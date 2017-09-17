DHA YURT BÜLTENİ-10 

SURİYELİLER\'İN KALDIĞI EVDEKİ YANGIN, BİTİŞİK EVLERE SIÇRADI (EK)

1)KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş\'ta, Suriyeliler\'in barındığı ahşap evde çıkan ve bitişik binalara da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla engebeli bölgedeki yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, Suriyelilerin başka bir yere yerleştirileceği öğrenildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Sokaktaki kalabalık

- Soğutma çalışmaları

- İtfaiyenin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-KAHRAMANMARAS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

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2)HAKKARİ\'DE 1 PKK\'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

HAKKARİ\'de, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, 1 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.Hakkari Valiliği bugün Alandüzü Nirik Deresi bölgesinde güvenlik güçleriinin sürdürdüğü operasyonda çıkan çatışmada 1 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

HAKKARİ, (DHA)-

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3)HAMİLE KADIN KAZADA BEBEĞİNİ KAYBETTİ

KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde 6,5 aylık hamile Emine Ambar trafik kazasında bebeğini kaybetti. Kaza öğle saatlerinde, D-605 Karayolu Çakırcaali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden 34 ZA 8914 plakalı otomobil akaryakıt istasyonuna giren Salih Ambar idaresindeki 77 AP 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç içerisindeki iki kişi sıkıştı. Çevredekiler hemen 112 Acil ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı. 6,5 aylık hamile olan Emine Ambar annesi Zeynep Ambar ve 3 yaşındaki oğlu Ali Kayra Ambar yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. 6,5 aylık hamile Emine Ambar acil ameliyata alınırken, bebeğini kaybetti öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Faruk KIYAK/KANDIRA(Kocaeli)(DHA)-

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4)5 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOYNU KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde boynunda kesik ve vücudunda darp izleri bulunan 5 yaşındaki çocuk sokakta hareketsiz şekilde bulundu. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kartepe Maşukiye\'de meydana geldi. 5 yaşındaki Abdulmalik Keskingöz sokak kenarında yatarken yoldan geçen vatandaşlar tarafından boynunda kesik ve vücudunda darp izleri oluşmuş bir şekilde bulundu. Yakınlarına haber veren vatandaşlar 112 Acil ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Babasının da haber alarak geldiği olay yerinden alınarak hastanede kaldırılan Abdulmalik Keskingöz\'ü bu hale getiren şahıs veya şahısların yakalanması için Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Tedavi altına alınan küçük çocukla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı çocuğun görüntüsü

-Ambulanstan indirilip sedye ile hastaneye götürülmesi

Faruk KIYAK/KARTEPE(Kocaeli)(DHA)

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5)BAKAN ÖZLÜ: FİLYOS PROJESİ BATI KARADENİZ\'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak\'ta yapılacak Filyos projesinin Batı Karadeniz\'in çehresini değiştireceğini belirterek, \"Türk sanayisinin en önemli halkalarından biri Zonguldak\'a kısmet olacaktır. Filyos projesi tüm batı Karadeniz\'in ve Zonguldak\'ın çehresini değiştirecek. 40-50 milyar dolarlık bir cirosu olacak. 12 bin kişiye istihdam sağlayacak\" dedi.

Bakan Özlü, partisinin Zonguldak\'ın Ereğli ilçesi\'ndeki 5\'inci Olağan İlçe Kongresi\'ne katıldı. Büyük Anadolu Otel\'de düzenlenen kongreye Bakan Özlü\'nün yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çakıroğlu, Özcan Ulupınar, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve partililer katıldı. Salona gelişinde çiçeklerle karşılanan Bakan Özlü, salonu dolduran partililere seslendi. Her alanda vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Özlü, \"AK Parti\'de sorumluluk alan herkes Türk siyasi hayatında benzeri olmayan çalışmalara imza atan bir kadrodur. Bundan sonra da AK Parti siyaseti farklı olmayacaktır. Türkiye artık karanlık oyunlarla, senaryolarla etkisiz kılınacak bir ülke değildir. Hain odakların böleceği bir ülke değildir. Kalplerimiz aynı heyecanla çarptığı sürece hızımızı kimse kesemez. 2023 hedeflerimizdeki en önemli halkalardan biri bilimdir, teknolojidir, sanayidir. Türkiye bu alanlarda istikrarlı bir şekilde büyümeye, kalkınmaya devam edecektir. Bizler hükümet ve bakanlık olarak üç temel hedef üzerine yoğunlaşmış bulunuyoruz. Birincisi bilim merkezi Türkiye hedefi, ikincisi teknoloji üssü Türkiye, üçüncüsü ileri sanayi üssü Türkiye olacaktır\" diye konuştu.

Bakan Özlü, Filyos projesinin Türk sanayisinin önemli halkalarından biri olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

\"Türkiye\'deki beş büyük endüstri bölgesinden biri de Batı Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Batı Karadeniz\'de bir projemiz var Filyos projesi. Tüm Batı Karadeniz\'in ve Zonguldak\'ın çehresini değiştirecek. 40-50 milyar dolarlık bir cirosu olacak. 12 bin kişiye istihdam sağlayacak. En büyük liman projelerinden biri endüstri bölgesinin yakınında devam ediyor. Burası 607 hektarlık karma endüstri bölgesi olması nedeniyle her sektörden yatırımcı çekiyor. Batı Karadeniz\'in sanayi ve lojistik kapasitesini en üst noktaya çıkaracak. Bu projenin Batı Karadeniz\'in amiral gemisi projelerinden olacağını düşünüyorum. Bu bölgede üretilen demir çelik, hammadde olarak kullanılacak. Elektrikli ekipman, motorlu araç imalatı gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek. OSB, çevre limanlar, dere ıslah projeleri buranın cazibesini arttırıyor\"

Konuşmaların ardından Bakan Özlü, Ereğli ilçe teşkilatında görev almış partililere plaketlerini verdi. Tek listeyle gidilen kongrede Fatih Çakır tekrar İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Özlü\'nün salonuna gelmesi

-Bakan Özlü\'ye çiçek verilmesi

-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

-Bakan Özlü\'nün konuşması

-Plaket takdimi

-Salondan detaylar

SÜRE: (07.43 DK) BOYUT: (237 MB)

HABER-KAMERA:Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)

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6)KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN 2 BİN KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK

ADANA\'da 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel\'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ başına dikkat çekmek için Adana\'dan, İstanbul\'a 17 kentten geçerek bisikletle gitmek için yola çıktı.

28 Şubat 2013\'te Kemal Yücel oğlunu kaybettikten sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği\'ni kurdu. Pek çok hasta çocuk için çeşitli kampanyalar düzenleyen Yücel, çocuklar ve aileleri için de yardım kampanyaları başlattı. Kök hücre bağışına dikkat çekmek ve bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kemal Yücel, Adana\'dan İstanbul\'a bisikletle gitmek için yola çıktı. Uğur Mumcu Meydanı\'nın da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, yaklaşık 2 bin kilometre yolu bisikletle gideceğini belirterek, \"Bisikletli guruplar beni şehir girişlerinde karşılayacaklar. Daha sonra şehirlerde farkındalık turları atacağız. Ardından o ilde bulunan hastanelerde çocukları ziyaret edip oyuncaklar, hediyeler dağıtacağız. Daha sonra da kök hücre bağışı kampanyası yapacağız. Rota üzerinde bulunan 17 şehirde bu etkinlikleri yapacağız. Yolculuğum 23 gün sürecek\" dedi.

Yücel\'i uğurlamaya gelen Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, böyle bir etkinliğin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyleyerek, kök hücre bağışının çok önemli olduğunu vurguladı. Kemal Yücel, daha sonra bisikletli grup ile beraber yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Kızılay araçları ve çadırı

- Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve Kemal Yücel\'in görüntüleri

- Çocuklara hediyeler vermeleri

- Kemal Yücel\'in bisiklet sürerken görüntüsü

- Kan bağışı yapan vatandaştan genel ve detay görüntüler

- Kan örneği veren vatandaşın konuşması

- Başkan Ramazan Saygılı\'nın konuşması

- Kemal Yücel\'in konuşması

- Bisikletli gruptan görüntüler

SÜRE:05\'11\" BOYUT:316 MB

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,(DHA)

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7)AK PARTİLİ ÜNAL, \" 1960 YILINDA DARBELERİN ANASINI VE KARMASINI BAŞLATTILAR\"

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde partisinin ilçe kongresinde konuşan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 1960 darbesinin darbelerin anası ve karması olduğunu belirterek, \"Öyle kötü gelenek başlattılar, öyle demokrasi ihaneti gerçekleştirdiler ki maalesef bu süreç devam etti\" dedi.

AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı 6\'ncı Olağan Kongeresi, Pineta Otel\'de başladı. Beyaz ve turuncu olmak üzere iki listenin yarıştığı kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve yaklaşık bin partili katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Muğla il Başkanı Kadem Mete, \" Hepimizin bir, diri ve dik olma zamanıdır. Kongrelerimiz sonucunda seçim çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz\" dedi.

Yaptıkları yatırımların halka anlatılamadığını öne süren AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de \"Muğla ve ilçelerinde halkımız için birçok projeyi hayata geçirdik. Hastaneler, yollar, hatta belediyelerin çöplerini koyması için yer tahsislerini bile yaptık. Halkımıza hizmet için yarış halindeyiz. Bu hizmet yarışımızı halkımıza sosyal medya ve yayın kuruluşları ile anlatmak zorundayız. Muğla\'ya milyonlarla ifade edilen hizmeti getirirken partili arkadaşlarımın özverili içinde çalışarak ilçe belediyeleri almalarını istiyorum\" dedi.

Verdikleri mücadelenin herhangibi bir mücadele değil milletin kararını var etme ve hükümdar kılma mücadelesi olduğunu vurgulayan Mahir Ünal, şunları syöledi:

\"Bugün Adnan Menderes\'in idam edildiği gündür. Merhum Adnan Menderes\'i idam ederek aslında bu milletin iradesini astılar. Peki, Adnan Menderes\'i idam etmekle yetindiler mi? Yetinmediler. Öyle şey yaptılar ki merhumun ailesinden asıldığı ipin parasını istediler. Menderes, \'Yeter ,söz de karar da milletindir\' dediği için idam edildi. \'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert konuşuyor\' diyorlar. Adnan Menderes, nazik konuşuyordu. Mesele nazik veya sert konuşma değil bu milletin iradesinin karşısında duran düşman bir yapı var. \'Vesayet Konağı\' dediğimiz bu yapılar, \'Milletin iradesini ve seçimini tanımam, ben karar veririm, benim dediğim olur\' diyor. Bunlara karşı mücadele verirken millet adına konuşuyorsanız dimdik, elif ve Recep Tayyip Erdoğan gibi olmalısınız. 1957 ve 1958 yıllarında Adnan Menderes için bugün atılan aynı iftiralar atıldı. Yalan haberler radyolarda sürekli tekrarlandı. Adnan Menderes, \'Bu haberler, milletimizi aldatmak için yapılan kara propagandalar\' diyordu. Ama \'kim dinliyor\' ve idam edildi. 1960 darbesi, darbelerin anası ve karmasıdır. Öyle kötü gelenek başlattılar, öyle demokrasi ihaneti gerçekleştirdiler ki maalesef bu süreç devam etti.\"

\"DARBECİ VE CUNTACILAR SES ÇIKARMIYORLAR\"

\"Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan için \'Diktatör \' diyorlar\" diyen Ünal, şöyle devam etti:

\"Siz, bunların darbeci ve cuntacılara hiç \'Diktatör\' dediğini duydunuz mu? Darbeci ve cuntacılara hiç ses çıkardığını duydunuz mu? Bu ülkede 12 Eylül darbesinde 650 bin kişi sistematik işkenceden geçtiğinde seslerinin çıktığını duydunuz mu? Bugün Tayyip Erdoğan\'ı baskıcılıkla suçlayanları o gün darbe olduğun da köşelerinde ve haberlerinde yazdıkları yazıları hatırlayın. Adnan Menderes ve Turgut Özal bize kim olduğumuzu söyler. AK Parti olarak partilerden bir parti değiliz. Biz, bir millet hareketiyiz. Millet hareketi olarak, milletin içinden gelenler olarak masanın diğer tarafında oturan değiliz. Milletin hassasiyeti, değerleri, özünü ve davasını dava edinmiş derdine dava edinmişiz. Hepimiz elif, dik ve diri olmalıyız.\"

Ünal, konuşması ardından partililerle vedalaşarak kongereden ayrıldı. Ak listeden AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve turuncu listeden AK Parti Marmaris eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Aravi için delegeler sandıkta oy kullanmaya başladı.

Görüntü Dökümü

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal\'ın konuşması

-Kongereden görüntü

(Toplam: 8 dakika 31 saniye-616 MB görüntü)

(Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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