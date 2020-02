DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SALİHLİ\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak\'ın memleketi Manisa\'nın Salihli ilçesinde yas var. Şırnak\'ın Bestler Dereler Bölgesi Sori Tepe Mevkii\'nde mayın ve EYP tespit ile imhasında görev alan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, dün PKK\'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Dört yıl önce göreve başladığı belirtilen evli Kozak\'ın şehadet haberi, memleketi Manisa\'nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hasan Kozak ile annesi Gülşen Kozak çiftine, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehadet haberini veren Sahilli Belediye Başkanı MHP\'li Zeki Kayda, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, şehit ailesinin acısını paylaştı.Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şırnak\'ta PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak\'ın baba evini ziyaret etti. Bakan Canikli, gözyaşlarına hakim olamayan şehit babası Hasan Kozak\'ı teselli etti. Ziyaret sırasında okunan Kuran-ı Kerim\'in ardından dua edildi.

CENAZE YARIN

Şehit astsubay Mustafa Kozak, bugün Salihli Merkez Hamidiye Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Durasıllı Mahalle Mezarlığı\'na defnedilecek.

ŞENLİK VE FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Şırnak\'ta PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, şehit düştü. Şehit haberi ilçede büyük bir üzüntüye neden olurken, Pazar günü Sart Mahallesi\'nde Salihli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 28\'inci Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile Adala Mahallesi\'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası 4\'üncü Motosiklet Festivali\'ndeki Kıraç ile Necati ve Saykolar konserleri iptal edildi. Festivalin dostluk kampı formatında yapılacağı öğrenildi.

2)CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE: DÖRDÜNCÜ KÖPRÜYÜ DE İNCE YAPAR



CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çılgın projelerinin hafriyat değil, huzur olduğunu belirterek, \"Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı. İkinci köprüyü Turgut Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir televizyon programının canlı yayına katılmak için Antalya\'ya geldi. Muharrem İnce, Antalya Havalimanı\'nda çok sayıda partili tarafından karşılandı. Havalimanı CIP çıkışından otobüse binen İnce, yaklaşık 6 metrelik bu mesafede zor anlar yaşadı. İnce ile fotoğraf çektirmek isteyen partililer, izdihama neden oldu. Otobüse bindikten sonra kendisini karşılayanlara seslenen Muharrem İnce, Türkiye\'yi karış karış dolaştıklarını söyledi. Yürüttükleri kampanyanın vaatlerini açıklayan İnce, \"Bizim çılgın projemiz huzur, hafriyat değil. Birinci köprüyü Süleyman Demirel yaptı. İkinci köprüyü Turgut Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce yapar, asıl zorluk gönül köprüleri kurmak. Şimdi gönül köprülerini kuruyoruz\" dedi.

\'PROJEMİZ 3B\'

Bütün adayları ziyaret ettiğini hatırlatan Muharrem İnce, Hakkari\'de Türk bayrakları ve İzmir Marşı ile miting yaptığını söyledi. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden İnce, \"Parti rozetimi çıkarıp Türk bayrağını taktım. Cumhurbaşkanı tektir, tek olan şey bir grubun olmaz. Tek olan şey 81 milyonundur. Onun için herkesi kucaklıyoruz. AK Parti\'ye, Cumhuriyet Halk Partisi\'ne oy verenlerin hepsi bir. Türkiye\'ye huzur getireceğiz, normalleştireceğiz Türkiye\'yi. Projemiz 3B. Barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz\" diye konuştu.

Otobüse herkesi almak istediğini, ancak bunun mümkün olmadığını dile getiren İnce, \"24 Haziran\'dan sonra bütün milletimi Çankaya Köşkü\'ne davet edeceğim\" dedi.

3)BERAT ALBAYRAK: TEK VÜCUT BİR TÜRKİYE VAR



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"25 Haziran’da başka bir Türkiye var. Daha sonuç odaklı büyüme endeksli, tek vücut bir Türkiye var\" diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 53. İstişare Toplantısı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Burada açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin büyürken Bursa’nın da büyüdüğünü vurgularken, “Türkiye yeni bir düzene yol alıyor. 24 Haziran’dan sonrasında yeni bir sisteme geçilecek. Ziyaret ettiğim iş dünyası temsilcilerine baktığımızda olumlu ve pozitif yorumlar alıyoruz. Daha hızlı karar mekanizmalarının hayata geçtiği, daha aktif siyaset ve icranın harekete geçtiği bir dönem başlayacak. İş dünyamızın temsilcileri bir an önce seçimlerin olup bitmesini bekliyor. 2018 yılı belirsizliklerin olduğu bir yıl olmasını istemiyoruz. Hükümet olarak alınan destekler noktasında seçime giderken yeni Türkiye üzerinde farklı bir iklim var. Bu istikrar ve güven ikliminin devam etmesi Türkiye’nin büyümesi noktasında çok büyük öneme sahip. Küresel manada şu süreci doğru okumalıyızö ifadelerini kullandı.

\'YENİ PAZARLARI GENİŞLETMEMİZ LAZIM\'

Küresel sermayede gücün batıdan doğuya doğru kaydığının altını çizen Albayrak, “Bu kayma düzeni içinde 21. yüzyılın kodlarıyla okumayacaksak yeni denge ve dinamikleri ne şekilde harekete geçirmek lazım? Bursa ihracat şehri. Dünyanın dört tarafına ihracat yapıyor. 2030’a kadar dünyadaki birçok ekosistem farklı bir düzene gidiyor. İki ülkenin toplamı 3 milyarı geçecek. Kur etkisi üretim ve pazar çeşitlenmesi içinde dünyanın yarısı olan iki ülkenin ihracatı payı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 2-3 kadar. Yok denecek kadar az. Biz AB ticaret ve ihracat anlamında gayet büyüyen bir ilişkide yol alıyoruz. Yeni pazarları genişletmemiz lazım. Dünyanın yarısını yok sayamayız\" dedi.

\'İLETİŞİM ALTYAPI VE ENERJİ ALANINDA İYİ OLMALIYIZ\'

Çin pazarının turizmine etkisinin 130-140 milyon nüfus olduğunu belirten Albayrak, \"Ticaret dengesi ve büyüyen ekonomi ile kaynak çeşitliliğinde bakarsak dünyanın 2 büyük ekonomik toplamı başka bir yere gidiyor. Türkiye bu küresel ekosistemde yeni kaymaların en kritik kuşağında yer alıyor. Bunu her ortamda söylüyorum. 500 yıllık ekosistem değişiyor. Ticaret ana yılları değişiyor. 10 yıllık içinde iletişim altyapı ve enerji alanında iyi olmalıyız. Köprüyü geçtik. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz. Özellikle büyüyen ekonomiyi destekleyenler noktasında üretim kapasitesi ile OECD‘de birinciyizö diye konuştu.

\'SONUÇ ODAKLI, BÜYÜME ENDEKSLİ TÜRKİYE VAR\'

Son olarak, son birkaç haftada algı operasyonları yapıldığını vurgulayan Albayrak, “25 Haziran’da başka bir Türkiye var. Daha sonuç odaklı büyüme endeksli, tek vücut bir Türkiye var. Ortada bir pasta var. İhracat piyasası ve pastası. Bizim bu pastadan payımız arttıkça doğal olarak diğer ülkelerin payı düşecektir. O ihracatı düşen ülkelerin firmaları ülkelerine şikayet edip en basit ticari ahlak söylemiyle kıskançlık duyuyordur. Bugünden sonra da 81 milyonu kucaklayan güçlü Türkiye vizyonuyla bu ideale hep birlikte taşın altına elimizi koyup yürüyeceksek büyük teminatı olan Cumhurbaşkanımızın dik ve kararlı duruşuyla bundan sonra emin adımlarla yürümeye devam edeceğizö açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından basına kapatılan programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak işadamlarının sorularını yanıtladı.

4)SEFER AYCAN, BAHÇELİ\'NİN ERKEN SEÇİM KARARININ PERDE ARKASINI ANLATTI



MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin lideri Devlet Bahçeli\'nin erken seçim çağrısının perde arkasını anlatarak, \"MHP\'nin Genel Merkezi\'nde Genel Başkanlık Divanı her hafta pazartesi günleri toplantı yapar. O toplantılarda da sayın genel başkanımız ülkenin gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapmaktaydı. Son divan toplantısında seçim tarihiyle ilgili teklifini de gündeme getirdi ve teklif etti, \'Seçimlerin öne alınmasını teklif edeceğim\' demişti. Ertesi gün de bildiğiniz gibi grup toplantısında seçim tarihinin öne alınmasını teklif etti\" dedi. Sefer Aycan, seçim bölgesi Kahramanmaraş\'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, ziyareti aday adayları tanıtım toplantısına çevirerek Aycan ve beraberindekileri kurban kesip çiçekle karşıladı. Parti binası önünde gerçekleşen programda aday adayları sırasıyla söz alıp kendilerini tanıtarak, açıklanacak aday listelerinde isimleri geçmese dahi \'Cumhur İttifakı\'nın başarısı için çalışacaklarını söyledi.

Ardından söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, kendisinin de Kahramanmaraş\'tan milletvekili aday adayı olduğunu belirterek, yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını söyledi. Seçim sürecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin öngörüsüyle ortaya çıktığını ifade eden Aycan, Bahçeli\'nin erken seçim kararını 16 Nisan\'da yapılan basına ve gruba kapalı olarak yapılan Genel Başkanlık Divanı\'nda aldığını söyledi. Sefer Aycan, Bahçeli\'nin erken seçim çıkışının perde arkasını şöyle anlattı:

\"Belki sürpriz oldu ama divanda bu tür analizleri genel başkanımız sürekli yapıyordu. MHP\'nin genel merkezinde Genel Başkanlık Divanı her hafta pazartesi günleri toplantı yapar. O toplantılarda da sayın genel başkanımız bize Türkiye gündemi ile ilgili siyasi değerlendirmeler yapar, tamamen basına ve gruba bile kapalı olmak üzere Türkiye\'nin gündemiyle veya kişilerle ilgili değerlendirmeler yapmaktadır. Ve her pazartesi aslında ülkenin gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapmaktaydı. Son divan toplantısında seçim tarihiyle ilgili teklifini de gündeme getirdi ve teklif etti, \'Seçimlerin öne alınmasını teklif edeceğim\' demişti. Ertesi gün de bildiğiniz gibi grup toplantısında seçim tarihinin öne alınmasını teklif etti. Tabi bu, birden olan bir durum değil. Genel başkanımızın uzun süren analiz ve çalışmalarıyla ortaya çıkmış bir teklifti. İçinde bulunduğu durum nedeniyle 1.5 yıl varken genel seçimlere seçim tarihi deklare edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü Türkiye bir beklentiye girmiştir seçimlerin yapılmasıyla ilgili bir beklenti oluşmuş, muhalif partileri seçim tarihi deklare etmeye başlamışlar ve seçim istediklerini ifade etmişlerdi ve ülkede seçim ortamına girmişti. Bu sürecin 1.5 yıl sürmesi tabi ülkenin ekonomisi açısından, siyasi istikrarı açısından sıkıntılara sebep olabilirdi.\"

\'HER ZAMAN \'DEVLETİM VE MİLLETİM\' DİYEN BİRİSİDİR\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin daha önce de bu tür çıkışlar yaptığını hatırlatan Aycan, \"Özellikle 15 Temmuz\'dan sonra genel başkanımız 3-4 defa ülkenin gündemini belirleyen ya da ülkenin siyasetine yön veren çıkışları olmuştur. Son çıkışı da genel seçimlerin öne alınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu uygun buldu. Bu da, AK Parti ve MHP\'nin uyumlu çalışmalarının bir göstergesidir. Her iki lider, oluşturduğumuz Cumhur ittifakıyla da ülkenin kaderine etki etmektedir. Sayın Genel başkanımız, 21 yıldır genel başkanımızdır. Ben, genel başkanlığından önceki dönemi de bilirim, ülkücü camia bilir. MHP\'nin genel başkanı 80 öncesinde de o zaman bir akademisyenken de böyleydi, 21 yıldır genel başkan iken de böyledir. Her zaman \'Devletim, milletim\' demiştir ve devletin çıkarını, partinin çıkarından, kişisel çıkarından üstün tutmuş, öncelikli tutmuştur\" diye konuştu.

Programın sonunda MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Sefer Aycan\'a hediye takdim etti.

5)ÇAYDA MUHTAR ARANIRKEN, 2,5 YIL ÖNCE KAYBOLAN ÇOCUKLARDAN BAYRAM\'IN KEMİKLERİ BULUNDU



TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol\'un kemik parçaları HES göletinin mazgallarında bulundu. DNA testi için Ankara\'ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait olduğu belirlendi. Reşadiye\'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Reşadiye\'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe\'yi bulmak için çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara\'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol\'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol\'a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye\'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman, Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. 2. yıldır umutla çocuklarından haber almayı bekleyen aile bu haberle yıkıldı. Dursun Kaan Taşçı\'nın da Kelkit Çayı\'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarının genişletilmesine karar verildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tokat\'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol\'un kemik parçalarının bulunması üzerine konu hakkında Tokat Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 29 Aralık 2015\'te Reşadiye ilçesinde kaybolan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı ve 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocuklarla ilgili olarak, olayın duyulmasına müteakip devletin tüm imkanları seferber edilerek bölgede geniş çaplı arama-tarama faaliyetlerine başlanıldığını dikkat çekilerek şöyle denildi:

\"Devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında 8 Mayıs 2018 Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağlamıştır. Kayıp olarak aranan 2011 doğumlu Dursun Kağan Taşçı isimli çocuğu bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir.\"

ANNE, BASIN MENSUPLARINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tokat Valisi Ömer Toraman’dan acı haberi alan Bayram Erol’un ailesinin yaşadığı evde büyük üzüntü yaşandı. 2,5 yıl sonra kaybolan oğlunun acı haberini alan anne Adile Erol \"Yavrumu balıklar mı yedi. İki buçuk sene oldu. O günden beri haber yaptım dedim ki \'Ne olursunuz çocuğumu bulun\' dedim. Çocuğumu ırmakta buldular, yavrum, aslan oğlum\" diyerek gözyaşı döktü. Anne Adile Erol daha sonra evinin önündeki basın mensuplarına sarıldı. Acılı aileyi yakınları ve ilçe halkı da yalnız bırakmadı.

Kelkit Çayı içerisinde bugün sabahtan itibaren diğer çocuk Dursun Kağan Taşçı için de arama çalışması yapılacağı öğrenildi.



6)BALIKESİR\'DE OTOMOBİL İLE İŞ MAKİNESİ ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ



BALIKESİR\'de, otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada aynı aileden 1\'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir\'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait Serhat Sarı (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir-Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemelerinin ardından Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç\'un cenazeleri Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü Serhat Sarı gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)BURSA\'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ



BURSA\'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (40) yönetimindeki 34 J 7303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Yılmaz ve yanında bulunan Murat Yıldız (40) araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, otomobilden çıkartılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

8)BURSA\'DA İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 7 YARALI



BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz D. yönetimindeki 16 LK 313 plakalı servis minibüsü ile Hüseyin Ö. yönetimindeki 16 YU 930 plakalı servis minibüsü, iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle bir evin bahçesine girerek, ağaca çarpıp durabildi. Araçlarda bulunan 7 işçi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Ö., ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. İki servis minibüsünün de, işçileri evlerinden alarak vardiyaya gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)ANKARA\'DA MAHKUMLARI TAŞIYAN ASKERİ ARAÇ TAKLA ATTI: 3\'Ü ASKER 5 YARALI



ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2 uzman çavuş, 1 er ile 2 mahkum yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Beypazarı-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Beypazarı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 2 mahkum, Beypazarı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Askeri araç, Beypazarı-Ankara Karayolu 13’ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii’nde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 uzman çavuş, 1 er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi, daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

10)İZMİR\'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Anadolu Caddesi Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konak\'tan Karşıyaka yönüne giden 35 KD 9236 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Sıvacı yönetimindeki 35 AE 8274 plakalı otomobile ve Mehmet Aslanoğlu\'nun kullandığı 35 T 6723 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sıvacı idaresindeki otomobil takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı taksi şoförü Aslanoğlu, Mustafa Sıvacı ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Eylül Sıvacı, kızları Melis Sıvacı ve Nazan Sıvacı ile ismi henüz öğrenilemeyen bir yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadesine göre aşırı süratli olduğu öne sürülen 35 KD 9236 plakalı otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçarken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

11)KAVŞAĞA TERS GİREN OTOMOBİL TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

KAHRAMANMARAŞ\'ta, köprülü kavşakta alt geçide ters yönden giren bir otomobil trafiği tehlikeye soktu. MOBESE kameralarına yakalanan araca 108 TL para cezası kesildi.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki Abdülhamidhan Köprülü Kavşağı\'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'ne doğru giden sürücüler, köprülü kavşakta alt geçide girdiklerinde karşı yönden gelen bir otomobili görünce şoke oldu. 11 plakalı otomobili gören sürücüler selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Plakasından dolayı şehre yabancı olduğu değerlendirilen sürücü yoluna devam etmeye çalışırken, tüm bu anlar kavşaktaki MOBESE kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin incelenmesi üzerine plakası tespit edilen otomobile, 108 TL para cezası kesildiği bildirildi.

12)ŞANLIURFA\'DA SAĞANAK SELE YOL AÇTI



ŞANLIURFA’da etkili olan sağanak sonrası oluşan sel, kırsal mahallelerdeki evlerde su baskınlarına neden oldu, yolları ulaşıma kapattı. Selin etkisiyle sürücüler yollarda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Öğleden sonra Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerine bağlı kırsal mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesi\'nde etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, bazı ev ve ahırları ise su bastı. Tarım arazilerinin göle döndüğü yağışlarda, kırsal mahallelere giden yollar sular altında kalınca sürücüler zor anlar yaşadı.

13)SELDE MAHSUR KALAN TURİSTLERİ İTFAİYE KURTARDI



MARDİN\'de bir haftadır devam eden sağanak, birçok ev ve işyerini sular altında bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle bir eve sığınan turist kafilesini ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünü ziyaret eden bir grup yerli turist, aniden bastıran yağmurdan dolayı sığındıkları evde mahsur kaldı. Turistlerin itfaiye ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri turistleri evden kurtarırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kızıltepe ilçesinde ise aniden bastıran sağanak yağış çarşı merkezinde sele dönüştü. Birçok ev ve işyerini su basarken, bazı araçlar suların içerisinde mahsur kaldı. Bazı yaşlılar vatandaşlar ise çevredekiler tarafından sırtlanarak yolun karşı tarafına geçirildi. Esnaf, yetkililere çağrıda bulunarak, altyapı yetersizliğine bir an önce bir çözüm bulunmasını istedi. İtfaiye ekiplerinin suların tahliyesi için çalıştıkları görülürken, selde şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Derik ilçesine bağlı Kovanlı köyünde ise yaşanan selden dolayı da 20\'ye yakın küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

14)İSKENDERUN\'DA ANİ BASTIRAN YAĞMUR, ZOR ANLAR YAŞATTI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde ani bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerdeki su baskınları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Dün akşam saatlerinde kent merkezinde ani bastıran ve yaklaşık 2 saat süren sağanak, caddelerde su birikintilerine neden oldu. Dumlupınar Mahallesi ve Pınarbaşı Caddesi gibi araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki su baskınları, sürücülere zor anlar yaşattı. Suda kalan bazı araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı. Yağmurun şiddetini azaltmasının ardından hayat normale dönerken, ilk belirlemelere göre, su baskınlarında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

KİLİS- GAZİANTEP KARAYOLU SEL NEDENİYLE KAPANDI: 5 YARALI (2)

15)YAĞIŞ DURDU, YOL AÇILDI

Kilis- Gaziantep karayolunda etkili olan kuvvetli yağışın sona ermesiyle bölgedeki su ekipler tarafından tahliye edildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından olası kayıp kişilerin bulunması için başlatılan çalışma da sonlandırıldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan\'ın inceleme yaptığı karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle hasar gören araçların kaldırılması için sürerken, hasar tespit çalışması başlatıldı.

METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde kuvvetli yağışların hafta sonu süreceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Kurak geçen Nisan ayından sonra Mayıs ayıyla birlikte yağışlı sistemin etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışların görüldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

16)SAMSUN’DA OY KULLANAN IRAKLILAR KAVGA ETTİ: 1 YARALI



IRAK’ta yapılacak olan genel seçimler öncesi Samsun’da ülkeleri için oy kullanan Iraklılar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Irak’ta bug]n yapılacak olan milletvekilli seçimleri öncesi Samsun’da yaşayan Iraklılar önceki gün ve dün oy kullandı. Samsun’da bulunan 20 bin Iraklının 5 bini sandık başına gitti. Atakum ilçesi Lozan Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın giriş katında oy kullanan Iraklılar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavganın büyümesi ile 1 Iraklı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri kavga eden grupları ayırdı. Çevik Kuvvet ekipleri daha sonra olay yerinde bekleyerek seçimlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağladılar.

17)TÜFEKLE VURULAN ŞAHİN ARTIK UÇAMAYACAK



KARABÜK\'te, tüfekle ateş açılması sonucu kanadından vurulan şahin, veterinere götürüldü. Şahinin sağ kanadı ameliyatla alınırken, bakımı için hayvanat bahçesine götürüldü.

Geçen hafta Karabük Aydınlıkevler Mahallesi\'nde ağaçlık alanda yürüyen bir kişi, sağ kanadını kaldıramayan şahini bularak, veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde şahinin tüfekle ateş açılması sonucu sağ kanadından yaralandığı belirlendi. Veteriner İlker Başdağ şahinin kanadını kurtarabilmek için tedaviye başladı. Ancak, doku ölümleri nedeniyle şahinin sağ kanadı ameliyatla alındı. Şahin daha sonra bakımı için Zonguldak\'ta bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.

Veteriner İlker Başdağ, \"Baktığımda sağ kanadında delikler olduğunu gördüm. Silahlı ateş sonucu yaralandığını düşünüyorum. Çünkü başka bir şekilde yaralanma ihtimali yok\" dedi.

18)RAMAZAN ÖNCESİ UCUZ ET KUYRUĞU



YOZGAT’ta, Ramazan hazırlıklarının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesinden, kilogramı 31 liraya dana kuşbaşı et ve 28 lira 75 kuruştan kıyma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Et fiyatlarının aşırı yükselmesinin önüne geçmek amacıyla ucuz et satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu perakende satış şubelerinde yoğunluk yaşandı. Yozgat’ta ucuz et alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, elektrik kesintisi engeline takıldı. Yozgat kent merkezindeki arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisiyle birlikte Et ve Süt Kurumu’nun kıyma makineleri ve terazilerinin çalışmaması nedeniyle yaklaşık 2 saat satış yapılamadı. İhtiyaçlarını karşılamakta geciken vatandaşlar plansız yapılan elektrik kesintisine tepki göstererek elektrik arıza ihbar hattını aradı.

19)BUCA\'DA \'24 CAN\' İÇİN ANIT



İZMİR\'in Buca ilçesinde, geçen yıl \'Anneler Günü\' etkinliğine giderken Muğla- Marmaris karayolundaki trafik kazasında yaşamını yitiren 24 kişi arasında yer alan Bucalı anneler anısına yaptırılan \'Yaylacık Anneleri Parkı ve Anıtı\' törenle açıldı.

Buca Belediyesi, geçen yıl Muğla\'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren 24 Bucalıyı unutmadı, anılarına Anneler Parkı ve Anıtı yaptı. Kazada yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu Yaylacık Mahallesi sakinlerinden olması nedeniyle Yaylacık Mahallesi\'nde yapılan anıt, düzenlenen hüzünlü törenle açıldı.

Yaylacık Camisi\'nde okunan mevlit ve kılınan cuma namazının ardından yapılan açılış törenine kazada yaşamını yitiren Bucalıların acılı yakınları, CHP\'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Müftüsü Muharrem Gül ve yüzlerce Bucalı katıldı.

PİRİŞTİNA: UNUTMAYACAĞIZ

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, törende yaptığı konuşmada kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının hala çok taze olduğunu belirterek, \"Yitirdiğimiz canlarla sadece Buca\'nın değil, tüm Türkiye\'nin içi kan ağladı. Birlikle beraberlikle bu yaraları sarıyoruz, saracağız. Yitirdiğimiz canlarımızı, annelerimizi anılarına yaptığımız parkımızla, anıtımızla ölümsüzleştirmek istedik. Sadece yıl dönümlerinde değil, her zaman rahmetle anacağız, unutmayacağız. Kaybettiğimiz annelerimizin tüm yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız\" dedi.

Açılış töreninde kazada annesini kaybeden Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi öğretmenlerinden Yasemin Namlı Arkan, Başkan Piriştina\'ya çiçek vererek teşekkür etti. Güneşli bir havada başlayan tören karanfil motifli Anneler Anıtı\'nın açılışı esnasında aniden bastıran sağanak altında yapıldı.

20)ESKİŞEHİR\'DE, AFRİN\'DEN DÖNEN PÖH\'LERE TÖREN



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'nin Afrin bölgesindeki görevlerini tamamlayan 22 özel harekat polisi, Eskişehir\'de meslektaşları ve aileleri tarafından karşılandı.

Eskişehir\'den geçen 22 Şubat\'ta Afrin bölgesine giden 22 özel harekatçı polis, dün akşam saatlerinde Eskişehir\'e döndü. Özel harekatçıları Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, müdür yardımcıları, polisler ile aileleri karşıladı. Özel harekatçılar meslektaşlarına ve ailelerine sarıldı, çocuklarını kucaklayıp hasret giderdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde özel harekatçılar için kurban kesilip dua edildi.

21)MERSİN\'DE 49 ENGELLİ GENÇ, TEMSİLİ ASKERLİK YAPTI

MERSİN\'de 49 engelli genç, \'Engelliler Haftası\' kapsamında 1 günlüğüne temsili askerlik yaparak teskere aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini yapan gençler, eğitim alıp askerlerle karavanadan yemek yedi. Yürüyüş eğitimi başta olmak üzere temel askerlik eğitimi alan gençler, vatani görevlerini yapmanın mutluluğunu yaşadı. Günün sonunda eğitimleri tamamlayan gençler, düzenlenen törenle teskerelerini aldı. Teskere törenine Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve engelli gençlerin aileleri katıldı.

Silah altına alınması mümkün olmayan vatandaşların günlük askerlik yaptığını ifade eden Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gürbüz, \"Yüce Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyadaki ilk ve tek uygulama olan temsili askerlik ile huzurlarınızda bulunan gençlerimiz, bir gün süreyle dahi olsa askeri ortamı yaşama ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlanmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşüncelerini paylaşmak bize manevi bir güç vermektedir. Silah arkadaşlarımızla anlamlı bir gün geçirmekten onur duyuyoruz\" dedi.

Engelli gençler adına konuşan Adil Çakıcı, \"Bir günlüğüne de olsa disiplin ve kahramanlığı ile dünyaya nam salmış Türk ordusunun saflarına katıldık. Ailelerin çocuklarını askere gönderirken yaşadığı sevinç ve gururu bu kez biz de yaşadık, ailelerimize yaşattık. Bu şerefli üniformayı giyip yemin ederek içimizdeki burukluğu gurur ve kıvanca dönüştürdük. Eğitim aldık, karavanadan yemek yedik, aynı duyguları hissettik\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından askerlere teskereleri verildi. Engelli kardeşleri Lokman ve Muhammed ile birlikte askerlik yapan Üzeyir Gül, \"Bu duygu anlatılmaz yaşanır. 3 engelli kardeş askerlik yaptık. Acemiler ne eğitim aldıysa biz de aldık. Yürüyüş, selam, esas duruş eğitimleri gördük. Silah tutmasını öğrendik. Mutluluktan uçuyorum. Engelli olarak bu duyguyu yaşamak haz veriyor\" ifadelerini kullandı.

22)SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI ENGELLİ GENÇ, BİR GÜNLÜĞÜNE ASKER OLDU



YALOVA’da \'Engelliler Haftası\' kapsamında, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 27 engelli genç temsili askerlik yaptı. 27 engelli genç, terhis belgelerini Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik’in elinden aldı. Engelliler arasında solunum cihazına bağlı olan deniz er Fatih Geçit (23) de askerlik görevini gerçekleştirdi.

Engelliler Haftası kapsamında Yalova’da ikamet eden engelli vatandaşlar ve ailelerinin katılımıyla Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda temsili askerlik uygulaması yapıldı. Engelli askerler için Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı içerisindeki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay Turhan Subaşı Sinema Konferans Salonu’nda yemin töreni yapıldı. Burada ant içen engelli askerler, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerektiğinde canlarını seve seve feda edeceklerini söylediler. Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve birlik komutanları ile engelli ailelerinin de hazır bulunduğu törende İstiklal Marşı okundu.

Törende engeliler adına deniz er Demirhan Sezgin kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Şafak Aksungur da bir konuşma yaptı. Aksungur, “Bugün temsili askerlik uygulaması kapsamında, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir gün dahi olsa askeri ortamı yaşamalarının ve bu hakkı tatmalarına imkân sağlamaya çalışılmıştır. Aramıza katılan silah arkadaşlarımızın gönüllerinden geçen düşünceler bizler için büyük bir manevi güç kaynağıdırö dedi.

Konuşmanın ardından törende Aydoğan Turna tarafından yaş kütüğüne devre plaketi çakıldı. Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile birlik komutanları tarafından yemin eden engellilere terhis belgeleri verildi. 27 engelli asker arasında bulunan ve solunum cihazına bağlı olan deniz er Fatih Geçit (23) de asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Dikkatleri üzerine çeken er Fatih Geçit’e terhis belgesini Komutan Tuğamiral Ayhan Gedik takdim etti. Törende yemin eden engelli askerler, aileleriyle ve komutanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

23)TIP FAKÜLTESİNİ BÖLÜM BİRİNCİSİ OLARAK BİTİREN ENGELLİ ÖĞRENCİYE BÜYÜK ALKIŞ



TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini bölüm birincisi olarak bitiren bedensel engelli Sare Aydın (26), tekerlekli sandalyesi ile mezuniyet belgesi almak için geldiği kürsüde büyük alkış aldı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla \'mezuniyet töreni\' düzenlendi. Taşlıçiftlik Yerleşkesi Stadyumu\'nda yapılan törene Tokat Valisi Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, il protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Rektör Prof.Dr. Mustafa Şahin yaptı. Üniversite hakkında bilgiler veren Prof.Dr. Şahin, 26 yılda 70 bin öğrencinin mezun olduğunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise 5 bin öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Şahin, mezun olan öğrencileri tebrik ederek hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra bulundukları fakülteleri ve yüksekokulları dereceyle bitiren öğrenciler, il protokolü tarafından ödüllendirildi.

SAHNEDE BÜYÜK ALKIŞ

Tokat\'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak Anadolu Lisesi\'nden 2012 yılında mezun olan doğuştan bedensel engelli Sare Aydın, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni 6 yıllık eğitim ve öğretim dönemini birincilikle bitirdi. Düzenlenen mezuniyet törenine katılan Aydın’ın sahneye çıkması için engelli rampası hazırlandı. Birincilik ödülünü almak için sahneye çıktığı anda Aydın törene katılanlar ve öğrenciler tarafından büyük alkış aldı. Mezuniyet belgesini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Bülbüloğlu’ndan alan Aydın, çok mutlu olduğunu söyledi.

Program sonrası ise öğrenciler müzik eşliğinde havaya keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

24)EDİRNE\'DE ULUSLARARASI \'BANDO VE CİĞER FESTİVALİ\' BAŞLADI



EDİRNE\'de bu yıl, \'Edirne\'ye gel ciğeri ye\' sloganıyla düzenlenen 8\'inci Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı yürüyüşle başladı.

Edirne Belediye Başkanlığı\'nın organize ettiği Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali\'nin 8\'incisi bu akşam yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, sivil toplum örgütleri, ciğerci esnaflar, vatandaşların oluşturduğu kortej, yerli ve yabancı ekiplerin dans ve folklor gösterileri arasında belediye önünden Atatürk Anıtı\'na yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından, tören trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti.

Cadde üzerinde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne\'nin festivaller kenti olduğunu belirterek, Edirne\'nin tarihin en kadim şehri olduğuna söyledi. Gürkan, \"Burada medeniyet var, tarih var, kültür var, uzlaşma var. Burada eğlence var, gastronomi var. Dünyada sadece ve sadece bir tek Edirne\'de yapılan tava ciğeri var. Dedik ki, tava ciğerimiz artık bir ulusal marka haline geldi. Türkiye\'de tava ciğerini bilmeyene neredeyse yok. Ama bunu artık uluslararası boyuta taşımamız lazım. Bunu yapabilmek için dedik ki, mademki ciğerin başkenti Edirne, o zaman \'Edirne\'ye gel ciğeri ye\' sloganında dediğimiz gibi amacımız Türkiye\'de değil dünyadaki en büyük tavayı yapalım dedik. Ve yaptık. Şu anda dünyanın en büyük tavası Edirne\'de. 7 metre çapında, 50 metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük ciğer tavasını yaptık. Ve yarın hep beraber o tavadan ilk defa ciğer pişirilmesine şahit olacağız, hem de Guinness yetkililerine katılımıyla dünya rekorlar kitabına tescil ettireceğiz\" dedi.

Konuşmaların ardından katılan yerli ve yabancı ekiplere Gürkan tarafından plaket verildi. Edirne\'de 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Bando ve Ciğer Festivali\'ne, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Polonya, Moldova gibi birçok ülke katılırken geçtiğimiz yıl katılan Yunanistan\'ın olmaması ise dikkat çekti.

25)AYDIN\'DA ÇİLEK FESTİVALİ BAŞLADI



AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, 49\'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve protokol üyeleri ile yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri katıldı.

Sultanhisar ilçesinde, 49\'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali, ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya\'nın Belediye Meydanı\'ndaki Atatürk anıtına festival çelengini sunması ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından yapılan top atışı ile başladı. Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya Sultanhisar ilçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin\'e festivale yaptığı katkılarından dolayı plaket verdi. Festivalin açılış konuşmasını yapan CHP\'li Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, \"49\'uncu Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali\'ne hoş geldiniz. Uluslararası olması nedeniyle festivalimize yurt dışından katılan Ukrayna, Gürcistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan halkoyunları ekiplerimiz ile yurt içinden katılım sağlayan tüm halkoyunları ekiplerimize de hoş geldiniz diyorum. İlçemizde 1940 yılında portakal panayırı olarak başlayıp, sonraları portakal bayramı olarak düzenlenen etkinliğimiz, ilerleyen yıllarda daha da büyüyüp gelişen bir festival olarak 2014 yılına kadar Nysa Kültür ve Sanat Festivali adı altında süre gelmiştir. Malumunuzdur ki; daha önce Sultanhisar\'la birlikte Atça\'da da ayrı ayrı düzenlenen festivalimiz, idari birleşmeden sonra Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali adını almış ve 2014 yılından itibaren tek festival olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Etkinlikler, kentsel büyüklüğü göz önünde tutularak ilçe merkezimizle birlikte Atça\'da da gerçekleştirilmektedir. Değerli ses sanatçıları ile yerli ve yabancı folklor ekiplerinin gösterileri halkımızın seyir zevkine hitap etmektedir. Görsel şölenin yanı sıra düzenlenen panayırlar, kültürel faaliyetler, zarafet güzeli, çilek güzeli ve diğer sosyal etkinliklerle de festivalimiz dolu dolu yaşanmaktadır. Festivalimiz; her zaman olduğu gibi kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, kültürel ve dostane paylaşımlarla bölgemizin kültür, sanat, tarım ve turizm alanlarında gelişimini sağlamaya yöneliktir. Dolayısıyla festivalimiz kent ve ülke tanıtımımıza katkı sağlamak, büyük emeklerle yetiştirilen yerli ürünlerimizin hak ettiği şekilde değerlendirilebilmesi amacını gütmektedir\" dedi.

