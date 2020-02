DHA YURT BÜLTENİ -1

AYDIN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



VAN\'da buzlanma sebebiyle askeri araç devrildi. Kazada Teğmen Muhammet Can Sevim (28) şehit oldu. 3 ay önce ilk görev yeri olan Van\'a tayin olan Teğmen Muhammet Can Sevim\'in eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Van\'ın Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı\'nda tim komutanı olarak görev yapan Teğmen Muhammet Can Sevim\'in içerisinde olduğu araç, dün akşam saatlerindeki intikal sırasında buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, üç ay önce İstanbul Tuzla Askeri Akademisi\'nden mezun olan ve ilk görev yeri olan Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı\'na atanan Teğmen Muhammet Can Sevim şehit oldu. Sevim\'in şehit haberi Aydın\'ın Nazilli ilçesi Arslanlı Mahallesi Namık Kemal Caddesi\'ndeki baba ocağına ve Yıldıztepe Mahallesi Belediye Konutları\'nda oturan Şehidin Eşine askeri ve emniyet yetkililerince verildi. Şehit haberinin ailesine ve eşine verildiği sırada evlerin önünde ambulanslar hazır bekletildi. Şehit haberini öğrenen Şehidin Babası Cahit Sevim ile Anne Semra Sevim\'i yetkililer sakinleştirdi.

Altı ay önce dünya evine giren ve beş aylık hamile olduğu öğrenilen Şehidin Eşi Özlem Sevim\'e acı haberi, Kaymakam İbrahim Küçük ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş verdi. Adalet Sarayı\'nda memur olarak çalıştığı öğrenilen Özlem Sevim, şehit haberinin ardından fenalık geçirdi. Acılı eş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne götürülerek gözlem altına alındı. Acı haberin duyulmasının ardından Şehidin baba ocağı ve evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Teğmen\'in naaşı bugün sabah saatlerinde askeri uçakla Van\'dan İzmir\'e, oradan da karayolu ile Nazilli\'ye getirilecek. Şehidin naaşı burada düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

KARAYOLLARI MİSAFİRHANESİNDE GARSON DEHŞET SAÇTI: 2 ÖLÜ

SİVAS\'ta, karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16\'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., giyinme kabininde bulunan av tüfeği ile dehşet saçtı. A.K.\'nın silahından çıkan kurşunlarla başından vurulan Kızak ve Tutuş yere yığıldı. A.K., olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş\'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi misafirhaneye geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş\'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.K.\'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ

Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K.\'nın işyerinde yaşadığı tartışmanın ardından evine gittiği ve yanında pompalı tüfekle geri döndüğü öğrenildi. A.K.\'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş\'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Özel Kızak\'ı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Şüpheli A.K.\'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Özel Kızak\'ın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda ölen iki kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kaldırılacak.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yaşamını yitiren Mustafa Tutuş ve Özal Kızak\'ın cenazeleri, içeriye alınan tabutlara konularak cenaze aracı ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınlarının ise tesis içerisine girişine izin verilmedi. Olay sonrası kaçan şüpheli A.K.\'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KIRIKKALE\'DE 24 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI

KIRIKKALE\'de 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale\'de özel bir okulda eğitim gören 24 öğrenci; mide bunaltısı, kusma ve ishal şikayetleriyle kenetteki 3 ayrı hastaneye götürüldü. Kırıkkale Sağlık Müdürü Doç. Dr. M Uğur Tiftikçi, öğrencilerin zehirlenmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, \"Su ile ilgili olduğunu düşündüğümüz küçük çaplı bir besin zehirlenmesi. Şu ana kadar 24 öğrenci başvurmuş. Genel durumları hepsinin iyi, hiçbir hastada kötü durumumuz yok şu an, yeni hastalar gelebilir. Ancak onların da iyi durumda olduğunu düşünüyoruz. Gerekli işlemleri başlattık. Kolejimizden gerekli numuneler ve örnekler alınacak. Daha çok besin zehirlenmesi değil, su veya ortamla ilgili zehirlenme olabileceği yönünde yaklaşımlarımız var\" dedi.

Tiftikçi, öğrencilere serum verildiğini ve kan örneklerinin alındığını da sözlerine ekledi.

YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 3 YAŞINDAKİ MUSTAFA ÖLDÜ, ANNE VE KARDEŞLERİ TEDAVİDE



ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, önceki gün akşam makarna ve turşu yedikten sonra rahatsızlanan anne ile 4 çocuğu hastanede serum verildikten sonra evlerine gönderildi. Gece yeniden rahatsızlanan ve Şanlıurfa\'ya sevk edilen çocuklardan Mustafa Yıldız (3) yolda öldü. Anne ve 3 çocuğunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, önceki gün akşam Viranşehir\'in Azadi Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçi eşinin dışarıda olduğu sırada Fatma Yıldız, evde akşam yemeği için makarna yaptı. Evde bulunan turşu ve makarnayı yiyen Fatma Yıldız ile çocukları Mustafa, Ahmet (9), Sevgi (10) ve Tuğba (14) bir süre sonra rahatsızlandı. Anne Yıldız, durumları gittikçe ağırlaşınca komşularından yardım istedi. Komşularının çağırdığı ambulansla Fatma Yıldız ve 4 çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste serum tedavisi uygulanan anne ve çocukları, daha sonra evlerine gönderildi. Gece geç saatlerde yeniden rahatsızlanan anne ve çocukları tekrar hastaneye gitti. Acil servisteki doktorlar, müdahalenin ardından Fatma Yıldız ve çocuklarını Şanlıurfa\'ya sevk etti. Bunun üzerine aile fertleri ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı. Ancak, yolda durumu ağırlaşan çocuklardan Mustafa, yaşamını yitirdi. Fatma Yıldız ve 3 çocuğu ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük Mustafa\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesini teslim alan dayısı Hüseyin Yıldız, \"Kardeşim dün akşam makarna yapmış ve yanına turşu koymuş. Yemekten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılıyorlar. Hastanede ilk müdahalenin ardından evlerine gönderilmiş, gece yeniden rahatsızlanıp hastaneye gitmişler, Şanlıurfa\'ya sevk edilirken 3 yaşındaki yeğenim Mustafa yolda can veriyor. Kardeşim ve 3 yeğenim ise hastanede tedavi görüyor\" dedi.

DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü Selim Fidan yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında, Ketenova Mahallesi\'nde meydana geldi. Pide dükkanı işleten Selim Fidan, yönetimindeki 09 PG 998 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yana devrilen otomobilden çıkan Fidan, aracından yaklaşık 15 metre uzaklaştıktan sonra yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fidan\'ın öldüğü belirlendi. Fidan\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA-ANKARA KARAYOLU KAZA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANDI; 7 YARALI VAR

BURSA\'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde aynı anda meydana 2 ayrı kazada 3 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. 2\'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazalar nedeniyle Bursa-Ankara karayolunda bir süre trafik durdu.

Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolunun Mezit-7 mevkiinde dün meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa\'ya seyir halinde olan Mehmet Eser (35) yönetimindeki 47 PT 679 çekici 47 PG 375 dorse plakalı TIR, yan yana seyir halinde olan Mehmet Fasih Çam (34) yönetimindeki 47 DK 926 çekici 47 AR 038 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Sürücü Mehmet Eser\'in yaralandığı kaza sonucu yolun Bursa istikameti trafiğe kapandı.

BİR AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu kazadan birkaç dakika sonra ise Ankara\'dan Bursa\'ya seyir halinde olan Raif Tırak (36) yönetimindeki 17 RA 882 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Hüsamettin Coşkun (45) yönetimindeki 71 EU 059 çekici 71 KE 559 dorse plakalı TIR\'a arkadan çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Sinem Gözde Tırak (34), Yaren Tırak (13), Barış Kaan Tırak (3), Ramazan Sedir (58) ile Sıdıka Sedir (57) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2\'si çocuk 7 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Gözde Tırak\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazalar sonucunda kapanan karayolunu saatler sonra tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU\'DA, \"ÖĞRETMENE ŞİDDETİ DURDURUN\" EYLEMİ

KASTAMONU\'da kız öğrencilerin öğrenim gördüğü 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde bir öğrencinin öğretmenini darp etmesi sonrasında kentte şubesi bulunan eğitim sendikaları, dün akşam saatlerinde, okulun önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü\'ne sayılı günler kala yaşanan bu olayın karşında derin bir üzüntü ve kaygı yaşadıklarını belirten Eğitim İş, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen sendikalarının Kastamonu şube yetkilileri okudukları ortak bildiri ile yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ortak bildiriyi Eğitim İş Kastamonu Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal okudu. Saldırıya maruz kalan öğretmenin öğrencinin elinden zor kurtarıldığını belirten Bal, açıklamada şunları söyledi:

\"10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapmakta olan bir öğretmen arkadaşımız, Pazartesi günü okul içerisinde bir öğrencinin fiziki saldırısına uğrayarak darp edildi. Çevrede bulunan öğretmen arkadaşların ve öğrencilerin müdahale etmelerine rağmen saldırganın elinden zorlukla kurtarıldı. Güzide bir okulumuzda meydana gelen bu vahim olay hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Okulumuzda görev yapmakta olan öğretmen arkadaşlarımız yaşanan saldırı nedeniyle büyük bir moral bozukluğu içerisindedirler. Bizler, eğitim ve bilim iş kolunda örgütlü bulunan sendikaların Kastamonu şubeleri olarak bu vahim olay karşısında dayanışma bilinci ve sorumluluğu içinde okulumuzu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve her zaman yanlarında olacağımızı belirttik. Bu türden vahim olayların bir daha yaşanmaması için el birliğiyle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.\"

\'ŞİDDET OLAYLARINDA CİDDİ BİR TIRMANIŞ OLDU\'

Son yıllarda okullarda öğretmenlere yönelik öğrenci, veli ya da öğrenci yakını kaynaklı şiddet olaylarında ciddi bir tırmanış olduğunun herkes tarafından gözlemlenebildiğini ifade eden sendika temsilcileri, bu olayların kamuoyunda yeterince kendine yer bulmadığını belirterek, yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm beklediklerini iletti.

HIRSIZLAR EVDEKİ ALTIN KAPLAMA MUSLUKLARI ÇALDI

ŞANLIURFA\'da, 2 hırsız girdikleri evdeki altın kaplama muslukları çaldı.

Şenevler Mahallesi\'nde bir kişi polisi arayarak, evre olmadığı sırada gelen 2 hırsızın değerli bir şey bulamayınca banyosunda bulunan tanesi 750 lira olan altın kaplama 11 musluğu çaldığını söyledi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasından daireye iki kişinin girdiğini tespit etti. Parmak izi incelemesi yapan polis, kamera görüntülerinden eşkalini belirlediği iki şüphelinin kimliklerinin saptanarak yakalaması için çalışma başlattı.

YANAN EVDEN ÇIKARDIĞI KEDİYİ OKSİJEN VEREREK KURTARDI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, itfaiyeciler yanan evden kurtardıkları kedinin dumandan etkilendiğini fark ederek önce kendi maskeleri ile oksijen verdi, ardından da 112 Acil ambulansına götürerek oksijen verilmesini sağladı.

Dün, saat 17.15 sıralarında, Gölcük Ulaşlı Mahallesi 1047 nolu Sokak\'taki apartmanda Menan Aktürk\'e ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuk odasında çıkan yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bir itfaiyeci, binada bir kedinin dumandan etkilendiğini gördü. İtfaiyeci, kucağına aldığı kediyi dışarı çıkardı. Bir itfaiyeci kediyi kucağına alırken, diğer itfaiyeci ise kendi oksijen maskesi ile kediye oksijen verdi. İtfaiyeci daha sonra yanında bulunan 112 Acil görevlisi ile ambulansa yöneldi. 112 Acil görevlisi ambulanstan aldığı oksijen tüpüne maskeyi taktı. İtfaiyeci kucağında bulunan kediye oksijen maskesini tuttu. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi. İtfaiyeci kediyi daha sonra olay yerinde bulunan bir kadına verdi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.

