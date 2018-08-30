DHA YURT BÜLTENİ 10

1)DİYARBAKIR\'DA ASKER \'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ\' SLOGANIYLA YÜRÜDÜ

DİYARBAKIR\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlerle coşkuyla kutlanırken, Valilik önünde düzenlenen tören ardından birliklerine dönen askerler, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı eşliğinde yürüdü. Kutlamalarda protokol tribübüne şehit aileleride oturntuldu.

Valilik önündeki Zafer anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Vali hasan Basri Güzeloğlu\'nun makamında tebrikleri kabul etmesi ile devam etti. Valilik önündeki kutlamalara Vali Güzeloğlu\'nun yanısıra Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla ve Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve diğer protokol üyeleri katıldı. Töreni, 2017 yılında Diyarbakır\'da evinin önünde şehit edilen Uzman Çavuş Bilal Dicle\'nin babası Adnan Dicle ile Adıyaman\'da geçtiğimiz ay şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın babası Ekrem Yılmaz\'da protokolde izledi. Vatandaşların yoğun katılımının gözlendiği tören, Vali Güzeloğlu ve Belediye Başkanvekili Atilla\'nın halkı selamlayarak zafer bayramlarını kutlamasıyla başladı. Halk oyunları gösterisiyle devam eden törende 7\'inci Kolordu Komutanlığı bando ekibinin şarkılarına protokol üyeleri de alkışlarla eşlik etti.

Tören daha sonra askeri birliklerin geçişle devam ederken, 2 Atak helikopterinin de havadan alçak uçuş yaptığı gözlendi. Tören, geçişlerin ardından son bulurken, birliklerine dönen askerler, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" Gazi Mustafa Kemal\' sloganı attı.

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanlar

-Törene katılan protokol

-Halk oyunları gösterisi

-Askeri bandonun konseri

-Askeri geçiş

-Helikopterlerin alçak uçuş geçişi

-Askerlerin sloganla yürümesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)İNEGÖLLÜ GAZİLER TÖRENE 2 SAAT ERKEN GELDİ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, 2 saat 15 dakika geç başladı.İnegöl Kaymakamlığına da vekalet eden Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu\'nun Yenişehir\'deki törene katılıp, ardından İnegöl\'e gelerek buradaki törene katılacağı bilgisi İnegöl Muharip Gaziler Derneğine bildirilmedi. Gaziler, saat 09.00\'da alana gelerek törenin başlamasını bekledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yılı kutlama törenleri İnegöl ilçesinde ileri bir saate ertelendi. Sabah 09.00’da başlaması planlanan tören Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nun Yenişehir’deki törenlere katılmasından dolayı saat 11.30’a alındı. Bu durum İnegöl Muharip Gaziler Derneği üyelerine bildirilmeyince, sabah 09.00’da tören alanına gelen gaziler, 2 saat 15 dakika tören alanında beklemek durumunda kaldı. Törenler saat 11.15\'te Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nun tören alanına gelmesiyle başladı.

Törenin ardından DHA mikrofonlarına konuşan İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, “Saat 09.00\' da tören başlayacaktı. Biz de tören alanına geldik. Geldiğimizde kimsenin olmadığını görünce tam dağılacakken Kaymakamlık yetkililerine telefon açtık. Kaymakam vekili Yenişehir\'den geldiği için programın ileri saate ertelendiğini söylediler. Bize de haber verilmediği için biz de biraz beklemiş olduk. Bir yanlışlık olmuş. Önemli bir şey değil. İnegöl bizim. Devlet bizim devletimiz, neden kırgınlık olsun. Biz günlerce nöbet bekledik, burada 2 saat beklemiş olsak ne olacakö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Detaylar

-Gaziler Derneği Başkanı açıklama

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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3)ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİNDE JAKEM\'İN KÖPEKLERİ NEFES KESTİ

NEVŞEHİR\'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerde, Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda (JAKEM) eğitilen köpeklerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Ardından, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen anıta çelenk bıraktı. Makamında tebrikleri kabul eden Vali Aktaş, ardından törenlerin yapılacağı çim sahaya geçti. Burada günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından, Nene Hatun Kız Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterilerinde bulundu. JAKEM Komutanlığında eğitilen aralarında Alman Kurt Köpeği, Labrador ve yerli Çatal Burun cinsi köpekler, eğiticileriyle birlikte bir gösteri sundu. Bomba arama, uyuşturucu arama, enkazda insan arama, yanıcı madde arama, ileri itaat gibi 11 farklı branşta eğitilen köpekler, burada hünerlerini sergilediler. Bir çanta içine saklanan uyuşturucu maddeyi saniyeler içinde bulan dedektör köpeğin ardından, bir başka eğitimli köpek, yine bir kutuya saklanan bombayı bularak tepki gösterdi. İleri itaat eğitim alan Alman Kurt Köpeği ise eğiticisinin komutlarını harfiyen yerine getirdi. Senaryo gereği silahla rehin alınan bir kişiyi kurtarma görevini ise 2 eğitimli köpek yerine getirdi ve kısa sürede silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. Törene katılan öğrenciler ve izleyiciler, eğitimli köpeklerin gösterilerini ilgiyle izleyip alkışladılar. Nevşehir\'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, geçit töreni ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

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-30 Ağustos Zafer Başramı törenleri

-Atatürk anıtına çelenk sunulması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Vali İlhami Aktaş\'ın tebrikleri kabul etmesi

-Bayram kutlamalarında JAKEM\'de eğitilen köpeklerin gösterileri

-Detay-

(Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

DV 1 Dosya 6 Dakika 38 saniye/211 MB

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4)SİVAS\'TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLE KUTLANDI

SİVAS\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Sivas Valisi Davut Gül, alanda askeri kıyafetle satış yapan bir çocuğun tüm simitlerini satın alarak, alandakilere dağıttırdı.

Zafer Bayramı\'nın 96\'ıncı yıl dönümü kutlamaları Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesince kent meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Davut Gül ve il protokolü Valilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı İnönü Bulvarı üzerinde devam etti. Burada Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törende Kazım Karabekir İlkokulu folklor ekibi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Kulübü öğrencileri gösteri yaptı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi. Törene vatandaşların katılımının az olduğu görüldü.

BAYRAM SİMİDİ

Tören sonrası üzerinde askeri üniforma ile simit satan Efe Karacan\'ı (10) Vali Davut Gül yanına çağırarak tüm simitlerini satın aldı. Vali Gül, küçük çocuktan simitleri alandakilere dağıtmasını istedi. Küçük çocuk tüm simitleri alandaki çocuklar ve ailelerine dağıttı.

Simitleri sattığı için mutlu olduğunu söyleyen Karacan, \"Vali beni çağırdı. Simitlerin hepsini satın aldı ve vatandaşlara dağıtmamı istedi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çelenk töreni ve kutlama kabulü

-Tören programı

-Halk oyunları ve okçuluk gösterileri

-Tören geçişi

-Simitlerini Valinin aldığı çocuğun görnütüsü ve konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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5)TOKAT\'TA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

TOKAT\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tokat\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah kent meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Tokat Valisi Ömer Toraman makamında kutlamaları kabul etti. Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden programda Vali Ömer Toraman, 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu askeri araçla halkı selamladı. Daha sonra şiirler okunarak, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Askeri bando eşliğinde askeri birlikler tören geçişi yaptı. Geçit töreni izleyenlerden alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

-Kutlama programından görüntüler

-Geçit töreni

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT, (DHA)

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6)AÜ\'DE, ŞEKER HASTALIĞINI TEK DOZLA İYİLEŞTİREN İLAÇLAR GELİŞTİRİLDİ

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Gen ve Hücre Tedavi Merkezi bünyesinde yürütülen TÜBİTAK projeleri kapsamında, dünyada ilk kez diyabet (şeker) hastalığını tek doz uygulamayla iyileştiren yeni nesil gen tedavi ilaçları geliştirildi. İlaçların deney aşamalarının sürdüğü, nihai hedefin insanlar üzerinde kullanılması olduğu kaydedildi.

AÜ Gen ve Hücre Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu ile çalışma arkadaşları Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı, Prof. Dr. Hasan Ali Altunbaş, Prof. Dr. Thomas Griffith, Prof. Dr. Ahter Şanlıoğlu, araştırma görevlileri Hale Taşyürek ve Yunus Emre Ekşi tarafından yürütülen 5 yıllık proje sonunda, şeker hastalığına karşı yeni nesil gen tedavi ilaçları geliştirildi. Yeni nesil ilaçların tek dozda şeker hastalığını iyileştirici özelliği olduğu, bunun dünyada bir ilk olduğu kaydedildi.

Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu, geliştirilen ilacı ilk olarak fareler üzerinde denediklerdini kaydetti. Prof. Dr. Şanlıoğlu, öncelikle deney hayvanlarını yüksek kalorili özel içerikli yemle besleyerek, insanlarda obezite kaynaklı Tip 2 diyabet bulgularını taklit eden, insülin direnci, glukoz tolerans bozukluğu ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden bir model oluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Şanlıoğlu, obez deneklere gen aktarımının insülin direncini kırdığını, glukoz toleransını iyileştirdiğini, kan yağlarını azaltarak diyabet gelişimini tamamıyla engellediğinin tespit edildiğini açıkladı. Prof. Dr. Şanlıoğlu, bu çalışmanın sonuçlarının da Nature Gene Therapy dergisinin 2018 yılı Temmuz sayısında yayımlanarak dergiye kapak konusu olduğunu belirtti.

TEK DOZDA DİYABETE SON

Prof. Dr. Şanlıoğlu, şu an dünya çapında şeker hastalığına karşı geliştirilme aşamasında çok sayıda ilaç olduğunu, bunlar arasında FDA onaylı GLP-1 Reseptör Agonistleri diye bilinen yeni nesil ilaçların en etkili antidiyabetik ajanlar olarak kabul gördüğünü belirtti. Prof. Dr. Şanlıoğlu, “Diyabet hastaları, ilgili ilaçları hayatları boyunca her gün kendilerine enjekte etmek zorunda. Biz yaptığımız çalışma ile bu ilaçların gen formunu gen nakil vektörlerine klonlayarak, tek bir enjeksiyonla hastaların ömür boyu bu ilaçları kullanma zorunluluklarını ortadan kaldırma potansiyeli olan yeni bir gen terapi ilacı (LentiGLP-1) geliştirdik\" diye konuştu.

Prof. Dr. Şanlıoğlu, geliştirilen ilacın diyabetin en önemli bulguları olan insülin dirençliliğini kırdığını, beta hücre fonksiyon bozukluğunu düzelttiğini ve kan şekerini beta hücre rejenerasyonu yoluyla düşürerek kilo kaybına yol açtığını gözlemlediklerini belirtti. Prof. Dr. Şanlıoğlu, pankreas hücrelerini yeniden programlama özelliği de olan gen nakil çalışmasının, ABD\'deki Human Gene Therapy dergisinde Temmuz ayında yayımlandığı bilgisini de paylaştı.

NİHAİ HEDEF İNSAN ÜZERİNDE KULLANILMASI

Bir sonraki aşamada bu çalışmaya ilişkin onay aldıktan sonra geliştirilen gen terapi ilacıyla önce diyabete yakalanmış hasta kedilerin tedavi edilmesinin planlandığını aktaran Prof. Dr. Şanlıoğlu, Gen ve Hücre Tedavi Merkezi olarak nihai hedeflerinin ise klinik denemeler, yani benzer çalışmaların diyabetli insanlarda da yapılabilmesi olduğunu dile getirdi.

Hem Avrupa, hem de ABD\'de farklı hastalıklarda kullanımı yeni onaylanmış (metabolik hastalıklar, bağışıklık yetmezlik sendromu, kan kanseri ve körlük) gen ve hücre tedavi ürünleri olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıoğlu, bu ilaçların ortalama fiyatının 1 milyon dolar civarında olduğunu sözlerine ekledi. Diyabeti tek dozda iyileştiren ilaçları ise dünyada ilk kez kendilerinin ürettiğini aktaran Prof. Dr. Şanlıoğlu, bu yeni nesil ilaçların fiyatının yüksek olmasının temel nedeninin katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünü olmasının yanında, tek dozla hastalığa kesin çözüm imkanı sunması olduğunu belirtti. Ülkemiz insanına bu tedavi imkanını sunabilmenin tek yolunun yeni nesil gen ve hücre tedavi ilaçlarını kendi merkezlerinde üretebilmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıoğlu, yerli ilaç geliştirme çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüntü Dökümü

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- Merkez dış plan görüntü

- Laboratuvardan görüntü

- RÖP: Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu

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HABER: Hasan ALAYBEYOĞLU- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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7)BİRDİRBİR OYNAYARAK YOLDAN KARŞIYA GEÇTİLER

ÇORUM kent merkezinde 6 gencin kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden birdirbir oynayarak karşıya geçmesi görenleri şaşırttı.

Çorum kent merkezinde kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi\'nde trafik ışığının bulunduğu yaya geçidinde 6 genç ilginç bir şekilde karşıya geçti. Gençlerin yaya geçidinden birdirbir oynayarak yoldan karşıya geçmesi dikkat çekti. Bunu gören vatandaşlar ve ışıkta bekleyen araçların sürücüleri ise şaşkınlık yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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- Altı gencin kırmızı ışıktan birdirbir oynayarak karşıya geçmesi

- Yaya ve sürücülerin olup biteni izlemesi

-Detaylar

(SÜRE: (1. DK ) (13 SN) ) (BOYUT:143 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)



