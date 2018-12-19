DHA YURT BÜLTENİ-10

1)İŞTE OĞUZHAN\'IN BAŞINDAKİ YORGUN MERMİ

ADANA\'da ailesi tarafından sarhoş sanılan ve evde baygın halde yatarken kaldırıldığı hastanede kafasına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıkan Oğuzhan Çimen\'in (25) kafasından çıkarılacak mermi, balistik incelemeye alınacak.

Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi\'nde iddiaya göre, Oğuzhan Çimen\'in ailesi, evde baygın halde yatan çocuklarının içki içip sarhoş olduğunu düşündü. Ailesi, daha sonra durumundan şüphelenip, Çimen\'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tetkikleri yapılan Çimen\'in alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek, evine gönderildi. Ancak 2 gün boyunca uyanmayan Çimen\'in durumundan şüphelenen ailesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan Çimen\'in başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

MERMİNİN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Oğuzhan Ç.\'nin çekilen baş filminde merminin giriş yaptığı, beyne zarar verdiği belirtildi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri ise, Çimen\'in ameliyatla kafasından çıkarılacak mermi çekirdeği üzerinden incelemelerde bulunacak. Balistik incelemeye gidecek merminin hangi tabancadan çıktığı tespit edilecek.

Kafasındaki merminin 2 gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Oğuzhan Çimen, bugün ameliyata alınacak. Yoğun bakımda tedavisi süren Çimen\'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

***ARŞİV***

- Gencin yoğun bakımda hastane yatağında görüntüleri

- Doktor ile röp.

- Doktorun genci muayene etmesinden detaylar

- Gencin tomografi fotoğrafları

- Evden genel ve detay görüntüler

- Balcalı hastanesinden arşiv görüntüler

SÜRE:03\'25\" BOYUT:379 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

==================================================

2)KANI ALINMAYAN GÖRME ENGELLİ, KIZILAY’DAN ÖZÜR BEKLİYOR

İZMİR’de yaşayan ve nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konularak ilik bağışı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı\'ya donör olmak için kan vermek amacıyla Kızılay Kan Bağışı noktasına giden görme engelli Yusuf Ak, yanında bir yakını olmadığı gerekçesiyle kan veremedi. Kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını öne süren Ak, Kızılay’dan özür beklediğini söyledi. Bir okulda memurluk yapan Görme engelli Yusuf Ak, geçen Cumartesi günü ilik bağışı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı\'ya donör olmak için

kan vermek amacıyla Konak Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Bağışı noktasına gitti. İddiaya göre kendisine görme engelli olmasından dolayı, yanında ailesinden bir kişinin olması gerektiği söylendi. Minik Öykü için kan vermek istediğini belirten Ak’ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Yaşadığı olay sonrası çok üzülen Ak, şöyle dedi:

\"Ben 27 yıllık hayatımda çoğu kez ayrımcılığa maruz kaldım ama böylesini ilk kez yaşıyorum. Lösemi hastası Öykü Arin için kan vermek amacıyla kan bağışı noktasına gittim. Bana yanımda yakınımın olması ve onun şahitliği gerektiği söylendi. Ben de amacının hayat kurtarmak için kan bağışı yapmak olduğunu söyledim ama kabul etmediler. Oradan geçen bir kişiden şahit olmasını istedim. O kişi de bana sırtını döndü. Başka bir vatandaş şahit olabileceğini söyledi ama yakınım olmadığı için kanımı almadılar. Yaşanan bu olay beni çok üzdü. Ağlamaklı oldum. Mevzuatta böyle bir şey yok. Bu, ben benim gibi engellilere yapılmış büyük bir haksızlık. Amacımız hayat kurtarmak, kan bağışı yapmak. Eğer bana bunu yapan bir kişi şahsi davrandıysa, yine de bunu Kızılay çalışanı olarak yapmıştır. Kızılay’dan iyi niyet adımı olarak benden özür dilemesini istiyorum\" dedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’de yaşanan olayın kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını ve Ak’ın uğradığı haksızlığın takipçisi olacaklarını belirterek

\"Bu aşamadan sonra Kızılay Bölge Müdürlüğü ile bağlantıya geçip yaşanan olayın sebebini öğrenecek ve kurumsal olarak olayın takipçisi olacağız. Biz mağduriyetin ortadan kaldırılması açısından üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yusuf Ak ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

==================================================

3)YIKIM SIRASINDA KOMŞU APARTMAN ZARAR GÖRDÜ, BİNA BOŞALTILDI

NİĞDE’de bir binanın yıkım çalışmaları sırasında, komşu apartmanın 3 katı zarar gördü. Olay yerine gelen ekipler, apartmanı tedbiren boşalttı. Kent merkezinde bulunan Derbent Kavşağı\'nda kepçe bir apartmanının yıkımına başladı. Bu esnada kayan parçalar yan tarafta bulunan defterdarlık lojmanına çarptı. Apartmanın birinci katının oturma odası duvarı çökerken, birçok dairenin balkonları da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra apartman sakinlerinden binadan ayrılmalarını istedi. Binadaki tehlikeye karşı ambulans hazır bekletildi. Evleri zarar gören lojman sakinleri, binadan ayrılarak konaklamak için yakınlarının evlerine gitti.

Görüntü dökümü

----------------------------

-Zarar gören binadan görüntü

-Yıkılan binadan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Detay görüntüler

Süre:01\'16\" Boyut: 82 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

==================================================

4)ATATÜRK BÜSTÜNÜN KARLARINI ELLERİYLE TEMİZLEDİLER

ÇORUM’da bir gurup öğrenci karla kaplanan Atatürk büstünü ve Türk bayrağının üzerindeki karları temizleyerek derse girdi.

Çorum\'da önceki gün etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gülabibey Mahallesi\'ndeki Fatih Lisesi öğrencileri, sınıflarına gidrmeden önce okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü ve Türk bayrağının üzerinin karla kapandığını fark etti. Öğrenciler, büstün ve Türk bayrağının üzerindeki karları elleriyle temizledi. Okul yönetimi davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Öğrencilerinin elleriyle kar tekizleme çalışması

(SÜRE: 40 sn) (BOYUT: 3.27 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR, ÇORUM, (DHA)

==================================================

5)ŞANLIURFA\'DA KBRN TATBİKATI

ŞANLIURFA\'da sağlık müdürlüğü tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer(KBRN) olaylara karşı arındırma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde KBRN arındırma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası durumlarda alınması gereken önlemler, hastaya yaklaşımlar gibi, arındırma gibi işlemler yapıldı.

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Acil Uzmanı Dr. Mustafa Şimşek, \"KBRN söz konusu olduğunda mesai kavramından öte, büyük bir özveriyle çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bu tatbikatta ki amacımız olası hareket planımızı ortaya koymak. Ekiplerimizin yeterliliğini varsa eksikliklerimizi görmektir. Senaryo gereği şüpheli KBRN olayı sonrası etkilendiğinden şüphelendiğimiz şahsı kendi kullandığı araçtan UMKE ekiplerimiz tarafından alınıp hastanemiz KBRN arındırma ünitesine getirilmiştir. Triajdan sonra orta derecede sinir gazından etkilenmiş olduğunu saptadığımız şahsı KBRN ünitesine alınıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra dekontaminasyon kısmına geçildi. Yıkanarak arındırılan hasta tekrar taramadan geçirilerek etkilenim olmadığı tespit edildikten sonra servise transfer edildi. Bu tatbikatta özellikle emeği geçen UMKE ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesini

- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer tatbikatı

- Uzmanı Dr. Mustafa ŞİMŞEK konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 396 MB



