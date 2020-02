DHA YURT BÜLTENİ 1

SELİN VURDUĞU BANDIRMA\'DA METREKAREYE 130 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ



BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen sel baskınlarına müdahale için Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı\'nın Başkanlığı\'nda kriz merkezi kuruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zekai Kafaoğlu, İtfaiye Dairesi olarak Bandırma Erdek bölgesinde 700 ihbar sonrası 356 vatandaşın mahsur kaldığı yerlerden kurtarıp güvenli bölgelere sevk edildiğini söyledi.

Bandırma\'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. Şiddetini artıran artıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı, trafikte de aksamalar oldu. Özellikle İnönü, Cumhuriyet ve Nato caddelerinde trafik durma noktasına geldi. İlçede şiddetli sağanak akşam da etkili olduğu ve birçok bölgede yağmur suları sele dönüştü.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında kriz merkezi kuruldu. Vali Yazıcı beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile selde zarar gören esnafı ziyaret etti, selde en büyük hasarın meydana geldiği Cumhuriyet Meydanı, Şehit Süleyman Bey ve Kaşif Acar Caddelerinde inceleme bulundu.

METREKAREYE 130.7 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

AFAD\'ın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Yazıcı, metrekareye 130,6 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Yazıcı, \"Bu bir afet, çok sayıda esnafımızın işyerini su basmış durumda. Allah\'a şükür ki mahsur kalan vatandaşımız yok. İnsan ve hayvan, bir can zarar görmedi. Bize ulaşan bütün ihbarlara cevap verildi. Çok sayıda insan ve araç mağdur durumdan kurtarıldı. Şükürler olsun ki can kaybımızı yok. Maddi hasarlar var. Erdek\'te birkaç köy yolumuz kapalı inşallah bu akşam onarı da açacağız. Meteoroloji\'den aldığımız bilgiye göre yağış yoğun olmamakla birlikte sabaha kadar devam edecek. Büyük geçmiş olsun. Yarın AFAD koordinesinde diğer birimler zarar tespiti için işyerlerini ziyaret edecekler. Tespitlerini yapacaklar. Ona göre iş yeri sahiplerine şunlar yapılabilir ya da sigorta ile ilgili işlemleri o tür belgeleri halledebilirler. Bu kadar büyük bir yağış olup da can kaybı ve büyük bir hasar olamamasına seviniyoruz. Cadde ve yolarımızda bozulmalar var onu da iki belediyemiz hızlı bir şekilde giderecektir\" dedi.

356 KİŞİ MAHSUR KALDIĞI YERLERDEN KURTARILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Bandırma\'da bütün personeli seferber ettiklerini belirterek, \"Ekiplerimiz 700 tane ihbar sonrası 115 personel ve 32 araçla toplamda 356 vatandaşımızı mahsur kaldığı yerlerden kurtarıp güvenli bölgelere sevk ettik. Sevindirici tarafı can kaybı yok\" diye konuştu.

BANDIRMA 10 YIL ARADAN SONRA SEL FELKATİ YAŞADI

Bandırma Belediye Başkanı da Bandırma\'nın 10 yıl sonra böyle bir afetle karşı karşıya kaldığını belirterek, \"Suyun debisi o kadar yüksekti ki granitleri bile söktü. Sel taşların, granitlerin sökülmesine neden oldu. Ekiplerimiz baskın bölgelerinde bekledi ama sel çok şiddetliydi. Bunlara rağmen ucuz atlattığımızı düşünüyoruz. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı. En kısa sürede eski haline getireceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız. 2 gün içinde bozulan yolları yapacağız\" diye konuştu.

20 DAKİKALIK DOLU, KASTAMONU\'YU FELÇ ETTİ



KASTAMONU kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi.

Kastamonu\'da dün saat 18.05\'te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu yağışı, ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu. Emniyet araçları da dolu yağışından hasar görürken, itfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle oluşturulan kriz merkezine ait tespitleri açıkladı. Valilik açıklamasında, 370 aracın ve 90 evin hasar gördüğüne ilişkin talep geldiği belirtilirken bugün hasar/zarar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"İlimizde 13.09.2018 günü akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Merkezine saat 23:40 itibariyle 370 adet araç ve 90 adet ev hasarına ilişkin talep alınmıştır.

Kriz Merkezimize vatandaşlarımızın talepleri sabaha kadar alınmaya devam edecektir. 14.09.2018 Cuma gününden itibaren mesai saatleri dâhilinde Valiliğimizde bulunan Açık Kapı biriminde de vatandaşlarımızın taleplerini yapabileceklerdir.

Oluşturulan afet hasar tespit ekiplerince hasar/zarar tespit çalışmaları 14.09.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.\"

ŞİDDETLİ YAĞMUR ÇANAKKALE YOLUNU KAPATTI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, sularla kaplanan Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara\'d dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Çanakkale karayolunda da etkili olan şiddetli yağmur, karayolunu suyla kapladı. Malkara\'nın girişinde Çanakkale yönüne giden karayolunun çukur olan kesimi suyla dolunca, trafik akışı sağlanamadı. Karayolu üzerinde 6 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, suyla kaplanan bölümde bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların bazıları sürücülerin itmesi ve çekici yardımıyla suyun içinde çıkarıldı.

Yaklaşık 1.5 saat ulaşımda aksamalar meydana gelirken, polis ve karayolları ekipleri bölgede önlem aldı. Suyla kaplanan bölümde tahliye çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri, aşırı yağış ve su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MUĞLA\'NIN MARMARİS İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sıçrayan alevleri söndürmek için karadan müdahale sürüyor.

Dün akşam saatlerinde, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiisinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarında, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildiği bildirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da, çalışmalara destek oluyor.

ÇANAKKALE\'DE 98 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmaya hazırlanan 98 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale\'de yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Behramkale köyü Kadırga Koyu\'ndaki zeytinlik ile Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı\'ndaki barakaya operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 98 kaçak göçmen, zeytinlikler arasında, Midilli Adası\'na geçmek için uygun zamanı bekledikleri barakada yakalandı. Minibüse bindirilip, jandarmaya getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

KIRIKKALE\'DE KAZA: 9 YARALI



KIRIKKALE-Ankara Karayolu\'nun Kalecik kavşağında iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3\'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kayseri\'den Ankara istikametine giden Abdullah Gençer idaresindeki 26 NV 844 plakalı otomobil, dün saat 21.30 sıraladında Kalecik istikametinden gelen Hasan Büyük idaresindeki 06 ZOY 21 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Abdullah Gençer ile araçta bulunan Ahmet Şimşek, Sibel Açıkgöz, Muhammed Ali Açıkgöz, Rabia Açıkgöz ile diğer otomobilde bulunan Remziye (31), Azra (9), Yağmur (6) ve Dilan Büyük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinden sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet Şimşek, diğer otomobilin kavşakta aniden önlerine çıktığını öne sürdü. Kazadan sonra Kırıkkale-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Karayolunda trafik akışı kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TUNCELİ\'DE KAZA: 7 YARALI



TUNCELİ- Elazığ karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 1\'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 18\'inci.kilometresindeki Kanoğlu Köyü yakınlarında meydana geldi. Ramazan Can yönetimindeki 07 LKS 46 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajlı yolda şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Şükrü Çelik yönetimindeki 62 AR 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası Tunceli\'den bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi ameliyata alındı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI



ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde İ.Y. (44), tartıştığı bir kolu sakat olan hastane çalışanı Emrah Ünal\'ı (37) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Aynı tüfekle başına ateş edip intihara kalkışan İ.Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nin karşısındaki marketin önünde meydana geldi. İ.Y., 07 F 8478 plakalı otomobille geldiği marketin önünde, hastanede çalışan Emrah Ünal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. aracının bagajındaki av tüfeğini alarak Emrah Ünal\'ın başına ateş etti. İ.Y. daha sonra aynı tüfekle kendi başına da ateş edip intihara kalkıştı.

Silah seslerinin duyulması üzerine hastaneden olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah Ünal ile İ.Y.\'yi hemen Acil Servis\'e nakletti. Polis ekipleri de hızla olay yerine geldi. Emrah Ünal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, İ.Y. ise ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

Polis şeritle kapattığı olay yerinde bulunan av tüfeğini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren Emrah Ünal\'ın bir kolunun sakat olduğu belirtildi. İ.Y.\'nin ise ilçede pazarcılıkla uğraştığı kaydedildi.

MİNİK MİRAY, ANAOKULUNUN HAVUZUNDA BOĞULDU

MALATYA\'da anaokulunda annesiyle birlikte müdürün odasında otururken bir anda gözden kaybolan zihinsel engelli Miray Korkmaz (5), dengesini kaybedip düştüğü yüzme havuzunda boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi\'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Annesi ile birlikte okul müdürünün yanına giden zihinsel engelli minik Miray Korkmaz, bir anda gözden kayboldu. Anaokulu öğretmenleri ve tedirgin olan anne Korkmaz, tarafından okul didik didik arandı. Okulun bodrum katında bulunan yüzme havuzuna giden öğretmenleri, suyun içinde cansız vaziyette duran minik Miray\'ı gördü. Miray, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren minik Miray\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNİN OPERATÖRÜ ÖLDÜ

BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda temizlik çalışması yapan iş makinesi operatörü 29 yaşındaki Orhan Kaya, devrilen iş makinesi ile ağaç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Ulus ilçesine bağlı Dorucaşahince Köyü Demirören Mahallesi\'nde ormanlık alanda iş makinesi ile orman gülü temizliği yapan müteahhit firma çalışanı Orhan Kaya\'dan önceki günden bu yana haber alamayan ailesi, köylülerle birlikte arama yaptı. Kısa süren arama çalışmasının ardından Orhan Kaya\'nın, 10 metre yükseklikten aşağı devrilen iş makinesi ile ağaç arasında sıkıştığı tespit edildi. Köylülerin durumu 112 Acil ekiplerine bildirilmesinin ardından köye gelen ekipler, Orhan Kaya\'nın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen başka bir iş makinesi yardımıyla Orhan Kaya sıkıştığı yerden çıkartıldı. Orhan Kaya\'nın cenazesi Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyde yaşayan Ali Cozur, \"Bizi iş makinesi operatörünün ailesi ve orman işletmesinden aradılar. Bizde dünden beri kendisini hiç görmedik. Kendisini her sabah köye gelirken görüyorduk. Bu olay bizleri çok üzdü\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA\'DA SURİYELİ GERGİNLİĞİ



BURSA\'da önceki gece bir grup Suriyelinin bir kahvehane işletmecisini darp etmesi üzerine dün toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık, Suriyelilere ait ev ve dükkanlara zarar verdi. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik tedbirleri alındı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi\'nde önceki gece yaşanan olayda yaklaşık 20 kişilik Suriyeli gruptan kaçan bir çocuk, Mehmet Kahraman\'a ait kahvehaneye sığındı. Suriyeli grubun çocuğu kendilerine teslim etme isteğini reddeden Kahraman, öfkeli kalabalık tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Elinden ve karnından yaralanan Mehmet Kahraman, Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alırken, kahvedekilerin tepki göstermesi üzerine grup kaçtı.

Önceki gün yaşanan olayın ardından dün akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırarak camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. \'Mahallede Suriyeli istemiyoruz\', şeklinde slogan atan öfkeli kalabalığı durdurmakta zorlanan polis ekipleri, ikna çalışmaları sonuç vermeyince müdahale etti. Polisin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Polis, mahallede yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sokak girişlerini bariyer ile kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürdükrülüyor.

KUMAR BASKININDA KALORİFER PETEĞİNİN ARKASINDA GİZLİ GEÇİT BULUNDU

KÜTAHYA\'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda bir işyerinin kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, kumar oynayanların kaçtığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi\'nde tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramada kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Delilen duvardan polis baskınları sırasında içeride kumar oynayan kişilerin kaçtıkları belirlenirken burada tombala makinesi ile katlar ele geçirildi. Polisler, işyeri sahibi ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı.

POMPA İSTASYONUNUN ELEKTRİĞİNİ KESEN DEDAŞ\'IN BÜROSU MÜHÜRLENDİ



BATMAN\'ın Beşiri ilçesinde, belediye tarafından 5 yıldır borcu ödenmeyen içme suyu pompa istasyonunun elektriği DEDAŞ tarafından kesildi. Bunun üzerine belediye ekipleri, önce DEDAŞ bürosunun merdivenlerini imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıktı ardından da büroyu mühürledi.

DEDAŞ görevlileri, belediye tarafından 5 yıldır borcu ödenmeyen, Beşiri ilçesindeki içme suyu pompa istasyonunun elektriğini kesti. Bunun üzerine belediye ekipleri, DEDAŞ bürosunun merdivenlerini imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıktıktan sonra büroyu da mühürledi. Büronun mühürlenmesinin ardından DEDAŞ ekiplerinin il merkezine geldiği belirtildi. Konuyla ilgili DEDAŞ\'tan yazılı açıklama yapıldı. Daha önce mülkiyeti Beşiri Belediyesi\'ne aitken, 1996 yılında TEDAŞ\'a devredilen ve halen Dicle Elektrik Dağıtım İlçe Şefliği olarak kullanılan hizmet binasının tebligat yapılmadan, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Yıkıma neden olan su pompa istasyonlarının elektriklerinin borçları sebebiyle kesilmesidir. Pompa istasyonlarının elektrik borcunun ödenmesi için defalarca Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile görüşme yapmamıza rağmen sonuç alınamayınca, yasa ve yönetmeliklere uygun davranılarak söz konusu yerlerin elektriği borcundan dolayı kesilmiştir. Bunun üzerine Belediye Başkanı, hizmet binamızı yıktıracağını, araçlarımıza ceza kesileceğini ve müteahhitlerin yatırım çalışmalarının durdurulacağını bildirmiştir. Ardından da binamız belediyeye ait iş makineleri tarafından yıkılırken, araçlarımıza ceza yazılmış ve çalışmalarımız durdurulmuştur. Ayrıca arıza birimimize ait bina, buradaki personel dışarı çıkarılarak içerisindeki tüm teçhizatla birlikte yine belediye ekiplerince mühürlenmiştir. Ekiplerimiz yaşanan arızalara mühürleme nedeniyle müdahale edememektedir. Bu nedenle ilçede birçok yer enerjisiz kalmış durumdadır. Bu şartlar altında Beşiri ilçesinde hizmet sunma olanağımız kalmadığından ekiplerimiz, Batman il merkezine çekilmiştir. Yaşanan bu hukuksuz yıkım olayı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı\'nın yanı sıra adli mercilere gerekli başvurular yapılacaktır.\"

Öte yandan Beşiri Belediyesi\'ne, daha önce İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak, kayyum olarak atanmıştı. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

CHP\'Lİ SARIBAL PARANIN DEĞERİNİN DÜŞMESİ DENETİMSİZ YÖNETİMİN SONUCU



CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek, Bu ülkenin parasının değerinin düşmesi, ne \'papaz krizi\'dir ne Trump\'ın tweet\'leridir ne dış baskılardır. Keyfi ve denetimsiz yönetimin temel sonucudur dedi.

Mersin\'de ziyaret ve incelemelerde bulanan Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Hükümeti eleştiren Sarıbal, Bu ülkede \'Dünya saldırısı\' denen, \'Başka ülkelerden bize saldırı\' denen, \'Ezanımıza, bayrağımıza, İslam\'a saldırı\' diyen, \'Dış koşullardan ülkemize büyük bir saldırı var\' diyen siyasal iktidar ile karşı karşıyayız. \'Trump meselesi\' diyen, \'Papaz meselesi\' diyen, yaşanan her sorunun karşısında kedine bir düşman, bir sebep, bir gerekçe bulmaya çalışan ve bunu basınla halka böyle bir algıyla yutturmaya çalışan siyasal iktidarla karşı karşıyayız diye konuştu.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren CHP\'li Sarıbal, Bu ülkenin parasının değerinin düşmesinin, doların değer kazanması, halkın hiç hak etmediği halde böyle bir durumla karşılaşmasının temel nedeni ne \'papaz krizi\'dir ne Trump\'ın tweet\'leridir ne dış baskılardır. Sadece ve sadece 16 yıldır liyakatsiz, tek adama dayalı, keyfi yönetim ve denetimsiz bir yönetimin temel sonucudur dedi.

Lise ve üniversitelilerin tasarladıkları roketler yarıştı (2)

BAKAN VARANK İLE T3 VAKFI BAŞKANI BAYRAKTAR ROKET ATIŞLARINI İZLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Roketsan önderliğinde Tuz Gölü\'nde düzenlenen roket yarışlarını izledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Roketsan tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, TEKNOFEST Festivali çerçevesinde, Tuz Gölü\'nde düzenlenen Roket Yarışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, lise ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan roketlerin fırlatılma anlarını izledi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek irtifa, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin alçak irtifa roket atışını izleyen Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

\'GENÇLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAK\'

Bakan Mustafa Varank, \"Bu tip yarışmalarla inşallah gençlerimizi hem havacılık sanayisine hem de teknolojiye alıştıracağız. Buradan yetişen gençlerimizle ileride çok önemli başarılara imza atacağız. Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar\'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki lojistiği ve yarışmaların yapılmasının en önemli katkısı kendilerine ait. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizle birlikte Roketsan olsun, Savunma Sanayii Başkanlığı olsun, Bakanlığımızın paydaşlarıyla beraber çok güzel hizmetlere, başarılara imza atacağız.\"

DÜNYA DA AMERİKADAN SONRA İKİNCİ

Türkiye\'nin roket yarışlarını düzenleyen Amerika\'dan sonra ikinci olduğunu belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da \"İlk defa ülkemizde böylesine yüksek teknolojiyle, havacılık ve uzayla alakalı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Yarışlar, liseli ve üniversiteli genç kardeşlerimizin kendi roketlerini, bilimsel, teknik kriterleri geçecek şekilde üretip, sonrasında da burada dün ve bugün başarılı atışlarını yapmalarıyla gerçekleşti. Bundan bir, bir buçuk sene önce TEKNOFEST\'in fitilini ateşlediğimizde, sağ olsunlar kendileri seve seve ülkemizin havacılık ve uzay teknolojileri açısından muasır medeniyetlerin de ötesine geçilmesi anlamında çok önemli olacak bu faaliyete, havacılığı ve uzayı bir tutkuya dönüştürecek, gençlerimize, tüm milletimize sevdirecek bu faaliyete destek oldular. Tüm altyapıyı kurdular, yarışmaların şartnamelerini hazırladılar. Burada Roketsan ekibi de gençlerimizle birlikte bir senedir gece gündüz çalıştı.\" diye konuştu.

\'BU GENÇLER UZAYA KARGO PERSONEL VE KARGO TAŞIYAN ROKET SİSTEMİ GELİŞTİRECEK\'

Öğrencilerin başarılarının kendisini gururlandırdığını söyleyen Selçuk Bayraktar şöyle dedi:

\"Bu genç kardeşlerimiz, bugün burada atılan tohumlarla ülkemizin hava savunma sistemlerini geliştirecekler, uzaya personel ve kargo taşıyan roket sistemlerini geliştirecekler, ülkemizi uzaya taşıyacaklar. Festivalimizin de mottosu \"Türkiye\'nin ayaklarını yerden kesen festivalö Bu anlamda ülkemizin ayaklarını inşallah yerden kesip uzaya taşıyacaklar. Şimdiden 20-23 eylül tarihleri arasında İstanbul yeni Havalimanı\'nda düzenlenecek festivale tüm milletimizi bu coşkuyu yaşamaya, burada roket fırlatan genç kardeşlerimizle tanışmaya , Roketsan ekibiyle tanışmaya davet ediyorum. Aile boyu değil sülale boyu gelin.\"

YILMAZ ERDOĞAN, MÜJDEYİ VİZONTELE\'NİN ÇEKİLDİĞİ YERDEN VERDİ

VAN\'ın Gevaş ilçe belediyesi tarafından bu yıl 3\'ncüsü düzenlenen \'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\' eğlenceli görüntülere sahne oldu. Şenliğe 2001 yılında çekilen \'Vizontele\' filminin yönetmeni, filmdeki \'Deli Emin\' karakterini canlandıran, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada, Gevaşlılara \'Vizontele 3\' filminin çekileceği müjdesini de verdi.

Gevaş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) himayesinde düzenlenen şenliğe Sanatçı Yılmaz Erdoğan\'ın yanı sıra Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sanatçı Ersin Korkut ile vatandaşlar ve bisiklet, doğa kulüpleri katıldı.

Gevaş İlçesi\'nde 2001 yılında sanatçı Yılmaz Erdoğan\'ın yönetmenliğini yaptığı \'Vizontele\' filmindeki \'Deli Emin\' tiplemesi\'nden esinlenerek yapılan \'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\'nin 3\'üncüsü bu yıl \'Bisikletini al gel\' sloganıyla düzenlendi. Şenlik öncesi sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye binasının balkonundan vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada, Gevaşlılara \'Vizontele 3\' filminin çekileceği müjdesini de verdi.

\'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\'nin startı Gevaş\'ın Rez mevkiinde verildi. 5 kilometrelik parkurda sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve protokol üyeleri de bisiklete bindi. Bisiklet ile en ön sırada yer alan \'Deli Emin\' kostümlü sanatçı Erdoğan, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Onlarca kişi Erdoğan ile fotoğraf çekmek için sıraya girdi. \'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\'ni duyduğu andan itibaren çok heyecanlandığını belirten sanatçı Erdoğan, \"Deli Emin Bisiklet festivalini ilk duyduğumdan bu yana çok beğendiğim. Bir türlü ilk iki festivale gelemedim. Hatta buna da gelemiyordum. Organize İşler 2\'nin çekimleri kısa bir süre önce bitti. O filmin montajı falan yapılırken çıkıp geldim. Bu kadar coşkulu bir kalabalığı kırmak olmazdı. İyiki de gelmişim çok mutluyum geldiğim için. Buraya gelişim yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi\" dedi.

Vizontele filminin 3\'üncü serisinin de çekileceğinin müjdesini veren Erdoğan şöyle konuştu: \"Gevaş gördüğüm kadarıyla çok gelişmiş. Meydan yapılmış, belediye binası yapılmış. Gelişme hepimizin istediği bir şeydir ama dokuları koruyunca bu daha güzel olur. Benim çok sevdiğim, aşık olduğum toprak evlerin sayısı azalmış. Gevaş iyi yolda, gördüğüm kadarıyla eski neşesi de yerinde. Vizontele de bizde oynadık, başka arkadaşlar da oynadı ama filmin başrolünde Gevaş vardı, Artos dağı vardı. Vizontelenin üçüncü filmini düşünüyorum. Tabi zamanlamasını falan çok tartışıp konuşmamız gerekiyor. Ama \'Senin kafanda bir hikaye var mı derseniz\' var. Çünkü Vizontele 1\'in neşesi yüksektir. Vizontele Tuuba\'nın morali biraz daha bozuktur ve ben hikayeyi öyle morali bozuk bitirmek istemem. O yüzden 3\'ncü filmde, Vizontele 1\'in coşkusuna benzeyen bir öykü var kafamda. Buraya geliş amaçlarımdan biri de bunu tahlil etmek, o yapıya, mekana da bakmak aslında. Galiba kesin bu filmi yapacağız.\"

Daha sonra Gevaş ilçe meydanında Yılmaz Erdoğan\'a Belediye Başkanı Sinan Hakan tarafından plaket verildi.

