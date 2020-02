DHA YURT BÜLTENİ 10

Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın vurulmadan hemen önceki son anları kamera

SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, bir lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın öldürüldüğü olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anlarının kaydedildiği görüntülerde genel başkanı öldüren işçinin kalabalık grup tarafından darp edildiği görüldü.

Önceki gün, Arifiye\'de ilçesindeki lastik fabrikasında bulunan sendika temsilciğini ziyaret eden Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, sendika binası içinde fabrika işçisi Sedat Uzunlar ile yaşadığı kavgada kendi tabancasıyla vurularak öldürülmüş, yanında bulunan şube başkanı Mustafa Sipahi ve sendikanın iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ise aynı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun\'un görevlendirdiği 2 savcı olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, olaydaki sır perdesi yavaş yavaş çözülmeye başladı. Önceki gün emniyetteki sorgusu tamamlanan Sedat Uzunlar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Yürütülen soruşturmada şüpheli ve yaralılardan alınan ifadelere göre olayın işçinin birim değişikliği konusu yüzünden çıktığı belirtildi. Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Kameralar, sendika binası içinde çıkan kavgada işçinin art arda birkaç kez dövülerek dışarıya çıkarıldığı ve daha sonra tekrar binaya götürüldüğü görüldü. Kavga sırasında buradan geçenlerin ise bu anları uzaktan izlediği ve işçinin darp edildiğini görmelerine rağmen müdahale etmemesi dikkat çekti. Olaya karışan işçinin, dövülerek binadan dışarıya çıkarıldığı sırada 5-6 kişi tarafından üzerindeki kıyafetlerin çıkarıldığı da kameraya yansıdı. Giriş kapısındaki kameranın kaydettiği o anlarda, bina içinde boğuşma yaşandığı görüntülendi. Kavga sonunda yaralı Mustafa Sipahi\'nin koşarak dışarıya çıktığı, diğer kişilerin de koşarak güvenlik görevlilerini çağırdığı kameraya yansıdı. Genel başkan ve ekibinin darp ettiği şüphelinin ise olay sonunda elinde tabancayla binadan kaçtığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

========================

Mersin\'de KKTC\'nin 35\'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35\'inci kuruluş yıl dönümü Mersin\'de düzenlenen törenle kutlandı. KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, \"Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız\" dedi.

Cumhuriyet Alanı\'nda düzenlenen ve Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulması ile başlayan törene Başkonsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi\'nin üyeleri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkonsolos İnanıroğlu, \"Cumhuriyetimizin ilanından önce Kıbrıs Türk Halkı 1963\'ten 1974\'e kadar Kıbrıs Rum tarafınca uygulanan tüm baskılara ve zulme karşın direnmiş, ayakta kalmayı başarmış ve haklı mücadelesini sürdürerek anavatanımız Türkiye\'nin 1960 anlaşmalarından kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 1974 Barış Harekatı\'nı gerçekleştirmesiyle özgürlüğüne kavuşmuş, 15 Kasım 1983\'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ni ilan etmiştir. Kıbrıs Türk Halkı\'nın her zaman yanında olan anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından liselerarası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Birincilerin eserlerini okuduğu tören halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Gazilerin genel ve detay görüntüsü

-Türk ve KKTC bayrağı tutan bir öğrencinin detay görüntüsü

-KKTC Başkansolosunun Atatürk Anıtı\'na çelenk sunması

-Protokolün saygı duruşunda bulunması

-Saygı duruşundaki gazilerin görüntüsü

-Başkonsolosun konuşması

-Dereceye giren öğrencilerini ödüllerini alması

-Halk oyunları gösterisi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 176 MB) (SÜRE: 01.38 DK)

======================================

Atatürk’ün Diyarbakır’a gelişinin 81\'inci yıl dönümü törenle kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Diyarbakır\'a gelişinin 81\'inci yıl dönümü Tren Garı\'nda temsili canlandırmayla kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 15 Kasım 1937 yılında Diyarbakır\'a gelişinin 81\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Vali Hasan Basri Güzeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila, 7\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda öğrencinin katıldığı program, Atatürk\'ün Diyarbakır\'a gelişi ve karşılanmasını temsili olarak canlandırdı. Elazığ yönünden gelen trende bulunan muharip gaziler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'na Türk Bayrağı\'nı takdim etti. Bayrağı alan Vali Güzeloğluu, teslim aldığı bayrağı öperek, öğrencilere emanet etti.

\"HER GELİŞİNDE BÜYÜK BİR DESTEK VE İÇTENLİKLE KARŞILANMIŞTIR\"

Atatürk\'ün temsili canlandırma etkinliğinin ardından Tren Garı önünde öğrencileri tarafından şiirler okumasının ardından, folklor ekibinin halk oyunları gösterisi ile devam etti. Törende bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Diyarbakır\'a her gelişince coşkuyla karşılandığını dile getirerek, şunları söyledi: \"Millet olarak, en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizde. Bu değerlere sahip çıkarak, sonsuza kadar yaşatacağımızı bir kez daha haykırıyorum. Diyarbakır, büyük beraberliğin mührü ve kalbidir, onbinlerce yıla dayanan medeniyet geçmişinin, kültürün, tarihin, zenginliğin, kardeşliğin adıdır. Bu değerleriyle var olan Diyarbakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün hem kolordu komutanı olarak görev yaptığı dönemde, hem cumhuriyeti kurması ve sonrasi dönemde bir çok kere Gazi ile buluşmanın heyecanını yaşamış. Her gelişinde büyük bir destek ve içtenlikle karşılanmıştır. Bu büyük milletin ve devletin içte ve dışta başta terör örgütleri PKK, FETÖ ve benzerlerinin, işbirlikçilerin, ihanet çevrelerin, süre gelen bu anlamdaki bütün ihanetlerine karşı en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu unutmamalıyız. Bizler bir ve bareber oldukça bütün tehditleri ber taraf edeceğiz\" dedi.

Vali Güzeloğlu\'nun konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk\'ün Diyarbakır\'a gelişininin 81\'inci yıl dönümü törenleri, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Atatürk\'ü taşıyan trenin gelişi

-Atatürk\'ün gelişinin temsili canlandırılması

-Gazilerin Vali Güzeloğlu\'na bayrak verilmesi

-Vali Güzeloğlu\'nun bayrağı öpmesi

-Tren Garı\'ı önündeki etkinlik

-Vali\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

======================================

Seyir halindeki taksiye bağlanan atın görüntüsü tepki çekti

BİNGÖL\'de akşam saatlerinde bir ticari taksinin çekici kancasına bağlı atı görenler gözlerine inanamadı. Taksinin arkasından bulunan aracın sürücüsü o anları cep telefonu ile kaydetti.

Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde bulunan bir taksinin çekici kancasına bağlı bir atı görünce gözlerine inanamadı. Yağmur altında ticari taksiye bağlı atın bu halini üzüntüyle izleyen otomobilde bulunanlar, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Yağmur ve soğuk havaya rağmen seyir halinde giden ticari taksinin arkasındaki çekici kancasına bağlanan atın nereye ve ne için götürüldüğü, akibetinin ise ne olduğu bilinmiyor.

Görüntü Dökümü:

-Ticari taksiye bağlanan atın trafikte yürümesi

-Yağmurlu havada cep telefonu ile çekilen görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

======================================

Bursa\'da tekstil firmaları destek bekliyor

BURSA\'nın önemli tekstil bölgelerinden olan Vişne Ticaret Bölgesi\'nde 8 işletme, ekonomik nedenlerle işçilerini işten çıkarıp, faaliyetlerini durdurdu. İşletme sahiplerinden Mert Çetinkal, \"1,5 milyon liralık yatırım yapmıştım, şimdi 10 işçimi de işten çıkardım. Gerçekten zor durumdayız. Evde ekmek bekleyen eşim, çocuğum var\" dedi. Sosyal medyada da durumunu anlatan bir video paylaşan Çetinkal, yetkililerden çözüm istedi.

Vişne Ticaret Bölgesi\'nde kurulu bulunan tekstil firmalari, döviz kurundaki artış nedeniyle zor duruma düştü. Bölgede faaliyet gösteren 8 tekstil firması, işçilerini işten çıkartıp, faaliyetlerini durdurdu.

Yetkililerden yardım isteyen firma sahiplerinden Mert Çetinkal, bir ay içinde 10 işçisini çıkarıp, faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. 3 yıl içinde 1,5 milyon liralık yatırım yaptığını belirten Çetinkal, \"İşler gün gün geriye gitmeye başlayınca 10 kişiden 8 kişiye düştük. En son bu krizde dayanamayıp, kapatmak zorunda kaldık. Bütün elemanlarımı üzülerek çıkarmak zorunda kaldım. Şu an sıkıntılı bir durumdayım. Buradan cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine sesleniyorum, bize bir yardımcı olun. Gerçekten zor durumdayız. Evde ekmek bekleyen eşim, çocuğum var\" dedi.

Çetinkal, yaşadığı sorunları anlatıp, devlet büyüklerinden yardım istediği bir videoyu da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

\'SURİYELİLER VERGİSİZ İŞ YAPIYOR\'

Aynı bölgede çalışan Suriye uyruklu çalışanların vergi ödemeden daha düşük maliyetlerle iş yaptığını iddia eden Çetinkal, \"Suriyelilerin kendi dükkanlarında vergi levhaları yok. Bunları denetleyen dahi yok. Biz burada her işimizi resmi olarak yaparken, işin içinden çıkamadık, sonunda kapatmak zorunda kaldık. Suriyeliler ise kayıt dışı, hiçbir şekilde denetlenmiyor\" dedi. Çetinkal, \"Çalışan elemanların tazminatını ödedim. Daha sonra kenarda 3- 5 birikimim vardı. Onu da elektrik, su ve kiraya verdim. Şu an cebimde sadece bir aylık kiram kaldı. Onu da yatırınca ne yapacağım bilmiyorum. Yer sahibi çık derse, bu 4-5 tonluk makineleri alıp götürme şansım yok. Buradaki makineleri satmaya kalksan satamaz, atmaya kalksan atamasın. Bu makineler seni yer bitirir. Hurdacıya versen tamamen zarardasın, para yapmaz\" şeklinde konuştu.

\'İTHAL KUMAŞ VERGİLERİ ARTIRILMALI\'

Sektördeki ekonomik sıkıntılara karşı ithal kumaş vergilerinin artırılması gerektiğini söyleyen Çetinkal, \"Vergiler düşük olunca, kumaş dışarıdan getiriliyor. Bunla ilgili bir çalışma yapılsa, iç piyasada bir hareketlilik başlayacak. Son elektrik zammı iyice belimizi büktü. Elektrik zammının geri alınması lazım. Benim 9 makinem var. Zamsız faturalarda 9 bin lira geliyordu. Şu an 15 bin lirayı geçti\" dedi.

Bölgede 8-10 işletmenin kapalı olduğunu söyleyen Çetinkal, \"Onlar da benim durumumdalar. Evlerine ekmek götürecek durumları dahi yok. Her gün o insanlarla oturuyoruz, içtiğimiz çayın bile hesap yapıyoruz. O derece sıkıntılı durumdayız\" diye konuştu.

Başka bir işletme sahibi Faik Sarpdere ise, \"10 günlük bir işim var önümde. 10 gün sonra kapatacağım Allah’ın izniyle. Elektriğimizi ödeyemiyoruz. Çok komik rakamlara iş yapıyoruz. Her şey zamlandı. Burada 1 milyon liralık yatırımım var. Başka yapacak mesleğimiz yok, bu meslekte açtık gözlerimizi. 3 elemanımı işten çıkardım. Ben de kapıya kilit vuracağım\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Kapalı işletmelerden detaylar

-Mert Çetinkal ve Faik Sarpdere ile röportaj

Dosya Adı: 1511tekstil ve 1511tekstilek(sosyal medva videosu)

Süre:5.48 Boyut: 649 MB

Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)



======================================



Bakan Selçuk: Çocuk üzerinden pazarlama, riskler taşıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuğa yaklaşımın, son dönemlerde endüstrinin ihtiyaçlarıyla çok fazla ilişkilendiriliyor olmasının endişe verici olduğunu belirterek, \"Çünkü çocuk üzerinden birçok şeyin pazarlanması ve sektörlerin oluşması, aslında çocuğun kendi hayatiyetini ve saflığını koruması bakımından da bazı riskler taşıyor\" dedi.

Antalya\'da, \'62\'nci Türkiye Milli Pediatri Kongresi\' gerçekleştirildi. Serik ilçesi Belek bölgesindeki Regnum Carya Otel\'de düzenlenen kongreye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve pediatri uzmanları katıldı. Kongrede konuşan Ziya Selçuk, çocuk kavramının, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın merkezinde olduğunu söyledi. Çocukla ilgili her türlü konuda çalışma yapmanın, günlük işleri arasında olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, çocuk kavramının tarihsel olarak ilginç değişim ve dönüşüme uğradığını söyledi.

\'ÇOCUĞUN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNİ ÖNEMSİYORUZ\'

\'Çocuk bozulduğunda dünya bozulur\' diyen Bakan Selçuk, \"Çocuğun ne olduğu, ne olacağı eğitim açısından çok önemli; çünkü eğitim çocuğun bütünsel gelişimi üzerinde ziyadesiyle duruyor. Çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel her türlü gelişimi; bütünsel gelişimi açısından son derece kritik. Biz meseleyi sadece öğretimsel bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimi ve tüm açılardan gelişimini önemsiyoruz\" diye konuştu.

\'ÇOCUK, İNSANIN VİCDANIDIR\'

Bugün çocuğa yaklaşımın endişe uyandırdığını dile getiren Bakan Selçuk, \"Çocuğa yaklaşımın son dönemlerde endüstrinin ihtiyaçlarıyla çok fazla ilişkilendiriliyor olması, aslında endişe de uyandırmıyor değil. Çünkü çocuk üzerinden birçok şeyin pazarlanması ve sektörlerin oluşması, aslında çocuğun kendi hayatiyetini ve saflığını koruması bakımından da bazı riskler taşıyor. Çocuk aslında insanlığın öz yurdudur, insanın vicdanıdır. Çocukla ilgili herhangi bir işlem yapan veya destek yapan herhangi birisinin büyük bir vebal altında olduğu çok açıktır. Çocuğa dokunmak çocukla ilgili bir karar vermek, başlı başına bir vebaldir. Bu vebalin sorumluluğu altında da çocuğun eğitimiyle sağlığıyla ve her türlü gelişimiyle ilgilenen uzmanların daha dikkatli olmasında tabi ki yarar var\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DEKİ SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI 600 BİN\'

Eğitimin, çocuğa hakkını vermek ve hukukunu korumak anlamı taşıdığını anlatan Bakan Selçuk, çocukla ilgili alınan her kararda onun yararının gözetilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye\'deki Suriyeli ailelerin öğrenci çocuklarını da geleceğe hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuk, \"Yüz binlerce çocuğumuzun okullaşması için tedbirler alıyoruz. 600 bin Suriyeli çocuğumuz var okullarda. Finlandiya\'nın tüm öğrenci sayısı 600 bin değil. Biz onlara misafirimiz diyoruz. Bu çocukların Türkiye ve insanlık için daha yararlı olmalarını istiyoruz\" diye konuştu.

HASANOĞLU: SURİYELİ ÇOCUKLARA BAKANLARA EĞİTİM VERİYORUZ

Türkiye Milli Pediatri Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise dünya çocuklarının sağlığı için 60 yıldır emek harcandığını söyledi. Amerikan Pediatrik Akademi, Finlandiya, Mısır, Rusya, Romanya, Kosova\'daki derneklerle ikili anlaşmalar çerçevesinde toplantılar yaptıklarını kaydeden Hasanoğlu, bunların tamamının çocuklara daha iyi gelecek hazırlamak için olduğunu vurguladı.

Suriye\'deki iç savaşın ardından Türkiye\'ye 4 milyondan fazla mülteci geldiğine, bunların yarısından fazlasının da çocuk olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasanoğlu, \"Bunlara devletimiz yardım yapmaktadır. Biz de Milli Pediatri Derneği olarak bu çocuklara çocuk sağlığı ve onlara hizmet eden çocuk hekimlerine bu çocukların sorunlarını çözmek ümidiyle eğitim vermekteyiz. Özellikle Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Gaziantep\'te görev yapan hekimlere eğitim götürmekteyiz. Ayrıca kamplara gidilerek çocuklara ve annelerine eğitim vermekteyiz\" diye konuştu.

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un çocuk sağlığının tartışıldığı kongreye katılımının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hasanoğlu, \"Sayın Bakan\'ımın kongremize katılımından dolayı büyük memnuniyet duydum. Kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Bakan Selçuk ve Kerem Hasanoğlu ve diğer katılımcılar detay

- Toplantı salonu detay

- Katılımcılardan detay

- Röp:1 Ziya Selçuk\'un konuşması

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)



======================================

Gazino alevlere teslim oldu

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, kapalı olan gazinoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye yangını çevreye yayılmadan söndürdü.

Korucuk Mahallesi\'ndeki bir gazinoda, kapalı olduğu bir vakit, dün (çarşamba) saat 23.00 sıralarında, henüz nedeni belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede eğlence mekanını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı\'ndan 8 araç ve 23 personel, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis soruşturma başlattı.

GÖRÖNTÜ DÖKÜMÜ:

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Yangına müdahale edilmesinden

- Dumanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)