DHA YURT BÜLTENİ-10

Kızıltepe\'de kuş gribi görüldü, kanatlılar itlaf edildi (EK)

1)KÖYDEKİ TÜM KANATLILAR TOPLANIYOR

Kuş gribi vakasının görüldüğü Büyük Boğazye köyüne gelen sağlık ekipleri, maskeli ve kuş gribi virüsüne karşı korumalı elbiselerini giyerek bir taraftan kanatlı hayvanları toplarken, diğer taraftan da kümes ve barınakları da ilaçlamaya başladı. Sağlık görevlileri konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken köy muhtarı Seyfettin Çiftçi, kuş gribi virüsü vakasının görüldüğünü doğruladı. Köydeki bir kişinin hayvanlarının ölmeye başlaması üzerine bu kişinin aile hekimine durumu bildirdiğini anlatan Çiftçi, \"Bu hayvanlarla, kanatlı 2 ayaklı hayvanlarla ilgili bir hastalık belirtisi olduğu söylendi bize. Köy halkından olan bir arkadaşımız aile hekimine giderek, hayvanlarının hepsinin ölmeye başladığını söyledi, yani 2 ayaklı olan hayvanları. Tarım ve sağlık ekipleri geldi, bir iki tanesini alıp Elazığ\'daki labaratuvara gönderdiler. Labaratuvardan gelen sonucun kuş gribi belirtisi olduğu söylendi. Köy muhtarı olarak beni aradılar, \'geleceğiz köyü karantinaya alacağız\' dediler. Sabah geldiler köyün etrafını kapattılar, tavuk, hindi, ördek ne varsa 2 ayaklı tüm hayvanları toplamaya başladılar. Ve \'imha edeceğiz\' diye toplamaya başladılar. Bunun zararı var tabi ki, köy halkı ne yapacak? Bunun teşhisini istiyoruz aynı zamanda zararımızın da karşılanmasını istiyoruz\" dedi.Mardin Sağlık İl Müdürlüğü ve Kızıltepe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin Büyük Boğazye köyündeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

2)AKŞENER: \'KORKMUYORUM LAN\' DEDİĞİ GÜN İŞ BİTER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya\'da esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, \"korktuğunuz zaman korkutursunuz. Karşılıklı bir psikolojik davranış bu. Siz ne kadar korkuyorsanız karşısındakini o kadar çok korkutmaya çalışırsınız. Sonuç itibarıyla bu böyle gider gelir ama bir süre sonra karşınızda sizden korkan insanlardan bir kişisi bile \'Korkmuyorum lan\' dediği gün iş biter\" dedi.Partisinin il başkanlığının açılışı için dün akşam saatlerinde Kütahya\'da gelen Meral Akşener, geceyi Yoncalı Termal Tesisleri\'nde geçirdi. Akşener bugün öğle saatlerinde kent merkezine geldi. Akşener\'i Zafer Meydanı\'nda partiler coşkuyla karşıladı. Partililerle birlikte Sevgi Yolu\'nda yürüyen Akşener vatandaşları selamladı, esnaflarla sohbet etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir işyeri ziyaretinde, \"Gerçek siyasi rekabet başlıyor, başlattık. Bak göreceksiniz bize yarayacak. Herkes cici cici yapacak size. 25 il oluyor şuanda. Dikkat ederseniz herkes gezmeye başladı\" dedi.

\'DÜKKANIMA MALİYE GELİR Mİ?\' KORKUSU

Meral Akşener, kendisiyle konuşan esnafların endişe taşıdıklarını ifade ederek, \"Maliye mi gelir dükkanıma? Bu daha vahim bir korku şimdi. Hani Meral Akşener ile konuşmak anlıyorum onu da, ama basının huzurunda konuştuğun zaman acaba maliye mi gelir? Zaten el kadar dükkanlar. Bu da çok yanlış\" diye konuştu.

Akşener bir partilinin \'Başkanım kıracağız inşallah o korkuları\' demesi üzerine de \"Şimdi şöyle korktuğunuz zaman korkutursunuz. Karşılıklı bir psikolojik davranış bu. Siz ne kadar korkuyorsanız karşısındakini o kadar çok korkutmaya çalışırsınız. Sonuç itibarıyla bu böyle gider gider gelir ama bir süre sonra karşınızda sizden korkan insanlardan bir kişisi bile \'Korkmuyorum lan\' dediği gün iş biter\" ifadelerini kullandı.

\'ÜLKE GÜMBÜRDEMİŞ DEMEKTİR\'

Bir parti de Akşaner\'e, \'Sayın genel başkanımız sizlerden ilham alıyoruz. Sizin cesur yüreğiniz bize ilham veriyor\" dedi. Akşaner ise \"Ben vatandaş açısından söylüyorum. Demokrasi bunda önemli. Hukuk, adalet önemli. Yani hep siyasi bakılıyor. Değil. Şimdi iki arkadaş kavga etseniz siz. Bir alacak verecek meselesinden. Deseniz ben haklıyım sen haksızsın. Mahkemeye gittiğinizde hanginizle ilgili olumlu bir karar verilirse sizin ikinizin de yani hakkaniyetli bir karar verildi demeniz gerekiyor. Hukuk dediğimiz bu. Eğer buna emin olmuyor ve değilse işte bu daha güçlüydü onun için onun lehine karar verildi şeklinde algı oluyorsa o ülke gümbürdemiş demektir. Bugün yaşanan budur. Hep siyaset üzerinden tarifleniyor hukuk. Öyle değil. Günlük hayatta.\" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNİN YAPTIRIM GÜCÜ SIFIR

Daha önceki açıklamalarında \'referandumdan sonra milletvekilliği bitecek\' dediğini anımsatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner \"Milletvekilliği bitecek demiştim bitiyor. Milletvekillerinin yaptırım gücü sıfır. İktidar partisi de dahil olmak üzere. Avukatlık mesleği bitecek demiştim. İktidar gücünden faydalanmadıkça hiçbir dava kazanılamaz artık Türkiye\'de. Normal günlük hayattan bahsediyorum . Öyle siyasi miyasi değil\" dedi.

\'KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER MAHKEMEDE ŞAŞAR HİKAYESİ\'

Akşener bir basın mensubunun \'Sizlere de iftiralar atıldı, bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?\' demesi üzerine de şunları söyledi:

\"Habire söylüyorum be oğlum bıktım. 150\'ye yakın insanı mahkemeye vermişim ben. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar hikayesi. Burada car car söyleniyor, veriyorsun mahkemeye diyor ki \'ben öyle bir şey söylemedim yanlış anlamış.\' Dayanıklı bir insanım. İşim bu. Burada bir sorun yok. Aynı şey sizlere yapıldığı zaman siz aynı derecede savunamıyorsunuz kendinizi. Asıl vahim olanı bu. Korkutucu yanı bu. Onun için de adalet, hukuk ve demokrasi bu manada normal insanlar için lazım esasında.\"

\'ZEKİRAYA ÖZ\'ÜN HEYKELİNİ DİKİYORLARDI\'

Hukukun üstünlüğünün önemli olduğunu ifade eden Akşener, \"bir de şöyle bir şey vardır. Siyasetçi sonunda birbiriyle el sıkışır. Olan hep aradakilere olur. Bürokrasiye olur, ona olur, buna olur. Bak Zekeriya Öz\'ü heykelini dikiyorlardı ne meşhur adamdı hatırlayın. Şuanda vatan haini. Zırhlı araç tahsis edilmişti. Onun için hakkaniyet, adalet, hukukun üstünlüğü. Şimdi FETÖ\'cüler temizleniyor, başka METÖ\'cüler geliyor. Böyle bir şey olur mu? Hakim tarafsız, objektif, kimsenin adamı olmayan olmak zorunda. Yani milletin yanında olmak zorunda. Senin yanında olmak zorunda. Şimdi hepiniz açısından siyasi olarak bakılıyor işe, fark edilmiyor. Günlük hayat esas olan. Ev sahibi ile diyelim ki, buranın sahibi diyelim kira üzerinden mahkemelik oldu. Örnek olsun diye söylüyorum. Ve kiracı haklı. Oraya gittiğinizde ev sahibi Ak Parti bünyesinde bir arkadaşsa kiracının haklı çıkması, bakın böyle bir iddialı söz söylüyorum. İmkansız\" diye konuştu. Meral Akşener daha sonra Ali Paşa Mahallesi Vilayet binası arkasındaki İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

3)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU GEMLİK\'TE DÖNÜŞÜMÜN TEMELİNİ ATTI

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın Gemlik ilçesinde kentsel dönüşüme yönelik yapılan TOKİ konutlarının temel atma törenine katıldı. Çavuşoğlu, dönüşümün gönüllülük esasına göre yapılacağını anlatırken, \"Dönüşüm gerçekleştiriyoruz, \'taşınma\' kavramını kullanmıyoruz. KHK\'de yazılan \'nakil\' kelimesini de \'riskli binaların nakli\' olarak değerlendiriyoruz\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gemlik ilçesinde yapılacak 226 konut ve 12 dükkandan oluşan TOKİ binalarının temelini attı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gemlik\'in, birinci derece deprem kuşağında bulunduğunu, Kuzey Anadolu fay hattının buradan geçtiğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: \"Ne yazık ki fay hattı üzerinde yüzlerce bina bulunmakta ve binlerce vatandaşımız da bu riskli binalarda yaşamaktadır. Bazı yerlerde zeminin sıvılaşma potansiyelinin yüksek olması, binaların yapımında da deniz kumu kullanılmış olması, can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. İşte bu nedenle hükümetimiz, son çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname ile deprem olmadan önce Gemliklilerin can ve mal güvenliğini koruyacak, Gemlik\'in geleceğini inşa edecek, dönüştürecek, çehresini değiştirecek ve marka değerini artıracak bir karar aldı. Gemlik\'in sembolü zeytin ağaçlarından tek birine bile zarar vermeden, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın tahsis edeceği zemini kaya gibi sağlam makilik alanlara yapılacak modern ve sağlıklı konutlarla Gemlik\'i yepyeni bir geleceğe kavuşturacağız. Bu, uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız halde çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediğimiz bir değişikliktir.\"

\"DÖNÜŞÜM GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANACAK\"

Çavuşoğlu, dönüşümün gönüllülük esasına göre yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz; \'taşınma\' kavramını kullanmıyoruz. KHK\'de yazılan \'nakil\' kelimesini de \'riskli binaların nakli\' olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde de uygulayacağız. Şehirdeki riskli binaların bir an önce dönüştürülmesi gerekiyor, ancak 1999 depreminden sonra imar planları 5 kattan 3\'e düşürüldü. Riskli ve çok katlı binalar yenilenmek istendiğinde en fazla 3 kat yapılabilecek. Zemin, çok yüksek binaları taşıyacak nitelikte değil. Dolayısıyla bir kısım muhaliflerin iddia ettiği gibi, her bina yerinde dönüşemeyecektir. Yeni yerleşim yeri olan makilik alanlara sağlam ve deniz manzaralı konutlar yapılarak, isteyen vatandaşımızla maliyetine takas edilecektir. Kimsenin evi zorla elinden alınmayacaktır. AK Parti hiçbir zaman millete rağmen millet için bir şey yapmamıştır, yapmayacaktır.\"

1400 KONUT İÇİN 17 BİN TALEP

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini, belediyenin Cihatlı Mahallesi\'nde yaptığı 1400 konut için 17 bin kişinin talepte bulunduğunu anlattı. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Karşılayamadığımız talebi Cumhuriyet Mahallesinin hemen yanıbaşındaki makilik alanda yapacağımız 8 bin konutla karşılamayı düşünüyoruz. Durum bu kadar net iken, deprem olmadan önlem almayı amaçlayan kararnameyi farklı mecralara çekmek doğru değildir. Kastı bulunan bir davranıştır. Bu nedenle bütün siyasetçileri sağduyulu davranmaya, Gemlik halkını istismar etmemeye, gerçeklerle birlikte tavır takınmaya davet ediyorum.\'Gemlik nasıl dönüşür?\' diye soran bazı muhalif siyasilerin dedikodularına kulak asılmaması gerekiyor. Bazı siyasiler, Gemlik\'te deniz manzaralı konutları alt ve orta gelirli vatandaşlarımıza çok görebilir, onları bu konutlara layık görmeyebilir, ama biz AK Parti kadroları, herkesi birinci sınıf vatandaş olarak görmekteyiz. Onlara da denizin manzarasını ve güzelliğini yaşatacağız.\"

Çavuşoğlu, temel atma töreninin ardından ilçede 15 araçlık halk otobüsü filosunun hizmete alım törenine de katıldı.

