DHA YURT BÜLTENİ 1

1)ENEZ\'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN BOT BATTI 5 ÖLÜ, 2 KAYIP

EDİRNE\'nin Enez ilçesinde Cuma gecesi kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Olaydan sağ kurtulup, yetkililere bildirmeden insan taciri 2 Türk ile birlikte İstanbul\'a kaçan Suriyeli 3 kişinin, geri dönüp haber vermesiyle yapılan aramalarda 5 Suriyelinin cesedi bulundu. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yunanistan\'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen Suriye uyruklu 10 kaçak, insan kaçakçısı 2 Türk ile anlaşıp, Edirne\'nin Enez ilçesi Sultaniçe beldesine geldi. Cuma günü gece geç saatlerinde 10 Suriyeli ile insan kaçakçısı 2 Türk, lastik bota binip Ege Denizi\'ne açıldı. Kıyıdan 50- 60 metre açılan bot, kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. 2 Türk ile 3 Suriyeli yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, 7 kişi kayboldu.

YETKİLİLERE HABER VERMEDEN KAÇTILAR

Kıyıya çıkan 5 kişi, olayı yetkilelere bildirmeden İstanbul\'a kaçtı. Ancak İstanbul\'a giden Suriyeliler, geri dönerek jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri deniz ve sahil şeridinde arama çalışması yaptı.Aramada, sahile vuran 5 Suriyelinin cansız bedeni bulundu. Denizde kaybolan 2 Suriyeliyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını zaman zaman ara vererek sürdürüyor.

İNSAN TACİRİ 2 TÜRK ARANIYOR

Jandarma ekipleri, insan taciri oldukları değerlendirilen, yüzerek kıyıya çıktıktan sonra kaçan 2 Türkü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İlçeden ve denizden görüntü

-Muhabir anons

-Genel ve detaylar

-Arama kurtarma ekipleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN /ENEZ(Edirne),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ÇAKMAKLA OYNAYAN İKİZLERİ, ÇIKAN YANGINDA ÖLÜM AYIRDI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, evlerinde çakmakla oynarken yangına neden olan ikizlerden 4 yaşındaki Mustafa Emir Öztürk yaşamını yitirirken, Sefa Mustafa Öztürk. ise son anda anneannesi tarafından dışarı çıkartılarak kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Sefa Mustafa Öztürk., hastaneye kaldırıldı. Denizli\'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu facia ile bitti. Mustafa Emir Öztürk ve ikizi Sefa Mustafa Öztürk, dün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2390 Sokak\'taki TOKİ Konutları\'ndaki 8 katta bulunan evlerinde, yakınlarının bir anlık dalgınlığından faydalanıp, çakmakla oynamaya başladı. İki çocuk, odada yangın çıkardı. Paniğe kapılan çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden birlikte kaldıkları anneanneleri Fatma Karacaoğlan, yoğun dumandan etkilendiği belirlenen ikizlerden Sefa Mustafa Ö.\'yü evden çıkararak kurtardı. Fatma Karacaoğlan, diğer torunu Mustafa Emir Öztürk \'yü ise evde bulamadı. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Sefa Mustafa Öztürk. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

SAKLANDIĞI RANZANIN ALTINDA CESEDİ BULUNDU

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken, çocuklardan birinin içerde olduğunu söylenmesi üzerine oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri, küçük Mustafa Emir Öztürk\'nün odasında saklandığı ranzanın altında cesedini buldu. Mustafa Emir Öztürk\'ün cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Alevler yarım saatte üst katlara sıçramadan güçlüke söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen, eşiyle bir süre önce boşandıkları öğrenilen anne Raziye Karacaoğlan ve diğer yakınları sinir krizi geçirdi. Yangının çıktığı eve girmek istemeyen anne Raziye Karacaoğlan\'ı, polisler ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Hayatını kaybeden Mustafa Emir Öztürk\'den geriye annesi ve ikizi ile birlikte çekip sosyal medyaya yükledikleri video kaldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından cep telefonuyla çekilen görüntü

-İkiz çocuklar ve annenin videosu

-İkizlerin annesinin sosyal medyada paylaştıkları video

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS MEMURU YAŞAMINI YİTİRDİ

ERZURUM\'da polis memuru Yusuf Ersamut, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği\'nde görevli polis memuru Yusuf Ersamut, dün sabah saatlerinde görevi başında rahatsızlandı. Meslektaşları, ekip aracı ile Ersamut\'u merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Devlet Hastane\'sine götürdü. Kalp krizi geçirdiği saptanan evli ve 2 çocuk babası Ersamut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Erzurum\'a geçen yıl tayin olan 26 yıllık polis memuru Yusuf Ersamut için, dün saat 16.00\'da Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene polis memurunun eşi Yurdagül, kızı Selcan ve oğlu Mehmet Furkan Ersamut\'un yanı sıra yakınları, meslektaşları, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Yusuf Ersamut\'un eşi ve çocukları, tören boyu gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Ersamut\'un Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Kara yoluyla Erzurum Havalimanı\'na götürülen Yusuf Ersamut\'un cenazesi, bugün ikindi vakti toprağa verilmek üzere ailesinin isteğiyle buradan da uçakla Antalya\'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polis memuru Yusuf Ersamut fotoğrafı

-Emniyet müdürlüğü önünde düzenlenen tören

-Anne ve çocuklarının ağlaması

-Protokol

-Cenazeninin omuzlara alınması

-Cenaze aracının gidişi

-Emniyet Müdürü Aslan\'ın ailese başsağlığı dileklerined bulunması

Haber-Kamera: Turgay İPEK /ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ORMANDA DEFİNE ARARKEN KAYBOLMUŞTU, 8 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde, 8 gün önce çalıştığı işyerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve jandarma ekipleri tarafından aranan Murat Yıldız\'ın (45) dün cenazesi bulundu. Kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan Yıldız\'ın kayalıklardan düştüğü belirtildi. Ankara\'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İşverenleri ile ormanlık alanda gezinen Yıldız, iddiaya göre onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkiinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için çalışanından haber alamayan işverenleri, Yıldız\'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Yıldız\'ı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın 2\'nci günü sabahın erken saatlerine kadar Yıldız\'ı aradı, ancak onlar da herhangi bir iz bulamadı.

20 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Daha sonra jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Olayla ilgili Yıldız\'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarma ekipleri tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olayın 8\'üncü gününde, bölgede hayvan otlatan bir çoban çalılıklar arasında bir ceset gördüğünü jandarmaya ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı cesedin Murat Yıldız\'a ait olduğunu belirledi. İlk belirlemelere göre kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağındaki Altıoluk mevkiinde ağaçlar arasında bulunan Murat Yıldız\'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yıldız\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arşiv Görüntüleri-

-Komandonun arama çalışmaları

-Jandarmanın köpekle arama görüntüsü

-Aramalardan drone görüntüsü

-Eşi Nurcan Yıldız ile röp

-Kayınbiraderi Serdar Demiryılmaz ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /BEYPAZARI(ANKARA),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ÇORLU\'DA POLİSE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde trafik kontrolünde alkollü çıkan ve üzerindeki ruhsatsız tabanca ile görevli polis ekiplerine ateş açan Umut K. tutuklandı.

Olay, Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Meydanı\'nda trafik denetimi yapan görevli polis ekibi, E.K. idaresindeki 34 GFG 40 plakalı otomobili durdurdu. Polis sürücüden gerekli evrakları alamayınca alkol kontrolü yaptı.100 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü daha sonra cep telefonuyla birilerini arayarak yardım istedi. Olayın olduğu yere gelen 5 kişilik grup içindeki Umut K., polis ekipleriyle tartışarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Daha sonra belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartan Umut K, görevli polislere doğru 2 el ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmadı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi\'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi. Ayrıca, polislere ateş edilen tabanca da olaydan sonra kaçan E.K.\'nın üzerinde ele geçti.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin götürülmesi

Şüphelinin arkadaşlarının yanına gelmesi

Şüphelinin tabanca ile ateş açması

Şüphelinin kaçması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)GELİN VE DAMADI TAŞIYAN ARAÇ DEVRİLDİ: DAMAT ÖLDÜ, GELİN YARALI

SİİRT merkeze bağlı Sağlarca köyünde gelin almaya giden konvoyda bulunan ve gelin ile damadın içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu düğün günü faciaya dönüştü. Kazada, damat Yakup Tunç ile sürücü Yüksel Pozat hayatını kaybetti, gelin ile birlikte 3 kişi de yaralandı. Kurtalan ilçesinde oturan damat Yakup Tunç, konvoy eşliğinde Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyüne giderek gelin Sevda Makay\'ı almaya gitti. Gelin Sevda Makay ve damat Yakup Tunç\'u taşıyan otomobil, sürücüsü Yüksel Pozat\'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atıp, metrelerce savrulan otomobilde bulunan damat Yakup Tunç, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yüksel Pozat, gelin Sevda Makay ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Konvoyda büyük üzüntü ve şok yaratan kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Yüksel Pozat da yaşamını yitirdi. Gelin Sevda Makay ile birlikte diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DAMAT 15 GÜN ÖNCE ASKERDEN GELDİ

Damat Yakup Tunç\'un 15 gün önce vatani görevini bitirerek memlketine döndüğü öğrenildi. Damadın kazada öldüğü haberini duyan ve düğün hazırlıklarının yapıldığı Kurtalan\'daki yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Görüntü Dökümü

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Hastane acil servisi önündeki damadın yakınları

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK /SİİRT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ÇORLU\'DA YAĞIŞ KAZA GETİRDİ: 3 YARALI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yön tabelasına çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza, Zafer Mahallesi Ağır Bakım Fabrikası ışıklı kavşağında dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Anıl A., yönetimindeki 59 EY 999 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Anıl A., Serhat K. ve Batuhan M., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan otomobil

-Olay yerine gelen ambulanslar

-Yaralıdan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



ADANA\'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışıp, karşı şeride geçmeleri sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Türk Kuşu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 01 AIR 78 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Kayacı\'nın kontrolündeki 01 BUY 99 plakalı otomobil, iddiaya göre çarpışıp, karşı şeride geçti. Otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, alt geçitteki duvara çarpan hafif ticari araçtaki Gökhan Tokatlı ile Halil Tokatlı ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulansa taşınması

- Ambulanstaki yaralıdan görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)5 TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTILAR

SİVAS\'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yılmaz Acar yönetimindeki 58 DA 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Acar ile yanında bulunan eşi Bilser Acar çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yılmaz ve Bilser Acar çifti olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören Bekir Saygün, \"Bu yol şantiye aşamasında ve hala yapılamadı. Gördüğünüz gibi yol çizgileri de yok. Yol da mucur var. Az önce kaza oldu. Otomobil 5 takla attı\" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın ve yaralıların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)FELÇLİ EŞİNİ SIRTINDA TAŞIYOR

VAN\'ın Muradiye ilçesinde, Veli Dönmez (54), 8 ay önce felç olan 21 yıllık eşi Misri Dönmez\'i (50) hastane başta olmak üzere her yere sırtında taşıyarak, götürüyor. İşsiz olan 3 çocuk babası Dönmez, 2 kızının ekonomik nedenlerle okuluna devam edemediğini söyledi.

Muradiye\'nin Yumaklı Mahallesi\'nde yaşayan Veli Dönmez\'in 21 yıllık eşi Misri Dönmez, 2008\'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 8 ay önce felç oldu. Dönmez, yatalak eşini hastane başta olmak üzere her yere sırtında taşıyarak, götürmeye başladı. İşsiz olduğunu belirten 3 çocuk sahibi Veli Dönmez, Dilan\'ın (20) evli olduğunu, ekonomik nedenlerle kızlarından Gülnur\'un (15) 5\'inci sınıftan sonra okuyamadığını, Rahşan\'ın (14) ise bu yıl liseye kaydını yaptıramadığını söyledi.

\'ÖMRÜM YETTİĞİNCE BAKACAĞIM\'

Çaresiz kaldığını dile getiren Dönmez, \"Daha önce komşularım bana yardımcı oluyordu; ancak şimdi imkanım yok. Çaresiz kalmışım. Yetkililere başvurdum, 200 lira verdiler. Eşimi Van\'a götüremiyorum. Yaklaşık 10 yıldır hasta olan eşim 8 aydır felç olmuş, yatalak bir durumda. Bakımını, banyosunu kendim yapıyorum. Kızımı okula kaydını yaptıramadım. Kayıt parası istediler. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ben bir kez hasta oldum, 10 yıl önceydi. Eşim beni komşuların aracılığıyla hastaneye götürmüştü. Hastaneye yatırdı. Sabaha kadar başımda bekledi. Şimdi kendisi hasta ve yatalak oldu. Ben kendisine bakıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe bakacağım. İş bulabilirsem yevmiyeci olarak gidip çalışıyorum. Evde olmadığım zaman kızlarım bakıyor. Birlikte dışarı çıkarıyoruz. Temiz hava almasını sağlıyoruz. Eşim şu an konuşamıyor. Benim tek isteğim, eşimin bir an önce iyileşip, eski sağlığına kavuşması\" diye konuştu.

Rahşan Dönmez ise felç olan annesine çok üzüldüğünü belirterek, \"Elimizde bir şey gelmediği için Kur\'an okuyup, dua ediyorum anneme. Cenab-ı Allah\'tan annemin iyileşmesini diliyoruz. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Annemin hastalığından dolayı okula da doğru dürüst gidemiyorum. Onun bu durumu beni çok etkiliyor\" dedi.

\'BAKICI MAAŞI BAĞLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ\'

Dönmez ailesini evinde ziyaret eden Genç Adımlar Derneği Başkanı Selçuk Yay, dernek olarak Misri Dönmez\'e yatak aldıklarını söyledi. Yay, \"Daha önce yatağı olmadığı için yerde yatıyordu. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Maddi sıkıntıları olan aileye hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle yatak aldık. Hastamızı yerden kaldırıp, rahat etmesi için getirdiğimiz yatağa bırakarak, rahat etmesini sağladık. Ailenin bu sıkıntılardan kurtulması için bakıcı maaşı alabilmesi için girişimlerde bulunarak, maaş bağlanmasını da sağlayacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Aileyi ziyaret eden Genç Adımlar Derneği Başkanı Selçuk Yay ve yönetim kurulu üyeleri

-Yay\'ın konuşması

-Yerde yatan felçli Misri Dönmez

-Eşi Veli Dönmez ile röportaj

-Dönmez\'in felçli eşini sırtında ve kucağında taşıması

-Dönmez için getirieln yatak

-Yatağın hazırlanması

-Veli Dönmez\'in eşi ile ilgilenmesi

-Veli Dönmez ile röportaj

-Kızı Rahşan Dönmez ile röportaj

-Röportaj sırasında gözyaşı döken Rahşan Dönmez

Haber-Kamera: MURADİYE(Van),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ŞANLIURFA VALİSİ, SURİYELİ KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTU



ŞANLIURFA\'da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gerginlikler üzerine Vali Abdullah Erin, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleriyle istişare toplantısı düzenledi. Osmanlı Mahallesi\'nde 27 Eylül\'de Türk ve Suriyeli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin hayatını kaybetmesi Müslüm ve Murat Dağ\'ın yaralanmasının ardından Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların sonlandırılması için \'Şanlıurfa İstişare Toplantısı\' düzenlendi. Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devletin tüm kurumlarıyla büyük bir kararlılık içerisinde hareket ettiğini ve hukuk dışı hiçbir eyleme, harekete ve davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Vali Erin, Şanlıurfa\'nın bir huzur ve hoşgörü şehri olduğunu, hukuk içerisinde gerekli işlemlerin yapılması için büyük hassasiyet gösterildiğini kaydetti.

SOSYAL MEDYADAN KIŞKIRTMA YAPAN 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şehrin huzur ve güvenini bozan hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Vali Erin, olayı bahane ederek sosyal medya aracılığı ile vatandaşları tahrik etmeye kalkışan provokatif girişimlere karşı da tedbirler alındığını söyledi. Vali Erin, şehrin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla devletin tüm kurumlarının büyük bir titizlikle çalıştığını, sokaklarda huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin gözaltına alındığını, bu kapsamda sosyal medya hesaplarının da takip edilerek, halkı kin ve nefrete teşvik eden, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildiğini ifade etti. Suriye vatandaşlarının da sosyal medya üzerinden kışkırtma ve tahrik içerikli paylaşımlarda bulunmaması konusunda katılımcıları uyaran Vali Erin, toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderlerinin kendi çevrelerine bu hususları önemle aktarmalarını istedi.

MİSAFİRLİĞİN GEREĞİNİ BİLİN

Türkiye\'nin, Suriyelilere kardeşlik hukuku çerçevesinde kapılarını ardına kadar açtığını ve misafir ettiğini hatırlatan Vali Erin, burada yaşayan Suriyelilerin misafirliğin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, \"Günübirlik yaşamaktan sıyrılıp, daha planlı yaşayacak şekilde çeşitli önlemleri ve tedbirleri hayata geçirmiş olacağız. Sonuçta biz ev sahibiyiz, buradaki insanlar sizin ev sahibiniz. Suriyeli kardeşlerimiz de bu ev sahiplerinin misafirleridir. Hepimizin geleneğinde, örfünde, adedinde misafir gittiğimiz bir yerde misafirlik kurallarına tabi olmak vardır. Hiç birimiz misafir olarak gittiğimiz bir evde, ev sahibini rahatsız edecek nitelikte bir harekette, eylemde, söylemde bulunmayız. Bu, ev sahibine olan hürmettendirö diye konuştu.

YAZILI OLMAYAN KURALLARA UYUN

Şanlıurfa\'da yaşayan Suriyelilerin, buradaki vatandaşları rahatsız eden, rahatsızlık veren bazı davranış ve tutumları olduğunu hatırlatan Vali Erin, şöyle konuştu:

\"Topçu Meydanı ve çevresi, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun şekilde yaşadığı bir mahalleye dönüşmüş durumda. Şehitlik, Osmanlı, Bahçelievler mahallesi de dahil olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin haklı olarak birlikte yaşama gereksiniminden kaynaklanan bir birikim ve toplanma alanları oluştu. Ama kime sorarsanız sorun, çarşıdaki esnaftan, komşu olarak yaşadığınız Şanlıurfalı yerli vatandaşın hepsi, şunları söyleyecektir. Bizler en geç sabah sekizde başlayıp, akşam altı, yediye kadar aralıksız çalışan bir çalışma düzenine sahibiz. Gece de belli bir yaşın üzerinde olanlar saat dokuz on gibi yatarlar, sabah ezanında da kalkarlar. Biraz daha genç olan nüfus ise en geç oniki, birde evine çekilir ve sabah kalkar işine, okuluna gider. Gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olduğu yerlerde gece ikide, üçte Suriyeli kardeşlerimizin sokaklarda yaşamına gündüz gibi devam ettiğini görüyoruz. Kendinizi o alanda yaşayan ve gündüz çalışmak zorunda kalan Urfalı kardeşlerinizin yerine koyun. Bu yoğun bir şikayet konusudur.

Vali Erin, Şanlıurfa\'da yaşayan Suriyelilerin, burada yaşayan ev sahiplerinin yaşam tarzlarına saygılı olmaları, açık alanlardan, parklardan ve sokaklardan istifade etmek isteyenlerin, yazılı olmayan belli kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Suriyeli kanaat önderleri de Vali Erin\'in konuşmasından sonra söz alarak, iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Kanaat önderleri olarak kentte yaşayan tüm Suriyelilere ulaşmalarının mümkün olmadığını kaydeden katılımcılar, yine de bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirttiler.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderleri

- Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantı

- Suriyelilere yönelik açıklamada bulunan Vali Erin

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)HÜLYA AVŞAR\'I YAĞMUR DAHİ DURDURAMADI

BURSA\'da adına düzenlenen tenis turnuvası için kente gelen Hülya Avşar\'a gösteri maçında yağmur da engel olamadı. Ünlü sanatçı yoğun yağış altında hem tenis oynadı, hem de dans ederek izleyenlere keyif dolu zaman yaşattı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Bursa\'da 22-30 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Nilüfer Belediyesi Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası\'na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan ünlü sanatçı, partneri ile birlikte çiftler mücadelesinde gösteri maçı yaptı. Tek set üzerinden oynanan gösteri maçının ortalarına doğru sağanak yağış etkisini gösterirken, Hülya Avşar buna karşın oyuna devam etti. Yoğun yağış altında raket sallayan ünlü sanatçı, hem tenisteki hünerlerini sergilerken hem de yağışın tadını çıkardı. Sempatik tavırlarıyla seyircilerle de iyi bir diyalog kuran Hülya Avşar ve partneri, gösteri maçını ise tie-break\'te kazanmasını bildi.

Müsabakanın ardından Hülya Avşar, turnuvanın kazananlarına ödüllerini takdim etti. Yurt çapında 18 yıldır devam eden tenis turnuvasından elde edilen gelirler başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.

Görüntü Dökümü

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-Yağmurlu havada oynanan gösteri maçından detaylar

-Hülya Avşar\'dan detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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13)OYUNCU TUBA ÜNSAL, SİGARA İZMARİTİ VE ÇÖP TOPLADI

ANTALYA\'da sahil temizliğine katılan oyuncu Tuba Ünsal, sahilden hem çöp hem de sigara izmariti topladı. Ünsal, \"En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil\" dedi.

İklim Haftası dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Türkiye başta olmak üzere denize kıyısı bulunan ülkelerin de destek verdiği sahil temizliği yapıldı. Antalya\'da Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajı\'nda gerçekleştirilen temizliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB üye ülkeleri büyükelçileri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, oyuncu Tuba Ünsal ve çok sayıda gönüllü katıldı. Lacivert şapka takan ve lacivert tişört giyen katılımcılar, ellerine geçirdikleri eldivenlerle sahildeki çöpleri topladı. Sahilde çöpten çok sigara izmaritinin olması dikkati çekti.

\'SİGARA İZMARİTİ VAR VE BU ÇOK ÜZÜCÜ\'

Bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılmak üzere kente gelen oyuncu Tuba Ünsal da temizliğe katılanlar arasındaydı. Tek tek sahildeki çöpleri temizleyen Ünsal, yanında getirdiği çöp torbasına koyarak daha sonra çöpe attı. Film festivali arasında böyle bir etkinliğin olduğunu duyunca koşarak geldiğini anlatan Ünsal, Türk insanının sadece kendi evinin önünü değil, sokağı da süpürecek hassasiyette olduğunu söyledi. Tüm bunlara rağmen çevreye çöp atıldığını da ifade eden Ünsal, \"Keşke bunlara gerek kalmasa. En çok dikkatimi sigara izmaritleri çekti. Ne kadar çok sigara izmariti var ve bu çok üzücü. Plajlar bizim çöp tenekemiz değil. Aldığımızdan daha iyi şekilde gelecek nesillere bırakmamız lazım\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN AB İLE PARALEL ÇALIŞMALAR ÜRETMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR\'

İklim Haftası\'nın son organizasyonu olduğuna dikkati çeken AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, deniz kirlenmesi ve denizdeki çöplerle ilgili bir sorun olduğunu herkese duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Milyonlarca ton plastiğin her yıl denizlere aktığını da ifade eden Berger, yakın gelecekte denizlerde balıktan çok çöp olacağını anlattı. Sahil temizliği etkinliğine denize kıyısı olan tüm dünya ülkelerinin katıldığını söyleyen Berger, \"Türkiye 20 yıl bu organizasyona katılımda bulundu. Türkiye\'nin atıkları önlemek için AB ile paralel çalışmalar üretmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu bizim gezegenimiz ve bizim geleceğimiz. Geleceğimizi korumak için çalışmalıyız\" dedi.

Temizliğin ardından etkinliğe katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Etkinlik tabela görüntüsü

- Tuba Ünsal çöp toplama görüntüsü

- Tuba Ünsal ropörtaj

- Çöp toplayanlar detay

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HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Semih ERSÖZLER /ANTALYA, (DHA)

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14)MARMARİS\'TE FIRTINA BEKLERKEN GÜNEŞİ KARŞILADILAR, SAHİLE KOŞTULAR

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, beklenen fırtınanın yön değiştirmesinin ardından gelen sağanak yağmurun da yerini güneşli havaya bırakması üzerine otellerinden çıkmayan turistler ile evlerine kapanan Marmarisliler soluğu sokaklarda ve sahilde aldı. Kimileri denize girerken kimileri de yürüyüş yaptı.

Yunanistan\'dan gelmesi beklenen fırtınanın yön değiştirmesiyle kötü hava koşulları yerini Marmaris şehir merkezinde aralıklı yağmurlara bıraktı. Saat 14.23\'de bastıran şiddetli yağmur 20 dakika boyunca etkisini gösterdi. Marmaris-Datça ve Marmaris-Turunç Karayolu\'na küçük kaya parçaları düştü. Marmaris-İçmeler Karayolu Turban Mevkisi\'nde toprak kayması sonucu 25 metrelik ağaç devrildi. Enerji nakil hatları hasar görürken, kapanan yol nedeniyle 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yüksek tepelerden yağmurla gevşeyen toprağın ve çöplerin derelerle taşınıp dökülmesi sonucu deniz kahverengiye döndü. Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkisi\'ne kadar 6 kilometrelik sahiller kıyıya vuran çöpler ve yosunlar ile doldu. Sahil yürüyüş yolunda aralıklarla su birikintileri oluştu.

SAĞANAK YAĞMURUN ARDINDAN DENİZ KEYFİ

Sağanak yağmurun ardından bulutların dağılmasıyla güneş açtı. Saat 15.30 sıralarında hava sıcaklığı da yükseldi. Kasırga uyarısı ve sağanak yağmur nedeniyle otellerinden çıkamayan turistler ile evlerine kapanan Marmarisliler soluğu sokalarda aldı. Kemal Elgin Bulvarı\'ndan Cumhuriyet Caddesi\'ne kadar uzanan sahil yolları yürüyüş yapan, denize giden ve çocuklarıyla parklarda oyunlar oynayanlarla doldu. Vatandaşlar ve turistler, eşsiz deniz manzarasında öz çekim yaptı. Kimi turistler şezlonglarında uzanarak dinlenmeyi ve kitap okumayı tercih ederken bazıları denize girdi. Turistler ve vatandaşlar sağanak yağmur sonrası sıcak havanın tadını çıkartarak renkli görüntüler oluşturdu.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sağanak yağmur nedeniyle ilçe merkezinde 8 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Can kaybı ve maddi hasarın yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İnsan ve araç yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda düşen ağaç dalları ve yapraklar ile çöpler temizlendi. Tıkanan rögarlar temizlendi. Yola düşen ağaçlar kesildi ve kaya parçaları alınarak trafik akışı tekrar sağlandı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, ilçede öğle saatlerinde 14.23 ile 14.43 arasında 20 dakikada metrekareye 33,4 kilogram yağış düştü.

Görüntü Dökümü

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-Karayoluna düşen ağacın kaldırılmasından görüntü

-Yüksek tepelerden nehirler ile gelen toprağın denizi kahverengiye dönüştürmesinden görüntü

-Nehirler ve denizden gelen çöplerin kıyıya vurması

-Sahil yolunda yürüyüş yapan Marmarislyiler ve turistlerden görüntü

-Sahilde müzik eşliğinde dans eden turistlerden görüntü

-Denize giren ve şezlongda uzanan turistlerdeng örüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN /MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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