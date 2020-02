DHA YURT BÜLTENİ- 10

Yunus polisinin organları 5 hastaya umut oldu (EK)

1)ŞEHİT POLİS, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren ve organlarıyla 5 hastaya umut olan polis memuru Hayrettin Yılmaz için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursaspor Başkanı Ali Ay, milletvekilleri ve polisler katıldı.

Törende, şehit polis Hayrettin Yılmaz\'ın annesi Sevgi, babası Tuncer Yılmaz ve kardeşi Özge Topçu da hazır bulundu. Aile, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilirken gözyaşlarını tutamadı. Sevgi Yılmaz ve Özge Topçu, güçlükle ayakta durdu. Törende, şehit polisin mesai arkadaşlarından bazıları da gözyaşlarını tutamadı.

Polis memuru Erdal Özbek, şehidin özgeçmişini okuyarak, \"Şehidimiz kahramanlığına yakışır bir şekilde, Sağlık Bakanlığı\'nın ilgili kurumuna müracaatla tüm organlarını bağışlamıştır. Şehadetinden sonra ailesinin de rızasıyla organları vatan için hizmet edecek bir çok insanda yaşayacaktır. Şehidimizin ruhu şad olsun\" dedi.

İl Müftüsü İzani Turan\'ın okuduğu duanın ardından şahit Yılmaz\'ın cenazesi, Yunus ekipleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Yılmaz\'ın cenazesi, Yunus timleri ve motorlu trafik polisi ekipleri eskortluğunda toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir\'e gönderildi.

DÜZCE\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)

2)ŞEHİDİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Erzincan\'ın İliç ilçesinde askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucunda şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba\'nın, Düzce\'de bulunan baba evi Türk Bayrakları ile donatıldı. Düzce Valiliği tarafından görevlendirilen hocalar şehidin evinin önünde dualar okurken, baba Yahya Kaplanbaba ve şehidin kardeşi Mustafa Kaplanbaba (15) taziyeleri kabul etti. Şehidin evinin önünde dualar okunurken anne Ayfer Yılmaz ise fenalık geçirdi. Evin önünde hazır bekleyen 112 Acil ekipleri anneye müdahalede bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba\'nın lise çağlarından bu yana asker olmak için hevesli olduğu, Düzce Anadolu Lisesi\'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına girmediği ve askerlik görevini yaptıktan sonra Uzman Çavuş olmak için askerde kaldığı öğrenildi. 1 yıllık uzman çavuş olan Furkan Kaplanbaba\'nın en büyük hayalinin ise ailesine bahçe içerisinde bir ev yaptırmak olduğu bildirildi. Diğer yandan şehidin kız kardeşi Merve Kaplanbaba\'nın ise Gazi Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünde öğrenim gördüğü ve acı haberi alır almaz Düzce\'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Düzce Valiliği\'nden ise şu açıklamada bulunuldu: \"24 Ekim günü sabah saatlerinde Erzincan İliç ilçesi Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, Kemah ilçesi istikametinden İliç ilçesi istikametine seyir halinde olan aracın kaza yapması sonucu yaralanmış, olay yerinde ve İliç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 25 Ekim Perşembe günü Cedidiye Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Düzce Şehitliğine defnedilecektir. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize şifa dileklerimizle, Düzce\'mizin ve milletimizin başı sağ olsun.\"

3)ŞIRNAK\'TA ASKER VE AŞİRET KIZININ BİR BARDAK AYRANLA BAŞLAYAN EVLİLİĞİ

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde Kayserili Uzman Çavuş Coşkun Korkmaz, görev esnasında kendisine ayran ikram eden Jirki aşiretine mensup Zeynep Dereli ile düzenlenen görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Çoşkun Korkmaz, bir görev için Jirki aşiret mensuplarının evine gitti. Ev sahipleri tarafından ağrılanan güvenlik güçlerine ayran ikram edildi. Ayranı, misafirlere veren Jirki aşireti mensuplarından Zeynep Dereli\'nin elinden alan ayranı alan Korkmaz, gönlünü Derili\'ye kaptırdı. Duygusal ilişki yaşayan Korkmaz ile Dereli, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Korkmaz\'ın Kayseri\'deki ailesi, Beytüşşebap\'a gelip, Dereli\'yi ailesinden Zeynep\'i istedi. Her iki ailenin de onayını alan Korkmaz ve Dereli için Beytüşşebap\'ta görkemli bir düğün töreni düzenlendi.

Düğüne, Korkmaz\'ın Kayseri\'deki yakınlarının yanı sıra Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde uzun halay zincirleri oluştururken, düğüne katılanlar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

\'BU TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİN İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAK EN GÜZEL GÖSTERGELERDEN BİRİSİDİR\'

Düğün töreninde konuşan Kaymakam Pendik, düğünü Kürt ve Türk kardeşliğinin en güzel göstergesi olduğunu dile getirerek, \"Ne ilk, ne de son olacak bu güzel birliktelikler. Yeni çiftimiz de bu güzel kardeşliğin meyveleri olacaktır. Öncelikle çiftimize huzur, mutluluk ve hayırlı bereketli yuvalar nasip etmesini yüce rabbimizden temenni ediyoruz. Bu evlilik aslında çok önemli. Sadece bir kızımızla bir oğlumuzun evliliğinden ziyade, Kayserili hem de jandarma personelimiz olan bir gencimiz ile Beytüşşebaplı Kürt vatandaşımızın kızı evleniyorlar. Güzel bir yuva kuruyorlar. Bu Türk-Kürt kardeşliğinin ilk değil, son da olmayacak en güzel göstergelerden birisidir. Bu yuvada doğacak çocuklarımız da Türk-Kürt kardeşliğinin, bu güzel atmosferin meyvesi olacaktır. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin, huzurumuzu daim eylesin\" dedi.

\'BİR BARDAK AYRANLA EVLİLİĞİMİZ BAŞLADI\'

Dahat Uzman Çavuş Coşkun Korkmaz ise, düğününde kensini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, \"Sağ olsun komutanlarımız da geldi. Aşiret liderimiz yalnız bırakmadı bizi. 2015\'ten beri burada görev yapıyorum. Sürekli köylere gidiyoruz, yol emniyetine gidiyoruz. Burada tanıştım, bir bardak ayran verdiler içtik, sonra eşimi gördüm ve tanıştık şimdi evlendik\"diye konuştu.

4)HAVACILIK VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DİKKATİNİ ÇEKECEK ÜRÜN

UŞAK Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. İdris Kaynak, çeliğin ağırlığını yüzde 50 azaltacak, \'nano takviyeli polimer çelik\' malzeme üretti. Kaynak, üretilen ürünün özellikle havacılık ve denizcilik sektöründe önemli rol oynayacağını belirtti. Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. İdris Kaynak, havacılık ve denizcilik sektöründe fayda sağlayacak \'nano takviyeli polimer çelik\' malzeme hakkında bilgiler verdi. Uçaklarda alüminyum malzemelerin yerine nano takviyeli polimer çelik malzeme kullanımı halinde ağırlığı yüzde 50 azaltacağını söyleyen Kaynak, bu yerli üretimle ayrıca ülkenin çelik ve alüminyum ithalatında azalma olacağını da belirtti. Kaynak, \"Havacılık sektöründe uçakların içinde kullanılan alüminyum malzemelerden yapılan konteynerler var. Polimer çelik malzemenin özgül ağırlığı 1.4. Alüminyum malzemenin özgül ağırlığı ise 2.8 olduğu için doğrudan, özgül ağırlığı bakımından var olan ağırlık 10 kilogram ise biz bunu polimer çelik malzememizle, doğrudan 5 kilograma düşürüyoruz. Havacılık sektöründe 1 kilo ağırlık hafifletmek demek, en son yaptığımız hesaplara göre yıllık 3 bin doların üzerinde gelir demek. Uçaklarda buna, koltuklardan ve konteynerlerden başlayabilirsiniz\" dedi.

Kaynak\'ın ürettiği nano takviyeli polimer çelik malzemesi, 27-29 Eylül\'de Türk Patent ve Marka Kurumu\'nun ev sahipliğinde düzenlenen 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı\'nda (ISIF\'18) altın madalyaya layık görüldü.

5)BOLU\'DA 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

BOLU merkezli 11 ile yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6\'sı adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir\'de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 13\'ü yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Bolu\'ya getirildi. 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Gözaltındaki 13 kişiden işlemleri tamamlanan Z.Ş., Y.A., T.B., C.Ç., E.A. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

6)İZMİR\'DE 50 BİN YENİ KAN BAĞIŞÇISINA DAHA İHTİYAÇ VAR

TÜRK Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, İzmir\'de toplanan kan bağışı ile kentin ihtiyacınının karşılanamadığına dikkat çekerek \"Yeterli kan bağışının toplanamaması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'nin kan ihtiyacının tamamı tarafımızca karşılanamamaktadır. Bu hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarımız ne yazık ki halen kan aramaya devam etmektedir. İlimizde 50 bin ünite daha kana, yani 50 bin bağışçıya daha ihtiyaç var\" dedi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, 2005 yılında başlattıkları \'Güvenli Kan Temini\' programının son durumu hakkında bilgi verdi. Güvenli kana ulaşabilmek için bilinçli bir topluma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Gök, bu amaç çerçevesinde eğitimleri sürdürdüklerini söyleyerek 2018 yılı itibariyle 1 milyon 750 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti. Türkiye\'de bir ilke imza atarak sorumluluk sahalarında bulunan tüm üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzaladıklarını anlatan Gök, genç kan bağışçılarının kazanımını ve eğitimini sağlamaya yönelik protokol kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencilere 40 dakika süren eğitimler verdiklerini dile getirdi. Özellikle 18-24 yaş grubu gençleri bugünün ve geleceğin kan bağışçısı olarak kazandıklarını söyleyen Gök, \"Ne yazık ki kadınlar genellikle kan bağışı konusunda gönüllü değiller veya isteksizler. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların kan bağışına ilgisi maalesef çok düşük. Kadınlarımız kan bağışı konusunda yanlış bilgilere, olumsuz önyargılara sahip. Kansız olduklarını düşünüyor ve kan bağışında bulunarak, kendi sağlıklarını tehlikeye atacaklarını sanıyorlar. Oysa bu yanlış bir inanıştır, kan bağışlamak isteyen kişilerin her kan bağışından önce kan değerlerine tarafımızdan bakılmaktadır. Kadınların kan bağışı için hemoglobin değerinin 12.5 gr/dl olması yeterlidir. Toplumun her kesimindeki kadınlarımıza ulaşabilmek amacı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte \'İzmir sana kanım feda\' projesini hayata geçirdik. Projede amacımız; evinden ve mahallesinden uzaklaşamayan kadınlarımızı, okullarımızın güvenli ortamında kan bağışı yapmalarını sağlamaktır. Kadınlarımızı çocuklarının eğitim gördüğü okullara davet ederek, kan bağışı hakkında bilgilendirici seminerlere katılımlarını sağlamak ve kan bağışında bulunarak; düzenli, gönüllü ve bilinçli kan bağışçısı olmalarını sağlamak üzere yola çıkılmıştır. Ülkemizde kadın kan bağışçı oranı maalesef yüzde 14\'tür. Biliyoruz ki, güçlü ve başarılı projeler her zaman kadınların inanması ve destek vermesi halinde amacına ulaşabilir. Kadınlarımız ile elele vererek gerçekleştirdiğimiz bu örnek projede kadın kan bağışçı oranı yüzde 46\'ya ulaşılmış olup, büyük bir başarıya imza atılmıştır\" diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi\'nde imzalanan protokol ile \'İzmir sana kanım feda\' projesini başlattıklarını söyleyen Gök, projeyi yürütmek üzere her okuldan müdür veya müdür yardımcısı ile bir koordinatör öğretmen belirlediklerini anlattı. Gök, \"Bugünün küçüğü, yarının büyüğü ve geleceğin kan bağışçısı olan çocuklarımızın ellerine, kan bağışı kampanyası ve kan bağışı hakkında bilgi içeren broşürleri teslim ettik. Geleceğin kan bağışçısı olan evlatlarımız, bu broşürü ailelerine, akrabalarına ve yakınlarına bizzat okuyup kan bağışına davet ederek, Kızılay gönüllüsü olarak çalıştılar ve yakınlarını ikna ederek kolundan tutup okullarındaki kan bağışı kampanyalarına götürdüler. Projemiz geleneksel olarak her eğitim öğretim döneminde devam edecektir. Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde kadınlarımız, Kızılay gönüllüsü gibi çalışmışlardır. Sonuç olarak, bu proje sayesinde en güvenli ortam olan okullarımıza gelerek kan bağışı için destek istedik\" dedi.

İZMİR KENDİ İHTİYACINI KARŞILAMIYOR

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi olarak Güvenli Kan Temini Programı kapsamında Ege Bölgesi\'nin kan ihtiyacının tümünü düzenli, bilinçli ve gönüllü bağışçılardan alınan kanlar ile karşılamak amacıyla İzmir, Aydın ve Manisa\'da 4 kan bağışı merkezi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, sorumluluk sahalarında 93 kan kullanan hastane bulunduğunu ifade etti. 91 hastanenin transfüzyon merkezinin kan ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını anlatan Gök, yıllık 320 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek 2017 yılında 269 bin 687 ünite kan bağışının toplandığını belirtti. Manisa ve Aydın illerinde toplanan kan bağışının kendi ilinin ihtiyacını karşıladığına dikkat çeken Dr. Gök, \"Yeterli kan bağışının toplanamaması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'nin kan ihtiyacının tamamı tarafımızca karşılanamamaktadır. Bu hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarımız ne yazık ki halen kan aramaya devam etmektedir. İlimizde 50 bin ünite daha kana yani, 50 bin bağışçıya daha ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı\'ndan bu iki hastanenin kan ihtiyacının tümünü karşılama yetkisini talep edebilmemiz için 50 bin yeni kan bağışçısı istiyoruz. Başarıya ulaşmamamız halinde, ne yazık ki bu hastanelerin kan merkezleri hasta yakınlarından kan verecek kişi talep etmeye devam edecek ve hastaların mağduriyeti artacaktır\" dedi.

BAZI MESLEK GRUPLARINDA BAĞIŞLAR YETERSİZ

Kan bağışının eğitim ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olarak artmadığını vurgulayan Dr. Gökay Gök, iğne korkusu nedeniyle bağış oranlarının düştüğünü ifade etti. \'İğne acıtır, bayılırım\' gibi önyargıların hakim olduğuna dikkat çeken Gök, \"Kanı ideal koşulda torbaya alabilmek için yüksek teknolojiyle üretilmiş iğneler kullanılıyor. İğnelerin üzeri silikon kaplı. İlk kan bağışına cesaretlendirip formu doldurtmak bizim öncelikli hedefimiz. Belli meslekler bu konuda bilgi sahibi oldukları halde düzenli kan bağışı yapmıyor. Örnek vermek gerekirse doktorlar, diş hekimleri, eczacıları sayabiliriz\" dedi. Negatif kan gruplarının temininde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Gök, düzenli bağış ile stoklarda kan bulunması halinde acil durumlarda sorun yaşanmadığını anlattı. Aralık ve ocak ile temmuz ve ağustos aylarında stokların azaldığını belirten Dr. Gök, kan bağışlarının artması için tüm duyarlı vatandaşlardan destek istedi.

7)KİLİS\'TE 275 KİŞİLİK GEÇİCİ İŞE 4 BİN 581 BAŞVURU

KİLİS\'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüklerinde 8 ay çalıştırılacak 275 kişilik geçici işe, 4 bin 581 kişi başvurdu. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişiler, kurayla belirlendi.

Kent merkezi ile ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerinde TYP kapsamında 275 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Bunun üzerine Türkiye İş Kurumu\'na (İŞKUR) 4 bin 581 kişi, geçici iş için başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmesi kararı alındı. Kararın ardından Kilis Spor Salonu\'nda kura çekimi yapıldı. Salonu dolduranlar, kura çekimini meraklı gözlerle takip etti. Kurada ismi çıkanlar sevinirken, çıkmayanlar üzgün şekilde evlerinin yolunu tuttu.

8)FOÇALI LİONLAR\'DAN KIZILAY\'A KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI

İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde faaliyetlerini sürdüren Phokaia Lions Kulübü üyeleri Kızılay\'a 20 ünite kan bağışladı. 5 kişi de kök hücre bağışında bulundu. Bağışa Lions kulüplerinin bölge dışından gelen bazı üst düzey yöneticileri de katıldı.

Bir doktor, 2 flebotomist ve 2 destek görevlisinden oluşan Kızılay mobil kan alım ekibi İlçe Turizm Müdürlüğü Foklu Çeşme önünde konuşlandı. Phokaia Lions Kulübü üyeleri 5 saat süren bağış kabulu süresinde hem kan verdi hem de ekibe ve bağışçı vatandaşlara yardımcı oldu. Etkinlikte 20 ünite kan bağışlandı. 5 kişi de kök hücre bağışında bulundu.

Phokaia Lions Kulübü Başkanı Fatma Gül Gülaydın her yıl ekim ayında geleneksel hale getirdikleri kampanya ile kan, kök hücre ve organ bağışında bulunmaya devam ettiklerini söyledi. Gülaydın, \"Yaklaşık 8 yıldır bu kampanyayı sürdürüyoruz. Bu süreç içerisinde hem kulüp üyelerimiz hem de Foça\'da bulunan vatandaşlarımız kampanyalarımıza katılıyorlar. Bu yıl üyelerimizin yanı sıra ilçemizde konuk olan Lions 118 R Bölgesi Genel Yönetmeni Zeynep Kocasinan, 118 R Bölgesi Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı Kemal Çemberci, Lions 118 E Yönetim Çevresi Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı Prof. Dr. Şevki Sözen ve Lions İhtisas Kulüpleri Ülke Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen de bizlerle birlikte oldu. Kanın sürekli ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Bu ihtiyacın karşılanmasına sağlıklı bireyler olarak katkı vermeye devam edeceğiz\" dedi.

