DHA YURT BÜLTENİ -10

Kaş\'ta yağmur ve hortum seraları vurdu (2)

DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ SERAYI VE İÇİNDEKİ ÜRÜNLERİ YAKTI

Kumluca\'da dün öğleden sonra başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur tarım alanlarında zarara neden oldu. İlçe genelindeki bazı seralarda hasar meydana gelirken, saat 23.00 sıralarında Beykonak Mahallesi\'ndeki bir ahşap elektrik direği şiddetli rüzgarın etkisiyle ortasından kırılarak, Ramazan Deniz\'e (32) ait naylon seranın üzerinde devrildi. Direkteki tellerden seranın demir iskeletine geçen akım üzerindeki naylon örtünün erimesine neden oldu. Eriyen naylonlar da serada dikili patlıcanların üzerine akarak telef etti. Haber verilmesi üzerine gelen elektrik dağıtım şirketi akımı kesti.

\'2 DÖNÜM SERAM VE ÜRÜNLERİM YANDI\'

Ramazan Deniz, şiddetli rüzgar ve sağanakla birlikte sürekli elektriklerin kesildiğini, bir ara kesildiğini ve bir daha gelmediğini söyledi. Ramazan Deniz, \"Gece gelip, baktığımda elektrik direğinin seramın üzerine devrildiğini gördüm. Elektrik akımı olabilir diye seraya yaklaşmadım. Firmaya başvurdum. Gelip elektriği kestiler. Daha önce bu ahşap direklerin yenilenmesi konusunda başvurdum. 1 aydan beri gelip ilgilenen olmadı. 2 dönüm seram ve ürünlerim yandı, zararımın karşılanmasını istiyorum\" dedi.

\'ÜRÜNLERİ VE SULAMA SİSTEMİNİ YAKMIŞ\'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe de \"Ahşap direk rüzgardan dolayı kırılmış, seranın üzerine devrilmiş. Seranın çatısı da demir olunca şase yapmış, seranın tümüne dağılmış. Seranın üzerindeki plastik yanmış. Yanan plastik seranın içindeki ürünleri ve sulama sistemini yakmış. Bu olayın tek sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır\" diye konuştu.

Ramazan Deniz zarar gören serasının tamir edilmesi için çalışmaya başlarken, olayla ilgili Kumluca Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zarar gören seradan görüntü

- Seranın yeniden naylon örtüyle kaplanma çalışmaları

- RÖP 1: Ramazan Deniz (sera sahibi)

- RÖP 2: Hidayet Gökçe (Kumluca Ziraat Odası Başkanı)

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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AKSARAY MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

AKSARAY merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet içindeki unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okul ve polis akademilerinden ihraç edilen 17 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Kırklareli, Kayseri, Osmaniye illerinde önceden belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüğü belirtildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin emniyete götürülüşü

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA ))

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ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI

AKSARAY\'da öğrenci servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2\'si öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Osman Aktürk (58) yönetimindeki 68 S 0086 plakalı öğrenci servisi ile Şaban Atılgan yönetimindeki 42 FPU 94 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, servis görevlisi Sibel Eser (22), Mehmetçik İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencileri işitme engelli Sedat Ayaz (9), Afganistan uyruklu Nademe Kaderi (12) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Muhammed Çağrı Çelik (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Görüntü dökümü:

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- Yaralıların hastaneye getirilmesi

- Kazaya karışan araçlardan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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TRAFO PATLADI KEPENKLERİ ELEKTRİKLİ OLAN ESNAF DÜKKAN AÇAMADI

Aydın\'ın Söke ilçesinde patlayan trafo nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, kepekleri elektrikli olan esnaf, dükkanlarını açamadı.

Bu sabah, Yenicami Mahallesi Şadırvan Sokak\'ta, Hacı Ziya Bey Camii karşısındaki trafo, bir anda patladı. İşyerlerini açmaya gelen esnaf, şok yaşadı. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo, mahallede elektrik kesintisine neden odu. Dumanların yükseldiği elektrik trafosunda, elektrik dağıtım şirketi AYDEM çalışanları onarım çalışmalarına başladı. Polis ise çevresinde güvenlik önlemi aldı. Trafonun içindeki panelin tamamen yanmasına neden olan patlama nedeniyle, kepengi elektrikli mekanizmayla çalışan 20\'ye yakın esnaf, dükkanlarını açamadı. Trafodaki tadilat çalışması sürerken, Denizli\'den, yanan bir parçanın yenisinin gelmesinin beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafodan patlama anından sonraki görüntü

- Esnafların dükkanlarının kapalı durumu

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)

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\'ÖLÜMLE TOKALAŞMA\' KAMPANYASINA DESTEK

Antalya\'nın Kemer ilçesinde \'Ölümle tokalaşma\' kampanyasına destek geldi. Bir firma sattığı kemer tokalarını çöpe attı.

Emniyet kemeri sinyalini engelleyen, \'Türk icadı\' ve \'Türk tokası\' olarak bilinen aparatı üreten, satan ve araçlarında bulunduranlara karşı Antalya\'da \'Ölümle tokalaşma\' sloganıyla Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti\'nin iş birliğinde başlatılan kampanya Kemer\'den de destek gördü.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sanayi esnafını ziyaret ederek, projeyi anlattı. Sanayi sitesindeki bir firma projeye destek verirken, firmanın Satış Müdürü Kenan Sağdıç işletmedeki tokaları çöpe attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, projeye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, \"Antalya Valiliğimiz tarafından hayata geçirilen Ölümle Tokalaşma Projesi kapsamında emniyet kemeri kullanılmamasından kaynaklı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yaşanacak olumsuzlukları en aza indirmek açısından parçacılarda satılan, emniyet kemeri ikazını susturucu tokaların kullanımını engellemek açısından ilçemizde bulunan esnaf arkadaşımıza rica ettik satışının yapılmaması konusunda. O da bize yardımcı olacağını kendisinin bu saatten sonra satış yapmayacağını söyledi\" dedi.

Firmanın Satış Müdürü Kenan Sağdıç da \"Biz de Antalya Valiliği\'nin başlatmış olduğu bu kampanyaya destek amaçlı, emniyet kemeri tokası denilen aparatların satışını bırakıyoruz ve elimizde olanları da çöpe atarak desteğimizi gösteriyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet kemeri tokası araç içi detay

- Polisin işletmeye gelmesi

- Tokalardan detay

- İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekibi açıklama

- Emniyet kemeri tokası detay

- Firmanın Satış Müdürü Kenan Sağdıç açıklama

- Emniyet kemeri tokası araç içi detay

Emniyet kemeri tokalarının stanttan koliye konulması

- Koli içindeki tokaların çöp kutusuna dökülmesi

196 MB /// 01.44\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

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RİZE\'DE 500 MODİFİYE ARACA İŞLEM YAPILDI

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri vatandaşlardan gelen \'modifiye araçların yoğun gürültü yaptığı\' şikayeti üzerine bir yılda 500 araca işlem yaptı.

2017 Kasım ayında görüntü kirliliğiyle ilgili çok şikayetlerin gelmesi ile sivil ekipler oluşturduklarını ifade eden Rize Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Zeki Özkan, \"Emniyet müdürümüzün talimatı ile sivil ekipler oluşturduk. Bu arkadaşları önce kursa gönderdik. Modifiye araç nasıl olur, nasıl yapılır şeklinde sanayide eğitim aldılar. Eğitim sonrası arkadaşlar sivil araçlarla denetim stratejisini planladık. Aracın yaylarını keserek yere doğru yaklaştırılması, farklı ve aykırı ışık donanımı üzerinde uygulama başlattık. Geçtiğimiz Aralık ayında başladığımız denetimlerde şuana kadar yaklaşık 500 araca işlem yapıldı. Ayrıca bu araçların teknik şartlara uygunluğunun sağlanması bakımından teknik muayene sevk edildi. Teknik muayeneye gitmekte mali bir külfet gerektiriyor. Bu konuda denetlemelerimiz devam ediyor.ö dedi.

\'HIZ VE DRİFT YAPMA EYLEMLERİNE YÖNELİYORLAR\'

Hem denetim, hem teknik muayene ile beraber modifiye araç sayısının iyice azaldığına dikkat çeken Özkan, şunları söyledi:

\"Aykırı ışık kullanımında son bir ayda 45 araca işlem yaptık. Sivil ekipler hala görevi başında çalışıyor. Menderes bulvarı üzerinde iki ekip geceleri sürekli aykırı ışık donanımı üzerine kontroller yapıyor. Denetimlerimiz hangi konuda şikayet geliyorsa o konuya yönelik sürüyor. Mavi, beyaz, kırmızı ışık takılarak yönetmelikte belirtilen standartların dışında ışık takan sürücüler oluyor. Trafik güvenliğini tehlikeye sokuyorlar. Belki bazı duygularını tatmin ediyor olabilirler fakat trafik ortamında sadece onlar yok. Diğer sürücülere rahatsızlık vermeye kimsenin hakkı yok. Yeni ehliyet alan sürücülerimiz ilk etapta hız yapma drift gibi bazı eylemlere yöneliyor. Bunlar özel pistte özel eğitimle yapılabilecek hareketler. Bunu trafikte yaparsanız başkalarına zarar verirsiniz. Kurallara uygun güvenli bir şekilde araç kullanalım. Rize\'de çok drift ihmali olmuyor. Olanlara da hemen müdahale ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Modifiye araçlardan görüntüler

Eksoz sesi çıkaran araçlar

Trafik kontrolleri

Trafik Şube Müdürü Zeki Özkan\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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SÜRMENE\'DE, DENİZ KUVVETLERİ ÜSSÜ SEVİNCİ

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın 9\'uncu tam donanımlı üs kurma yönünde aldığı karar Trabzon\'un Sürmene ilçesinde vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 9\'uncu deniz üssünü kurma kararı aldığı Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde belirlenen arazi için Sürmene Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü\'nün gerekli izinleri vermesinin ardından harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın vereceği son onayın ardından bölgede inşaat çalışmaları başlayacak. Çamburnu Limanı\'nda 60 dönüm arazi üzerine kurulacak üs; fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanma unsurlarına lojistik destek sağlayacak. Doğu Karadeniz\'de devriye gezen gemilerin limanı olacak olan ve 400 asker ile 200 sivil memurun görev alması beklenen üs, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, kararın sevindirici olduğunu belirterek henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını söyledi. Üstün, \"Karadeniz donanmasına yer aranıyordu. Sürmene\'de, Çamburnu Limanı\'nda donanma için karar verildi. Burayı ne şekilde kullanacaklar bilemiyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı\'ndan onay bekleniyor ondan sonra inşaat çalışmaları başlar diye bekliyoruzö dedi.

Sümeneli vatandaşlar ilçeye donanma kurulması kararının sevindirici olduğunu söyledi.

Yalçın Karakaş, henüz yetkili ağızlardan böyle bir kararı duymadıklarını belirterek \"İnsanların beklentileri var. Sürmene son 10 yıldır çok göç veriyor. Çamburnu insanlarının burada kalması için bu tarz şeylerin buraya yapılması lazım. İnşallah donanma kurulur. Bizim için de iyi olur. İnsanlarda buradan göç etmez\" dedi.

Balıkçılıkla uğraşan Nejdet Yazıcıoğlu da \"Askerin ilçemize gelmesinden şeref ve memnuniyet duyarız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DRONE ile donanma kurulacak bölge detayı

Halk ropleri

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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GÜRCÜ DANÇILAR BEĞENİ TOPLADI

GÜRCİSTAN\'ın efsane topluluğu Rustavi, Kafkasya\'nın muhteşem müzik ve dans gösterilerini İzmir\'de sahneledi. Gürcü dansçılar, nefes kesen performanslarıyla İzmir seyircisinin büyük beğenisini topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Gürcistan\'da kurulup dünyaya açılan Rustavi dans ve müzik grubuna ev sahipliği yaptı. İzmir\'de ilk kez sahne alan Gürcü dansçılar, nefes kesen gösterileriyle seyirciyi adeta büyüledi. Dakikalarca alkışlanan grup, 9 başarılı müzisyenin performansı ve göz kamaştıran kostümleriyle de büyük beğeni topladı.

Tam 70 ülke ve 4 bin gösteri ile adını dünyaya duyuran Rustavi, Paris\'te \'Olympia\', \'Player\' ve \'Mogador\', Londra\'da \'Albert Hall\', Roma\'da \'Auditorium\', New York\'ta \'Bekon\', Rusya\'da Büyük Moskova Tiyatrosu ve St. Petersburg Büyük Filarmoni Salonu gibi dünyanın en prestijli konser salonları ile Chicago, Los Angeles, Milano, Tokyo, Kahire, Şanghay, Varşova, Berlin, Viyana, Prag ve Kudüs gibi kentlerde sahne aldı. Sahne ışıkları, müzikleri, kostümleri ve danslarıyla izleyenlere kendilerini Kafkas dağlarında gibi hissettiren grubun koreograflığını, Gürcistan\'ın efsane dansçısı Pridon Sulaberidze üstleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İzleyenlerden görüntü

- Dans gösterisinden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)



