Antalya\'da otellerde doluluk yüzde 100\'ü aştı

ANTALYA\'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100\'ü de aştı. Oteller, birden fazla oda tutan aileleri villalarına taşıyarak, kapasitelerini zorluyor.

Kurban Bayramı nedeniyle 10 günlük tatil bugün başladı. Çok sayıda vatandaş tatil beldelerine akın ediyor. Turizm kenti Antalya\'da da bayram dolayısıyla büyük hareketlilik yaşanıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nin yanı sıra Antalya Havalimanı\'nda büyük yoğunluk var. Yerli turistlerle birkaç gün önce tamamen dolan otellerin doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 100\'ün üzerinde çıktı. Oteller, birden fazla oda tutan kalabalık aileleri villalara taşıyarak, kapasitelerinin üzerine çıkmaya başladı.

KONAKLAMA SÜRESİ ARTTI

Belek\'teki Gloria Otel\'in Genel Müdürü Cem Uzan, bayram tatilinin 10 güne çıkartılmasının turizmi çok olumlu etkilediğini söyledi. Bayram öncesi gelenlerin sayısının çok ciddi şekilde arttığını kaydeden Uzan, bayram sonunda da konaklamanın 2-3 gün daha arttığını vurguladı. Uzan, \"Konaklamalar ortalama 6- 7 güne çıktı. Otellerin doluluk oranı yüzde 101\'e ulaştı. Bünyemizdeki 3 otel de tamamen doldu. Türk misafirlerimizin oranı yüzde 40\'a yaklaştı. 5 Eylül\'e kadar tam doluluğumuz devam edecek. 19 Eylül\'e kadar da bir düşüş olacak. Daha sonra tekrar yükselecek ve yüzdeler 90 civarında devam edecek\" diye konuştu.

Bu yılki turist rakamlarının 2015\'e yakın olmasını beklediğini belirten Cem Uzan, gelecek yıl ise 2014 yılına sayı açısından yaklaşmayı umduklarını söyledi. Uzan, \"Gelecek yıla umutla bakıyorum. Türkiye\'de bundan sonra turizm iyi gider, bu yıldan sonra da düşmez diye düşünüyorum\" diye değerlendirmede bulundu.

15 EYLÜL\'E KADAR TAM DOLU

Regnum Otel\'in Genel Müdürü Geylan Dursunoğlu da yöneticisi olduğu otelin yanı sıra Antalya\'daki bütün otellerin tamamen dolduğunu hatırlattı. Okullar açılmadan önce birçok ailenin tatile çıkmak istediğini, bayram tatilinin de bu döneme denk gelmesiyle büyük hareketlilik yaşandığını söyledi. Türkler\'in ortalama otellerden 5- 6 günlük tatil planladığını kaydeden Dursunoğlu, \"Belek bölgesi olarak doluluk yüzde 100\'ün üzerine çıkmış durumda. Bu da bütün turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Kış öncesi bu kadar doluluk turizmci için çok güzel bir gelişme. Tam doluluk oranımız 15 Eylül\'e kadar devam edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Resepsiyondan görüntü

- Otele giriş yapanlardan görüntü

- Cem Uzan röp

- Otel girişindeki bavullardan görüntü

- Bekleme salonundaki müşterilerden görüntü

- Restauranttaki yoğunluktan görüntü

- Otel bahçesinde yürüyenlerden görüntü

- Bahçedeki restauranttaki yoğunluk

- Yürüyen küçük bir kızdan görüntü

- Masa tenisi oynayanlardan görüntü

- Bagi ile götürülen müşterilerden görüntü

- Denizde yüzenlerden detay görüntüler

- Sahilde yürüyenler ve sahildeki yoğunluktan görüntü

- Şenzlongda oturanlardan görüntü

- Deniz içindekilerden detaylar

- Geylan Dursunoğlu röp

- Havalimanı iç hatlar gelen yolcu girişinden görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

===========================================

Aksaraylı gaziler Hakkari Valisi Toprak\'ı ziyaret etti

AKSARAY\'dan gelen bir grup gazi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ı makamında ziyaret etti.Vali Toprak, huzurlu bir Türkiye için bu uğurda şehit olan bütün şehitlere Allah\'tan rahmet, hayatta kalan gazilere ise huzurlu yıllar dilediğini söyledi.

Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ve beraberindeki Kore gazisi Mehmet Acar, gaziler Emekli Komando Çavuşlar Cemal Zenci, Hasan Gökçe, Emekli Jandarma Çavuşlar Sadi Şişman ile Hacı Sarı dün akşam geldikleri Hakkari\'de geceyi Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda geçirdi. Zor şartlarla vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerin bulunduğu bazı mevzileri ziyaret eden Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Dağ ve beraberindeki gaziler, öğlen saatlerinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'ı makamında ziyaret etti. Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, Hakkari\'de kendilerine gösterilen sıcak ilgiden memnun olduklarını Vali Toprak ve Mehmetçiklere teşekkür ettiklerini belirterek, \"Bizler öyle anılar yaşadık ki, tarifi mümkün değil. Özellikle Hakkari\'yi seçtim. Aksaray Valimiz ve Belediye Başkanımızın destekleriyle buraya geldik. Kendilerine teşekkür ediyoruz\" dedi.

SİZLER HUZURLU BİR TÜRKİYE İÇİN HİZMET ETTİNİZ

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise şehitlere Allah\'tan rahmet, gazilerin önünde şükranla eğildiklerini belirterek şöyle konuştu: \"Siz gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bizler halkımız sizlere minnettarız. Ülkemizin, yurdumuzun savunması için hepiniz can siperhane görev ifa ettiniz. Kore gazimiz var, Kıbrıs gazilerimiz var. Hepiniz , bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için canınızı hiçe sayarak mücadeleyi yürüttünüz. Aramızda subay, astsubay arkadaşlarımız da var.Onlar da her an şehit olma ihtimaliyle cesurca görevlerini icra ediyorlar. Hepimiz özgür, bağımsız, güçlü, huzurlu bir Türkiye için hizmet etmekteyiz.Sizler bu hizmeti en güzel şekilde icra ettiniz. Gazilik ünvanı kazandınız. Sizlere minnet borçluyuz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Toprak, gazileri makam odası kapısında karşılarken

-Vali Toprak, gazilerle sohbet ederken

-Toprak,makamında kabul ettiği gazilerle tanışması

-Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ\'ın konuşması

-Vali Toprak\'ın konuşması

-Dağ, beraberinde gelen gazileri valiye tanıtırkenW

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)-

=========================================

Suriyeli kadın, 5 çocuğuyla harabede yaşıyor

SURİYE\'de, iç karışıklıktan kaçıp Türkiye\'ye sığınan ve Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde gelen Nazi Süleyman, 5 çocuğuyla birlikte kapısız ve penceresiz tek katlı harabe kerpiç evde geçinmeye çalışıyor.

Suriye uyruklu Nazi Süleyman, 5 çocuğuyla birlikte ülkesindeki karışıklık nedeniyle Türkiye\'ye sığındı. Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'ne gelen Nazi Süleyman, eşini 5 ay önce kalp krizinden kaybedince çocuklarıyla birlikte kapıları ve pencereleri bulunmayan harabe haldeki kerpiç evde yaşamaya başladı. Harabe evde zor günler geçiren Nazi, komşularının yardımlarıyla yiyecek bulduklarını anlatarak yetkilerden yardım istedi. Nazi Süleyman, şöyle dedi:

\"Komşular ekmek, bebekler için süt ve yiyecek getiriyorlar. Hayırseverler olmasa açlıktan ölürüz. Ancak buzdolabı olmadığı ve hava da sıcak olduğu için yiyecekler çabucak bozuluyorlar. Hava sıcak olduğu için dışarıda uyuyoruz. Bir gün akşam uyuduğum sırada köpeklerin saldırısına uğradım. Neredeyse bacağımı ısıracaktı. Allah bizi korudu.\"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Çelik ise, komşu olarak ellerinden geldiğince aileye yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak kadın ve çocukların güvenlik bir eve yerleştirilip yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Ailenin yaşadığı harabe ev

- Nazi Süleyman ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

========================================

3 kilo 660 gram balık tutup, birinci oldu

TEKİRDAĞ\'da Çorlu İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 8\'nci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan balık tutma yarışmasını 3 kilo 660 gram sazan yakalayan 17 yaşındaki Mert Oruç kazandı.

Çorlu\'nun Gölbaşı Parkı göletinde düzenlenen yarışmaya 100 balıkçı katıldı. Sabah erken saatlerde parka gelen yarışmacılar en büyük sazan balığını yakalamak için olta attı. Yarışmayı Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Avcı ile Erdoğan Demirci de izledi. Yaklaşık olarak 5 saat içinde en büyük sazan balığı tutmak için yarışan balıkçılar verilen sürenin sona ermesiyle tuttukları balık ile jüri önüne çıkardı. Yapılan değerlendirmede 3 kilo 660 gramlık sazan balığı tutan Mert Oruç birinci oldu. Yarışmasının ikincisi Aydın Öztürk, üçüncüsü ise Oktay Kırbıyık oldu.

En büyük balığı tuttuğu için çok sevinçli olduğunu ifade eden Mert Oruç, \"Küçüklüğümden beri balıkçılık yapıyorum. Çok heyecanlandım. Çekerken elim ayağım titredi. Bu civardaki en büyük balık bu. Çok mutluyum\" dedi. Çorlu Belediye Başkan yardımcısı Kemalettin Avcı bu yıl 8\'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında balık tutma yarışmasına büyük bir ilgi olduğunu ve bu ilgilinin her yıl daha da arttığını belirterek, \"Bu yıl festivalimizin 8\'incisini düzenliyoruz. Festival kapsamında balık tutma yarışmasını gerçekleştirdik. Bu yıl biraz daha ilginin fazla olması bizleri çok mutlu etmiştir. Artık bu geleneksel hale geldi. Bundan sonra da yapılacaktır\" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren balıkçılara ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balık tutanlardan görüntü

-Balık tutanlar ile röp.

-Mert Oruç ile röp.

-Bayanların balık tutması

-Göletten genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

=================================================

Kocaeli\'nde yol kenarlarına maket trafik polisi aracı konuldu

KOCAELİ\'de, kazaların ve kural ihlallerinin yoğun olduğu yerlerde yol kenarlarına 3 boyutlu maket trafik polisi aracı konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü\'nce kentte kazaların ve kural ihlallerin yoğun olduğu 5 noktaya 3 boyutlu ve geceleri çakar lambaları yanan maket trafik polisi aracı konuldu. Uzaktan bakıldığında gerçek izlenimini veren ve yanına yaklaşıldığında maket olduğu anlaşılabilen maket trafik polisi aracı sürücülere her an denetleniyormuş algısı veriyor. Maket ekip otosunu gören sürücüler hemen hızlarını düşürerek yavaşlamaya başlıyor. Bazı noktalarda sabit olacak olan maket trafik polisi araçlarının bazılarının da zaman zaman yerlerinin değiştirileceği belirtildi. Yapılan bu uygulama ile meydana gelebilecek kazaların önüne geçerek, sürücülerin kural ihlali yapmalarının önlenmeye çalışılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maket polis aracının görüntüsü

-Yakın plan görüntüleri

-Ekip otosunu görüp yavaşlayan araçlar

Haber-Kamera: : Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ (DHA)

=======================================