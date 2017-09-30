DHA YURT BÜLTENİ-10

1)HABUR’DAKİ TATBİKATTA MAYIN TEMİZLEME VE İLK YARDIM EĞİTİMİ

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur sınır kapısı arasındaki TIR parkı karşısında 13\'üncü gününde devam eden tatbikatta askerlere hava saldırısından korunma ve mayın temizle eğitimi verildi. Yaralı askere ilk yardımın yapıldığı tatbikatın devam ettiği Habur’da ise araç giriş ve çıkışlarında bir sıkıntı yaşanmadığı görüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 13’üncü gününe girdi. Irak özel kuvvetlerininden bir grubun da dahil olduğu tatbikatta bugün askerlere hava saldırısı, mayın temizleme ve ilk yardım eğitimi verildi. Zırhlı personel taşıyıcılarla tatbikat alanına ortak çıkan askerler hava saldırısından korunma yöntemleri ile kara mayınlarını temizlemeyi canlandırdı. Daha sonra belirli noktalara sevk edilen zırhlı personel taşıyıcılar manevra eğitimi yaptı. Zırhlı araçların manevra gerçekleştirdiği sırada bir adet Zırhlı sıhhiye aracı temsili olarak yaralanan askere müdahalede bulundu. İlk yardımı yerinde yapılan yaralı asker diğer askerlerce sedye üzerinde zırhlı araca bindirildi. Zırhlı sıhhiye aracının yaralıyı kurtarmasının ardından paletli tanklar operasyona dahil edildi. Belirlenen noktaların temizlenmesinin ardından tatbikat tamamlandı.

HABUR’DA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR NORMAL SEYRİNDE

Türkiye’nin Kuzey Irak sınırına açılan Habur Sınır Kapısı’nda giriş ve çıkışlar ise normal seyrinde devam ediyor. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin gerçekleştirdiği referandum sonrasında Türkiye’nin yaptırım kararı içine aldığı Habur snırı kapısında işleyiş devam ediyor. Kamyon ve akaryakıt tankerlerinin sınır kapısından geçişlerinde bir sıkıntı yaşanmadığı gözlendi.



Görüntü Dökümü

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-Tatbikata katılan zırhlı araçlar

-Zırhlı personel taşıyıcılar

-Tankların geçişi

-Zırhlı sıhhiye aracı

- Askerlerin mayın temizliği

-Yaralı askerin kurtarılışı

-Tank ve zırhlı araçların manevrası

-Habur sınır kapısı

-Haburda sırada bekleyen araçlar

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)-

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2)BAKAN YILMAZ: YENİ SINAV SİSTEMİ ÖĞRENCİNİN STRESİNİ AZALTACAK

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversiteye giriş sistemi hakkında bilgi vererek, \"Üniversite giriş sistemi aksayan taraflarını gidererek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak daha yalın ve sade bir sistemi amaçlıyoruz. Eğitim öğretimin bütün kademelerinde öğrencinin üzerindeki stresi azaltmak ana gayemizdir\" dedi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz partisinin Sivas Merkez Olağan İlçe Kongresi\'ne katılmak üzere karayolu ile Sivas\'a geldi. 4 Eylül Spor Salonu\'nda düzenlenen kongreye katılan Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlatarak, bundan sonra yılmadan, yorulmadan daha çok çalışmak gerektiğini vurguladı. Bakan Yılmaz, hükümete geldikleri günden bu yana kişi başına düşen milli gelirin ve ihracaatın arttığını, sağlıkta memnuniyetin yükseldiğini dile getirerek, eğitimin de çağın gereklere uygun olarak değiştiğini, geliştiğini ve tecrübeler ışığında da güncellendiğini aktardı. Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerine işaret ederek, eğitimde yapılan yenilikleri anlatan Yılmaz, bütçede en fazla payı eğitime ayırdıklarını belirtti. Bakan Yılmaz, eğitim sistemine eleştirilerin de olduğunu dile getirerek, \"Bu eleştirilerin gelmesi çok normal. CHP diyelim ki eleştiriyor. İyi de bu CHP\'nin programı değil ki, bu milletin programı. Dolayısıyla CHP\'nin eleştirmesi normal. Eğitimde eleştiriler her dönemde yapılır\" diye konuştu.

\"YENİ SINAV SİSTEMİ ÖĞRENCİNİN STRESİNİ AZALTACAK\"

Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren Bakan İsmet Yılmaz, yeni sistemle aksayan tarafların giderildiğini söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:

\"Üniversite giriş sistemi ile ilgili de bir değişiklik var. Onunla da ilgili bilgi vermek isterim. Üniversite giriş sistemi aksayan taraflarını gidererek, sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak daha yalın ve sade bir sistemi amaçlıyoruz. Eğitim öğretimin bütün kademelerinde öğrencinin üzerindeki stresi azaltmak ana gayemizdir. Öğrenci stres içinde olursa başarıyı yakalaması mümkün değildir. Uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Sınavların ilki Mart diğeri Haziran ayındadır. Sınavlar 3 hafta sonuna yayılmakta ve toplam 5 gün sürmekte idi. YÖK tarafından yapılan yeni düzenleme ile sınav bir hafta sonunda gerçekleştirilecektir. Yani cumartesi başlayacak, pazar günü öğlen bitecek. Diğer bir önemli değişiklik puan türleri ile ilgilidir. Şuan var olan 18 puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırmakta ayrıca bazı programlar için aday havuzunu daraltmaktaydı. 18 puan türü azaltılacak ve az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacaktır. Sayısal, sözel, eşit ağırlık birde dili katarsak 4 puan türü olacak artık eskisi gibi 18 puan türü olmayacak. Yeni sistemde bir diğer önemli değişiklikte şudur. Türkçe ve matematik sınavın merkezinde olacak. Bu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemektedir. Milli Eğitim müfredatı daha önce olduğu gibi sorgulanmaya devam edecektir. Yine baraj puanı da olacaktır. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkacaktır. Yüksek öğrenim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecektir. Belirli alanlarda uygulanmakta olan başarı sıralaması bundan sonra da aranacaktır. Hangi alanlarda vardı? Tıpta vardı, hukukta vardı, mimarlıkta vardı, eğitim fakültelerinde vardı. YÖK yeni düzenleme ile sınavı öğrencilerimiz, aileleri, rehber hocaları için daha yalın, daha sade ve yönetilebilir bir hale getirmeyi hedeflemektedir.\"

Bakan Yılmaz, Türkiye\'de yapılan ne kadar iyi iş varsa bunun sorumlusu eğitim, ama ne kadar eksik iş varsa bunun sorumlusunun da yine eğitim olduğunu belirtti. Yapılan kongrenin Sivas\'a ve Türkiye\'ye hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, AK Parti\'nin bu ülkenin çimentosu olduğunu vurgulayarak, bu millet için geçmişte çalıştıklarından daha çok çalışacaklarını belirtti. Kongreye AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Hilmi Bilgin ve Selim Dursun ile AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kongreden görüntüler

-Bakan Yılmaz\'ın yaptığı konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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3)FAKIBABA: 80 MİLYONUN PROTEİN ORANINI ARTIRMAMIZ LAZIM (EK)

\"İSLAM ALEMİNİ PARÇALAYIP YÖNETMEK İSTİYORLAR\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş\'ta Tarım Çalıştayı\'na katıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum örgütü ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayda konuşan Fakıbaba, İslam dünyasındaki gelişmelere değindi. Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Batıda devletin sınırları kalkıp birleşirken, İslam alemini devletçikler haline getirmenin anlamının ne olduğunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Yani böl, parçala, küçült ve yönet. İslam alemini böyle dize getirmeyi düşünüyorlar. Suriye ve Irak\'a baktığınız zaman bunları böldüklerinde nelerin geleceğini görüyoruz biz. Biz, bir PYD\'nin ne olduğunu biliyoruz. 1970\'lerde üniversiteye başladım bunların ne yapmak istediklerini çok iyi bilen kardeşlerinizden birisiyim. İnşallah İslam alemini bunlar bölemeyecekler.\"

\"KENDİ GIDASINI ÜRETEMEYEN ÜLKELER TAM ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ OLAMAZ\"

Tüm bakanlıkların çok önemli olduğunu ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın ayrı bir öneminin olduğunu kaydeden Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Ben hep şunu söylüyorum; kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam özgür ve bağımsız ülkeler olamazlar. Biz ne yapıp mutlaka ve mutlaka insanlarımızın karnını doyuracak gıdayı üretmek zorundayız. Bakın 2002\'de 1 milyar 800 milyon olan tarım desteklerini 13 milyar liraya çıkarmışız. Yani 1.8 katrilyondan 13 katrilyona çıkarmışız. Çiftçilerimize son 15 yılda tam 105 katrilyon liranın üzerine nakit hibe destek ödemesi yapmışız. Bitkisel üretimimiz 97 milyon tondan toplam 117 milyon tona ulaşmış. hayvansal üretimimiz ise 10 milyon tondan 23 milyon tona çıkmış. Tarımsal ihracatımız 4 milyar dolardan 16 milyar doları şu anda geçmiş durumda. Allah\'ın izniyle bunlar yeterli mi, yeterli değil daha fazla çalışıp daha fazla üreteceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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- Çalıştay yazısı

- Bakan Fakıbaba\'nın konuşması

- Çalıştaydan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB

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Bakan Eroğlu: Bize vermedikleri silahları terör örgütlerine veriyorlar (EK)

4) BAKAN EROĞLU\'DAN YAĞIŞ UYARISI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Şuhut ilçe kongresinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak yağış uyarısı yapan Bakan Eroğlu, vatandaşın hava durumunu akıllı cep telefonlarına indirdikleri uygulamalarda takip etmesi ricasında bulundu. Bakan Eroğlu, \"Özellikle yarın, pazar gününden itibaren aşağı yukarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç olmak üzere, Doğu Anadolu\'nun bir kısmı tamamen yağışlı. Hatta Kocaeli, İstanbul kısmında biliyorsunuz ikaz etti Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da dünden itibaren başlayan kuvvetli bir yağış olacağını, Kocaeli\'de de pazar günü devam ediyor. Türkiye\'de büyük yağışlı bir döneme girdik. Hava sıcaklıkları bölgesine göre 5- 6 derece düştü. Özellikle diğer günler pazartesi günü yağışlar devam ediyor. Sadece Akdeniz, Batı Akdeniz ve Ege Bölgesi\'nde yağış yok ama diğer bütün bölgelerde var. Salı günü de özellikle Doğu Anadolu\'nun ve Doğu Karadeniz\'in tamamında yağışlar var. Ama önümüzdeki hafta özellikle perşembe, cuma, cumartesi günleri yağış yok\" dedi.

\"SİSTEM ÇOK İYİ, ÇOK MÜKEMMEL\"

Elinde bulunan meteorolojik harita ile açıklamalarına devam eden Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

\"Özellikle pazar ve pazartesi günündeki yağışlara vatandaşımızın dikkat etmesini ve bu konuda ilgili kamu kurum, kuruluşları ve belediyelerin gerekli tedbirleri almalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü yağışlarla ilgili önceden ikaz ediyoruz. Türkiye\'de gerçekten çok ileri bir sistem kurduk. Yani bir hafta önceden uydu ve radar görüntülerinden ve 1600\'den fazla otomatik gözlem istasyonu var. Bunlar vasıtası ile bütün Türkiye\'nin hava durumunu hatta denizlerde de bir takım otomatik meteorolojik ölçüm istasyonu kurduk. Şu anda Cebelitarık\'ta, Hazar\'a kadar bütün denizler bizden soruluyor. Hava durumu soruluyor, hatta biliyorsunuz Türkiye\'de çok sayıda radar kurduk. Afyonkarahisar\'da 350 kilometre yarı çaplı Kumalar Dağı\'nda bir radarımız var. Tüm Türkiye\'nin her yerini kapsayacak bir radar sistemi var. Dolayısıyla sistem çok iyi, çok mükemmel. Bu konuda bütün bilgileri akıllı telefonlara yüklemek mümkün. Özellikle akıllı telefonlarda www.mgm.gov.tr\'yi yükleyerek bulunduğu her bölgenin 5 günlük hava durumunu görmek mümkün.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakan Eroğlu\'nun gelişi

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Bakan Eroğlu\'nun gidişi

171 MB /// 05.22\"

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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5) AMCADAN ÖZGECANLAR DERNEĞİ YÖNETİMİNE SUÇLAMA

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde 2 yıl önce vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan\'ın amcası Yaşasın Aslan, Özgecanlar Derneği Yönetimi hakkında ağır iddialarla bulunup, Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.Özgecan Aslan\'ın katil zanlılarından Fatih Gökçe\'nin Yargıtay\'ın bozduğu karar üzerine Tarsus 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden yargılandığı dava çıkışında açıklama yapan Yaşasın Aslan, Özgecanlar Derneği ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Aslan, dernek yöneticilerinin görevini kullandığını belirterek şu iddialarda bulundu:

\"Özgecanlar Derneği ile ilgili bir suç duyurusunda bulunacağım. Tabi ki bunu istemezdim ancak benim de yeni öğrendiğim durumlar var. Ağabeyimin içinde bulunduğu duygusal zafiyetten yararlanarak şu anki Dernek Başkanı ve buna benzer kişiler içlerinde ağabeyimi istifa ettirerek Özgecanlar Derneğini bir süre önce ele geçirmişler. Fakat daha sonraki dönemlerde Özgecan Aslan isim hakkını almak dahi olmak üzere şahsi çıkarlarına ve dernekle ilgili ağabeyimin hoşuna gitmeyen faaliyetlerle ilgili müdahale etmesi neticesinde tehdit edilmeye başlaması ile ilgili bir durumdur. Zira bu konuyu konuşmak üzere Özgecan\'ın babası, annesi ve ablası derneğe gittikleri zaman kapının önüne atılmış, bıçaklı saldırıya uğramıştır. Bu konuyla ilgili yasal süreç devam ediyor. Asıl mevzu şu, en son yaptığı telefon görüşmesinde Özgecan\'ın babası Mehmet Aslan\'a Dernek Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç, \'Bir çocuğun katledildi, iki çocuğun var kendine dikkat et\' şeklinde tehdit etmiş. Bunun bedelini ödemelidir. Umarım başta Cumhuriyet Savcıları olmak üzere Mersin Valisi, siyasiler, kimin ilgisini çekiyorsa böyle bir acıyı yaşamış insanı çocuklarıyla sınamak çok acı, bunu kaldıramıyorum. Umarım yarından itibaren bu şahıslar hakkında gereken yapılır.\" Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Koçoğlu Dalgıç, konu hakkında konuşmak istemediğini, Yaşasın Aslan\'ı iddialarını ispatlamaya davet etti.

Görüntü Dökümü

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- Özgecan’ın Amcası Yaşasın Aslan’ın gazetecilere Adliye bahçesinde Özgecanlar Derneği ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklaması



SÜRE:02\'09\" BOYUT: 68.9 MB

Haber-Kamera:Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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6)KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN DAMAT ADLİYEDE

GAZİANTEP\'te, 54 yaşındaki kayınpederi Tahir Koçaslan\'ı tabancayla öldüren 34 yaşındaki Mehmet U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Perşembe günü öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinin evi terk etmesine sinirlenen Mehmet U., kahvede oturan kayınpederi Tahir Koçaslan\'a tabancayla ateş edip kaçtı. Mehme U.\'nun ateşlediği tabancadan çıkan 6 kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Koçaslan, dün hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damat Mehmet U.\'yu dün akşam saatlerinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan Mehmet U., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis

- Mehmet U.\'nun getirilmesi

- Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26 MB

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7)BAYER\'DEN, FETÖ\'DEN ARANAN İHSAN KALKAVAN AÇIKLAMASI



BODRUM\'da oturan Ahmet Derya Bayer, kamuoyunda \'Manken Aslı Baş cinayeti\' olarak bilinen olayın davasında tutuklu yargılanan 2 oğlunun salıverilmesinde, FETÖ\'nün desteğini sağladığı öne sürülen ve hakkında fezleke hazırlanan İhsan Kalkavan ile iddiaları yanıtladı. Kalkavan\'ın 30 yıllık arkadaşı olduğunu, iddiaları kabul etmediğini belirte Bayer, çocuklarının FETÖ\'cü savcı tarafından tutuklandığını öne sürdü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010\'da Bodrum\'da meydana gelen ve kamuoyuna \'Manken Aslı Baş cinayeti\' olarak yansıyan, davası Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde süren olayla ilgili, işadamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı. 2012\'de İstanbul\'dan gelen Kalkavan\'ın, FETÖ/PDY\'nin Bodrum imamı Zeki Yağmur ile irtibat kurup, Bayer\'in o dönem tutuklu olan oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer\'in tahliyesine yardımcı olduğu öne sürüldü. 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı bilinen ve hakkında yakalama emri çıkartılan Kalkavan\'dan herhangi bir ses yokken, iddialar karşısında Ahmet Derya Bayer, DHA\'ya açıklama yaptı. Bayer, İhsan Kalkavan\'ı 30 yıldan bu yana tanıdığını anlatırken şöyle dedi:

\"Club Flipper ilk açıldığında, Beşiktaşlı birçok futbolcu ile beraber tatil köyümüze gelirlerdi. Bir de devre mülk almıştı. Her yaz görüşürdük ama bugün medyada çıkan iddiaların tamamı uydurma ve yalan. Çünkü çocuklarım tutuklandığında ben birkaç tane arkadaşımı arayıp, kendilerinden ne yapmam gerektiğini, çocuklarımın haksız yere tutuklandığını ve bildikleri bir ceza avukatı olup olmadığını sordum. Aynı soruyu İhsan Kalkavan\'a da yönelttim. O da bana Bodrum\'dan bir tanıdığı avukat olduğunu söylemişti. Yani ben ondan sadece avukat desteği istedim. Kendisiyle en son görüşmem, 2013 yılında oldu. Ondan sonrada hiç görüşmedim.\"

\"ÇOCUKLARIMI FETÖCÜ SAVCI TUTUKLATTI\"

FETÖ\'nün desteği iddialarını komik bulduğunu söyleyen Bayer, çocuklarının haksız yere tutuklanmasına neden olan ve daha sonra mahkemeye hayal ürünü bir iddianameyi hazırladığını belirten savcı Bülent Baki, 1.5 yıldan bu yana FETÖ davasında, FETÖ örgütüne dahil olmak suçundan yargılandığını söyledi. Baki, şöyle dedi:

\"Kendisi tutukludur. Dolayısıyla FETÖ taraftarı bir savcı varken, ben oradan yardım istemiş olsam o zaman ne çocuklarım tutuklanır ne de iddianame yazılır, takipsizlik verilirdi. O yüzden bu iddia son derece uydurma ve saçma iddiadır. Ayrıca mahkemeyi etkileme konusuna gelince, karşı tarafın avukatı Faruk Zorba hakkında Adalet Bakanlığı\'ndan izin istenmiş, Savcılık makamı tarafından Adalet Bakanlığı bu izni vermiş. Mahkemeyi etkilemekte kendisi hakkında iddianame düzenlemiştir. Aslında bunlar bu kadar açık ve netken, böyle bir suçlama bana çok komik ve rahatsız edici geliyor. Adalet sonunda yerini bulacaktır, her şey de açıklığa kavuşacaktır. Ayrıca İhsan Kalkavan ile ilgili telefon konuşmalarımız hem mahkeme dosyalarında var hem de defalarca gazetede yayımlandı.\"

DAVA SÜRÜYOR

Manken Aslı Baş\'ın ölümü ile ilgili davada oğulları ile birlikte tutuksuz yargılanmaya devam eden Bayer, \"2 yıl önce artık en son bilirkişi raporu Adli Tıp Genel Kurulu tarafından düzenlenmiş ve mahkemeye gönderilmiştir. Artık gerisi, sayın yargıçların takdiridir. Duruşma ekim ayında yapılacak\" dedi.

NE OLMUŞTU?

2003 yılı \'Miss Model Of The World\' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi 32 yaşındaki Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer\'in Yalıkavak Beldesi\'ndeki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek öldü. Soruşturma ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığı, turizmci 62 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 32 yaşındaki Hakan ile 30 yaşındaki Volkan Bayer hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, yanlarında çalışan 41 yaşındaki Murat Umirov\'a ise \'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak\' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava henüz sonuçlanmadı.



Görüntü Dökümü

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- Ahmet Bayer ile röp.

(Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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