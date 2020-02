DHA YURT BÜLTENİ-10

1)SAROS KÖRFEZİ, KAR YAĞIŞI SONRASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

EDİRNE\'nin Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahili bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüye bürünerek adeta görsel şölen sunuyor. Trakya Bölgesi\'nde etkili olan kar yağışının ardından Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yamaç Paraşütü ve Paramotor Pilotu Yılmaz Özkaya, beyaz örtüye bürünen sahili havadan görüntüledi. Özkaya, sıfırın altında 3 derecede yaklaşık 250 metre yükseklikte 1 saat süren paramotor uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, 3 gündür bölgede etkili olan kar yağışı ile sahil şeridinin beyaza büründüğünü ve eşsiz bir görsellik sunduğunu söyledi.

KONYA, KARAMAN VE AKSARAY\'DA YOĞUN KAR

KONYA, Karaman ve Aksaray\'da dün akşam saatlerinde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya\'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yoğun kar nedeniyle Konya il merkezi ve 10 ilçede bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kar tatili nedeniyle trafikteki yoğunlukta azalma görüldü. Kenti komşu illere bağlayan karayollarında, ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Trafik polisleri zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Yağış nedeniyle Ereğli, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yarın da okulların tatil olduğu belirtildi.

KARAMAN DA ETKİLENDİ

Kar yağışı Karaman\'da da hayatı olumsuz etkiledi. Kentte okulların tatil edilmemesi bazı veliler tarafından tepkilere neden oldu. Ermenek ilçesinde ise Sandık Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Caddesi\'nde 6 metre yüksekliğinde istinat duvarı yağışın etkisiyle yıkıldı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

AKSARAY\'DA OKULLAR ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ

Aksaray\'da da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.

KONYA DAN KAR GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLECEK

KONYA, KARAMAN, AKSARAY/KONYA,(DHA)-

BOLU\'DA OTELLER YARI YIL TATİLİNDE YÜZDE YÜZ DOLULUK BEKLİYOR

BOLU\'nun doğa harikası Abant, kayak merkezi Kartalkaya ile termal merkezi ve Gölcük Tabiat Parkı\'nın bulunduğu Karacasu\'da bulunan oteller okulların yarı yıl tatilleri için rezervasyonları almaya başladı. İşletmeciler, yarı yıl tatili için yüzde yüz doluluk beklerken, rezervasyonlara olan ilgiden memnun.

Doğal güzellikleriyle ünlü ve yüz ölçümünün yüzde 65\'i ormanlarla kaplı olan Bolu, yarı yıl tatilinde tatilcilerin gözde adresi olacak. Doğa ve kış turizminin yanı sıra termal ve sağlık turizminde de son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan Bolu, Abant ve Gölcük\'te doğal güzellik, Kartalkaya\'da kayak ve Karacasu Beldesi\'ndeki termal turizm alanları ile ilgi görüyor. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının bir metreyi geçtiği 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu Kartalkaya, doğal güzelliği ile büyüleyen Abant ve Gölcük ile termal turizmin önemli noktası Karacasu\'da yarı yıl tatili için oteller rezervasyon almaya başladı. İşletmeciler, otellerde yarı yıl tatilinde yüzde 100 doluluk beklerken, tatile haftalar olmasına rağmen rezervasyonlara ilginin fazla olduğunu bildirdi. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Karacasu\'da 5 yıldızlı oteller ile Gölcük Tabiat Parkı\'nda restoran sahibi Emine Ergül, \"Rezervasyonlar yüzde 95’lere ulaştı şimdiden. Kalan kısım da dolar diye düşünüyoruz. Bizim müşterimiz sadık müşterilerdir. Buraya 40 sene önce balayına gelenler şimdi torunları ile geliyorlar. Gölcük ve Karacasu\'ya yakın olan otelimiz de dolu. Orayı da doğayı sevenler, hayvanlarla iç içe olmak isteyenler tercih ediyor. Oraya da kar yağdı. Her mevsim güzel farklı bir yer. Bazen müşterilerimiz Kartalkaya\'da kayaklarını yapıyor. Dinlenmek için Karacasu\'daki otelimize gidiyor. Gölcük gölünün kenarındaki restoranımız çok ilgi görüyor. Otellerimizde yüzde yüz doluluk bekliyoruz.\" dedi.

İZMİR\'İN KARLA İMTİHANI SÜRÜYOR

İZMİR\'de kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve tuz serim aracı, greyder, kamyon ve tuzlama ekipleriyle birlikte 50\'ye yakın mahallede çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklıklarının gece eksi 1 dereceyi göstermesiyle birlikte ekipler şantiyede teyakkuzda bekledi. Pazar gününden bu yana kentte 850 ton tuzlama yapıldığı bildirildi.

Kışın en soğuk günlerinin yaşandığı ve yüksek bölgelerde kar yağışının görüldüğü İzmir\'de, vatandaşların mağdur olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuzda bekliyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen ekipler, bazı noktalarda kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açtı; buzlanmaya karşı ise tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yoğun gözlemlendiği pazar gününden itibaren merkezde 300 ton, kentin kuzey bölgesinde 200 ton, güney bölgesinde ise 350 ton tuzlama yaptı.

YOLLAR AÇILIYOR, TUZLAMA YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgede kar küreme ve tuz serim aracı, greyder ve kamyonları ile ihtiyaç duyulan her yerde çalışmalarına devam ediyor.

Karabağlar\'da Tırazlı, Hava Radar, Efemçukuru, Kemalpaşa\'da Sütçüler, Beşpınar, Spil Yolu\'nu ve Karşıyaka\'da Karagöl güzergahının yol açma çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, kar yağışının yoğun olması sebebiyle tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bergama\'da Çobanlar Mahallesi, Tırmanlar Mahallesi, Kıranlar Mahallesi\'nde yol açma ve tuzlama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yukarıada Mahallesi\'nde ise yol açma çalışmaları yapıyor.

Ödemiş\'te Hacıhasan, Gölcük Subatan Yolu, Subatan ve Artıcak hahalleleri arası, Bıçakçı ve Ovacık mahalleleri arası, Bozdağ, Gölcük yayla yolu, Kemer, Çamyayla, Horzum, Beydağ ve Başova mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğun olarak sürdürüldü.

Kiraz\'da da Altınoluk, Kibarlar, İğdeli, Taşlıyatak, Ören, Yeşildere, Örencik, Ovacık, Başaran, Olgunlar, Dokuzlar ve Mavidere mahallesi ile Malkara-Nazilli bağlantı yolu, Ahmetler-Nazilli yolu ve İğdeli-Molluahmetler arasında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Tire\'de Dallık, Büyükkemerdere-Küçükkemerdere arası, Dibekçi, Yamandere, Musalar, Toparlar ve Cambazlı mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Beydağ\'da ise Yukarıaktepe, Halıköy ve Çamlık mahalleleri ile Çomaklar-Nazilli bağlantı yolunu ulaşıma açık tutarak tuzlama çalışmaları yaptı.

GECEYE YOĞUN ÖNLEM

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, gece hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte Bornova Şantiye\'de 1 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 4 tuzlama ekibi, Karşıyaka\'da 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Kemalpaşa\'da 1 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Karabağlar\'da 1 greyder ve kar küreme ile tuzlama aracı, Karaburun\'da 1 greyder ve tuzlama ekibi, Bornova Çiçekliköy\'de 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Bayraklı Şantiye\'de 2 tuzlama ekibi nöbetçi, Bergama Bakırçay Şantiyesi\'nde 1 greyder, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 tuzlama ekibi, Bergama Kıranlı Mahallesi\'nde 1 greyder hazır olarak bekledi. Ekipler gece gelen ihbarlara müdahale etti.

ERDEMLİ TALİHLİSİNİ ARIYOR

MİLLİ Piyango İdaresi tarafından yapılan \'On Numara\' 857\'inci hafta çekilişi sonucunda 117 bin TL isabet eden 3 kupondan birinin Mersin\'in Erdemli ilçesinde oynandığı ortaya çıktı.

Kazandıran numaraların 11, 12, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 71, 72 ve 77 olarak belirlendiği On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarının Mersin\'in Erdemli, Antalya\'nın Kaş ile Bilecik\'in Bozüyük ilçesinden yatırıldığı saptandı. Erdemli\'de kuponun yatırıldığı şans oyunları bayinin sahibi Ufuk Yıldırım, ikramiyenin talihliye hayırlar getirmesini dileyerek, \"Bayimiz şanslı bir bayi. 2 yıl önce de bayimizden devirli Şans Topu büyük ikramiyesi olan 1.5 Milyon TL\'lik büyük ikramiye çıkmıştı. Şimdi de 117 bin TL\'lik On Numara büyük ikramiyesi isabet etti. Kuponun sahibini tebrik ediyorum. İnşallah güzel yerlerde harcar\" dedi.

